Генеральный директор МГТС: оптоволокно позволит нам перейти от домашних телефонов к 5G

Генеральный директор МГТС Андрей Ершов © Сергей Карпов/ТАСС

Пользователи домашних стационарных телефонов все чаще отказываются от их использования, поскольку мобильная связь давно стала доступной по цене, а мобильный интернет – сопоставимым по скорости с фиксированным. При этом для передачи больших объемов информации необходимы оптоволоконные кабели, и этот факт может дать толчок развитию операторов фиксированной связи. О том, как крупнейший московский оператор магистральной сети видит свое развитие, рассказал в интервью ТАСС гендиректор МГТС Андрей Ершов.

- Уже несколько лет абоненты отказываются от фиксированных телефонов и даже от проводного интернета, потому что мобильная связь стала доступной, а мобильный интернет дает сопоставимые скорости. Куда двигаться вам как оператору?

- Если говорить о рынке телекоммуникаций в целом, то он активно трансформируется: доходы от интернета, цифрового телевидения и других услуг растут, но понятно, что нужны новые точки роста. Еще четыре года мы сделали ставку на мультисервисность и это открывает нам новые перспективы - мы постепенно увеличиваем список нетелекомовских сервисов.

- Какие это, например, сервисы?

- Из последнего – в прошлом году мы начали предоставлять разные бытовые услуги, такие как уборка, сантехнические работы, сборка мебели и многое другое. Рынок бытовых услуг сегодня находится в достаточно "серой" зоне, он непрозрачен для конечного потребителя, а специалисты, которых вы найдете в интернете – не всегда вызывают такое же доверие, как представитель компании с более чем столетней историей. Вы можете работать с компанией, которую знаете, которая гарантирует качество и сроки выполнения всех услуг. До этого мы предложили домашнее видеонаблюдение и охранную сигнализацию. Мы будем продолжать движение в этом направлении, в конечном счете, выйдем на рынок "интернета вещей", потому что внутри квартиры мир становится цифровым, а управление сервисами — дистанционными.

- А телефон в квартире останется?

- Телефон останется как услуга в пакете. У нас доходы от фиксированной телефонии уже успешно замещаются другими сервисами. В суммарном объеме доходов компании они составляют менее 47%, а если говорить про выручку только от услуг связи – то менее 70%. При этом общая выручка растет как счет роста абонентской базы и доходов от предоставления доступа в интернет, платного и ТВ и мобильной связи, так и инфраструктурных услуг – предоставление места в канализации и помещениях АТС для размещения стоек сторонних операторов – это все уже достаточно существенные части нашего бизнеса.

- То есть на базе тех самых проводов, которых проложены в квартиры, вы будете развивать новые сервисы?

- Мы понимаем, что полностью оцифровав свои бизнес-процессы, реализовав проект технологической реконструкции сети с переходом на оптическую технологию, мы уже готовы для запуска новых сервисов. Я не исключаю, например, что мы предложим нашим абонентам уникальные возможности по заказу товаров и услуг непосредственно у себя дома. Потому что мы, используя наш алгоритм организации процесса выполнения любых заявок клиента, можем гарантировать наиболее оперативную доставку.

- Вы видите себя в будущем как игрока на рынке "интернета вещей"?

- Мы говорим о том, что мы – компания, которая готова оказывать услуги там, куда люди не хотят пускать чужих – дома. И дело не только в проводе, это должны быть и услуги, которые нужны в квартире. Дома должно быть комфортно и мы хотим стать компанией, которая осуществит такие мечты.

Кроме того, не надо забывать, что 5G – это скорости, которые совершенно точно при массовом использовании потребуют надежных оптических каналов. Беспроводным способом невозможно передавать такие объемы трафика. Для конечного пользователя "интернет вещей" будет беспроводным, но трафик должен ходить по каналам, и тут у нас есть безусловное преимущество, потому что мы в состоянии обеспечить подключение к своей сети в любой точке Москвы. Соответственно, для нас предоставление инфраструктуры для обеспечения качественного беспроводного покрытия в рамках 5G может быть дополнительным источником дохода.

Беседовала Елена Травкова