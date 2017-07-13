Глава МИД Таиланда: экономическое сотрудничество с Россией выглядит многообещающим

Дон Прамудвинаи
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Россия и Таиланд в этом году отмечают 120-летие установления дипломатических отношений между странами. Центральное событие в праздновании этой даты — "Русский фестиваль" — пройдет уже в пятницу, 14 июля, в Бангкоке, а осенью Россию планирует посетить с визитом принцесса Маха Чакри Сириндон. Кроме того, на фоне укрепления дружеских связей между странами существенно растет и товарооборот. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи.
— Ваше превосходительство, в этом году Россия и Таиланд празднуют 120-летие с момента установления дипломатических отношений. Учитывая тот факт, что дата неоднократно упоминалась в ходе встреч лидеров наших стран, событие не останется незамеченным. Могли бы вы рассказать о том, какие события ожидаются в связи с празднованием?
— Таиланд придает большое значение 120-летию дипломатических отношений. Премьер-министры двух стран договорились о совместном праздновании в ходе официального визита главы правительства России [Дмитрия Медведева] в Бангкок в мае 2016 года. Впоследствии каждой из сторон был создан комитет, ответственный за организацию юбилейных мероприятий и событий.
Таиландская и российская стороны объявили о планах провести мероприятия в честь этого исторического события в течение всего 2017 года. Под девизом "Разделяя наше прошлое, продвигаем наше будущее" с 14 по 16 июля в наиболее известном торговом центре в сердце Бангкока пройдет главное событие — фестиваль, совместно организованный Министерством иностранных дел Таиланда, таиландскими [государственными] агентствами, заинтересованными сторонами из всех секторов, а также посольством РФ.
Этот фестиваль не только послужит дальнейшему укреплению всех аспектов наших тесных и добросердечных связей, но и позволит взглянуть на возможности для будущего сотрудничества в различных областях. В ходе мероприятия будут организованы экспозиции и пройдут театрализованные представления по пяти основным направлениям: исторические связи, экономические отношения, сотрудничество в области образования, науки и технологий, культура, спорт и туризм. Мы также провели викторину среди учащихся таиландских школ на знание России и истории отношений двух стран.
Кроме того, министерство планирует публикацию сборника исторических документов, свидетельствующих о развитии двухсторонних отношений в период с 1971 по 1991 год из архивов МИД России. Данная публикация — это часть проекта, поддержанного Ее Высочеством принцессой Маха Чакри Сириндон (принцесса патронирует архивное дело в Таиланде. — Прим. ТАСС) во время ее визита в Россию еще в 1993 году. Издание станет третьим по счету среди сборников, состоящих из документов, берущих начало от 1865 года.
Мы также намерены представить традиционный тайский танец с масками Кхон и выставку, посвященную роли Ее Величества королевы Сирикит в сохранении и продвижении народных искусств и культуры, во время монаршего визита в Россию Ее Высочества принцессы Маха Чакри Сириндон в октябре 2017 года. Как ожидается, Ее Высочество посетит ведущие российские учебные заведения, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере образования, науки и техники с таиландской Kamnoetvidya Science Academy. Это специальная школа для одаренных старшеклассников, имеющих склонность к математике и естественным наукам, призванная воспитывать будущих исследователей и новаторов. Учебное заведение (расположено в провинции Районг и патронируется принцессой Сириндон. — Прим. ТАСС) представляет собой новую образовательную модель, впервые внедряемую ведущей таиландской нефтехимической группой компаний PTT Group.
— Какие еще визиты на высоком уровне ожидаются в этот юбилейный год?
— Как я уже сказал, Ее Высочество Маха Чакри Сириндон нанесет монарший визит в Россию в октябре. Она примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 120-летия дипломатических отношений, совместно организованных таиландской и российской сторонами.
Кроме того, в Таиланде в этом году пройдет 7-е заседание смешанной таиландско-российской комиссии по двустороннему сотрудничеству. Я также пригласил министра иностранных дел Сергея Лаврова посетить Таиланд в качестве гостя нашего министерства, принять участие в мероприятиях по случаю памятной даты.
— Лично для вас какая страница совместной истории России и Таиланда является наиболее значимой?
— Наши связи постепенно крепли на протяжении 120 лет. Все главы в общей истории играют конструктивную роль, вносят свой вклад в установление тесных и добросердечных отношений между нашими странами. Дипломатические отношения между Сиамом (прежнее название Таиланда. — Прим. ТАСС) и Россией были установлены в 1897 году благодаря особой дружбе короля Рамы V и императора Николая II. Великая мудрость и способности двух монархов обеспечили проведение уникальной внешней политики, которая принесла пользу народам двух стран.
Безусловно, подчеркивают глубокие и отличительные связи между нами и два государственных визита — президента России Владимира Путина в Таиланд в октябре 2003 года, а также Ее Величества королевы Сирикит, представлявшей в России в июле 2007 года ныне покойного короля Его Величество Пумипона Адульядета.
Несмотря на взлеты и падения в нашей истории, Таиланд и Россия всегда были привержены использованию дипломатических механизмов для развития отношений. Сейчас связи между нашими странами стали весьма динамичными. Происходят частые обмены визитами на высоком уровне, идет сотрудничество по многим направлениям. В мае 2016 года премьер-министр [Прают Чан-Оча] побывал в России. Была достигнута договоренность всесторонне развивать наши отношения и сотрудничество в частном и общественном секторах, а также связи между людьми.
За последние 120 лет мы поддерживали узы дружбы в искренней и надежной манере, хотя случались и некоторые промахи. Таиланд и Россия — настоящие друзья, чьи отношения выдержали испытание временем и основываются на взаимном уважении, сотрудничестве и невмешательстве. На этой почве обе стороны еще никогда не были так привержены развитию тесного сотрудничества для взаимной выгоды двух стран и народов.
— Как вы видите дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Таиланда? Вы упомянули, что передали приглашение Сергею Лаврову. Какие вопросы вы хотели бы с ним обсудить, если такая встреча состоялась бы в ближайшем будущем?
— Наиболее важные вопросы, которые необходимо ускорить и реализовать, касаются ряда соглашений, достигнутых главами наших правительств в ходе встречи в мае прошлого года. Особенно это касается задачи по пятикратному увеличению двустороннего торгового оборота за пять лет. Принимая во внимание нынешнюю глобальную экономическую ситуацию, способность тесно кооперироваться в целях повышения общей конкурентоспособности и поиск новых взаимовыгодных экономических возможностей позволят нам преодолеть вызовы и приблизиться к достижению поставленной цели.
В этой связи мы готовы сотрудничать с Россией в области науки и техники для успешной реализации нашей экономической политики "Таиланда 4.0". Эта политика направлена на продвижение определенных целевых отраслей, в первую очередь инновационных, связанных с нанотехнологиями, электроникой и компьютерными технологиями. Ее конечная цель заключается в обходе так называемой ловушки среднего дохода за счет инновационного экономического развития.
Как крупный производитель и экспортер продовольствия Таиланд готов оказать всестороннюю поддержку России в ее усилиях по обеспечению собственной продовольственной безопасности. Мы также надеемся, что Россия может внести свой вклад в энергетическую безопасность Таиланда в ближайшем будущем, сотрудничая в области научных исследований.
— Примерно год назад в интервью ТАСС вы сказали, что Таиланд рассматривает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как потенциального торгового партнера. Однако пока не пройдены еще все необходимые внутренние процессы, которые позволят вам сделать заявку и вступить в переговоры о создании зоны свободной торговли. Что изменилось за прошедший год в этом вопросе? Как вы оцениваете уровень торговли между Таиландом и Россией в прошедшем году?
— В Таиланде убеждены, что ЕАЭС имеет огромный потенциал, чтобы быть нашим важным торговым партнером. Мы уже предприняли шаги для налаживания более тесного партнерства с ЕАЭС. Мы подали заявку в Евразийскую экономическую комиссию на проведение совместной экономической оценки целесообразности переговоров по зоне свободной торговли. Надеемся, что она будет рассмотрена положительно государствами — членами ЕАЭС. Таиланд также рассчитывает на поддержку России по этому вопросу.
Что же касается уровня торговли, в прошлом году мы наблюдали его значительное улучшение, а будущее выглядит многообещающим. Согласно данным нашей статистики, объем торговли в 2016 году между нашими странами составил $1,964 млрд. Россия занимает 33-е место в списке торговых партнеров Таиланда и остается самым крупным партнером среди стран СНГ. Добавлю, двухсторонняя торговля в январе и феврале 2017 года заметно выросла — на 108,85% к аналогичному периоду прошлого года, до $460,73 млн.
Кроме того, в настоящее время в Таиланде реализуются более 15 российских инвестиционных проектов в различных секторах, включая программное обеспечение, научные исследования, электронику, электронную торговлю и производство ювелирных изделий. Крупные таиландские компании также инвестировали значительные средства в Россию.
В рамках политики "Таиланд 4.0" мы преследуем цель стать современной экономикой через науку и инновации, а также усилить региональную связанность в рамках Сообщества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Правительство работает над повышением конкурентоспособности Восточного побережья Таиланда, чтобы в течение следующих 30 лет сделать здесь транспортный узел нового поколения, имеющий общее название "Восточный экономический коридор". Мы прилагаем постоянные усилия для развития проектов в области производства и транспортной инфраструктуры, чтобы сделать этот коридор наиболее эффективными воздушными, автомобильными и железнодорожными воротами в регион. Видим Таиланд экономическим каналом, который свяжет Юго-Восточную Азию с мировой экономикой.
Реализация проекта по созданию Восточного экономического коридора представляет собой также и возможность для российских компаний для расширения своих инвестиций в такие области, как высокие технологии и инновации, фармацевтика, сельское хозяйство, телекоммуникации, инфраструктура и возобновляемые источники энергии.
В свою очередь, Таиланд видит множество инвестиционных возможностей на российском Дальнем Востоке, особенно в проектах по развитию Особых экономических зон и Свободного порта Владивосток. Таиланд продолжит продвигать и упрощать процесс инвестирования между двумя странами посредством более тесного сотрудничества на всех уровнях.
Нет сомнений, что связи между нашими странами не ограничиваются дипломатическими отношениями, а пролегли гораздо глубже. За 120 лет мы накопили опыт дружеского взаимодействия как на самом высоком уровне, так и в общении между обычными людьми. Уверен, что, благодаря этому фундаменту и сотрудничеству по всем направлениям, страны смогут углубить и без того тесные отношения между нашими народами. Нынешняя 120-летняя веха символизирует давние сердечные отношения между Таиландом и Россией, которые будут процветать во благо будущих поколений.
Беседовал Алексей Сковоронский