Евгений Куйвашев: "Иннопром" — действенный инструмент активизации международных связей

Евгений Куйвашев © Донат Сорокин/ТАСС

Врио губернатора Свердловской области рассказал ТАСС о главной промышленной выставке страны, международном сотрудничестве региона и заявке на участие в "Экспо-2025".

— Евгений Владимирович, в третий раз выставка "Иннопром" проходит с участием страны-партнера. Были Китай и Индия, теперь Япония. Как это сказывается на укреплении внешнеэкономического сотрудничества Свердловской области и какие у вас ожидания от сотрудничества с нынешним партнером выставки?

— Мы благодарны коллегам из Японии и руководству нашей страны за то, что нынешний "Иннопром" проходит в сопартнерстве со Страной восходящего солнца, и рассчитываем, что международный форум инноваций позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень.

Опыт прошлых выставок показывает, что "Иннопром" — это действенный инструмент активизации международных связей. По итогам совместной организации в 2015 году выставки с Китаем в 2,5 раза вырос экспорт продукции машиностроения в КНР — до $30 млн, поставки механического оборудования — в 10 раз, электрического — более чем в 6 раз. За 2016 год Свердловская область приняла более 20 официальных делегаций из Китая. Уверен, беспрецедентный уровень доверия на высшем уровне позволит еще интенсивнее развивать сотрудничество. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе официального визита в Россию китайского лидера достигли важных договоренностей по дальнейшему наращиванию двусторонних связей, по проектам, за которыми, как отметил Владимир Владимирович, опережающее развитие регионов.

Товарооборот между Свердловской областью и Индией благодаря партнерству при проведении "Иннопрома" в 2016 году вырос на 44% — до $269 млн. А в первом квартале 2017 года — еще на 2%. Было подписано первое межрегиональное соглашение — с индийским штатом Махараштра. Высоко оцениваю итоги визита делегации Свердловской области в Мумбай. Сегодня представители индийских и свердловских предприятий прорабатывают конкретные предложения. Так, наши разработки заинтересовали специалистов, занимающихся строительством очистных сооружений из Индии. Интерес вызвал вопрос создания совместного предприятия по производству моющих средств.

— КНР становится одним из ключевых игроков на международной арене. Сотрудничество с Поднебесной активно развивает и Свердловская область. Так, экспорт продукции машиностроения в КНР в 2016 году вырос в 2,5 раза. Ожидается ли увеличение данного показателя в этом году? Насколько успешно развивается отрасль в регионе?

— Действительно, в 2016-м проведена серьезная работа по активизации сотрудничества с КНР. Ключевыми мероприятиями с участием китайских партнеров стали Третье российско-китайское "Экспо" в Екатеринбурге и биржа контактов между предприятиями Свердловской области и провинции Хэйлунцзян, в которой приняли участие 111 китайских компаний.

Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют предположить, что рост экспорта продукции машиностроения в 2017 году продолжится.

Мы готовы предложить китайским партнерам совместные проекты по самому широкому спектру направлений. Это автомобиле- и станкостроение, производство строительной техники, химической промышленности, медицины, строительной индустрии и логистики. Рассматривается возможность кооперации в производстве буровых установок, лифтового оборудования, строительстве теплоэлектростанции на торфяном топливе и многом другом.

— А как обстоят дела с европейскими партнерами в условиях санкционной политики? Ждете ли новых совместных проектов с бизнесом из ЕС?

— Конечно, ожидаем. Здесь огромная экспозиция Германии. Представлены практически все европейские страны. Я уверен, что нынешняя выставка послужит еще одним толчком в развитии наших отношений.

Приведу простой пример: в 2016 году наш экспорт в Австрию вырос на 64%, а импорт сократился в 3,6 раза (360%). Кому санкции делают хуже? Мы прошли гигантский путь в импортозамещении, и сейчас уже видим конкретные результаты.

При этом мы, по существу, и не прекращали деловые и гуманитарные контакты. Иностранный бизнес у нас чувствует себя комфортно. Об этом сами бизнесмены говорят. И мы, безусловно, по-прежнему открыты для диалога с нашими европейскими партнерами. Вы знаете, что за конструктивное сотрудничество выступает президент России.

В 2016 году наш экспорт в Австрию вырос на 64%, а импорт сократился в 3,6 раза (360%). Кому санкции делают хуже?

Мы надеемся, что инерционные процессы в отношениях с европейскими компаниями будут ликвидированы и мы выйдем на новый этап. Тем более что у Свердловской области много точек соприкосновения в производственном и сырьевом секторах, достаточно высока наша с зарубежными коллегами взаимодополняемость.

Если говорить о перспективных направлениях, которые могли бы получить импульс благодаря сотрудничеству с партнерами из-за рубежа, то в качестве примера могу привести проекты в лесной промышленности.

Недавно представители региона принимали участие в крупнейшей мировой лесопромышленной выставке в Германии, и мы лишний раз убедились, что у иностранцев очень высок интерес к этому сектору экономики. Недавно у меня были переговоры с послом Финляндии в России, который также говорил об этой отрасли как о перспективной. Надо понимать, что в Европе сегодня уже просто нет свободного леса. В этом смысле наш лесопромышленный комплекс весьма привлекателен для бизнеса Европы.

— Большое мероприятие запланировано с белорусскими коллегами: в рамках "Иннопрома", как ожидается, пройдет третье заседание Совета делового сотрудничества между правительством Свердловской области и правительством Республики Беларусь. Какие вопросы планируется обсудить в рамках заседания?

— Проведение в рамках "Иннопрома" Совета делового сотрудничества с коллегами из Республики Беларусь уже стало традицией. Обсуждаем актуальные вопросы взаимодействия, намечаем перспективные направления, определяем меры для увеличения объемов взаимной торговли.

На предстоящем форуме обязательно обсудим итоги двустороннего сотрудничества в первом полугодии 2017 года, результаты деятельности совместной рабочей группы в сфере промышленности. Ожидается, что речь пойдет о подготовке кадров для отраслей экономики, об укреплении культурных связей, взаимодействии в сфере туризма, спорта. Также планируем обсудить сотрудничество в организации и проведении деловых мероприятий, бизнес-форумов и мероприятий выставочного характера.

— Недавно Свердловская область и ее центр — Екатеринбург — заявили о себе по всему миру в связи с тем, что Россия подала заявку в Международное бюро выставок на право принять в 2025 году Всемирную универсальную выставку. Вы решение о том, что "Экспо" должно пройти в Екатеринбурге, назвали закономерным. Скажите, какие мероприятия предусмотрены для продвижения бренда "Екатеринбург"? Что предстоит сделать в городе? Какой объем инвестиций выделен на мероприятия?

— Действительно, Екатеринбург и Средний Урал заявлены в качестве потенциальной площадки для проведения "Экспо-2025". И, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, это лишнее доказательство тому, насколько высока роль Свердловской области в стране. Наше участие в конкурсе является признанием Екатеринбурга как одного из ведущих городов мира. И мы благодарны руководству страны, что в Урал верят, что в нас видят организаторов мероприятий высокого международного уровня.

Да, я считаю выдвижение Екатеринбурга закономерным, потому что нами уже был приобретен бесценный опыт, когда мы на равных конкурировали с Дубаем в кампании по выбору столицы "Экспо-2020". Кроме того, город не стоит на месте, продолжает активно развиваться.

Используем борьбу за "Экспо-2025", чтобы закрепить Свердловскую область на туристической и инвестиционной картах мира. И, конечно, сделаем все, чтобы от проведения у нас выставки выиграла вся страна.

— Среди важнейших специализаций региона вы называли конгрессно-выставочную деятельность. Какие планы по этому направлению у региона? Будет ли Свердловская область представлена на "Экспо-2017" в Астане? Если да, то что планируете презентовать?

— Действительно, мы рассматриваем конгрессно-выставочную деятельность как один из эффективных инструментов презентации Свердловской области, привлечения инвестиций, выстраивания деловых контактов. Поэтому заинтересованы как в участии в выездных мероприятиях, так и в проведении крупных выставок на своей территории.

У нас есть крупнейший в стране выставочный центр, наработан опыт, сформирована неплохая команда, налажены связи, в том числе и с крупнейшими выставочными мероприятиями. В 2016 году мы поддержали 28 конгрессно-выставочных мероприятий, пять из которых проведены за пределами области, в том числе за рубежом. В общей сложности участниками выставок в 2016 году стали более 3 тыс. предприятий. Средний Урал посетили представители более 100 стран и 50 регионов России.

Свердловская область вошла в число регионов, которые в составе коллективной экспозиции России будут представлены на "Экспо-2017" в Астане. Это стало возможным, прежде всего, благодаря давним и плодотворным связям с Казахстаном и его регионами. Также у нас есть хорошие наработки в сфере энергетики, а именно тема "Энергия будущего” является лейтмотивом всего "Экспо-2017". В настоящее время вы ведем работу над формированием делегации и наполнением стенда, чтобы сделать его максимально информативным и наилучшим образом раскрыть потенциал и возможности нашего региона. Обсуждается участие представителей уральского бизнеса, приглашения направлены главам, поскольку у нас есть достойные наработки в модернизации муниципальных энергосистем.

— Каков прогноз по инвестициям на 2017 год? Могли бы вы назвать самые крупные инвестпроекты?

— Отмечу, что доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте у нас составляет 18,2%. Это выше общероссийского показателя на 1,2 процентных пункта. За последние пять лет нам удалось привлечь в экономику региона около 1 трлн 900 млрд рублей.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте у нас составляет 18,2%. Это выше общероссийского показателя на 1,2%

По итогам 2016 года инвестиции в основной капитал в области составили около 346 млрд рублей. Мы нацелены на то, чтобы не просто удержать планку, но и выходить на новый уровень. В программе "Пятилетка развития" поставлена задача — обеспечить выход Свердловской области в тройку регионов-лидеров как по экономическим, так и по социальным показателям. К 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал более чем в 16 раз.

Для этого мы должны усилить инвестиционную привлекательность каждого муниципалитета, каждой отрасли. По оценке экспертов RAEX ("Эксперт РА"), инвестиционный климат в регионе имеет высокий потенциал и характеризуется умеренным риском. По той же оценке Свердловская область занимает 5-е место по уровню инвестиционного потенциала в России.

Сегодня у нас реализуется ряд серьезных инвестпроектов. Среди них — продолжение строительства шахты "Черемуховская-Глубокая" на СУБРе, важный с точки зрения экологии производства и техперевооружения проект строительства новой доменной печи на Евраз-НТМК и завершение работ по шаропрокатному стану с инвестициями в 1 млрд рублей на этом предприятии. Это продолжающаяся локализация производства самолетов Л-410, новые разработки "Уральских локомотивов".

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