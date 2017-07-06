Министр экономики Швейцарии: потенциал сотрудничества с Россией используется пока не на 100%

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Начальник Федерального департамента экономики, образования и исследований (министр) Йоханн Шнайдер-Амман посетит 9-12 июля с визитом Россию. Он побывает в Москве, а также в Екатеринбурге, где будет проходить международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2017. Этот визит планировался на 2014 год, однако не состоялся из-за событий на Украине.
В интервью ТАСС накануне поездки в Россию Йоханн Шнайдер-Амман подчеркнул, что швейцарские предприниматели рассматривают Россию и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве важного рынка.
Берн не признал воссоединение Крыма с Россией и называет его аннексией. Швейцария, несмотря на свой нейтралитет, ввела вслед за Евросоюзом ограничения на экономические связи с РФ, но не считает их санкциями. Как пояснил в интервью Шнайдер-Амман, в Берне неоднократно подчеркивали, что не перенимая санкций ЕС, Швейцария вместе с тем приняла меры для предотвращения их обхода со швейцарской территории.
– У Швейцарии и России давние, проверенные временем взаимовыгодные связи в торгово-экономической области. Двум странам всегда есть что обсудить. Расскажите, пожалуйста, о целях вашего визита. С кем намечены встречи? Какие актуальные вопросы вы планируете поднять?
Швейцарские предприниматели рассматривают Россию и ЕАЭС в качестве важного рынка
– Мой визит служит продолжению контактов на министерском уровне. Последняя моя поездка в Россию состоялась в 2011 году. С тех пор было несколько контактов на полях различных многосторонних встреч, а также в рамках смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. У меня запланированы переговоры с первым заместителем председателя правительства России Игорем Шуваловым, встречи с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, а также министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
– Вместе с вами в Россию приедет солидная делегация деловых кругов. Какие компании будут в ней представлены? Чем обусловлен такой интерес к российскому рынку?
– В делегацию, которая меня сопровождает, входят представители различных отраслей швейцарской экономики. Швейцарские предприниматели рассматривают Россию и ЕАЭС в качестве важного рынка.
– Какие направления швейцарско-российского торгово-экономического сотрудничества представляются вам наиболее перспективными? Есть ли сферы, где, на ваш взгляд, потенциал используется пока недостаточно?
– Перспективными представляются фармацевтика, инфраструктура, автомобильный и железнодорожный сектор, транспорт и логистика, а также вопросы энергоэффективности. Экономический потенциал, действительно, велик, в том числе и в научной сфере. В настоящее время, однако, выполнены еще не все политические условия для того, чтобы данный потенциал можно было бы использовать на все 100%.
– Швейцария – нейтральная страна. Тем не менее, она вслед за Евросоюзом ввела ограничения на экономические связи с Россией в связи с событиями на Украине. Нет ли здесь противоречия?
– Те меры, которые приняла Швейцария, как раз отражают ее нейтральный статус. Они действуют в отношении России и Украины и являются выражением позиции Федерального совета по непризнанию аннексии Крыма Россией. Мы неоднократно подчеркивали, что не перенимая санкций ЕС, мы вместе с тем приняли меры, предотвращающие их обход со швейцарской территории.
– Вы неоднократно заявляли, что являетесь сторонником свободной торговли, без барьеров. Не препятствуют ли такому экономическому курсу Швейцарии санкционные решения, принимаемые в ЕС и США в отношении России и других стран?
– Я выступаю за открытые рынки. Там, где для этого отсутствуют политические условия, Швейцария поддерживает диалог и переговоры для преодоления разногласий.
– Швейцария – один из мировых лидеров в сфере инноваций. Экономика вашей страны, не являющейся членом Евросоюза, динамично развивается на фоне менее благополучной ситуации в соседних государствах-членах ЕС. Как это удаётся Швейцарии?
Те меры, которые приняла Швейцария, как раз отражают ее нейтральный статус
– Важными факторами успеха мне представляются наша интеграция в глобальную цепочку создания добавленной стоимости, разветвленная сеть соглашений о свободной торговле с нашими торговыми партнерами и, кроме того, гибкий рынок труда, современная система профобразования, великолепные вузы, а также хорошо развитый финансовый сектор. Высокий уровень безопасности, стабильность, гарантии соблюдения законности также, безусловно, являются важными факторами.
– Швейцария известна высоким уровнем профессионального образования. Является ли эта сфера, на ваш взгляд, перспективной в развитии сотрудничества с Россией?
– Лично я убежден, что высокоэффективное и приближенное к рынку труда профессиональное образование – ключ к конкурентоспособности и инновациям. Швейцарская дуальная система профобразования, действительно, в последние годы вызывает все больший интерес, главным образом благодаря хорошо функционирующему государственно-частному партнерству. Швейцария готова поделиться своими наработками и опытом в области профессионального образования с другими странами, и в этой связи, при наличии интереса, мы готовы вести соответствующий диалог с Россией.
– Как обстоят дела в сфере взаимодействия в научно-технической сфере с Россией? Планируются ли новые проекты?
– Швейцария и Россия – давние партнеры, существует тесное взаимодействие между научными сообществами наших стран, как в рамках двусторонних научно-исследовательских программ, так и в международных научных организациях, а также непосредственно между профильными ведомствами. В настоящее время обсуждаются модальности запуска нового конкурса по отбору для совместного финансирования научно-исследовательских проектов. Кроме того, до конца года мы планируем нарастить сотрудничество в сфере инновационных технологий по линии Европейского агентства координации исследований (EUREKA).
Беседовал Константин Прибытков