Карен Шахназаров: в современной культуре все меньше искусства и все больше бизнеса

Карен Шахназаров © Пресс-служба Карена Шахназарова

Генеральному директору киностудии "Мосфильм", режиссеру, сценаристу и продюсеру Карену Шахназарову 8 июля исполнятся 65 лет. В преддверии юбилея он рассказал ТАСС, как политика влияет на оценку его картин, какие фильмы "Мосфильма" пользуются наибольшим спросом на Украине и что делать для защиты российского кинорынка.

— Первый вопрос такой. Прошла премьера вашего фильма "Анна Каренина. История Вронского" — и на телевидении, и в прокате он был, и на "Кинотавре". Кто-то в восторге от картины, кто-то абсолютно не принял...

— Это совершенно нормально. Главное, что обсуждение было, и, насколько я понимаю, очень бурное. Это уже показатель. Сам не очень слежу, но знаю — дискуссию люди вели активно, в том числе, в интернете. Говорят, давно и не было таких обсуждений. Так это хорошо! Нами была проделана большая работа над картиной.

— Для вас в чем успех заключается? Вам прежде всего важна оценка зрителей или главное — самовыразиться?

— Для меня самое главное — показать свою картину зрителям. И чем больше людей ее увидят — тем лучше. Но, в данном случае, еще и телепоказ был, причем, с хорошим рейтингом. Да и просто видно, что многие смотрели.

Этого для меня достаточно. Но понятно, что кому-то нравится, кому-то нет. Есть поклонники, есть те, кто не принял концепцию, актеров, — это уже личное дело каждого. Считаю, что премьера прошла громко — это самое основное. Но также понимаю, что играют роль в оценке фильма и мои политические высказывания. Та часть аудитории, которая не приемлет мои взгляды, переносит это и на картину.

— Судя по всему, кинорынок Украины мы потеряли? Российские фильмы же там не выходят?

— Советские фильмы на телевидении по-прежнему идут, "Мосфильм" продолжает продавать права. У нас с телеканалами связи как были, так и есть.

— Но вы сами попали во все возможные "черные списки"...

— Да, мои картины на Украине запрещены. Тем не менее, крупнейшие украинские интернет-ресурсы их по-прежнему показывают. На телевидении моих картин, конечно, нет, но картины "Мосфильма" — есть, мы заключаем договора с разными каналами.

Для меня самое главное — показать свою картину зрителям. И чем больше людей ее увидят — тем лучше

Они не показывают военные картины, фильмы авторов, которые у них под запретом, а таких уже много собралось, спектр авторов сузился. Но Леонида Гайдая показывают, Эльдара Рязанова показывают, их картины на "Мосфильме" хорошо покупают. У нас нормальные деловые отношения с телеканалами. А кинопроката для российских картин на Украине нет, это правда.

— Вы сказали, что очень важно иметь возможность показать свои фильмы зрителям. Сейчас обсуждается инициатива, которая предполагает наряду с госпошлиной ввести обязательное отчисление в размере 5 млн рублей с каждого фильма. При этом для российского кино эти 5 млн будут возвратные. Никита Михалков инициативу поддержал, но сказал, что необходимо четко прописать механизм возврата денег.

— Он прав. Должны быть гарантии, что деньги вернут. Но пока это на уровне инициативы, ничего не принято, и, как мне кажется, вряд ли будет принято. Пока обсуждать нечего. Мысль понятна — надо защитить рынок.

Насколько именно эта форма нам нужна — пока не знаю. Довольно успешная защита рынка действует во Франции, но у нас не хотят это брать. Там, например, запрещена реклама фильмов на телевидении. У нас телевидение категорически против.

Но это правильная идея, потому что она идет на пользу французскому кино. У него нет денег на рекламу на ТВ, а у американских кинематографистов — есть. Французы делают проще: запрещено всем. Таким образом, американские компании к ним не могут предъявить претензии, что они демпенгуют, нарушают правила ВТО.

Непонятно, почему есть отдельное финансирование Минкульта, и отдельно — Фонда кино. Другое дело, что мою идею не поддерживают, потому что, видимо, всех все устраивает. Конечно, лучше сосредоточить все в одних руках

В результате это уравнивает шансы: билборды, внешняя реклама — это все гораздо дешевле, французы способны это делать. На мой взгляд, эти моменты можно было бы применять и у нас. Во Франции нет "входа" за 5 млн, там есть наценка на билеты.

И опять — на все билеты, не только на американские, но и на французские. И эта наценка идет в национальный фонд развития кино. Поскольку там, как и везде, рынок захвачен американцами, получается, что именно американцы и субсидируют в французское кино.

— Есть еще один вопрос, он у меня очень давно возник. Вы практически на каждой публичной встрече озвучиваете одну идею — у российского кино должен быть единый центр, как Госкино в советские годы. Почему вы так на этом настаиваете?

— Мне кажется, идея очевидна. Нигде в мире нет двух центров, которые бы распределяли госфинансирование (в РФ Минкультуры поддерживает авторские, экспериментальные проекты и фильмы для детей, Фонд кино — кассовые картины — прим.ТАСС).

Непонятно, почему есть отдельное финансирование Минкульта, и отдельно — Фонда кино. Другое дело, что мою идею не поддерживают, потому что, видимо, всех все устраивает. Конечно, лучше сосредоточить все в одних руках. Но я не настаиваю, это просто мое видение как гендиректора "Мосфильма" и человека, который 40 лет работает в кино и снял порядка двадцати картин.

— В январе вышло распоряжение президента РФ о предоставлении ООО "Альтера Парк" земельного участка для создания многофункционального производственно-культурного центра на базе "Мосфильм".

Вы тогда говорили, что уже весной может начаться строительство первого из двух новых павильонов киноконцерна "Мосфильм", где разместятся киноконцертный комплекс и новое здание для хранения костюмов и реквизита. На каком сейчас это этапе?

— Строительство первого павильона уже началось, там расположится новое помещение для реквизита и костюмов. Потом будут возводить киноконцертный комплекс с выходом на Мосфильмовскую улицу.

— Понятно, когда все работы завершат?

— Они обещают за год построить, планы наполеоновские, говорят, что к лету 2018 года.

— На ваш взгляд, в целом, "Мосфильм" сейчас как себя ощущает? Насколько киностудия хороша?

— "Мосфильм" себя нормально ощущает. Это единственное предприятие в сфере культуры, которое не получает никаких бюджетных денег, платит налоги и, при этом, сохраняет рентабельность.

"Мосфильм" себя нормально ощущает. Это единственное предприятие в сфере культуры, которое не получает никаких бюджетных денег, платит налоги и, при этом, сохраняет рентабельность

Правда, похуже стало в последние два года, но мы развиваемся, постоянно модернизируемся. Сейчас переоснащаем цифровые сервера, поскольку цифра становится серьезным делом.

Мы не ощущаем каких-то проблем. У государства денег мы по-прежнему не просим.

— Я правильно понимаю, что, в основном, "Мосфильм", как и раньше, существует за счет производства сериалов и телешоу?

— Конечно, это так. Но подобная ситуация существует во всем мире. Сейчас на "Мосфильме" идет работа над тремя фильмами. Бывает и так, что режиссер снимает где-то в другом месте, а у нас пишет музыку или делает перезапись.

Так или иначе — большое количество фильмов проходит через "Мосфильм", но статистику вывести сложно. Думаю, что процентов 30 наших мощностей — это фильмы. Когда сравнивают с советским периодом, надо понимать, что в СССР поддерживали кино через студии, а сейчас через продюсеров, это разные вещи.

То есть в советские годы средства давали киностудиям, и они производили кино. Сейчас продюсеру дают деньги, а он — хочет, пришел на "Мосфильм", хочет — в частную компанию, на студию Горького или на "Ленфильм". Сейчас рыночная система, это все непросто.

— Словом, хозяйство у вас большое. Не забирает ли у вас должность гендира "Мосфильма" время от собственного творчества? Можете ли себе позволить сказать коллегам: "Все, ребята, извините, я работаю над фильмом".

— Не знаю, я к этому привык. Конечно, когда снимаю, все равно должен заниматься студией. У меня хорошая команда, но есть вопросы, которые требую внимания. Меня это не напрягает, честно говоря.

Бытовые вещи не отвлекают. Не могу сказать, что бывают моменты, когда хочется сказать: "Ой, оставьте меня в покое, я весь в кино". Когда я и не был гендиректором, снимал кино, это не означало, что ничем, кроме работы, не занимался.

— Время на что-то другое остается?

Давно не встречал фильмы, которые бы меня впечатлили. Возможно, это в силу опыта: смотрю картину и в 99% знаю, что это будет. Мне достаточно посмотреть 10 минут, и все понятно

— Конечно. Не могу сказать, что живу только кинематографом, есть и что-то свое. И потом я достаточно давно работаю в кино, опыт мне помогает распределить силы. Есть вещи, которые я лучше понимаю, чем 20 лет назад, мне не надо прикладывать лишних усилий.

— Сейчас есть какие-то мысли, что будете снимать дальше?

— Пока нет. Мы сделали большую картину, надо остановиться и почувствовать, что мне действительно может быть интересно. Просто снимать ради процесса — не хочу. Чем старше становлюсь, тем меньше кино меня увлекает и цепляет. Кино не отвечает на те вопросы, которые у меня есть.

— Это какое-то серьезное разочарование в кинематографе?

— Мне кажется, что у кино есть пределы, за которые невозможно перейти. Литература, на мой взгляд, гораздо более богата. Может это и разочарование в кино, не знаю. Раньше было ощущение, что из кино можно сделать искусство, но современное кино, особенно цифровое, это ощущение, на мой взгляд, убивает.

Давно не встречал фильмы, которые бы меня впечатлили. Возможно, это в силу опыта: смотрю картину и в 99% знаю, что это будет. Мне достаточно посмотреть 10 минут, и все понятно.

— Насколько корректно будет сказать, что "Карен Шахназаров разочарован в кино и хочет сделать перерыв в режиссуре"?

— Нет, это не верно. Задачи сделать перерыв у меня нет. Если бы у меня была сейчас тема, которая сформировалась, я бы снимал. Идеи есть, но они пока не оформлены. Кино сейчас достаточно эфемерное, в нем все меньше искусства с приходом цифры. Я вырос в пленочное время, сейчас сам снимаю на цифру, понимаю, что это неизбежно, но ощущение, что это все какое-то...

— Искусственное, но не от слова искусство?

— Да. Возьмите операторскую работу. Он может как угодно снять, а на цветокоррекции сделать любое изображение. Если дальше так пойдет, работа оператора станет условной профессией. Компьютерной графикой ты можешь сделать все, что угодно.

— Но, с другой стороны, эта тенденция существует уже довольно давно — почти весь шоу-бизнес так живет: и голос, и все остальное корректируется в студии.

— К сожалению, в современной массовой культуре все меньше искусства и все больше бизнеса. И это, честно говоря, уже не очень меня интересует.

— Еще раз хочу спросить про фильм "Курьер-2", который хочет делать Федор Дунаевский, исполнитель главной роли в вашем фильме 1986 года.

Возьмите операторскую работу. Можно как угодно снять, а на цветокоррекции сделать любое изображение. Если дальше так пойдет, работа оператора станет условной профессией

— Он, наверное, думает, что я буду это продюсировать (смеется)? Продюсировать не буду. Я Федору сказал, что, если он хочет снимать, отдам все авторские права. Написан совершенно другой сценарий, но, наверное, могут возникнуть юридические вопросы.

Сам я не считаю, что надо делать продолжение, но не против. Если хочет — пожалуйста. Если у людей возникает такое желание — почему я должен запрещать? На здоровье, пусть делают, просто сам участвовать не буду.

— У меня последний вопрос. Как вы будете отмечать юбилейный день рождения?

— Да никак. Не считаю, что это событие вселенского масштаба. Сейчас стало принято чуть ли не 30 лет праздновать. 30, 35, 45. Есть настоящие юбилеи — 50 и 70. 65 лет — круглая дата, но у меня нет пафосных намерений. В очень узком кругу близких друзей отметим, выпьем по бокалу вина. Никаких мероприятий не планирую.

— Было бы логично устроить какую-нибудь ретроспективу, выставку, спецпоказы...

— Кто-то устраивает, кто-то просит картины. Знаю, что телевизионные каналы покажут мои фильмы, но это их желание. Эта инициатива идет не от меня.

Беседовала Наталья Баринова