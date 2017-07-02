Директор музея "Аушвиц-Биркенау": молодежь должна знать о трагедии Освенцима

Петр Цивиньский © AP Photo/Czarek Sokolowski

Музей, созданный на месте нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, отмечает 70-летие. 2 июля 1947 года польский парламент принял решение создать в бывшем лагере смерти место памяти. О развитии музея, его задачах и главной миссии рассказал ТАСС его директор Петр Цивиньский.

— В этом году музей "Аушвиц-Биркенау" отмечает 70-летие. Как вы оцениваете состояние этого места памяти, учитывая прошедшие десятилетия?

— Музей стремительно развивается. Мы работаем над новой главной экспозицией, расширяем инфраструктуру, развиваем нашу образовательную деятельность как здесь на месте, так и в интернете. Однако, безусловно, аутентичное наполнение бывшего концлагеря требует все большей заботы экспертов-реставраторов. С этой целью Фонд "Аушвиц-Биркенау" оперирует большими средствами, все доходы от которых направляются на сохранение и поддержание музейных объектов. Разные суммы в этот фонд передали 36 государств, в том числе Россия, которая внесла почти 1% всего объема средств. На данный момент из запланированных €120 млн собрано €106 млн, еще €6 млн обещано. Благодаря этому фонду сейчас у нас работают хорошие специалисты-консерваторы и действует одна из лучших реставрационных лабораторий в мире. Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

— В прошлом году музей посетили рекордные 2 млн 53 тысячи человек. Удастся ли в этом году повторить или даже улучшить это достижение?

— На протяжении уже более 10 лет мы постоянно наблюдаем рост посещаемости. О прогнозах на 2017 год можно будет судить после сезона отпусков. Однако тренд постоянного роста интереса к музею по-прежнему сохраняется.

— В чем причина того, что в музей приезжает все больше гостей со всего мира?

Инфографика Освобождение Освенцима 27 января 1945 года Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Инфографика ТАСС

— Думаю, все больше людей понимают ту фундаментальную роль, которую в судьбе Европы и всего мира сыграло истребление европейских евреев. Это было переломное событие для понимания таких основополагающих понятий как права человека и геноцид. Сегодня сложно вырастить из молодых людей ответственных граждан без той исходной точки, какой стала Вторая мировая война и Холокост. Поэтому все больше стран создают программы, позволяющие школьникам и студентам посещать Освенцим. Более 60% наших посетителей — это молодые люди, только-только начинающие входить во взрослую жизнь.

— На территории музея действует большая обновленная российская выставка "Трагедия. Мужество. Освобождение". Эта часть музея пользуется интересом посетителей?

— Да. Как и все подготовленные отдельными государствами объекты, российская экспозиция представляет собой дополнение главной выставки, предусмотренное в основном для посетителей, приезжающих из стран бывшего СССР. К сожалению, мне кажется, что число гостей из России не соответствует масштабам этой страны. Очень жаль. Потому что создатели российской выставки подготовили, помимо самой экспозиции, довольно широкое образовательное пространство, которое группы из России могли бы использовать в полной мере. Нужно помнить, что узники из Красной армии были четвертой по численности группой жертв Освенцима.

— Какие у музея планы на будущее? В каком направлении планируется развивать это место памяти?

— В ближайшие годы главными приоритетами музея будет работа над новой главной выставкой. Кроме этого, мы начали адаптировать одно большое здание под новый образовательный центр. Надеемся, что в будущем году будут запущены серьезные проекты, связанные с обслуживанием туристического потока (касающиеся паркинга, центра обслуживания и прочей инфраструктуры). Ведется консервация каменных бараков в Биркенау. Большие проекты затрагивают также архив и хранилище. В будущем мы думаем о создании выставки, предваряющей вход в музей, а также постоянной экспозиции лагерного искусства. Все это довольно обширные проекты, часто требующие нескольких лет подготовки. Кроме этого мы работаем над выставкой о лагерном движении сопротивления, хотим обновить давно устаревшую польскую экспозицию, касающуюся польских жертв лагеря. Трудно осуществлять столько важных проектов одновременно, поэтому мы должны действовать последовательно.

— Если говорить о ремонте и реставрации, какие объекты требуют помощи специалистов в первую очередь?

— Решение о таких приоритетах принимают профессиональные реставраторы после анализа состояния того или иного объекта. Среди зданий в самом плохом состоянии находятся каменные бараки в Биркенау, которые строились непосильным трудом советских военнопленных. Отдельные приоритеты касаются движимых объектов, находящихся в хранилище или входящих в число экспонатов, оказавшиеся после войны в нашем распоряжении. Работа по их сохранению необычайно важна, так как, к примеру, бумага для административных записей тех лет легко крошится и нуждается в укреплении. Меня беспокоит, что часть оставшихся лагерных документов находится не в наших руках, в том числе в некоторых российских архивах, так как, во-первых, ученые не могут сравнивать все исторические данные в одном месте, а во-вторых, у нас нет уверенности в том, что они находятся под постоянной опекой реставраторов.

— В последнее время музей занялся сбором воспоминаний и свидетельств не только бывших узников, но и надзирателей, людей, работавших в концлагере. Как развивается это направление? Появились какие-то интересные результаты?

— Это сложная тема, и пока данные, которые нам удалось получить, фрагментарны. Но все же за последние полгода мы получили немного материалов, оставшихся от бывших эсэсовцев. Само по себе пробуждение в людях понимания важности подобных документов чрезвычайно важно, так как они отражают фундаментальные элементы всей этой машины зла. Когда результат этой работы будет получен, общественное мнение поймет все значение этой инициативы.

— Каково значение места памяти в Освенциме для современного мира? Какие задачи оно выполняет?

— Думаю, здесь находится эпицентр памяти о крупнейшем преступлении геноцида в истории человечества. Очень сложно понять послевоенный мир без знакомства с этим местом и его историей, а еще сложнее мудро, рассудительно, ответственно мыслить о будущем нашего мира. Понимание трагедии Освенцима и Холокоста – это своеобразная гарантия на будущее. Поэтому так важно, чтобы как можно больше людей своими глазами увидели, к чему приводит доведенная до инструментализма ненависть и презрение по отношению к другому человеку.

Беседовала Ирина Полина