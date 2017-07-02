Си Цзиньпин: на перспективы китайско-российских отношений мы смотрим с полным оптимизмом

Си Цзиньпин © Александр Щербак/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву 3–4 июля с официальным визитом. Президент России Владимир Путин назвал это событие главным в отношениях двух стран в 2017 году. В преддверии этого визита Си Цзиньпин дал эксклюзивное интервью ТАСС, в котором поделился своим видением отношений с Россией, развития мировой экономики, разрешения конфликта в Сирии и ожиданиями от предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

— Вы неоднократно отмечали, что китайско-российские отношения находятся на наилучшей за всю историю стадии. На ваш взгляд, в чем это воплощается? Насколько актуально для поддержания мира, стабильности, развития и процветания в мире и регионе своевременное согласование позиции Китаем и Россией по ключевой международной повестке дня?

— В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период за всю историю, что, по-моему, находит свое отражение в следующих аспектах.

Первое, политическое и стратегическое взаимодоверие отличается высоким уровнем. Окончательно урегулированы оставшиеся от истории пограничные вопросы, таким образом, китайско-российская граница протяженностью более 4300 км превратилась в узы дружбы двух народов. Подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, в котором юридически закреплена идея о передаче дружбы из поколения в поколение. Обе стороны решительно поддерживают усилия друг друга, нацеленные на защиту коренных интересов, в частности суверенитета, безопасности, территориальной целостности, решительно поддерживают друг друга в выборе пути развития, отвечающего национальным особенностям, решительно поддерживают друг друга в национальном развитии и возрождении, словом, в налаживании своих дел. Китай и Россия — наиболее доверительные стратегические партнеры друг для друга.

Второе, действуют совершенные механизмы для контактов на высоком и высшем уровне, а также многопланового сотрудничества. У нас с президентом Путиным сложились тесные рабочие связи и добрые личные отношения. Порядка 5 раз мы встречаемся в год, вместе намечаем направления двусторонних отношений, обсуждаем перспективу их развития. По приглашению президента Путина приеду в Россию с государственным визитом в ближайшие дни, убежден, что мой визит придаст новый импульс развитию китайско-российских отношений. Контакты на высоком уровне плюс совершенные многоярусные механизмы связей по линии ведомств и регионов — все это составляет надежные институциональные предпосылки для развития отношений двух стран.

Китай и Россия — наиболее доверительные стратегические партнеры друг для друга

Третье, ведется активная работа по сопряжению стратегий развития. Мы с президентом Путиным достигли важной договоренности по сопряжению строительства "Одного пояса и одного пути" с ЕАЭС. Поступательно развивается наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, инвестиции, высокие технологии, финансы, инфраструктура, сельское хозяйство. Между тем непрерывно увеличивается доля модернизации и научно-технической инновации. Тяньваньская АЭС стала образцовым проектом сотрудничества в области атомной энергетики. Успешно реализуется проект газопровода по восточному маршруту. Крупные стратегические проекты сотрудничества, в том числе совместная разработка широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета и тяжелого вертолета, как мы считаем, позволят повысить совокупную мощь и международную конкурентоспособность двух стран. Мы условились и о сотрудничестве в растущих отраслях, включая инновацию и электронную торговлю, с целью поиска новых точек роста и раскрытия потенциалов сотрудничества. Бурно развертывающееся практическое сотрудничество служит движущей силой устойчивого развития китайско-российских отношений.

Четвертое, имеется прочная социальная база и опора. В текущем году исполняется 20 лет созданию Китайско-российского комитета дружбы, сотрудничества и развития, 60 лет основанию Общества китайско-российской дружбы, завершаются и перекрестные Годы СМИ, в этом контексте проводится целый ряд насыщенных и разнообразных культурно-гуманитарных мероприятий. Количество взаимных поездок граждан двух стран ежегодно превышает 3 млн. Китай многие годы подряд сохраняет статус крупнейшего донора турпотоков для России. Взаимно учредились культурные центры, создан совместный университет, поставлена задача к 2020 году довести обмен студентами до 100 тыс. Культура и язык обеих стран со своей уникальной притягательностью изо дня в день сближают наши народы, которые искренне желают развития дружбы и сотрудничества между Китаем и Россией.

Китай многие годы подряд сохраняет статус крупнейшего донора турпотоков для России

Пятое, поддерживается плотное стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах. Китай и Россия, как мировые державы, постоянные члены СБ ООН и страны с формирующимся рынком, выступают за приверженность основополагающим нормам международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН, поддерживают формирование многополярного мира и демократизацию международных отношений, непоколебимо отстаивают итоги Второй мировой войны и международную справедливость. Мы осуществляем тесное взаимодействие и координацию в рамках многосторонних структур, в частности ООН, Группы двадцати, АТЭС, вместе учредили и продвинули ШОС, БРИКС, приложили совместные усилия к поддержанию мира и стабильности в окружающем регионе, в частности Центральной Азии и Северо-Восточной Азии. Взаимодействие Китая и России в международных делах эффективно служит интересам мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире. Как стабилизирующие факторы в сложной и переменчивой международной обстановке, наши страны с чувством долга взяли на себя большую ответственность за сохранение мира и развития на планете.

Мы с полным оптимизмом смотрим на перспективы китайско-российских отношений. Готов вместе с президентом Путиным способствовать развитию двусторонних отношений дальше по восходящей линии в интересах развития и возрождения двух стран и во имя процветания и стабильности всего мира.

— Есть мнение, что в настоящее время уровень политических отношений намного превышает торгово-экономические связи Китая и России. Как вы считаете, какие меры должны быть приняты для улучшения двусторонних торгово-экономических отношений, какие направления и крупные проекты носят приоритетный характер?

— Мы с президентом Путиным придаем огромное значение торгово-экономическому сотрудничеству Китая и России, активно стимулируем его развитие. В практическом сотрудничестве наших стран торгово-экономические связи обладают самым широким охватом и огромным потенциалом.

Необходимо подходить к торгово-экономическому сотрудничеству двух стран комплексно. Из стран мира Китай 7-й год подряд сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнера России. Несмотря на воздействия таких негативных факторов, как вялость мировой экономики, волатильность цен на нефть и другие базовые товары, в прошлом году переломлена тенденция падения китайско-российской торговли. Товарооборот составил 69,53 млрд долларов США, увеличившись на 2,2% против 2015 года. За первые 5 месяцев текущего года двусторонняя торговля набрала высокую динамику и выросла на 26%. Ожидается, что к концу года товарооборот может превысить 80 млрд долларов США.

Несмотря на воздействия таких негативных факторов, как вялость мировой экономики, волатильность цен на нефть и другие базовые товары, в прошлом году переломлена тенденция падения китайско-российской торговли

Примечательно, что оптимизируется структура и наблюдается немало дополнительных точек роста в нашем торгово-экономическом сотрудничестве. Первое, стремительно растет торговля машинотехнической и высокотехнологической продукцией, которые выросли в первом квартале этого года соответственно на 20,8% и 19,4%. Второе, постепенно дает эффект инвестиционное сотрудничество. В этом году Межправительственная китайско-российская комиссия по инвестиционному сотрудничеству определила новый обновленный перечень из 73 совместных проектов, часть из них по графику реализовывается. Третье, углубляется финансовое сотрудничество. Центральный банк России открыл в Китае свое первое зарубежное представительство. Российская компания первой среди компаний стран вдоль "Одного пояса и одного пути" успешно разместила "панда-бонды" на бирже Китая. Китайская сторона заявила о создании Китайско-российского инвестиционного фонда по развитию регионального сотрудничества в размере 100 млрд юаней, нацеленного на развитие сотрудничества между Северо-Восточными районами Китая и регионом Дальнего Востока России. Четвертое, быстрыми темпами наращивается торговля сельхозпродукцией. Китай приветствует доступ больше высококачественных сельхозпродукций России на рынок Китая. Пятое, интенсивно идет сотрудничество в освоении российского Дальнего Востока. Китай уже стал самым крупным торговым партнером для дальневосточного региона России. Стороны активно работают над перспективными проектами сотрудничества по таким направлениям, как глубокая переработка ресурсов, портовая логистика, современное сельское хозяйство и инфраструктурное строительство. Шестое, благополучно реализовываются крупные стратегические проекты в области энергетики, ядерной энергии, авиации, космоса, трансграничной инфраструктуры. К примеру, успешно осуществляющийся газопровод по восточному маршруту, участие китайской компании в проекте "Ямал СПГ", открытие китайско-российского СП по созданию широкофюзеляжного пассажирского самолета в мае текущего года в Шанхае.

Помимо этого, следует дальше расширять масштаб взаимных инвестиций, активизировать сотрудничество малого и среднего бизнеса, что невозможно без совместных усилий обеих сторон. Нужно дальше наращивать традиционное торгово-экономическое сотрудничество, в частности импорт Китаем из России нефти, газа, угля, электроэнергии, пиломатериалов и других активных товаров, расширять взаиморасчеты в национальных валютах, тщательно реализовать согласованные инвестиционные проекты. Необходимо максимально использовать такие площадки, как китайско-российское ЭКСПО, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, раскрыть потенциал межрегионального и приграничного торгово-экономического сотрудничества в лице форматов "Янцзы — Волга" и "Северо-Восток — Дальний Восток".

Развитие в Китае и России неотделимо от развития Евразийского континента, и собственным развитием Китай и Россия стимулируют развитие Евразии. В мае текущего года с трибуны Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине президент Путин выразил поддержку и готовность России участвовать в строительстве "Одного пояса и одного пути". Ныне интенсивно осуществляется сотрудничество двух стран по сопряжению строительства "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, ведутся переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС, идет работа над перечнем совместных проектов, что откроет новые обширные горизонты для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, значительно облегчит взаимную торговлю и инвестицию, представит уникальные возможности для взаимодействия бизнес-сообществ двух стран в интересах эффективного передвижения производств, технологий, капиталов и рынков, сделает доступными для всех стран Евразии блага экономической глобализации и региональной интеграции.

В контексте сотрудничества по крупным проектам целесообразно продвигать комплексное сотрудничество в энергетической области как по апстриму, так и по даунстриму. Крупные стратегические проекты — краеугольные камни торгово-экономического сотрудничества Китая и России, синергию и стратегический эффект которых нельзя измерять одними цифрами. Следует больше развивать сотрудничество в сфере совместной разработки, совместного производства, а также внедрения и применения.

В плане развития транспортных коммуникаций мы приветствуем российское предложение о развитии и строительстве международных транспортных коридоров в Приморье и готовы в нем участвовать. Заинтересованы в скорейшем завершении строительства значимых трансграничных инфраструктурных объектов, в том числе железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское и автодорожного моста Хэйхэ — Благовещенск. Настроены на совместное развитие и освоение морских коридоров, прежде всего Северного морского пути, в интересах прокладки Ледяного шелкового пути. Перечисленные совместные проекты по укреплению взаимосвязанности в транспортно-коммуникационной сфере, несомненно, придадут дополнительный стимул углублению торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Малый и средний бизнес представляет собой важную опору экономического роста страны, а также позитивный фактор для стимулирования социальных инноваций и создания массовых рабочих мест. Правительства наших стран должны создать благоприятные условия для сотрудничества по линии малого и среднего бизнеса в пользу мобилизации заинтересованности, чтобы и большие компании, и малый и средний бизнес развивались параллельно, дополнили друг друга и сообща освоили рынок в третьих странах.

Словом, мы с президентом Путиным едины в том, что Китай и Россия должны углублять торгово-экономическое сотрудничество, укреплять общность интересов, при этом важно исходить из интересов перспектив, развивать дух расширения открытости и взаимовыгодного сотрудничества и сосредоточиваться на повышении совокупной мощи и международной конкурентоспособности двух стран на благо двух народов.

— В мае текущего года под вашим председательством успешно прошел Саммит международного сотрудничества "Один пояс и один путь", каковы ваши оценки его итогов? Как описываете перспективы сотрудничества по этой инициативе? В чем видите роль России в строительстве "Одного пояса и одного пути"?

— Инициатива "Один пояс и один путь" выдвинута мной в 2013 году в ходе визитов в Центральную Азию и Юго-Восточную Азию. Она нацелена на сопряжение национальных стратегий развития путем укрепления международного сотрудничества в интересах взаимодополнения и совместного развития. За прошедшие 4 года сотрудничество в рамках "Одного пояса и одного пути" получило уверенное продвижение, накопилось большое количество сторонников и участников. Налицо уже первые солидные результаты, что составляет предпосылку для майского Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине, который призван подытожить сделанное и выработать план на будущее. В форуме приняли участие главы государств и правительств 29 стран, руководители ООН, Всемирного банка и МВФ, а также более 1600 представителей из более чем 140 стран и 80 международных организаций. Под лозунгом "Наращивание международного сотрудничества по совместному строительству Одного пояса и одного пути в интересах взаимовыгодного развития" были проведены обстоятельные дискуссии по таким темам, как политическое сопряжение, состыковка стратегий развития, углубление партнерства, расширение комплексной взаимосвязанности, активизация гуманитарно-культурных обменов. Рассмотрев ход взаимодействия в рамках "Одного пояса и одного пути", участники форума пришли к широкому взаимопониманию. По итогам было достигнуто более 270 конкретных результатов, относящихся к 76 группам из 5 сфер, что стало позитивным сигналом о настрое на создание площадки сотрудничества в поиске драйверов роста мировой экономики, на укрепление уверенности в перспективе экономической глобализации.

В продолжение форума будем, руководствуясь принципами "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования", стимулировать политические контакты, содействовать интеграции инфраструктуры и коммуникации, развивать бесперебойные торговые связи, свободное передвижение капитала и душевное сближение народов. В данном контексте важно укреплять политические координации и состыковку стратегий развития, отводить взаимосвязанности приоритетное значение, поддерживать ускоренное создание экономических коридоров, продвигать международное сотрудничество по производственным мощностям и оборудостроению, наращивать сотрудничество в образовательной, научно-технической, культурной и здравоохранительной сферах. Наша цель — вместе изыскивать новые стимулы экономического роста в интересах всеобщего развития, создать тем самым Сообщество единой судьбы человечества.

Напомню, президент Путин раньше всех принял мое приглашение, что воспринято нами как большая поддержка России китайской инициативы и реальное воплощение высокого уровня китайско-российских отношений. В мае 2015 года Китай и Россия вышли на важные договоренности по сопряжению строительства "Одного пояса и одного пути" с ЕАЭС, которые встретили позитивные отклики у других членов ЕАЭС. В течение последних двух лет работа по сопряжению идет весьма устойчиво и плодотворно. Мы готовы вместе с российскими партнерами в рамках сотрудничества по сопряжению общими усилиями и дальше продвигать вперед отношения между двумя странами.

— Не могли бы вы вкратце ознакомить с экономической ситуацией Китая? Что ожидаете от саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге?

— С начала года китайская экономика демонстрирует умеренно положительную динамику, как это было во второй половине прошлого года. Итак, за первый квартал ВВП вырос на 6,9% — неплохой старт. Сработали глубинные реформы по ключевым сферам и звеньям, задействованы новые драйверы наряду с трансформацией традиционных, этим и обусловлено продолжение устойчивого и относительно быстрого экономического роста страны.

На сегодняшний день в мировой экономике укрепляется тенденция к росту, улучшается экономическая ситуация как в развитых странах, так и в странах с формирующимся рынком. Несмотря на это, есть некие серьезные вызовы. В таких условиях нужно, чтобы Группа двадцати продолжала работать как ключевой форум международного экономического сотрудничества, претворять в жизнь договоренности в Ханчжоу и на всех прошедших саммитах, определять вектор развития мировой экономики. Это не только крайне важно, но и отвечает интересам всех сторон. Ждем от гамбургского саммита сдвиг в следующем.

Первое, Группа двадцати сохраняет приверженность духу взаимной выгоды и партнерство "в одной лодке". Благодаря духу как таковому, "Большая двадцатка" переносила невзгоды мировых финансов, несомненно, он и впредь будет вдохновлять "Большую двадцатку" в исполнении ведущей роли в глобальном экономическом процессе. На приеме ханчжоуского саммита я сказал: если только мы проявляем взаимную терпимость, готовы друг другу помогать, то ничего нам больше не может мешать по пути вперед.

Как движущая сила мировой экономики, Группа двадцати должна быть твердым приверженцем открытости и развития, сторонником формирования многосторонней торговой системы под эгидой Всемирной торговой организации

Второе, Группа двадцати и дальше высоко несет знамя "развитие открытой мировой экономики". Как движущая сила мировой экономики, Группа двадцати должна быть твердым приверженцем открытости и развития, сторонником формирования многосторонней торговой системы под эгидой Всемирной торговой организации.

Третье, Группа двадцати продолжает вести поиск модели развития за счет инновации и эффективного долгосрочного управления. Следует изыскивать новые толчки для мирового экономического роста путем инновации, способствовать развитию цифровой экономики и новой промышленной революции, наращивать вложение в развитие инфраструктуры, на основе комплексного применения бюджетной и денежной политики и с помощью структурных преобразований стимулировать динамичный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост мировой экономики.

Тема успешно завершившегося в мае в Пекине Форума международного сотрудничества "Одного пояса и одного пути" прекрасно созвучна с темой предстоящего саммита в Гамбурге "создать взаимосвязанный мир". Инициативу "Один пояс и один путь" и Группу двадцати связывает взаимодополняемость и общая задача развития мировой экономики. Китай готов в рамках гамбургского саммита сообща с партнерами вносить вклад в рост мировой экономики и совершенствование глобального экономического управления.

— Долгое время не удалось эффективно смягчить накаленность на Корейском полуострове, там проблема до сих пор стоит в центре внимания международного сообщества. В чем же Китай видит развязку данной проблемы? Как Китай рассматривает размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее?

— Китайская сторона пристально следит за развитием событий на полуострове, придерживается курса на денуклеаризацию, обеспечение мира и стабильности на полуострове, настаивает на урегулировании кризиса исключительно путем диалога и консультаций. Проблема полуострова имеет давнюю историю и крайне сложна, требует устранения и причин, и последствий, и обязательно с учетом рациональных озабоченностей всех вовлеченных сторон. В этой связи китайская сторона выдвинула "двухколейный параллельный подход", имеется в виду параллельное продвижение денуклеаризации и создания механизма мира, а также идею "двойного замораживания" ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея. Российская сторона по этому поводу четко высказала поддержку. Согласованные подходы и действия Китая и России находят все больше сторонников в мировом сообществе. Очень рассчитываем, что вовлеченные стороны будут позитивно откликаться на усилия Китая и России к примирению и продвижению переговорного процесса, выполнять взятые на себя обязательства, проявлять добрую волю и идти навстречу друг другу, что весьма важно для скорейшего включения проблемы полуострова в русло урегулирования путем диалога и консультаций.

Размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нанесет серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран в регионе, в том числе Китая и России, нарушит стратегический баланс региона, ничем не поможет денуклеаризации на полуострове, тем более сохранению стабильности и мира в регионе. В этой связи китайская сторона уже выразила решительный протест и серьезную озабоченность. По тематике THAAD Китай и Россия поддерживают тесные контакты и координации на всех уровнях, и у нас идентичное понимание по поводу ее сути и вредности. Обе стороны решительно против размещения системы THAAD США в Республике Корея, убедительно призывают соответствующие стороны прекратить ее размещение и отменить решение. Китай и Россия будут в совместном либо отдельном порядке принимать адекватные меры в целях защиты безопасности двух стран и сохранения стратегического баланса в регионе.

— Сирийский вопрос приковывает к себе большое внимание международного сообщества, как разрешить эту проблему, по мнению Китая? Как вы оцениваете роль российской стороны в сирийском урегулировании?

— В данный момент сирийский вопрос — это, пожалуй, самая сложная и запутанная горячая точка на Ближнем Востоке. Он не только ввергает сирийский народ в пучину страданий, но и серьезно угрожает миру и стабильности в регионе и мире в целом.

Позиция Китая в отношении сирийского урегулирования остается неизменной: необходимо обеспечивать и уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность Сирии. Будущее Сирии должно решаться самим сирийским народом, а политическое урегулирование — безальтернативный выход. Искренне рассчитываем на скорейшее надлежащее урегулирование сирийского вопроса, на скорейшее исполнение мечты сирийского народа о мире, возвращении в родной дом и восстановлении семейного очага.

В последнее время наблюдается некая позитивная тенденция в сирийском урегулировании. Вовлеченные стороны подписали меморандум в Астане и согласились на создание в Сирии зон деэскалации. Женевский переговорный процесс под эгидой ООН продолжает продвигаться. Исходим из складывающейся ситуации, считаем важным сохранить имеющуюся динамику политического урегулирования, которая давалась совсем не легко, укрепить центральную роль ООН в посредничестве, поощрять Дамаск и оппозиции в проявлении доброй воли и терпения в пользу достижения политического решения с учетом рациональных озабоченностей всех сторон. В то же время следует активизировать координацию и объединять усилия с целью вести эффективную борьбу против террористических сил на территории Сирии в рамках международного права.

Российская сторона играет значимую и позитивную роль в сирийском урегулировании, мы это ценим.

— Терроризм — это реальная угроза для глобальной безопасности и развития. Как вы оцениваете сотрудничество Китая и России в борьбе с тремя силами зла?

— В настоящее время глобальная обстановка по противодействию терроризму переживает глубокие преобразования, международная террористическая деятельность так и не унимается, и наоборот, продолжает активизироваться. С начала года во многих странах произошли серии страшных терактов, в результате чего были огромные жертвы. Хотя международное сообщество достигло определенных успехов в военных действиях против терроризма, но, судя по всему, мировая террористическая деятельность все же остается активной и интенсивной и все чаще ударяет по миру, стабильности и развитию во всем мире. Противодействие этому злу по-прежнему остается больной проблемой в глобальном управлении в области безопасности.

Перед лицом серьезной угрозы террора усиливается у стран мира сознание о востребованности сообщества единой судьбы, умножаются точки соприкосновения по борьбе с терроризмом, намечаются значимые сдвиги сотрудничества. Тем не менее проблема остается куда острой: во-первых, переплетается терроризм с горячими точками, что привело к парадоксальным результатам — чем больше бороться, тем сильнее разгул террора. Во-вторых, международные террористические организации призывают и планируют спровоцировать больше терактов по всему миру. В-третьих, террористическая идеология непрерывно распространяется через Интернет и соцсети, весьма пагубные последствия постепенно проявляются. В-четвертых, отдельные страны, как и прежде, за счет борьбы с терроризмом продвигают свои собственные интересы, применяют двойные стандарты по вопросу антитеррора, что неизбежно приводит к инструментализации и фрагментации глобального антитеррористического взаимодействия, затрудняет объединение усилий в борьбе против терроризма.

Перед лицом серьезной угрозы террора усиливается у стран мира сознание о востребованности сообщества единой судьбы, умножаются точки соприкосновения по борьбе с терроризмом, намечаются значимые сдвиги сотрудничества

Китай всегда в конструктивном ключе поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом. Считаем важным развивать международные кооперации следующим образом. Первое, отказаться от двойных стандартов, полностью выявлять центральную роль ООН в международной борьбе с терроризмом, консолидировать все помыслы и все усилия воедино. Второе, надлежащим образом урегулировать региональные горячие точки, помогать Сирии и другим странам Ближнего Востока в скорейшем восстановлении стабильности, обуздать разгул терроризма. Третье, следует ориентироваться на будущее, принимать комплексные меры, как паллиативные, так и радикальные, в сфере политики, экономики, культуры с целью искоренить питательную почву зарождения терроризма.

Китай и Россия страдают от терроризма. Сотрудничество по противодействию терроризму является важной составляющей китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, служит ярким примером в международном антитеррористическом сотрудничестве. Это не только отвечает коренным интересам двух стран, но и идет в пользу мира и стабильности региона и всего мира. Китай и Россия в рамках двустороннего механизма сотрудничества по линии правоохранительных органов и спецслужб поддерживают плодотворное взаимодействие по борьбе с тремя силами зла — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, играют важную позитивную роль в поддержании стабильности и развития двух стран и всего региона. Мы готовы с российскими партнерами углублять двустороннее практическое сотрудничество, усиливать взаимную поддержку по ключевым заботам друг друга в борьбе с терроризмом, интенсифицировать координации и взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и ШОС, поддерживать центральную роль ООН в международном антитеррористическом сотрудничестве, углублять взаимодействие в рамках ШОС и других структур в сфере безопасности и борьбы с террором и этим самым способствовать новому прорыву в антитеррористическом сотрудничестве международного сообщества.