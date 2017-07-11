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Андрей Козицын: прогнозы показывают, что спрос на медь будет расти

11 июля, 16:30 UTC+3 "Иннопром"-2017
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Генеральный директор УГМК Андрей Козицын

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын

© Анна Майорова/ТАСС

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), крупнейший производитель меди в России, рассчитывает на рост спроса и цен на свою продукцию в этом году. Об основных тенденциях на глобальных рынках цветных металлов, об инвестициях в добычу золота, проектах в сельском хозяйстве и пожарах из-за некачественных кабелей в интервью ТАСС рассказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын. 

Как выглядит структура продаж  УГМК в этом году и какова доля экспорта?

— Если говорить об основе, а это медь и цинк, то по меди примерно 30 процентов — это внутрироссийский рынок, остальное — экспорт, в основном в Европу. А если говорить о цинке, то тут обратная пропорция, примерно процентов 70–75 — это внутренний рынок, потому что наши металлурги потребляют именно в таких объемах цинк, остальное — экспорт, также в Европу. Если говорить (про экспорт угля), то уголь — примерно две трети идет в страны Тихоокеанского региона, а одна треть — в страны Европейского союза.

Какие основные тенденции вы наблюдаете на глобальных рынках?

— С нашей точки зрения есть небольшой рост. Это подтверждается и ценой, если бы был серьезный избыток предложения над спросом, то цена на том уровне, на котором есть сегодня, не держалась. Это касается и меди, и цинка. Есть небольшой рост экономики, соответственно рост потребления. И нет превышения предложения над спросом.

Ваш прогноз по ценам на медь в среднесрочной перспективе? Какие основные факторы влияют на эти цены и как вы оцениваете продажу меди на внутреннем рынке?

— С учетом того, как сегодня выглядит потребление, то по всем производителям меди — это "Норильский никель", мы и "Русская медная компания" — пропорция примерно сохранится. Внутреннее потребление будет на уровне трехсот тысяч тонн в зависимости от рынка, примерно, 300–320 тысяч тонн по году. Остальное — экспорт. В части прогнозов цены по экспорту — ну, как вы знаете, прогнозы — вещь не очень благодарная, и сложно судить о том, куда двигаются мировые рынки.

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Но те прогнозы, которые у нас есть, показывают, что спрос, понемногу, но все-таки догоняет предложение. Объем предложения понятен, но спрос каждый год понемногу растет. С учетом того, что происходит на рынках Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона и в Европе, я думаю, что цена должна, как минимум, сохраняться, а по оптимистическому прогнозу, понемногу расти год к году. Потому что спрос двигается, и двигается серьезно, разница по дисбалансу между спросом и предложением реально уменьшается.

А за счет каких факторов увеличивается спрос?

— Энергопотребление растет.  Без тех материалов, о которых мы говорим, невозможно этого достичь. Кто бы там ни говорил про другие виды энергетики, все равно, без того, что мы производим, не обойтись, и естественно рынок потребления растет. Растет экономика, растет энергопотребление, и, естественно, растет потребность в материалах.

Ваш прогноз по показателям на этот год?

— С учетом того, как складывается ситуация по сырью, сделаем, я думаю, больше и по рафинированной меди, и по цинку, и по углю сделаем больше. Если считать в рублях, всё будет зависеть от того, каким образом регулятор будет держать курс. Но раз в "физике" (физическое количество изготовленной продукции.  Прим. ТАСС) больше, значит, в долларах тоже будет больше. А прогноз по курсовой разнице дело неблагодарное.

Сколько УГМК планирует инвестировать в развитие золоторудных активов?

— Если говорить о финансирования горного производства, где присутствует золоторудная составляющая, если можно так сказать, что то примерно половина из программы стройки — это гора, год на год не приходится, от 400 до 500 миллионов долларов по году. Эти средства мы инвестируем в горное производство, в рамках которого УГМК добывает золото и серебро. Это более корректно, потому что вчистую золото мы добываем, но это порядка 500 килограмм по году всего, а с учетом золота как сопутствующего металла при добыче меди и цинка — больше 10 тонн с запасом.

Какая сумма инвестиций будет вложена в модернизацию активов УГМК? 

— Если консолидированно по компании, то, опять же, год на год не приходится, но в среднем  на уровне миллиарда долларов в рублях каждый год мы инвестируем и в развитие, и в поддержание, и в реконструкцию комплексов УГМК.

Завершена ли реконструкция на Кировском и Ревдинском заводах по обработке драгоценных металлов?

— В Кирове в этом году все заканчиваем, у нас будет завод мирового стандарта на 25 тысяч тонн по плоскому и другим видам проката. В Ревде первый этап закончим в этом году, но вообще в Ревде все закончится не раньше 2019 года.

Какие непрофильные активы вы планируете развивать, от каких хотите отказаться?

— Прежде всего, речь идет об "УГМК-Агро". Эта компания развивается, в этом году будет большой проект закончен, он называется "Овощи закрытого грунта" и делается при поддержке Минсельхоза. В октябре мы должны этот проект закончить и запустить. Это предприятие является самодостаточным, в ближайшие 2–3 года мы должны выйти на запланированные объемы производства и дальше они будут работать и работать. В части девелоперских проектов, они самодостаточны, самостоятельно работают и с оборотами, и с привлечением денег.

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Кроме этого есть самолетостроительный актив в Чехии, предприятие Aircraft Industries, там были сложные времена, теперь все наоборот, — очень неплохие времена, и по загрузке, и по всему. Поэтому актив работает и он тоже абсолютно самодостаточен. На сегодняшний день это одно из основных предприятий в части производства региональных самолетов. Основной рынок — не только Российская Федерация, это Китай и весь мир.

 Возможно ли размещение акций УГМК на бирже?

— Ну, если одним словом, можно сказать, что нет. А если поподробнее, то мы частная компания и размещать не собираемся, потому что даже сегодня, работая в том рынке, где мы работаем, у нас абсолютно рыночные условия и в части работы и в части привлечения средств. Они достаточно доступны, мы больше 10 лет аудируемся, наша отчетность абсолютно понятна и банкам, и всем, кто с нами работает, поэтому особой нужды в размещении нет.

Каковы перспективы экспорта угля в Азию?

— Это растущий рынок. Мы год к году увеличиваем продажи примерно на 10–12 процентов, бывает и до 20 процентов. Основные потребители — Южная Корея и Япония.

По данным экспертов, на российском рынке большая доля поддельного несертифицированного кабеля. Каким образом можно решить эту проблему?

— Надо просто брать кабель у тех, кто традиционно и профессионально этим занимается, проводить конкурс среди среди понятных поставщиков. Многие так называемые кабельщики, непонятно на чем делают свою продукцию, и самое интересное, где они берут сырье для производства кабеля? А потом все удивляются, почему у нас происходят пожары. Еще интересный момент: никто почему-то не смотрит за тем жизненным циклом кабеля. Поэтому самое простое пожелание — брать у тех, кто профессионально этим занимается всю жизнь, а не у тех, кто на коленке непонятно из чего это производит. И самое страшное в моем понимании — это если взяли контрафактный кабель, использовали в строительстве, все же там за цену квадратного метра бьются, а потом сколько стоит ликвидация последствий — это как бы уже неинтересно никому. Это принципиально.

Беседовал Глеб Брянский

 

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