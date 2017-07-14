Кирилл Варламов: цифровая экономика требует новых законодательных инициатив

Кирилл Варламов © Сергей Фадеичев/ТАСС

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) известен в России как инвестиционный фонд, вкладывающий деньги в интернет-стартапы. Однако есть и другое направление работы фонда: ФРИИ создает законодательные инициативы для легализации перспективных IT-технологий, открывающие для предпринимателей новые рынки. Директор ФРИИ Кирилл Варламов в интервью ТАСС на форуме "Иннопром" рассказал о законах о телемедицине и больших данных, о первых победах на рынке "интернета вещей", а также о том, почему на российском венчурном рынке мало денег.

— Над какими законодательными инициативами в данный момент работает ФРИИ и как эти инициативы соотносятся с программой цифровой экономики?

— Работа над законодательством — это одно из приоритетных условий развития цифровой экономики. Да, программа по развитию цифровой экономики в России утверждена, однако технологии и рынки развиваются настолько быстро, что без должного уровня регулирования мы тормозим развитие собственных компаний. Если своевременно не создавать законодательство для новых рынков и технологий, отечественный рынок захватят стартапы из стран, в которых с этим нет проблем. В ряде отраслей мы уже видим такие примеры, поэтому Фонд развития интернет-инициатив внес и продвигает ряд законодательных инициатив, например тему телемедицины. Принятие закона о телемедицине — это серьезный тектонический сдвиг: врачи смогут оказывать ряд услуг дистанционно, а также дистанционно собирать информацию и взаимодействовать с пациентом.

— Когда вы ожидаете принятия этого закона?

— Сейчас законопроект о телемедицине обсуждается в Госдуме. Мы ожидаем в весеннюю сессию принятия этого закона.

— Какие еще инициативы есть у ФРИИ?

— Еще есть инициатива в области регулирования больших данных (big data). Сейчас российский рынок по продаже больших данных, по продаже услуг на основе больших данных находится в зачаточном состоянии. По нашим оценкам, этот рынок может быть сопоставим с рынком сотовой связи. Капитализация таких компаний, работающих только на российском рынке, оценивается в 40 млрд долларов.

Если своевременно не создавать законодательство для новых рынков и технологий, отечественный рынок захватят стартапы из стран, в которых с этим нет проблем

Мало кто готов инвестировать в рынок больших данных, пока он находится в "серой зоне".

— Когда планируете внести этот законопроект?

— Пока мы находимся в самом начале пути, поэтому сроки я не готов назвать. Однако мы считаем, что закон о big data должен появиться. В нем должно быть написано, что торговля данными разрешена, за исключением случаев, когда это касается персональных данных, государственной тайны и так далее.

Объем данных, который будет собираться с различных датчиков при помощи "интернета вещей", будет на порядки больше — в десять, в сто, в тысячу раз. Это даже не данные какие-то персональные про человека, это рынок данных, который будет формироваться из миллионов разных устройств. По прогнозам экспертов, через несколько лет каждый человек будет в день генерировать порядка 6 тысяч записей в различных устройствах, связанных с "интернетом вещей". Чтобы поддержать развитие этого рынка, мы в рамках работы Стратегического совета при Министерстве промышленности и торговли создали Ассоциацию по развитию интернета вещей.

— Какие цели преследует ассоциация?

— Ассоциация создана для того, чтобы развивать стандарты и платформы рынка "интернета вещей". За год к ассоциации присоединилось 35 организаций, еще 10 крупных компаний проходят процедуры согласования для включения в ассоциацию.

Члены Ассоциации интернета вещей подготовили документацию по российскому стандарту "интернета вещей", в ней описано, как должны работать протоколы и интерфейсы для обеспечения совместимости и развития в России "интернета вещей" (новый протокол обмена данными в узкополосном доступе называется NBFI (Narrowband Fidelity).

Через несколько лет каждый человек будет в день генерировать порядка 6 тысяч записей в различных устройствах, связанных с "интернетом вещей"

Всего сейчас существует более 300 решений на уровне протоколов и технологий "интернета вещей". Они либо решают крайне узкие задачи и не подходят для масштабирования, либо уязвимы для кибератак и слабо защищены, либо несовместимы с другими общепринятыми протоколами.

Новый стандарт позволит ускорить развитие рынка "интернета вещей", обеспечить совместимость устройств различных производителей, открыть рынок российским и иностранным производителям микроэлектроники. То есть наши производители могут заказывать конкретную электронику под эту спецификацию. Когда у вас есть общий стандарт, обычно легче договориться.

Кроме того, выбранный стандарт является лучшим с точки зрения баланса между ценой и качеством устройств. Мы хотим вынести этот стандарт на международный уровень, мы хотим сделать его международным.

Ассоциация также согласовала расширение частот для "интернета вещей" с Министерством обороны, ФСО и ФСБ. По нашим оценкам, рынок IoT в ближайший год составит 400 млн устройств. Это большой рынок.

— Фонд развития интернет-инициатив — это в том числе венчурный фонд. Какой у вас прогноз по рынку венчурных инвестиций на ближайшую перспективу.

— На российском рынке сейчас очень мало денег. То есть российские деньги есть, они активно инвестируются, но инвестируются не в России. Среди российских инвесторов ФРИИ осуществляет около трети всех сделок с IT-стартапами в численности компаний. В объеме инвестируемых денег, конечно, сильно меньше.

Я надеюсь, что в ближайшее время у ряда крупных корпораций появятся фонды, которые будут инвестировать в российский рынок. Основным потребителем услуг возникающих стартапов в основном будут крупные компании, госкорпорации, госкомпании, которых у нас 70% в экономике.

Я смотрю на происходящее с оптимизмом, потому что вижу очень живой интерес у инвесторов к нашему пайплайну (процесс разработки), к нашим компаниям. У нас есть компании, в которые желающих очередь — шесть-семь различных фондов или крупных компаний желают инвестировать в стартапы.

Беседовали Глеб Брянский, Анна Топорова