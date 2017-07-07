Тимофей Мозгов: тренеры "Бруклина" сами отправляют меня в сборную России

Тимофей Мозгов © Tom Szczerbowski/Getty Images

Первый чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из России Тимофей Мозгов летом перешел из легендарного "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Бруклин Нетс", владельцем которого является Михаил Прохоров.

В интервью ТАСС центровой рассказал о переезде в Нью-Йорк, о выступлении за сборную России предстоящей осенью на чемпионате Европы и ее шансах на победу, о том, как сложно было играть против Шакила О’Нила, и об увлечении автомобилями и компьютерными играми.

- Насколько сюрпризом для вас стал обмен? Как вы узнали о нем?

- Я тренировался, потом сел покушать возле океана, заказал морепродукты. Я вообще редко морепродукты ем, но тут вдруг чего-то захотелось. Теперь вообще не буду их заказывать, видимо (смеется). Позвонили и сказали, что меня обменяли в “Бруклин”. Вот все.

- То есть до этого вы даже не догадывались, никто с вами ничего не обсуждал?

- Нет. Тебе просто говорят, что тебя обменяли и все. Никто тебя не спрашивает в основной массе. И мне никто ничего не обещал. Это НБА, и здесь свои правила. Все это понимают.

- Как прошло прощание с "Лейкерс"? Поговорили с кем-нибудь или ушли не прощаясь?

- Поговорил с тренером [Люком Уолтоном] за обедом. Мы с ним разговаривали, как я понял, он был против, но и его не спросили.

- А с партнерами по команде? Вы же были душой компании, говорят…

- Ну не душой компании... Двум-трем ребятам смс написал. И мне написали тоже парочку в ответ.

- С кем в "Лейкерс" у вас были лучшие отношения?

- У меня со всеми хорошие отношения. На этот вопрос я отвечать вообще не хочу с недавних пор. Потому что бывали у меня тут неприятные случаи… Ваши коллеги то фразу из контекста вырвут, а то и вообще ее смысл поменяют. Про некоторые заголовки, где весь смысл наоборот, я вообще молчу. И получается потом, что я со всеми в плохих отношениях. У меня со всеми хорошие отношения. Все хорошо.

- В "Бруклине" уже удалось пообщаться с тренерским штабом или кем-то из руководства?

- С генеральным менеджером пообщался, с тренером. Оказалось, что я там еще одного тренера знаю - мы с ним работали в “Кливленде”. Мне очень понравилось в “Бруклине”, что там все новое. Начиная от материальных вещей – зала, тренировочной базы. До тренеров, по которым видно, что у них есть желание, что они голодные до побед, хотят работать. Не хочется “Лейкерс” обижать, но именно чего-то такого там и не хватало. Опять же, время покажет, посмотрим, но пока мне все понравилось.

- Со стороны казалось, что вы не очень довольны переходом в "Нетс".

- С самого начала тебя посещают такие мысли: это непросто для семьи, надо школу искать, жилье, вещи перевозить и прочие трудности. Но затем голова остывает, и ты спокойно все анализируешь. Мне кажется, что "Бруклин" будет отличным местом для меня. Тем более сейчас, после первых впечатлений эта уверенность только укрепилась.

- В "Бруклине" играл Андрей Кириленко. Обсуждали с ним переход в "Нетс"?

- Ничего такого он не советовал. Сказал, чтобы я держался, продолжал работать. Я написал Сереге Карасеву – он сказал, что готов помочь советом с бытовыми вопросами.

- "Бруклин" усилился еще и Данджело Расселом. Как он отнесся к обмену?

- Он своим видом не показывает своих эмоций. Но мне кажется, для него это такой звоночек… Нельзя сказать, что он не был профессионалом, но можно было как-то быть более собранным и мотивированным, серьезнее относится к делу, когда он был в "Лейкерс". Мне кажется, переход поможет ему проснуться. Он дико талантливый парнишка, и мне кажется, у него есть проблема как раз из-за таланта. Ему все очень легко давалось. Теперь же, трудности, с которыми он столкнулся, должны дать ему стимул к переосмыслению.

- На какой срок у вас контракт?

- Еще на три года.

- Какой результат в предстоящем сезоне будет хорошим для команды, и для тебя лично?

- Для клуба идеально было бы выйти в плей-офф. Но сейчас мы не знаем даже окончательный состав команды. По прошлому опыту в "Лейкерс" не буду давать прогнозов. Вы помните, как мы начинали сезон? За здравие, а закончили за упокой. Поэтому, сложно сказать, как мы начнем и как закончим, это касается и меня персонально, и команды.

- В сентябре сборной России предстоит сыграть не чемпионате Европы. Вы точно приедете?

- Если я здоров, тьфу-тьфу, то всегда приезжаю в сборную. Мне нравится выступать за Россию. Просто не всегда все складывается так, как надо. Например, у меня была операция на колено, поэтому не смог приехать в сборную. Вообще, клубы не могут запретить тебе играть в сборной, хотя сборная - это и усталость, и риск травмы. Обычно клубы просто не рекомендуют игроку выступать, просят поберечь себя, но запретить не могут. Кстати, в этом году тренер, услышав, что я еду в сборную, был первым, кто сказал: "Давай, езжай все будет круто!". Я даже удивился.

- У нас молодая, новая сборная. Как можно ее охарактеризовать?

- Если так разобраться, то она не такая уж и молодая. Несмотря на то, что у нас нет ветеранов, Виктора Хряпы, Сергея Мони, команда опытная. Мне тридцатка, Хвосту [Дмитрий Хвостов] – 27, Лехе Шведу – 28, Карасю [Сергей Карасев] – 23. Это кажется, что ребята все молодые, но на деле – у каждого огромный опыт. Основной состав, ребята, которые будут делить игровые минуты, им не по 20 лет. И это радует. Мне кажется, у нас очень сильная команда. По именам как минимум. Есть люди, которые могут обыграть один в один, есть, которые не промахиваются, есть, которые в защите могут закрыть любого. Другой вопрос, как мы все вместе сыграемся, как построим.

- То есть если проецировать на компьютерную игру, то сборная России укомплектована игроками с высоким рейтингом и один из фаворитов Евробаскета?

- В компьютерной игре – да. Все было бы для нас легко. Но в жизни – все иначе. Тут множество факторов важны, а не только рейтинг.

- Вы следите за европейским баскетболом?

- За европейским не слежу. За российским – немного. Просто мне неинтересно, что происходит в Европе. До стадии "Финала четырех" Евролиги точно. Там – посмотрю результат и достаточно. Единая лига ВТБ мне ближе – команды, парни роднее. Поэтому стараюсь следить.

- Как развивается баскетбол?

- Думаю, скоро у нас останется пять команд: ЦСКА, "Химки", Казань, Краснодар и "Зенит". И будут друг с другом играть. Это провал, что больше нормальных клубов у нас нет.

- С чем это связано?

- В России спорт – это то, где деньги тратят, а не зарабатывают. И ситуация в стране для развития баскетбола не самая “сладкая”.

- С Дэвидом Блаттом общаетесь?

- Нет.

- Сейчас, по прошествии времени, можешь рассказать, почему у него не получилось задержаться в "Кливленде"?

- Мне кажется, что дело в недостаточном опыте работы в Америке. Там тяжело заслужить авторитет. Авторитет и уважение – два понятия, которые я разделяю. В команде, где есть Леброн Джеймс за год заслужить авторитет сложно. Но мне кажется, что Блатт справился. Но такой бизнес в НБА. Меня тоже обменяли, не спросив – хорошо, что не уволили (смеется).

- Как можешь охарактеризовать Леброна Джеймса?

- Красавчик!

- Было ли какое-то противостояние внутри команды между Леброном и Блаттом?

- Не было ничего подобного. Все как раз хотят превратить их общение внутри команды в "Санта-Барбару". Леброн не спихивал Блатта. Такого не было. Люди не могут знать всего, что происходит внутри. Например, я читаю sports.ru и половина, что там написано – это бред. Это не их вина. Понятно, что они перепечатывают новости с других СМИ. А там можно найти всякое… Мой папа постоянно мне звонит с вопросом: "Я прочитал там то-то. Это правда?" Я ему говорю, чтобы он сразу звонил мне, если есть вопросы. Потому что в новостях порой царит ужас. Слова, вырванные из контекста, а заголовки – это вообще трагедия.

- Кто на тебя произвел самое большое впечатление, как спортсмен?

- Конечно, Леброн. Просто с Коби Брайантом и Майклом Джорданом я не играл. Леброн же здорово умеет отделять работу от семьи, личный бизнес от баскетбола, так у него все по полкам разложено. Для меня непонятно, как он концентрируется на всем одновременно.

- Против кого из соперников было тяжелее всего играть?

- Против Шака [Шакил О’Нил]. Он тот еще конь! При том, что он был уже в возрасте, играл по 10 минут, заканчивая карьеру в "Бостоне".

- В чем чудо "Голден-Стэйт"?

- У команды сильный костяк игроков, которые вместе продолжительное время, и великолепная командная химия. И что говорить, исполнители самого высокого уровня.

- Можешь представить, что однажды вернешься в Единую лигу.

- Я не могу представить этого. Не потому, что я какой-то крутой, но просто пока об этом не думаю. Хочется остаться в НБА максимально, насколько меня хватит.

- Баскетбол "3 на 3" включен в программу Олимпийских игр. Ваше отношение к этому?

- Баскетбол – лучшая игра с мячом, а стритбол – вторая лучшая игра. Но я думаю, что я бы не смог сыграть [на Олимпиаде за сборную]. Это и правила другие, и подготовка. Это как Мэйвезер будет боксировать с Макгрегером. Ты можешь перестроиться, конечно, но это не профессионально. Если ты боксер – занимайся боксом. Если стритболист – занимайся стритболом.

- В воскресенье, тем не менее, вы будете участвовать в стритбольном турнире в Москве?

Спорт и киберспорт – это разные вещи. Надо понимать, что есть люди, которые ничего не делают и с утра до ночи играют в компьютер. А есть ребята, у которых это становится их профессией, они тренируются, у них спонсоры, стратегия. Я был на чемпионате World of Tanks в Москве, и там организация турнира была лучше, чем на Евробаскете

- Да, в эти выходные в Парке Горького будет проходить Суперфинал KFC Battle. В этом году в проекте появился Чемпионат по стритболу, и мне предложили стать его наставником. Так что буду участвовать, но на капитанском мостике. Уже в первый год участие приняли более 3000 команд со всей России и СНГ, значит, что все не зря! Радует, что у молодых ребят и девушек растёт интерес к баскетболу. На финале буду общаться с участниками, фотографироваться. Там будет еще Лева [рэпер L’One], тоже наставник проекта. Я, правда, с ним петь не буду, хотя и хочу. Главное для меня – общение с ребятами.

- Вас узнают на улицах Москвы?

- Когда как, но чаще узнают. Но если бы я был футболистом, то узнаваемость была выше. Баскетбол в России не очень популярен. К сожалению.

- В свое время вы выкладывали в соцсети фотографию машины "Волга".

- Сам-то я не делаю ничего. У меня гаража нет своего. Ребята, тут в России, делают мне "Волгу". Полностью "кастом" 24-я "Волга". Двигатель другой, подвеска другая. Не бесплатно. Надеюсь, скоро поедет.

- Какие у вас увлечения?

- Автомобили и компьютерные игры. Раньше книги читал, но в последнее время перестал. Кино, сериалы интересные смотрю. Не подумайте, что я целыми днями играю в игры. Нет. Я бы, может, с радостью засел с утра до вечера, но возможности нет. Играю в Танки и Overwatch.

- Как относитесь к тому, что киберспорт набирает популярность? Это вообще спорт?

- Спорт и киберспорт – это разные вещи. Надо понимать, что есть люди, которые ничего не делают и с утра до ночи играют в компьютер. А есть ребята, у которых это становится их профессией, они тренируются, у них спонсоры, стратегия. Я был на чемпионате World of Tanks в Москве, и там организация турнира была лучше, чем на Евробаскете…

Вот некоторые говорят, надо оттащить детей от компьютера. Но в первую очередь надо заниматься воспитанием. И это вина в первую очередь родителей, если у них нет времени заниматься ребенком, а они ему подсовывают компьютер. Бороться с этим не надо. Телефон и компьютер – неотъемлемая часть жизни, дань времени. Надо просто прививать еще и другие ценности.

Беседовал Андрей Карташов