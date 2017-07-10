Игорь Артемьев: статус естественных монополий должен сохраниться только у сетевых компаний

Игорь Артемьев © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Развитие конкуренции в России сопряжено с сокращением государственного сектора в экономике. Для либерализации рынков необходимо пересмотреть понятие естественных монополий, сохранив такой статус лишь сетевым компаниям. О естественных монополиях, изменении законодательства в сфере госзакупок и тарифов в интервью ТАСС рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

— Недавно разгорелся спор вокруг концессий и их отличий от госзаказа. Сформулировала ли ФАС свои предложения по изменению законодательства для разведения понятий концессий и госзакупок?

— После совещания у Дмитрия Анатольевича Медведева на следующий день мы направили в министерство экономики поправки, которые снимают напряжение вокруг концессий. Мы договорились, что мы вначале снимем напряжение, которое возникло из-за того, что многие люди не читают законы. С экономической точки зрения, необходимо дать возможность покрывать из бюджета затраты концессионера в определенных случаях. Например, хочешь иметь дополнительную дорогу, концессионер вкладывает свои деньги, а ты ему через 50 лет возвращаешь их на 100%. Получается полное финансирование из бюджета, но такая концессия, конечно, имеет смысл. Такие концессии должны быть разрешены, а они были запрещены. Этого касается первой части наших предложений.

А что касается разведения понятий концессия с госзакупкой, это непростая история. Сейчас принимаются поправки в законодательство о госзакупках. Поэтому такая работа по поручению Дмитрия Анатольевича ограничена ноябрем 2017 года. К тому времени мы с министерством экономики разработаем поправки и постараемся разграничить эти два понятия.

— Вы говорили, что недовольны действующим механизмом "третий лишний" при госзакупках лекарств, когда при наличии двух российских компаний иностранная уже не может участвовать в конкурсе. Будете предлагать отменить это правило?

Наши доблестные российские компании отказались снижать цену, и они на миллиард больше выдрали из бюджета. Мы разве должны это поощрять?

— Мы не против "третьего лишнего", мы выступаем за то, чтобы достаточно существенно поменять концепцию. Я знаю точно по меньшей мере два случая, когда иностранная компания хотела взять за свой товар на миллиард рублей меньше, чем российские компании. Наши доблестные российские компании отказались снижать цену, и они на миллиард больше выдрали из бюджета. Мы разве должны это поощрять?

Поэтому мы говорим, что, если иностранец предлагает цену на 25%-30% более низкую, то надо у иностранца покупать, хватит таких "производителей" плодить. Насколько мне известно, эта концепция в правительстве возобладала, а начиналось с того, что ФАС была одна, все были против. Если сейчас выйдут дополнения к постановлению правительства, то мы будем удовлетворены.

— Кроме того, ФАС предлагала применять в России принудительное лицензирование лекарств в ряде случаев, что сейчас с этой инициативой?

— Будем применять. США применяли этот механизм тысячи раз, ни с кем не церемонились. А мы очень тактичные люди и никак не можем принять этот закон. Решение руководства есть, и этот закон будет принят. Я думаю, что в этом году уже.

— Как ФАС предлагает решать проблему индексации тарифов на электроэнергию в регионах выше установленного уровня?

— Правительство предпринимает большое усилие в том числе с нашим участием, чтобы закрыть дырки в законодательстве. Сейчас региональные органы и органы местного самоуправления могут повышать тарифы выше, чем установлено правительством. Дело все в том, что сейчас действительно в законе об электроэнергетике написано, что если есть инвестпрограмма, то можно превышать уровень. А что это за инвестпрограмма? Может, я ее на коленке вместе с другом вчера нарисовал. Другое дело, если эта инвестпрограмма согласована с Минэнерго, проэкспертирована, даются гарантии, что это не просто бумага. Сейчас происходит ситуация, что тариф повышен, население и бизнес свое заплатили, а инвестпрограмму никто не собирается реализовывать. Такой ситуации быть не должно.

Инвестпрограмма - это хорошо, но настоящая

— Что предлагает ФАС?

— Мы подготовили поправки в законодательство по поручению вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака, что сейчас мы закрываем эти дырки. Инвестпрограмма - это хорошо, но настоящая. Сейчас пока закон об основах тарифного регулирования еще около года будет обсуждаться в правительстве, мы будем вносить точечные изменения, закрывая вот такие дырки. Потому что принятие закона о тарифном регулировании - это долгий процесс, сравнимый с принятием закона о конкуренции в свое время.

— Вы говорили, что сейчас и закон о естественных монополиях уже устарел, какая судьба у него?

— Мы хотим обсуждать закон об основах тарифного регулирования в увязке с изменением определения естественных монополий и, может быть, с полным упразднением закона о естественных монополиях. Моя мечта заключается в том, чтобы под естественными монополиями понимались только сетевые активы: труба Газпрома, электрические сети, но не генераторы, РЖД - рельсы, шпалы, тоннели, но не локомотивы и поезда. Тогда порты и аэропорты оказались бы не естественными монополиями, а просто доминирующими субъектами. Тогда можно было бы постепенно освобождать их от тарифного регулирования. Главное - резко снизился бы в экономике государственный сектор. Мы же говорим, что одна из самых больших проблем - это огромный госсектор.

— На каком этапе находится предложение ФАС по либерализации экспорта газа?

— Я не слышал, чтобы в правительстве эта идея в последнее время обсуждалась, пока позиция правительства отрицательная. И в последнее время никто, как мне известно, не поднимал этот вопрос.

Моя мечта заключается в том, чтобы под естественными монополиями понимались только сетевые активы: труба Газпрома, электрические сети, но не генераторы, РЖД - рельсы, шпалы, тоннели, но не локомотивы и поезда

Мы можем вместо пяти раз удариться головой в стенку шесть раз, но пока консолидированная отрицательная позиция ведомств, мы не видим здесь перспектив.

— Когда стартуют пилотные проекты по либерализации рынка газа?

— Пока правительство не приняло по этому поводу решения. Пока отрицательная позиция профильных ведомств, поэтому я не могу сказать, когда. Тогда, когда правительство изменит свою позицию и мы сможем их убедить, пока я не вижу просвета.

— ФАС также предлагала ввести гибкие акцизы на топливо. Нашло ли это предложение поддержку в правительстве?

— Минфин против этой идеи. Часто пересматривать налоги, с точки зрения практики налогообложения, фактического взимания налогов - действительно, это трансакционно может быть сложная вещь. Поэтому Минфин пока отрицает такую идею, но они головное ведомство по налогам, поэтому их мнение определяющее.

Мы бы считали это хорошим механизмом, но Минфин так не считает.

— Правление ФАС 6 июля должно было рассматривать вопрос индексации тарифа на транспортировку газа для независимых компаний, почему сняли этот вопрос с повестки?

— Потому что нет единства, нужно провести еще серию совещаний, чтобы сблизить позиции. Прежде всего не согласен "Газпром" и Минэнерго. Они хотят, чтобы была индексация, а многие другие ведомства говорят, что не должно быть индексации. Поэтому там такой раздрай, зачем принимать решение в ситуации перевеса на один голос? Надо просто собраться у вице-премьера пообсуждать, найти решение близкое к консенсусу, но оно не должно выглядеть как результат случайного голосования одним голосом в ту или другую сторону. Узнав об этом, я потребовал снять вопрос с правления и продолжить консультации.

— Возможно ли, что в этом году опять не будет индексации?

— Возможно, я считаю, что вполне возможно.

— Как вы относитесь к предложению инвестиционной надбавки к грузовым тарифам РЖД на развитие инфраструктуры на след год в размере 1%?

— У РЖД, как у остальных монополий, музыка понятная. Она прокручивается каждый раз - добавить 1%, добавить 2%, 5%. Смотря на что.

— То есть вы будете выступать против надбавки?

— Конечно, мы не тот тарифный орган, который должен обслуживать интересы наших "национальных чемпионов". Мы должны обслуживать интересы всего бизнеса или населения, то есть мы должны сдерживать тарифы.

— ФАС представила в правительство свою позицию по вопросу продажи доли РЖД в "Трансконтейнере"? Каковы детали?

— Я уже говорил, что частная монополия гораздо хуже, чем государственная. Если кто-то попробует доказать, что в этой сфере буйным цветом расцвела конкуренция, то это будет оригинально, мы послушаем.

Я считаю, что пока этот сектор не демонополизирован, передавать долю РЖД в частные руки нельзя. Или нужно делить эту компанию на две-три части и продавать в разные руки, чтобы на рынке действовали конкурирующие между собой компании. Так делали уже с "Первой грузовой компанией".

— Будет ли ФАС возбуждать дело против операторов сотовой связи из-за национального роуминга?

Мы живем в одной стране, у нас никакого внутреннего роуминга быть не должно. Это касается и Крыма

— Операторы действуют в рамках действующего законодательства. Мы пытались их убедить, что нужно отказаться от роуминга, но что-то эта работа затянулась. Мы не можем смириться с этим, мы будем просить наших политиков подойти к этому вопросу с политической меркой. Мы живем в одной стране, у нас никакого внутреннего роуминга быть не должно. Это касается и Крыма.

Юридически мы должны из всех законов убрать понятие роуминг, оставив только в качестве технического термина. Мы своего все равно добьемся, а тот, кто первый отменит роуминг, тот получит аплодисменты, думаю, и руководство страны это заметит.

— Сейчас ФАС ведет дело против Microsoft, обращалась ли компания с предложением сотрудничества?

— Мы скоро будем, наверно, формулировать наше решение. Мы пока не слышали от компании предложений о сотрудничестве. В этом смысле нам было очень приятно работать с Apple, потому что они сразу же приехали сюда и сделали большую комиссию, разобрались со своими представителями, наказали их и сразу вступили с нами в диалог. Поэтому очень мягко и уважительно все закончилось. Плюс мы получили сервисный центр. Кстати, я отремонтировал себе экран на iPhone, так что это я уже даже на себе опробовал.

Конечно, для нас комфортнее всегда быть в состоянии переговоров, ведь худой мир лучше доброй ссоры

Возвращаясь к Microsoft, я не слышал, чтобы они обращались с предложениями. Конечно, для нас комфортнее всегда быть в состоянии переговоров, ведь худой мир лучше доброй ссоры. У нас нет задачи компанию наказать изо всех сил. У нас есть желание, чтобы большие компании, такие как Microsoft, не нарушали закон, чтобы они были комфортными партнерами, в данном случае с "Лабораторией Касперского" и другими производителями антивирусного ПО. Мы готовы к диалогу, если у них есть желание поговорить, то возможно сотрудничество как с Apple. Это хорошая практика.

— Какое смягчение может быть для компании в этом случае?

— Когда мы выходим на мировое соглашение, мы всегда опускаем штраф до минимального. Но при этом компания должна признать факт нарушения антимонопольного законодательства.

— Почему не стали снижать штраф для Google?

У нас нет задачи компанию наказать изо всех сил. У нас есть желание, чтобы большие компании, такие как Microsoft, не нарушали закон

— Мы не стали снижать штраф за то, что они два года бегали от нас и устраивали цирк. Поэтому президиум решил, что снижать не будем, потому что мы не можем сделать вид, что ничего не было. Если бы сразу было мировое соглашение, то мы бы как всегда снизили штраф.

— Дело против Google, которое рассматривалось в Еврокомиссии, несколько отличается от того, которое было в России. Возможно, что ФАС вслед за ЕК возбудит новое дело против компании?

— Мы сейчас изучаем дело Еврокомиссии, это одна река с нами, но два разных ручейка. Так что посмотрим, может быть, этот ручеек следует еще раз осмотреть с точки зрения отдельного нарушения. Об этом люди говорят, мы не можем с этим не считаться. Практику других стран изучаем.

Беседовала Анна Дементьева