Министр экономики Швейцарии: потенциал сотрудничества с Россией используется пока не на 100%

Йоханн Шнайдер-Амман © Jeon Heon-Kyun-Pool/Getty Images

Начальник Федерального департамента экономики, образования и исследований (министр) Йоханн Шнайдер-Амман посетит 9-12 июля с визитом Россию. Он побывает в Москве, а также в Екатеринбурге, где будет проходить международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2017. Этот визит планировался на 2014 год, однако не состоялся из-за событий на Украине.

В интервью ТАСС накануне поездки в Россию Йоханн Шнайдер-Амман подчеркнул, что швейцарские предприниматели рассматривают Россию и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве важного рынка.

Берн не признал воссоединение Крыма с Россией и называет его аннексией. Швейцария, несмотря на свой нейтралитет, ввела вслед за Евросоюзом ограничения на экономические связи с РФ, но не считает их санкциями. Как пояснил в интервью Шнайдер-Амман, в Берне неоднократно подчеркивали, что не перенимая санкций ЕС, Швейцария вместе с тем приняла меры для предотвращения их обхода со швейцарской территории.

– У Швейцарии и России давние, проверенные временем взаимовыгодные связи в торгово-экономической области. Двум странам всегда есть что обсудить. Расскажите, пожалуйста, о целях вашего визита. С кем намечены встречи? Какие актуальные вопросы вы планируете поднять?

Швейцарские предприниматели рассматривают Россию и ЕАЭС в качестве важного рынка

– Мой визит служит продолжению контактов на министерском уровне. Последняя моя поездка в Россию состоялась в 2011 году. С тех пор было несколько контактов на полях различных многосторонних встреч, а также в рамках смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. У меня запланированы переговоры с первым заместителем председателя правительства России Игорем Шуваловым, встречи с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, а также министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

– Вместе с вами в Россию приедет солидная делегация деловых кругов. Какие компании будут в ней представлены? Чем обусловлен такой интерес к российскому рынку?

– В делегацию, которая меня сопровождает, входят представители различных отраслей швейцарской экономики. Швейцарские предприниматели рассматривают Россию и ЕАЭС в качестве важного рынка.

– Какие направления швейцарско-российского торгово-экономического сотрудничества представляются вам наиболее перспективными? Есть ли сферы, где, на ваш взгляд, потенциал используется пока недостаточно?

– Перспективными представляются фармацевтика, инфраструктура, автомобильный и железнодорожный сектор, транспорт и логистика, а также вопросы энергоэффективности. Экономический потенциал, действительно, велик, в том числе и в научной сфере. В настоящее время, однако, выполнены еще не все политические условия для того, чтобы данный потенциал можно было бы использовать на все 100%.

– Швейцария – нейтральная страна. Тем не менее, она вслед за Евросоюзом ввела ограничения на экономические связи с Россией в связи с событиями на Украине. Нет ли здесь противоречия?

– Те меры, которые приняла Швейцария, как раз отражают ее нейтральный статус. Они действуют в отношении России и Украины и являются выражением позиции Федерального совета по непризнанию аннексии Крыма Россией. Мы неоднократно подчеркивали, что не перенимая санкций ЕС, мы вместе с тем приняли меры, предотвращающие их обход со швейцарской территории.

– Вы неоднократно заявляли, что являетесь сторонником свободной торговли, без барьеров. Не препятствуют ли такому экономическому курсу Швейцарии санкционные решения, принимаемые в ЕС и США в отношении России и других стран?

– Я выступаю за открытые рынки. Там, где для этого отсутствуют политические условия, Швейцария поддерживает диалог и переговоры для преодоления разногласий.

– Швейцария – один из мировых лидеров в сфере инноваций. Экономика вашей страны, не являющейся членом Евросоюза, динамично развивается на фоне менее благополучной ситуации в соседних государствах-членах ЕС. Как это удаётся Швейцарии?

Те меры, которые приняла Швейцария, как раз отражают ее нейтральный статус

– Важными факторами успеха мне представляются наша интеграция в глобальную цепочку создания добавленной стоимости, разветвленная сеть соглашений о свободной торговле с нашими торговыми партнерами и, кроме того, гибкий рынок труда, современная система профобразования, великолепные вузы, а также хорошо развитый финансовый сектор. Высокий уровень безопасности, стабильность, гарантии соблюдения законности также, безусловно, являются важными факторами.

– Швейцария известна высоким уровнем профессионального образования. Является ли эта сфера, на ваш взгляд, перспективной в развитии сотрудничества с Россией?

– Лично я убежден, что высокоэффективное и приближенное к рынку труда профессиональное образование – ключ к конкурентоспособности и инновациям. Швейцарская дуальная система профобразования, действительно, в последние годы вызывает все больший интерес, главным образом благодаря хорошо функционирующему государственно-частному партнерству. Швейцария готова поделиться своими наработками и опытом в области профессионального образования с другими странами, и в этой связи, при наличии интереса, мы готовы вести соответствующий диалог с Россией.

– Как обстоят дела в сфере взаимодействия в научно-технической сфере с Россией? Планируются ли новые проекты?

– Швейцария и Россия – давние партнеры, существует тесное взаимодействие между научными сообществами наших стран, как в рамках двусторонних научно-исследовательских программ, так и в международных научных организациях, а также непосредственно между профильными ведомствами. В настоящее время обсуждаются модальности запуска нового конкурса по отбору для совместного финансирования научно-исследовательских проектов. Кроме того, до конца года мы планируем нарастить сотрудничество в сфере инновационных технологий по линии Европейского агентства координации исследований (EUREKA).

Беседовал Константин Прибытков