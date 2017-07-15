Вице-президент РАН: сроки реализации лунной программы сдвинулись ради проекта "ЭкзоМарс"

Лев Зеленый © Андрей Махонин/ТАСС

Как сверхтяжелая ракета-носитель может использоваться в научных исследованиях Вселенной, почему Россия не полетит к Юпитеру, и чем ученым пригодился бы динамит на Луне в интервью ТАСС рассказал директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН Лев Зеленый.

- Перед Роскосмосом поставлена задача ускорить работы по созданию сверхтяжелой ракеты. А есть ли под такой класс ракет-носителей научная полезная нагрузка?

- Для научных космических аппаратов сверхтяжелая ракета не нужна. Но если вести речь о развитии пилотируемых исследований Луны, а тем более о программе полета на Марс, без сверхтяжелой ракеты не обойтись. Луна — хорошее место для развертывания научной астрофизической обсерватории. Прежде всего, там нет атмосферы, и ничего не мешает исследованию как галактических, так и внегалактических космических лучей. Можно их исследовать и на околоземной орбите, но здесь таким исследованиям могут помешать энергичные частицы радиационных поясов Земли.

Луна – хорошее место для развертывания научной астрофизической обсерватории

На обратной стороне Луны нет шумов от радио, телевидения, поэтому там очень хорошо развивать радиоастрономию. Например, когда мы работали с нашим научным спутником "Чибис-М", пролетая над Бразилией мы постоянно фиксировали шумы на частоте 60 Герц. У нас в розетках электричество 50 Герц, а у них 60. Система электроснабжения Бразилии давала "засветку" на этой частоте.

На Луне можно развивать оптическую астрономию, поскольку там нет ни атмосферы, ни облаков. На Земле ученые постоянно ищут места с идеальным астроклиматом. Сейчас такое место нашли на высокогорном плато в Чили.

Таким образом, на Луне имеются все условия для занятий всеволновой астрономией, от радиоволн и видимого света до самых высокоэнергичных излучений в ренгеновском и гамма диапазонах.

- И для того чтобы создать такую научную базу на Луне нужна ракетно-космическая техника высокой грузоподъемности?

- Любое научное оборудование весит немало. Для его доставки на Луну нужна сверхтяжелая ракета. И человек. Он нужен для наладки, обслуживания и ремонта оборудования. Роботы пока не способны выполнить такие задачи.

В то же время постоянно держать на Луне людей, наверное, не имеет смысла. Оптимальный вариант — вахтовый метод работы, как у нефтяников: прилетели, поработали, улетели. Космонавты должны прилетать на Луну раз в год на 10-12 дней для обслуживания и ремонта оборудования. Но даже кратковременная миссия требует укрытия для проживания и защиты от радиации. Уровень облучения на Луне даже больше, чем в открытом космосе, потому что там присутствует вторичная радиация — частицы космического излучения, которые выбивают из вещества на лунной поверхности выбивают другие высокоэнергичные частицы.

Защитить от радиации на Луне поможет землянка

Одной из экспедиций "Аполлона" очень повезло. Их старт отложили по техническим причинам на несколько дней, именно в это время произошла мощная солнечная вспышка. Если бы астронавты в это время находились по дороге на Луну, они бы вернулись с лучевой болезнью. Тогда вспышки на Солнце умели предсказывать еще довольно плохо, сейчас, конечно, методики прогноза космической погоды стали намного лучше.

Защитить от радиации на Луне поможет землянка (точнее ее назвать "лунянка"), или что-то подобное. Если углубиться в лунный грунт на 1,5-2 м, то можно считать, что от радиации вы защищены. Кстати, наследники Нобеля в свое время предложили для обваловки такого убежища лунным грунтом использовать на Луне динамит. Это известный метод: строится какой-то каркас из легких металлических конструкций, копается ров, в него закладывается динамит, производится направленный взрыв, который засыпает металлическую конструкцию и получается убежище. То есть не обязательно копать грунт.

Предложение такое было, но кто даст возить динамит в космос, хотят без взрывателя он не опасен. Есть и другие методы, которые позволяют человеку сделать некое убежище из подручных материалов, чтобы не возить их с собой с Земли. Но даже в доставке самых необходимых материалов не обойтись без сверхтяжелой ракеты. Конечно, она очень дорого стоит, но если поставить целью именно освоение Луны, то придется найти нужные средства.

Источником воды для жителей лунной базы, чтобы сэкономить на доставке жидкости с Земли, может служить водяной лед, обнаруженный под лунной поверхностью вблизи южного и северного полюсов.

- Сроки реализации российской программы исследования Луны орбитальными и посадочными станциями остаются прежними или программа сдвинулась по срокам?

- Она уже сдвинулась. Посадочная станция "Луна-25" отправится в 2019 году. На 2020 год решено в лунной программе взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта "ЭкзоМарс". Два межпланетных запуска в год, боюсь, наша промышленность пока не осуществит. По нашим текущим планам следующие этапы запланированы на 2021 и 2022 годы. Мы боремся, чтобы эти сроки не ушли дальше.

- Один из перспективных проектов по исследованию Луны — научно-исследовательская работа "Луна-Луноход", предусматривающая создание нового лунохода. Эта научно-исследовательская работа, как и некоторые другие, была вычеркнуты из Федеральной космической программы до 2025 года и Совет РАН по космосу, который вы возглавляете, просил Роскосмос вернуть их финансирование. Удалось ли как-то решить этот вопрос?

- Получить финансирование на текущий год у нас не получилось. В целом у нас в этом году очень плохое финансирование по научно-исследовательским работам, но мы с коллегами из ЦНИИмаш разработали систему отбора научно-исследовательских работ, которые будут поддерживаться для их последующего перехода в опытно-конструкторские работы. Я надеюсь, что эта система отбора и поддержки начнет работать со следующего года.

- Еще один проект, сдвинутый за пределы действующей космической программы, это проект отправки на Венеру долгоживущей межпланетной станции. Американские ученые еще в начале года присоединились к этому проекту. Что с того времени уже сделано в рамках двухсторонней рабочей группы?

- Американцы финансируют пока только бумажные работы, поездки своих специалистов в Россию. Мы тоже пытаемся получить на проект какое-то финансирование. Проект прописан в Федеральной космической программе, но в связи с тем, что он запланирован к реализации после 2025 года, финансирования на него в ближайшие годы нет даже в небольшом объеме.

Американцы финансируют пока только бумажные работы, поездки своих специалистов в Россию

В то же время через полтора года, к концу 2018 года, когда срок совместной проработки проекта подойдет к концу, нам надо иметь какие-то определенные средства на продолжение работ, потому что исследование Венеры мы рассматриваем как наш главный перспективный проект после 2025 года. К сожалению, из-за ограниченности средств, нам пришлось делать выбор между Венерой и Юпитером. В итоге мы пока отказались от планов по исследованию системы Юпитера и его спутников, хотя разрабатывали планы посадки космического аппарата на Европу или Ганимед.

Помимо финансовой стороны вопроса, реализации этих планов помешал высокий уровень радиации захваченной в окрестностях Юпитера. Нам стало понятно, что с имеющейся в нашем распоряжении электроникой работать там будет слишком сложно.

- В свое время вы говорили, что хотели бы увидеть повторную миссию за грунтом Фобоса — спутника Марса. Японское космическое агентство планирует в 2022 году провести аналогичную миссию. Мы отдадим им свой приоритет?

- У них не аналогичная миссия, а повторение ранее не совсем успешного проекта "Хаябуса". Они не планируют садиться на Фобос, а на пролете задеть его, что-то соскрести с его поверхности и вернуть на Землю. Это не такая сложная миссия, как планировалась у нас. Сейчас, после секвестра Федеральной космической программы, проект "Бумеранг" ушел за 2025 год. Обсуждается предварительно и вопрос участия в проекте Европейского космического агентства.

- В прошлом году Совет РАН по космосу просил Роскосмос предусмотреть средства на рекламу и пропаганду российских научных достижений в космосе. Как сейчас обстоит дело с решением этого вопроса?

- Роскосмос изучил наше письмо и ответил, что в соответствии законодательством сделать это таким образом, как мы просим, не может. Мы предлагали из общего бюджета проекта выделять 2% на его популяризацию в СМИ. Такая практика имеется в США. В этом случае Роскосмос должен был эти 2% средств передать в другую организацию, что госкорпорация, как нам объяснили, не имеет права делать. Однако в итоге мы нашли компромисс.

В бюджете госкорпорации "Роскосмос" заложены средства на взаимодействие со СМИ

В бюджете госкорпорации "Роскосмос" заложены средства на взаимодействие со СМИ, госкорпорация активно занимается связью с прессой, делает хорошие сувениры, видеоролики, фильмы. Мы договорились, что будем работать в плотном контакте, информировать Роскосмос о наших проектах, происходящих в Институте событиях, и с их помощью освещать работу над нашими проектами в СМИ.

Сейчас у нас очень хорошие отношения и полное взаимопонимание с руководством пресс-службы Роскосмоса, где работает профессиональная команда, с исполнительным директором госкорпорации Игорем Буренковым. Он понимает важность общения со СМИ, знает законы жанра, по которым работает пресса. С ним нам стало намного легче работать.

- Сейчас активно развивается такое направление как создание микро- и наноспутников. В свое время Институт запустил на орбиту микроспутник "Чибис". Получила ли развитие данная тематика?

- Пока у нас в планах стоит создание и запуск двух микроспутников "Чибис-АИ" и "Трабант".

"Чибис-АИ" предназначен для исследования природы высотных молний в атмосфере и ионосфере Земли. К ним относятся эльфы (красные вспышки в ионосфере диаметром до 400 км), джеты (синие молнии в виде узкого конуса в нижней части ионосферы) и спрайты (редкий вид молний синего или красного цвета, возникающий при грозе, чаще всего появляются группами). Этот проект станет продолжением нашего первого спутника "Чибис-М", который работал на орбите с 2012 года по 2014 год.

"Трабант" — это аппарат, который будет летать возле Международной космической станции (МКС) и проводить измерения электромагнитного поля вокруг нее. Проект станет продолжением эксперимента "Обстановка", проводившегося на борту МКС.

Микроспутники планируется вывести на орбиту и запускать с помощью грузового корабля "Прогресс". Мы надеемся, что "Чибис-АИ" полетит в 2020 году, "Трабант" позже.

На перспективу нами также рассматривается идея создания системы из нескольких микроспутников, которые будут исследовать парниковые газы и составят карты выбросов — где на Земле их больше, где меньше. Это, в свою очередь, продолжение экспериментов на МКС "Русалка" и "Дриада".

- Какие эксперименты сейчас проводятся ИКИ на борту МКС?

- Сейчас на МКС проводится эксперимент "БТН-Нейтрон" (бортовой телескоп нейтронов), который проводит измерение потоков нейтронов и гамма-излучения в околоземном космическом пространстве. Сейчас готовится прибор БТН-2, который уточнит его данные.

Также сейчас готовится для отправки на МКС аппаратура эксперимента "Монитор всего неба". Это телескоп, который планируется закрепить на поверхности станции с противоположной от Земли стороне. Двигаясь по орбите вместе со станцией за 72 дня он составит почти полную карту неба, а за три года работы накопится достаточно данных, чтобы сделать получившуюся карту рентгеновского фона неба точнее всех имеющихся.

- Сообщалось, что скоро в Институте пройдут выборы директора, и вы в них участвовать не будете. Это так?

- Выборы директора Института пройдут где-то в ноябре, после того, как состоятся выборы в Академию наук. Я не мог снова выдвигаться, поскольку нахожусь на этой должности уже три срока подряд. Но в соответствии с практикой, которая сейчас введена в большинстве институтов РАН, ученый совет нашего Института рекомендовал меня на пост научного руководителя ИКИ.

Мою кандидатуру должны еще утвердить в отделении физических наук РАН, а потом назначить на должность решением нового директора. Научный руководитель — это должность без административных функций, как старший наставник для молодого директора.

Беседовал Дмитрий Струговец