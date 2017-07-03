Посол Азербайджана в России: культурные связи между нашими странами не прерывались никогда

Полад Бюльбюль оглы © Пресс-служба посольства Азербайджанской Республики в РФ

3 июля исполняется 20 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В интервью ТАСС чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы рассказал об исторической ценности этого документа, о динамике двусторонних отношений с Россией и своих шансах стать гендиректором ЮНЕСКО.

– В свете прошедших лет и сложившейся сегодня политической ситуации как бы вы оценили историческую значимость подписанного 20 лет назад Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между РФ и Азербайджаном?

– Пользуясь случаем, прежде всего хотел бы отметить верность ТАСС лучшим традициям информационной журналистики, способность вычленять в колоссальном потоке событий и поводов те, которым следует уделить более пристальное внимание. Подписание 3 июля 1997 г. Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, безусловно, относится к таковым. Это базовый договор, постулирующий политические основы наших двусторонних отношений. Исходя из его положений, мы на протяжении вот уже двух десятков лет развиваем сотрудничество в различных сферах.

Основной посыл этого ключевого документа – стремление Высоких Договаривающихся Сторон ко взаимовыгодной кооперации на равноправной основе в интересах обеих стран и их народов. Отражены в нём и вопросы поддержания мира и безопасности, чётко очерчены международно-правовые рамки взаимных обязательств в данном направлении. Так, в частности в статье 5 Договора осуждается сепаратизм во всех его проявлениях и содержится положение о пресечении деятельности групп или отдельных лиц, направленных против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Сторон. И, конечно же, нельзя не отметить, что этот исторический Договор был подписан в рамках официального визита в Российскую Федерацию архитектора современной Азербайджанской государственности, незабвенного лидера Гейдара Алиева.

– Что изменилось в двусторонних отношениях России и Азербайджана за эти 20 лет? Как, по вашему мнению, на это повлияла личность руководителя республики?

– 20 лет в современном мире — довольно серьёзный срок. За это время произошли большие изменения практически во всех регионах. Ну, а постсоветское пространство, где развернулись исторические процессы развития национальной государственности, претерпело и вовсе разительные изменения. Здесь, по сути, сменили друг друга несколько этапов. Конечно, Азербайджан 1990-х гг., да и Россия того периода — это далеко не то, что мы видим сейчас. За минувшие годы обе наши страны прошли большой путь развития от преодоления кризисных последствий распада СССР до выработки новых моделей развития, ориентированных в будущее. На этом пути мы не раз находили успешные формы сопряжения наших интересов, оказывали друг другу поистине добрососедскую поддержку. Так, например, Азербайджан не поддержал санкционную политику по отношению к России и внёс весомый вклад в обеспечение российских потребителей свежими овощами и фруктами, хотя это привело к некоторому росту цен на внутреннем рынке.

За минувшие годы обе наши страны прошли большой путь развития от преодоления кризисных последствий распада СССР до выработки новых моделей развития, ориентированных в будущее

Безусловно, в столь непростом регионе, в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры определяющая роль в выстраивании политического курса принадлежит главам государств. Сегодня Азербайджаном руководит высокопрофессиональный и обладающий программно-стратегическим видением лидер Ильхам Алиев. На протяжении вот уже без малого пятнадцати лет он демонстрирует мастерство управления и принятия верных решений. Зачастую, лишь по истечении некоторого времени все убеждаются в их обоснованности. Но господин президент в полной мере предвидит последствия и тем самым добивается лучших результатов. Распространяется это и на развитие наших отношений с Россией, которые являются одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

– 19 июня Баку посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта. По итогам встреч с руководством Азербайджана международные посредники выступили с заявлением, в котором призвали Баку и Ереван продемонстрировать политическую волю и возобновить переговоры по разрешению конфликта. Насколько, по вашему мнению, подобный формат эффективен? Какие пути урегулирования конфликта видит азербайджанская сторона?

– Сам по себе формат, включающий трёх постоянных членов Совета Безопасности ООН, выглядит весьма серьёзным. Ведь именно эти страны обладают огромным политическим весом и соответствующим опытом, выработанным десятилетиями, если не веками активности их национальных дипломатий. А Россия, например, является не только географически близкой региону Южного Кавказа, но и связанной с ним тесными историческими узами. Однако, как мы видим, институт тройного сопредседательства Минской группы ОБСЕ, действующий с 1997 г., до сих пор не привёл к искомому итогу – началу процесса устранения военных последствий конфликта и его политического разрешения.

Как постоянно подчёркивается Азербайджанской стороной, время, когда необходимо предпринять действенные шаги по решению конфликта, давно настало. Существующий статус-кво, характеризующийся продолжающейся оккупацией территорий Азербайджана, неприемлем. На это указывали и главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях 2009−2013 гг. То есть ныне следует обеспечить условия для продолжения субстантивных переговоров с намерениями достичь реальных результатов, для чего необходима политическая воля. Подчеркну ещё раз, что переговоры должны носить предметный характер. Это как раз тот случай, когда важен результат, а не процесс.

– Известна ли уже дата саммита Прикаспийских государств, на котором должна быть принята Конвенция по правовому статусу Каспия? Большинство положений будущей Конвенции уже согласовано, удовлетворена ли ими азербайджанская сторона?

– Вопрос выработки нового правового статуса Каспия был обусловлен изменением политической географии региона после распада СССР, когда на смену двум пришли пять прикаспийских государств. С этой целью создана Специальная рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел (СРГ). До сего дня проведено уже 49 заседаний СРГ, в ходе которых проделана огромная работа по согласованию позиций и выработке общих подходов. В ходе состоявшихся четырёх Саммитов глав прикаспийских государств зафиксирован серьёзный прогресс, заключены важные соглашения, регулирующие сохранение экологической среды и биоресурсов Каспия, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Между рядом стран, к которым относятся и Азербайджан, Казахстан и Россия, достигнуто довольно детальное согласование подавляющего большинства моментов. Идёт активная работа по окончательной гармонизации позиций всех пяти государств. И в этом направлении достигнуты рабочие результаты, позволяющие говорить о целесообразности проведения встречи заместителей министров, а затем и министров иностранных дел прикаспийских стран с тем, чтобы выйти с согласованными предложениями на Пятый Саммит глав государств, который должен состояться в этом году в Казахстане.

– Какие экономические перспективы в строительстве Международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг" видит для себя Азербайджан?

– Азербайджан исторически располагался на пересечении путей, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Это во многом обусловило наше развитие и формирование азербайджанской идентичности, сочетающей в себе элементы различных цивилизаций. Сегодня наша страна также рассматривает крупные коммуникационные проекты как возможность развивать собственную экономику, при этом способствуя развитию экономик стран-партнёров. В этой связи МТК "Север — Юг" вызывает большой интерес в Азербайджане. На нашей территории выполнены все работы, необходимые для соединения железнодорожных сетей России, Азербайджана и Ирана. Идёт расширение автодорожной инфраструктуры, обслуживающей этот вектор. Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев уделяет личное внимание вопросам МТК "Север — Юг". Достаточно отметить, что 8 августа 2016 г. по его инициативе в Баку состоялась встреча Президентов Азербайджана, Ирана и России, где были намечены основные направления реализации стратегии данного коридора и выражено стремление раскрыть его богатый потенциал.

– Как вы оцениваете свои шансы стать гендиректором ЮНЕСКО?

– Я бы сказал, что высоко оцениваю способность Азербайджана и себя как его представителя внести деятельный вклад в решение тех острых проблем и вызовов, относящихся к сфере компетенции ЮНЕСКО, с которыми мы сталкиваемся на глобальном уровне. Возглавляя Министерство культуры своей страны на протяжении 18 лет в период краха советской модели администрирования и всеобщего структурного кризиса, резкой нехватки, а зачастую практически полного отсутствия финансирования, я тем не менее сумел найти такие формы работы, которые позволили нам не потерять ни одного учреждения культуры. Не был закрыт ни один музей, театр, музыкальная школа, библиотека. Более того, мне удалось найти удачные форматы международного сотрудничества как в рамках Международной организации тюркской культуры "ТЮРКСОЙ", первым Генеральным директором которой я был с 1994 по 2008 гг., так и в СНГ, где я с 2002 по 2004 гг. возглавлял Совет по культурному сотрудничеству (на уровне Министров культуры).

Я бы сказал, что высоко оцениваю способность Азербайджана и себя как его представителя внести деятельный вклад в решение тех острых проблем и вызовов, относящихся к сфере компетенции ЮНЕСКО, с которыми мы сталкиваемся на глобальном уровне

Затем, став Послом Азербайджана в России, я продолжил уделять большое внимание гуманитарному сотрудничеству, принял участие в ряде важных проектов и инициатив в области "культурной дипломатии", как председатель правления Международного Фонда Гуманитарного Сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Так, например, в 2010 г. нам удалось организовать концерты Молодёжного симфонического оркестра СНГ под управлением маэстро Спивакова, где вместе играли молодые музыканты Азербайджана и Армении — и в Баку, и Ереване.

Таким образом, я приобрёл ценный опыт кризисного менеджера, а также инициатора и воплотителя гуманитарных инициатив в условиях конфликтов. Полагаю, что подобная совокупность опыта и навыков позволяют считать меня кандидатом, который может оказаться полезен для ЮНЕСКО.

Ну, а шансы, они есть у всех достойных претендентов. Так что дождёмся выборов.

– Что, по вашему мнению, стоило бы изменить в работе этой организации?

– Основным вызовом, с которым должна справиться ЮНЕСКО, является повышение эффективности её деятельности в условиях дефицита финансирования. Это весьма сложная и комплексная задача. Привнесение же в жизнь крупнейшей международной структуры, ответственной за образование, науку и культуру, избыточной политизации некоторых вопросов чрезвычайно осложняет решение этой задачи. Думаю, что прежде всего мы должны постараться в полной мере восстановить в ЮНЕСКО дух гуманитарной повестки дня, максимально отстранившись от политической полемики. Для обсуждения сугубо политических вопросов существуют иные институты, прежде всего Совет Безопасности ООН и её Генеральный секретарь, от которых ЮНЕСКО и должна получать ориентирующие указания по политическим вопросам.

Основным вызовом, с которым должна справиться ЮНЕСКО, является повышение эффективности её деятельности в условиях дефицита финансирования

Вместе с тем, в своей деятельности ЮНЕСКО должна придерживаться приоритетов, заложенных в её мандате. Наверное, можно было бы рассмотреть и вопрос оптимизации сети региональных бюро и представительств. Во многих случаях, наверное, целесообразно было бы кооперировать свою активность в рамках ООН-овских кластеров в тех или иных регионах. Однако, вместе с тем, данная оптимизация не должна вестись наскоком, простым секвестированием и урезанием средств. Нужна выработка взвешенного подхода, для чего на первом этапе я бы привлёк специалистов в конкретных областях. Важным является и использование потенциала авторитетных фигур, обладающих большим опытом и знаниями. Таким образом, совместными усилиями мы смогли бы прийти к общему сбалансированному видению и решительно приступить к реализации поставленных задач. Организация, по-моему, обладает необходимыми компетенциями, чтобы служить интеллектуальным штабом и экспертным центром, продвигающим культурную повестку.

– Планируются ли какие-либо совместные культурные проекты Азербайджана и России?

Культурные связи между Азербайджаном и Россией не прерывались никогда

– Культурные связи между Азербайджаном и Россией не прерывались никогда. Иначе и быть не может, учитывая нашу общую историю и степень близости межличностных, человеческих контактов, которые связывают наши страны и народы. Но, безусловно, на государственном уровне также ведётся работа по развитию этих связей, их дальнейшему обогащению. Так, между министерствами культуры Азербайджана и России постоянно обновляется программа сотрудничества на трёхлетний период. Нынешний документ распространяется на 2017−2019 гг. В Баку и регионах Азербайджана с большим успехом выступают артисты и коллективы из России. Так, недавно в дни весеннего праздника Новруз прошли торжества по случаю придания Гяндже статуса Культурной столицы Содружества Независимых Государств 2017 года. В рамках программы года прошли и ещё планируются новые интересные культурные события. Ну, а через месяц в Баку стартует музыкальный фестиваль "Жара", уже ставший традиционным и снискавший большую популярность как у зрителей, так и звёзд российской эстрады, охотно принимающих в нём участие.

В ведущих музеях Москвы и других городов России проходят выставки азербайджанских художников, гастролируют наши театры. Так что по улице культурного сотрудничества между Азербайджаном и Россией идёт активное двустороннее движение. А разве может быть иначе между соседями?

Беседовала Сабина Алиева