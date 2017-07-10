Юрий Стоянов: чем чаще я буду напоминать о себе, тем чаще люди будут вспоминать "Городок"

Юрий Стоянов © Артем Коротаев/ТАСС

Российский актер и телеведущий, народный артист РФ Юрий Стоянов 10 июля отмечает 60-летие. В канун юбилея он дал интервью ТАСС, в котором рассказал о творческих планах и вспомнил о своем друге и партнере по "Городку" Илье Олейникове - в этот же день ему исполнилось бы 70 лет.

— Юрий Николаевич, как вы планируете отметить юбилей - в кругу семьи или же устроите творческий вечер?

Разве творческий вечер провести - это отметить юбилей? Это совсем другое, в этом, наверное, есть что-то от тщеславия

— Разве творческий вечер провести - это отметить юбилей? (смеется) Это совсем другое, в этом, наверное, есть что-то от тщеславия. Или от попытки финансово "отбить" юбилей. Вообще-то это праздник моих родителей. Моя-то заслуга в чем? В том, что дожил до шестидесяти? День рождения отмечу в кругу семьи не в Москве, вместе перелистнем эту страницу календаря и будем жить дальше. А застолье с друзьями и коллегами произойдет уже в октябре - просто потому, что сейчас никого нет в городе.

Насчет творческого вечера - у меня уже на 25 лет растянувшийся творческий вечер на телевидении благодаря каналу "Россия" (смеется). Ну а так, я не нуждаюсь в подведении никаких итогов, а повалять дурака на публику можно. Мы это сделаем в ноябре.

— С Ильей Львовичем у вас день рождения был в один день...

— Да, в один и тот же день с разницей в 10 лет.

— Вы совместно отмечали этот праздник?

— Представьте себе: люди прожили до встречи друг с другом огромный отрезок жизни. Они начинают дружить, и с этого дня отмечают дни рождения вместе. А что делать с друзьями, которые появились до этого, что делать с родственниками? Они же сразу попадают на два подарка! Причем эти подарки должны быть равноценными, чтобы кого-то не обидеть. Поэтому мы делали так - мы с ним отмечали наш день рождения на "Городке", потом мы разбегались по домам или ресторанчикам, но находились друг с другом на связи. Онлайн. Один говорит - вот, у меня сейчас пьют за тебя, а другой отвечает - а у меня пьют за тебя. Вот так и отмечали.

Нельзя жить прошлым. Это непродуктивно. Если бы я ежедневно занимался оплакиванием "Городка", я бы не смог больше ничего сделать

— Про "Городок" я вас тоже хотела бы спросить. Это передачу любили все от мала до велика на протяжении 20 лет ее существования. Делите ли вы вашу жизнь на до и после нее?

— Нет. Я делю жизнь на ту, что была до проекта, и на ту, что была во время проекта. Для меня это время продолжается, а для зрителя оно временно прервалось.

Но нельзя жить прошлым. Это непродуктивно. Если бы я ежедневно занимался оплакиванием "Городка", я бы не смог больше ничего сделать. И кстати, мой партнер, Илюша, этого бы этого не одобрил.

Чем чаще я буду напоминать о себе, тем чаще люди будут, в том числе, вспоминать и "Городок" - я думаю, его в первую очередь, и конечно же, моего замечательного партнера.

— Некоторое время назад, когда вы презентовали в ТАСС свою книгу "Игра в Городки", вы обмолвились, что вернетесь в амплуа, похожем на тот, что был в "Городке"...

Занимайся тем делом, где ты один, а не один из многих. Тем, что ты умеешь делать лучше других

— Я лучше бы назвал это не "амплуа", а "многоликость". В маленьком формате, в жанре маленького кино или миниатюры давать самому себе и своим друзьям возможность сыграть много-много разных людей за очень короткий промежуток времени. Не знаю, как назвать этот формат. Вы журналист, вы и придумывайте.

— И все-таки, возвращение будет?

— Да, безусловно, будет. Жизнь заставляет меня прийти к этому решению. Такая же, как "Городок", программа невозможна без Ильи Олейникова. Сейчас много замечательных артистов, но нет того, кто мог бы стать постоянным напарником по передаче. И я понял - снимаясь в кино, я в лучшем случае могу быть одним из них. Поэтому я решил - занимайся тем делом, где ты один, а не один из многих. Тем, что ты умеешь делать лучше других, а вместо одного незаменимого партнера появится очень много замечательных артистов-друзей. Вот и весь вам намек.

— Когда нам ожидать новую передачу?

— Ожидайте. Скоро.

— Насколько я понимаю, она появится на телеканале "Россия"?

— Да, я всю жизнь работаю на "России". В ночь с 9-ое на 10-ое июля, в два часа ночи, там будет показан "Городок: лучшее". Моя задача - сделать так, чтобы вспоминали эту передачу не только те, у кого тяжелая хроническая бессонница (смеется), а смотрели бы ее в прайм-тайм .

— Юрий Николаевич, а какие новые юмористические передачи вы любите и смотрите?

— Вы знаете, у меня есть одна любимая "юмористическая передача", хотя я не назвал бы ее юмористической в чистом виде - это фильмы Чарли Чаплина. А так - есть много талантливых людей, в основном, это выходцы из КВН.

Вы меня никогда не увидите в ток-шоу, никогда не увидите в политическом шоу, вы меня никогда не увидите ни в одной желтой программе, ни в одном таблоиде про меня не прочитаете

В последнее время появилось очень много программ высокого уровня с телевизионной точки зрения, красиво оформленных и замечательно снятых, и часто с очень приличным наполнением - это и Comedy Woman, это и "Однажды в России", и это, безусловно, Comedy Club. Эти три программы я смотрю с большим интересом и вижу в них совершенно новый способ шутить. Их делают талантливые люди, надеюсь, когда смотревшие "Городок".

— Недавно вы снимались в сериале "Адаптация", а во втором сезоне мы вас увидим?

— Увидите, и больше, чем в первом.

— Еще где-то планируете сняться, может, в каком-то другом шоу?

— Нет, слово "шоу" забудьте, это не моя история. Вы меня никогда не увидите в ток-шоу, никогда не увидите в политическом шоу, вы меня никогда не увидите ни в одной желтой программе, ни в одном таблоиде про меня не прочитаете. Это все не ко мне. Во всем другом вы меня увидите (смеется).

— Тогда бы хотелось узнать о планах по поводу фильмов и сериалов. Есть идеи, интересные предложения?

— Да, конечно, и очень много. Но я не люблю говорить о намерениях. У меня очень много съемок, и я с большим трудом успеваю. Мы с женой сидим, расписываем мой график начиная с сентября по весну - он очень плотный.

— То есть скоро мы увидим вас во многих интересных проектах?

— Да, будет много интересных, но я надеюсь на главный - на тот, в котором я буду руководителем программы.

— Юрий Николаевич, вы пишете стихи, играете на гитаре, замечательно поете...

— Ой, подождите, я не Леонардо да Винчи, остановите перечисления. Я не человек Возрождения, не считаю каждый свой плевок в вечность проявлением гения. Это все осталось от невостребованной юности. Когда у тебя нет ролей, у тебя появляется очень много времени совершенствовать игру на гитаре и упражняться в сочинительстве песен. Но какое-то количество песен у меня есть, это правда.

— А идеи записать свою пластинку никогда не возникало?

— Нет. Не хочу. Я не певец, есть люди, которые это делают лучше. Я это всегда делаю точечно и стараюсь делать это там, где это нужно и где это будет по-настоящему услышано. Я люблю стрелять метко, а стрелять в молоко не люблю. Например, есть фильм, как "Человек у окна", и в нем нужно три минуты сыграть на гитаре - надо это сделать лихо, здорово. В моей концертной программе, которая называется "Для своих", в течение двух часов я только этим и занимаюсь. А что касается телевидения - только там, где мне это доставляет удовольствие, где это к месту.

— Просто недавно видела вас в "Намедни в караоке" у Леонида Парфенова и подумала о том, что было бы здорово послушать вашу пластинку.

— Да, но это была программа, в которой мы вспоминали какой-то важный кусочек жизни - не забывайте, это был 1993 год - тот год, когда я потерял отца, год, в котором была создана программа "Городок" и год, в который были написаны удивительные песни. Вспоминая эту жизнь, мы делали это через песни. Это очень хороший, теплый, умный, человеческий формат с блестящим ведущим, единственным в своем роде, уникальным.

— Недавно вы презентовали книгу, а нет ли еще интересных замыслов, хотите снова о чем-то написать?

Я не знаю, как надо чувствовать себя в 60. Мне раньше еще никогда не было шестидесяти. Но если так, как сегодня, то это замечательный возраст

— Да, хочу, но это не будет иметь массового характера. Я хочу написать еще две книжечки - одну, не связанную с собой, в которой будет много того, чего я знаю смешного и грустного, но в жанре маленького рассказа. Второй я хочу написать небольшую книжечку - такие советы профессиональному актеру, у которого что-то не складывается. Я хочу, чтобы она помогла людям не повторять мои профессиональные ошибки, узнать то, что я понял очень поздно. Я хочу, чтобы начинающие актеры что-то поняли как можно раньше, скажем, в 22-23 года. Мне очень не хватало таких советов в свое время, чтобы все-таки не зависеть тотально от некоторых обстоятельств нашей профессии. Хочу, чтобы получился этакий маленький учебник-подсказка, к которому можно было обращаться прямо на ходу в то время, когда кажется, что у тебя ничего не получается. Это будет такой монолог "позднего артиста".

— Уже начали работу над какой-то из книг?

— Да, наговорил большую часть на диктофон, чтобы только оформить большую часть своих мыслей. К сожалению, я не умею работать по принципу расшифровки записей. Я могу работать только в тот момент, когда я пишу и стучу по клавишам ноутбука.

— Как себя чувствуете в шестьдесят?

— А я не знаю, как надо чувствовать себя в 60. Мне раньше еще никогда не было шестидесяти. Но если так, как сегодня, то это замечательный возраст. Как можно людей на пенсию отправлять - не понимаю.

Беседовала Евгения Пикулёва