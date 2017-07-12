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Андрей Клепач: у российской "оборонки" есть, что показать

12 июля, 17:00 UTC+3 Клепач, Андрей Николаевич
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Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач

Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач

© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Восстановление темпов роста в российской промышленности идет динамично, при этом одним из драйверов роста становится переход предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к выпуску гражданской продукции.

О том, как проходит трансформация предприятий ОПК, испытывают ли они сложности с финансированием, и о прогнозах промышленного роста в 2017 году в интервью ТАСС на полях "Иннопрома-2017" рассказал заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач.

- Как происходит восстановление темпов роста в промышленности?

- Восстановление промышленности идет достаточно динамично, если смотреть за пять месяцев. Хотя, судя по предварительным данным, к середине года рост несколько затормозится. Это связано с оборонно-промышленным комплексом и рядом других отраслей. Драйвером роста, в первую очередь, является экспорт, а это в первую очередь металлурги. Тем не менее, есть надежда, что по мере оживления инвестиционного спроса, а данные за первый квартал по инвестициям неплохие, промышленность получит дополнительный внутренний импульс.

- Какими темпами растут инвестиции в промышленность сейчас?

- Полной картины нет, квартальные данные всегда малонадежны. Инвестирует, как и в прошлом году, нефтяной комплекс, и в добычу и в переработку нефти, продолжаются инвестиции в оборонке, хотя здесь может произойти торможение. Надеюсь, когда начнет восстанавливаться строительный комплекс, пока это не происходит, это даст дополнительный импульс.

- Как чувствуют себя различные секторы в промышленности, особенно металлургия и оборонно-промышленный комплекс?

- Я бы сделал акцент не на металлургии, а на том, как будет восстанавливаться производство в транспортном машиностроении, производство грузовиков и легковых машин, где был очень серьезный спад в прошлом году и в начале года. Хотя сейчас мы видим позитивные сигналы, и я думаю, что будет рост во втором полугодии. Пока не начал восстанавливаться, хотя скорее всего это тоже произойдет, сектор железнодорожного машиностроения. Есть позитивная динамика в сельскохозяйственном машиностроении. Она существует уже несколько лет и, надеюсь, сохранится в этом году. Есть сектора которые могут быть драйверами роста. Фармацевтика, производство медицинской техники, приборостроение, в части гражданских рынков, а не оборонного заказа, где может быть торможение. В предыдущие два года был достаточно большой спад, если мы берем гражданскую продукцию ОПК. Сейчас в силу внутреннего спроса и требований к оборонке увеличить производство гражданской продукции будет неплохой рост.

- Что показали предприятия ОПК на выставке "Иннопром" в этом году?

- Выставка показала, что у предприятий ОПК есть интересная линейка гражданской продукции. Такие предприятия как "Уральский оптико-механический завод", входящий в концерн "Швабе", НПО "Автоматика" и раньше начали переход к производству гражданской продукции и сейчас этот процесс набирает силу. Это аппараты для детских реабилитационных центров, оптические системы и датчики для "умных городов".

Есть интересные задумки у "Уралвагонзавода", что позволит выйти предприятию на новые рынки. Здесь выставляли свою продукцию станкостроители, в частности, группа "Стан". Научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ)  представил интересный прототип городского автомобиля-беспилотника. Появились интересные проекты двигателей, разработанных в рамках проекта "Кортеж", которые могут найти применение и в других автомобилях. Есть, что показать, и это серьезные, конкурентоспособные изделия.

- Какой у вас прогноз по росту промышленного производства в 2017 году, будете ли вы его корректировать?

- Тут надо посмотреть данные за июль. Пока я думаю, что мы не будем пересматривать прогноз. Динамика противоречивая. Есть сегменты которые растут или начнут расти во втором полугодии. Если говорить об "оборонке", я думаю, что она наоборот существенно тормознется. Сейчас у нас прогноз 1,5% роста, мы его уточним к концу июля.

- Торможение в "оборонке" из-за чего происходит?

- Из-за того, что гособоронзаказ сокращается, и быстро его компенсировать за счет экспорта и гражданской продукции невозможно.

- Как идет процесс диверсификации производства на оборонных предприятиях?

- Выход на конкурентные рынки - это другой тип мышления, другие затраты, другое умение работать, здесь требуется много усилий и времени на продвижение продукции. Есть серьезные вызовы и проблемы с тем, чтобы быть конкурентными по соотношению цены к качеству. Во многих случаях наша продукция проигрывает, особенно по цене, например, если мы берем телекоммуникационное оборудование, к тому, что предоставляют конкуренты.

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Это результат меньших серий, высоких затрат, накладных расходов, типичных для оборонных предприятий. Мы также не можем предприятиям предоставить конкурентные финансовые условия. Китайский Huawei или американская Cisco могут поставлять продукцию и без предоплаты, и в кредит при нулевой ставке. Наши компании такого себе позволить не могут, несмотря на начавшийся процесс снижения (ключевой) ставки, наши процентные ставки в реальном выражении очень высоки.

- Какие инструменты можно использовать для снижения ставок?

- Если мы берем машиностроительные предприятия, для большинства из них банковские кредиты под 9-12 процентов являются очень дорогими. Без снижения ставок сделать кредит доступным нельзя. Существует проблема залогов, платежеспособность многих предприятий крайне низкая. Кроме того, мы пока не создали кредитования и со-инвестиций в высокотехнологичные пионерные проекты. Если компания не имеет больших производственных мощностей, а только начинает производство со своей разработкой, например, как производство процессора "Байкал", то  предприятию нечего закладывать, поэтому кредитовать их в рамках обычной банковской логики либо невозможно, либо очень сложно.

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Здесь намного более весомую роль должен играть механизм заемного финансирования под низкие ставки, которое могут предоставлять институты развития и венчурные фонды. Я думаю, что тут есть потребность в более активной и рискованной работе со стороны Фонда развития промышленности (ФРП), потому что он в основном кредитует проекты, вполне доступные и для банков, где внутренняя норма доходности составляет 30-50%.

А фонд создавался для того, чтобы кредитовать средний бизнес, а не крупный, и проекты, которые несут в себе риски, неподъемные для банков. Российская венчурная корпорация (РВК) сейчас тоже переосмысливает свою работу.

После решений о том, что государственные корпорации должны создать свои венчурные фонды, РВК может входить в партнерские отношения с венчурными фондами "Росатома", "Роскосмоса" или "Ростеха". По ключевым направлениям, например, микроэлектронике, производству медицинской техники или биотехнологиям, могут создаваться совместные фонды с РВК. Эти фонды могут привлекать и частные деньги и более того, управляться специальными компаниями, выбранными на конкурсной основе.

Это позволит создать механизм финансирования технологических проектов. Такие фонды также могли бы финансировать проекты, связанные с диверсификацией производства предприятий ОПК.

- Как идет процесс создания венчурных фондов в госкорпорациях?

- Сейчас идет процесс создания такого фонда в "Росатоме", "Роскосмос" планирует создание такого фонда, "Ростех" также в процессе. Весь вопрос - как они будут работать, на каких принципах и когда смогут начать давать отдачу. Внешэкономбанк сейчас переформатирует фонд "ВЭБ-Инновации", который теперь будет работать со всеми высокотехнологичными проектами. Есть возможности, связанные с привлечением иностранных средств, как, например, в случае, с фондом инвестиций в квантовые технологии, который ВЭБ создает вместе с китайскими партнерами.  

- Стал ли для вас неожиданностью высокий уровень инфляции в июне? Существует ли риск, что не удастся выполнить годовую цель по инфляции?

- Ничего тут особо неожиданного и нового нет, кроме реакции Центробанка, для которого инфляция в июне стала "шоком". Это все пока вписывается в возможность достижения уровня инфляции 3,8% по году. Если говорить об инфляционных рисках, то инфляцию помогает сдерживать не таргетирование, а относительно стабильный курс, крайне низкие доходы населения и отсутствие спроса. В этих условиях перекладывать издержки на рост цен практически невозможно. Розничная торговля 5 месяцев не росла, сейчас чуть-чуть начинает рост, но о каком-то сильном эффекте спроса говорить не приходится. Риски, которые здесь существуют, могут быть связаны с будущим урожаем и с теми потерями из-за дождливой погоды, которые особенно скажутся на плодоовощной продукции. Там может быть серьезное подорожание, это может несколько повысить инфляцию. Но это не лечится курсом и процентными ставками, не дай бог в этих условиях ограничивать ликвидность. Ничего кроме негативного эффекта для тех же аграриев и экономики это не даст.

- На каком уровне вы видите ключевую ставку ЦБ к концу года?

- Я надеюсь, что ЦБ, после некоторой паузы, снизит ее до уровня 8,5%. 

Беседовал Глеб Брянский

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