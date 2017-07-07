Немецкий политик: после выборов в Бундестаг внешняя политика ФРГ существенно не поменяется

Нильс Аннен © Susie Knoll

Нильс Аннен представляет в немецком Бундестаге Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Он входит в президиум этой политической силы, является официальным представителем своей фракции по вопросам внешней политики. В интервью ТАСС Аннен рассказал о своих ожиданиях от стартовавшего в пятницу саммита G20 в Гамбурге, предположил, какой будет внешняя политика ФРГ после выборов в Бундестаг, а также оценил перспективы деэскалации отношений между РФ и Западом с позиции СДПГ.

– Господин Аннен, США приняли решение выйти из Парижского соглашения по климату. Наблюдатели сочли неудачным саммит "семерки" в итальянской Таормине, в том числе из-за позиции Трампа. Какие выводы из этого должны сделать немецкие политики и как все это скажется на начинающемся в Гамбурге саммите G20?

– В Гамбурге собираются представители стран, на долю которых приходится 80 процентов мировой экономики и две трети населения планеты. Есть смысл в том, чтобы встречаться раз в год и обсуждать правила, по которым должен функционировать мир в условиях глобализации. К сожалению, американский президент Дональд Трамп приложил руку к тому, что нынешняя встреча G20 впервые пройдет в условиях, когда Запад по существенным вопросам не выступит единым фронтом.

Трамп пытается ослабить международные договора и институты. Он делает акцент не на том, что объединяет мировое сообщество. Он пропагандирует национальный эгоизм и принцип "кто сильнее, тот и прав". Выход из Парижского соглашения – это пока самая низшая точка президентства Трампа.

Трамп пытается ослабить международные договора и институты

Разумеется, возможность разрывать соглашения существовать должна. Но в данном случае это не просто разрыв контракта, а определенная черта для мирового сообщества по одному из самых существенных вопросов. Именно поэтому необходимо занять однозначную позицию. В Гамбурге нужно показать, что американский президент по вопросу защиты климата находится в одиночестве. И я надеюсь, что по этой теме в Гамбурге сформируется альянс девятнадцати против одного.

– США весьма настойчиво требуют от Германии тратить больше денег на нужды НАТО. Пойдет ли на это Германия? Каким должен быть ответ?

– На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году была достигнута договоренность – страны-члены альянса должны двигаться в направлении двух процентов ВВП, которые в будущем необходимо тратить на оборону. Абсолютной привязки к двум процентам, как порой утверждается, никогда не было. Потому что в таком случае одна только Германия до 2024 года должна была бы увеличить инвестиции в оборону почти в два раза – с нынешних 37 млрд евро до 70 млрд. Такое наращивание вооружений стало бы самым крупным в Европе за последние десятилетия. Германия в этом случае стала бы не только самой сильной страной с точки зрения экономики, но и самой крупной военной державой в Центральной Европе. Этого наши соседи точно не хотят. При СДПГ такого безумия не будет.

Германия уже на протяжении многих лет участвует в операциях за рубежом – мы задействованы в международных миссиях НАТО и ООН в Афганистане, Мали, в Средиземноморье, на Балканах, в Африке. В последние готы мы постоянно повышали траты на меры по противодействию кризисам, на гуманитарную помощь. Это является вкладом в упреждение и урегулирование конфликтов.

– Великобритания покидает Европейский союз, во Франции новый президент появился лишь недавно, на США, по мнению федерального канцлера, уже нельзя положиться так, как раньше. На этом фоне ФРГ называют якорем стабильности западного общества. Сможет ли страна справиться с этой задачей?

Германия не является страной, которая ведет за собой западный мир, и не станет таковой

– Германия не является страной, которая ведет за собой западный мир, и не станет таковой. Ожидания такого характера ведут в никуда. Но при этом политическая ситуация в ФРГ в сравнении с некоторыми странами, как в ЕС, так и за его пределами, действительно, стабильная. Это делает Германию надежным партнером. В отличие от той же Франции, где весной 2017 года была реальная угроза, что президентом выберут Марин Ле Пен – правую популистку. Такого риска во время выборов в германский Бундестаг, которые пройдут в сентябре, точно не будет. Не важно, останется ли канцлером Ангела Меркель, станет ли канцлером Мартин Шульц, но во внешнеполитическом курсе Германии ничего основательно не поменяется. Наши партнеры и наши друзья ценят такую стабильность и такую надежность.

– Турция когда-то была одним из самых важных партнеров Германии к югу от ЕС. Сейчас, как кажется, те времена остались в прошлом, отношения между Берлином и Анкарой складываются напряженно. Скажется ли эта ситуация на НАТО и на борьбе с "Исламским государством" (ИГ – террористическая группировка, запрещена в РФ)?

– Обе страны на протяжении долгого времени имели хорошие отношения. К сожалению, в последние годы Турция удалилась от Европы, а в области внешней политики все сильнее себя изолирует. Мы очень сожалеем, что все так происходит, и заинтересованы в хороших отношениях с Турцией. Не только потому, что эта страна является нашим партнером по НАТО, но и потому, что в ФРГ живут почти три миллиона человек с турецкими корнями. Агрессивная риторика президента Эрдогана переносит конфликт на эту группу населения, это ведет к тому, что ухудшается внутриполтический климат в Германии.

Несмотря на нынешние сложности, Турция все же остается нашим партнером в борьбе с терроризмом. ЕС и Турция нуждаются друг в друге. Очень хотелось бы, чтобы такое понимание было и у Эрдогана, у его правительства. Мы нуждаемся в Турции для преодоления множества конфликтов на Среднем и Ближнем Востоке, а Турция нуждается в ЕС, как в важнейшем торговом партнере.

Политическая непредсказуемость Турции уже привела к заметному сокращению экономического роста и увеличению безработицы. Это не может отвечать интересам Эрдогана и турецкого правительства. Поэтому ему нужно видеть в нас не врагов, а партнеров, а также вернуться к курсу реформ, при помощи которых Турция некогда сделала заметный шаг вперед.

– В преддверии выборов в Бундестаг, которые запланированы на 24 сентября, немецких жителей интересуют в первую очередь внутриполитические темы. В какой степени избиратели будут обращать внимание на происходящее во внешней политике?

– Действительно, как правило внутренняя политика играет решающую роль в ходе предвыборной борьбы. Однако при этом население Германии тщательно отслеживает, что происходит в других странах Европы и за ее пределами. Это привело к тому, что авторитет Европы повысился. Люди ценят стабильную политическую обстановку. В этой связи такие темы, как Brexit, Трамп и беженцы в любом случае играют роль.

Уже сейчас становятся заметными отрицательные последствия Brexit для Великобритании. Многие британцы запрашивают гражданство Германии или других европейских стран, чтобы продолжать оставаться гражданами Европейского союза и пользоваться всеми преимуществами сообщества.

Разделение американского общества, которое усугубилось после того, как Дональд Трамп был избран президентом, повлияло и на нас, но в положительном смысле. В первую очередь молодые люди впервые стали проявлять политическую позицию, стали вступать в демократические партии. Они понимают, что демократические ценности не являются чем-то обыденным, что их нужно защищать изо дня в день. К примеру, в одну только Социал-демократическую партию Германии с начала года вступили около 20 тыс. человек.

– В предвыборной программе СДПГ уделяется внимание России. Речь там идет о необходимости деэскалации и возвращения к политическому диалогу. Как социал-демократы во главе с министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем хотят этому способствовать?

– В том, что касается внешней политики, СДПГ поддерживает традицию, начатую Вилли Брандтом и Эгоном Баром. Они оба в 60-х, 70-х годах разработали концепцию так называемой политики разрядки и смогли "протолкнуть" ее, несмотря на сильное противостояние оппонентов. Однако при этом они ясно дали понять, что прочная привязка ФРГ к евроатлантическим структурам не может ставиться под вопрос.

Мы продолжаем выступать за диалог с Россией на одном уровне. Однако угроза того, что НАТО и Россия будут двигаться в направлении наращивания вооружений, не появилась из воздуха. Россия из-за своих действий в Крыму и на востоке Украины, которые противоречат международному праву, к этому причастна в немалой степени. Риторика, которая доносится с обеих сторон, а также шаги, которые они предпринимают, в настоящее время ведут скорее к эскалации, нежели к деэскалации. Под серьезным давлением оказалась архитектура контроля над вооружениями, которая выстраивалась на протяжении десятилетий. Если эта спираль и дальше будет раскручиваться, то может быть нанесен ущерб миру и безопасности, как европейскому, так и глобальному.

– Как вы относитесь к сообщениям в немецких средствах массовой информации о том, что Россия может повлиять на выборы при помощи хакеров?

– К сожалению, есть сведения о том, что такие попытки уже были и что, возможно, будут еще. Можно вспомнить одну только кибератаку на Бундестаг в 2015 году при помощи технологии APT 28 или же деятельности хакерской группировки Fancy Bear. Если такие попытки направлены на дестабилизацию общественного порядка в Германии или призваны повлиять на исход выборов, то успехом они не увенчаются. Германские демократические структуры довольно прочны. Наши учреждения сейчас лучше подготовлены к возможным хакерским атакам, чем было еще несколько лет назад. Но стопроцентной гарантии защиты быть не может.

Наши учреждения сейчас лучше подготовлены к возможным хакерским атакам, чем было еще несколько лет назад. Но стопроцентной гарантии защиты быть не может

Радикальные и экстремистские партии, которые из этого в теории могут извлечь выгоду, находятся в меньшинстве. Они далеки от того, чтобы склонить симпатии большинства на свою сторону. В ходе выборов в Бундестаг примерно 90 процентов граждан будут голосовать за демократические партии. На примере Франции мы увидели, что попытки повлиять на исход голосования извне, остались безуспешными. Мы будем готовы пресечь любые незаконные попытки повлиять на исход выборов

– Возможно ли такое развитие событий, при котором к власти в ФРГ придет коалиция, состоящая из СДПГ, "зеленых" и левых?

– Мы определенно исключаем лишь одно развитие событий – сотрудничество с правопопулистской "Альтернативой для Германии". Эта партия ухудшает внутриполитическую атмосферу и пытается разделить общество, разыгрывая национальную карту. Травля беженцев и других представителей общества, которые не разделяют их взгляды, невыносима и отвратительна.

Все остальные возможности для формирования коалиции в принципе возможны, пусть даже и необязательно, что вероятны. К примеру, взаимодействие с Левой партией можно себе представить только в том случае, если на них можно будет положиться в сфере внешней политики. Речь тут идет о нашей приверженности НАТО и Евросоюзу, а также всем вытекающим из этого обязательствам. Но именно по этому вопросу в рядах "левых" есть разногласия. И я сожалею по этому поводу.

Что касается "зеленых", то раньше они занимали совсем другие позиции, чем сейчас, но в 90-х годах в партии произошли изменения и теперь она вполне подходит для создания коалиции.

Однако первоочередная цель для СДПГ – набрать такое количество голосов, чтобы ни один из возможных вариантов правительства не был реализован без нас. Мы мотивированы на борьбу вплоть до 24 сентября, чтобы Мартин Шульц стал федеральным канцлером.

Беседовал Антон Долгунов