Глава МИД Таиланда: экономическое сотрудничество с Россией выглядит многообещающим

Дон Прамудвинаи © EPA/NARONG SANGNAK

Россия и Таиланд в этом году отмечают 120-летие установления дипломатических отношений между странами. Центральное событие в праздновании этой даты — "Русский фестиваль" — пройдет уже в пятницу, 14 июля, в Бангкоке, а осенью Россию планирует посетить с визитом принцесса Маха Чакри Сириндон. Кроме того, на фоне укрепления дружеских связей между странами существенно растет и товарооборот. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи.

— Ваше превосходительство, в этом году Россия и Таиланд празднуют 120-летие с момента установления дипломатических отношений. Учитывая тот факт, что дата неоднократно упоминалась в ходе встреч лидеров наших стран, событие не останется незамеченным. Могли бы вы рассказать о том, какие события ожидаются в связи с празднованием?

— Таиланд придает большое значение 120-летию дипломатических отношений. Премьер-министры двух стран договорились о совместном праздновании в ходе официального визита главы правительства России [Дмитрия Медведева] в Бангкок в мае 2016 года. Впоследствии каждой из сторон был создан комитет, ответственный за организацию юбилейных мероприятий и событий.

Таиландская и российская стороны объявили о планах провести мероприятия в честь этого исторического события в течение всего 2017 года. Под девизом "Разделяя наше прошлое, продвигаем наше будущее" с 14 по 16 июля в наиболее известном торговом центре в сердце Бангкока пройдет главное событие — фестиваль, совместно организованный Министерством иностранных дел Таиланда, таиландскими [государственными] агентствами, заинтересованными сторонами из всех секторов, а также посольством РФ.

Этот фестиваль не только послужит дальнейшему укреплению всех аспектов наших тесных и добросердечных связей, но и позволит взглянуть на возможности для будущего сотрудничества в различных областях. В ходе мероприятия будут организованы экспозиции и пройдут театрализованные представления по пяти основным направлениям: исторические связи, экономические отношения, сотрудничество в области образования, науки и технологий, культура, спорт и туризм. Мы также провели викторину среди учащихся таиландских школ на знание России и истории отношений двух стран.

Кроме того, министерство планирует публикацию сборника исторических документов, свидетельствующих о развитии двухсторонних отношений в период с 1971 по 1991 год из архивов МИД России. Данная публикация — это часть проекта, поддержанного Ее Высочеством принцессой Маха Чакри Сириндон (принцесса патронирует архивное дело в Таиланде. — Прим. ТАСС) во время ее визита в Россию еще в 1993 году. Издание станет третьим по счету среди сборников, состоящих из документов, берущих начало от 1865 года.

Мы также намерены представить традиционный тайский танец с масками Кхон и выставку, посвященную роли Ее Величества королевы Сирикит в сохранении и продвижении народных искусств и культуры, во время монаршего визита в Россию Ее Высочества принцессы Маха Чакри Сириндон в октябре 2017 года. Как ожидается, Ее Высочество посетит ведущие российские учебные заведения, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере образования, науки и техники с таиландской Kamnoetvidya Science Academy. Это специальная школа для одаренных старшеклассников, имеющих склонность к математике и естественным наукам, призванная воспитывать будущих исследователей и новаторов. Учебное заведение (расположено в провинции Районг и патронируется принцессой Сириндон. — Прим. ТАСС) представляет собой новую образовательную модель, впервые внедряемую ведущей таиландской нефтехимической группой компаний PTT Group.

— Какие еще визиты на высоком уровне ожидаются в этот юбилейный год?

— Как я уже сказал, Ее Высочество Маха Чакри Сириндон нанесет монарший визит в Россию в октябре. Она примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 120-летия дипломатических отношений, совместно организованных таиландской и российской сторонами.

Кроме того, в Таиланде в этом году пройдет 7-е заседание смешанной таиландско-российской комиссии по двустороннему сотрудничеству. Я также пригласил министра иностранных дел Сергея Лаврова посетить Таиланд в качестве гостя нашего министерства, принять участие в мероприятиях по случаю памятной даты.

— Лично для вас какая страница совместной истории России и Таиланда является наиболее значимой?

— Наши связи постепенно крепли на протяжении 120 лет. Все главы в общей истории играют конструктивную роль, вносят свой вклад в установление тесных и добросердечных отношений между нашими странами. Дипломатические отношения между Сиамом (прежнее название Таиланда. — Прим. ТАСС) и Россией были установлены в 1897 году благодаря особой дружбе короля Рамы V и императора Николая II. Великая мудрость и способности двух монархов обеспечили проведение уникальной внешней политики, которая принесла пользу народам двух стран.

Сейчас связи между нашими странами стали весьма динамичными. Происходят частые обмены визитами на высоком уровне, идет сотрудничество по многим направлениям

Безусловно, подчеркивают глубокие и отличительные связи между нами и два государственных визита — президента России Владимира Путина в Таиланд в октябре 2003 года, а также Ее Величества королевы Сирикит, представлявшей в России в июле 2007 года ныне покойного короля Его Величество Пумипона Адульядета.

Несмотря на взлеты и падения в нашей истории, Таиланд и Россия всегда были привержены использованию дипломатических механизмов для развития отношений. Сейчас связи между нашими странами стали весьма динамичными. Происходят частые обмены визитами на высоком уровне, идет сотрудничество по многим направлениям. В мае 2016 года премьер-министр [Прают Чан-Оча] побывал в России. Была достигнута договоренность всесторонне развивать наши отношения и сотрудничество в частном и общественном секторах, а также связи между людьми.

За последние 120 лет мы поддерживали узы дружбы в искренней и надежной манере, хотя случались и некоторые промахи. Таиланд и Россия — настоящие друзья, чьи отношения выдержали испытание временем и основываются на взаимном уважении, сотрудничестве и невмешательстве. На этой почве обе стороны еще никогда не были так привержены развитию тесного сотрудничества для взаимной выгоды двух стран и народов.

— Как вы видите дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Таиланда? Вы упомянули, что передали приглашение Сергею Лаврову. Какие вопросы вы хотели бы с ним обсудить, если такая встреча состоялась бы в ближайшем будущем?

— Наиболее важные вопросы, которые необходимо ускорить и реализовать, касаются ряда соглашений, достигнутых главами наших правительств в ходе встречи в мае прошлого года. Особенно это касается задачи по пятикратному увеличению двустороннего торгового оборота за пять лет. Принимая во внимание нынешнюю глобальную экономическую ситуацию, способность тесно кооперироваться в целях повышения общей конкурентоспособности и поиск новых взаимовыгодных экономических возможностей позволят нам преодолеть вызовы и приблизиться к достижению поставленной цели.

Как крупный производитель и экспортер продовольствия Таиланд готов оказать всестороннюю поддержку России в ее усилиях по обеспечению собственной продовольственной безопасности

В этой связи мы готовы сотрудничать с Россией в области науки и техники для успешной реализации нашей экономической политики "Таиланда 4.0". Эта политика направлена на продвижение определенных целевых отраслей, в первую очередь инновационных, связанных с нанотехнологиями, электроникой и компьютерными технологиями. Ее конечная цель заключается в обходе так называемой ловушки среднего дохода за счет инновационного экономического развития.

Как крупный производитель и экспортер продовольствия Таиланд готов оказать всестороннюю поддержку России в ее усилиях по обеспечению собственной продовольственной безопасности. Мы также надеемся, что Россия может внести свой вклад в энергетическую безопасность Таиланда в ближайшем будущем, сотрудничая в области научных исследований.

— Примерно год назад в интервью ТАСС вы сказали, что Таиланд рассматривает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как потенциального торгового партнера. Однако пока не пройдены еще все необходимые внутренние процессы, которые позволят вам сделать заявку и вступить в переговоры о создании зоны свободной торговли. Что изменилось за прошедший год в этом вопросе? Как вы оцениваете уровень торговли между Таиландом и Россией в прошедшем году?

— В Таиланде убеждены, что ЕАЭС имеет огромный потенциал, чтобы быть нашим важным торговым партнером. Мы уже предприняли шаги для налаживания более тесного партнерства с ЕАЭС. Мы подали заявку в Евразийскую экономическую комиссию на проведение совместной экономической оценки целесообразности переговоров по зоне свободной торговли. Надеемся, что она будет рассмотрена положительно государствами — членами ЕАЭС. Таиланд также рассчитывает на поддержку России по этому вопросу.

Что же касается уровня торговли, в прошлом году мы наблюдали его значительное улучшение, а будущее выглядит многообещающим. Согласно данным нашей статистики, объем торговли в 2016 году между нашими странами составил $1,964 млрд. Россия занимает 33-е место в списке торговых партнеров Таиланда и остается самым крупным партнером среди стран СНГ. Добавлю, двухсторонняя торговля в январе и феврале 2017 года заметно выросла — на 108,85% к аналогичному периоду прошлого года, до $460,73 млн.

В Таиланде убеждены, что ЕАЭС имеет огромный потенциал, чтобы быть нашим важным торговым партнером

Кроме того, в настоящее время в Таиланде реализуются более 15 российских инвестиционных проектов в различных секторах, включая программное обеспечение, научные исследования, электронику, электронную торговлю и производство ювелирных изделий. Крупные таиландские компании также инвестировали значительные средства в Россию.

В рамках политики "Таиланд 4.0" мы преследуем цель стать современной экономикой через науку и инновации, а также усилить региональную связанность в рамках Сообщества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Правительство работает над повышением конкурентоспособности Восточного побережья Таиланда, чтобы в течение следующих 30 лет сделать здесь транспортный узел нового поколения, имеющий общее название "Восточный экономический коридор". Мы прилагаем постоянные усилия для развития проектов в области производства и транспортной инфраструктуры, чтобы сделать этот коридор наиболее эффективными воздушными, автомобильными и железнодорожными воротами в регион. Видим Таиланд экономическим каналом, который свяжет Юго-Восточную Азию с мировой экономикой.

Реализация проекта по созданию Восточного экономического коридора представляет собой также и возможность для российских компаний для расширения своих инвестиций в такие области, как высокие технологии и инновации, фармацевтика, сельское хозяйство, телекоммуникации, инфраструктура и возобновляемые источники энергии.

Нынешняя 120-летняя веха символизирует давние сердечные отношения между Таиландом и Россией, которые будут процветать во благо будущих поколений

В свою очередь, Таиланд видит множество инвестиционных возможностей на российском Дальнем Востоке, особенно в проектах по развитию Особых экономических зон и Свободного порта Владивосток. Таиланд продолжит продвигать и упрощать процесс инвестирования между двумя странами посредством более тесного сотрудничества на всех уровнях.

Нет сомнений, что связи между нашими странами не ограничиваются дипломатическими отношениями, а пролегли гораздо глубже. За 120 лет мы накопили опыт дружеского взаимодействия как на самом высоком уровне, так и в общении между обычными людьми. Уверен, что, благодаря этому фундаменту и сотрудничеству по всем направлениям, страны смогут углубить и без того тесные отношения между нашими народами. Нынешняя 120-летняя веха символизирует давние сердечные отношения между Таиландом и Россией, которые будут процветать во благо будущих поколений.

Беседовал Алексей Сковоронский