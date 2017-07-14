Сергей Катырин: работа с малым бизнесом не должна быть просто модным трендом

Сергей Катырин © Донат Сорокин/ТАСС

Президент Торгово-промышленной палаты России в рамках форума "Иннопром" рассказал ТАСС о том, как создать точки соприкосновения между крупным и малым бизнесом, чтобы обе стороны получали экономическую выгоду.

— Как оцениваете выставку? Что на этой выставке показалось наиболее интересным?

— Мне кажется, что форум удался с точки зрения международного участия. Показатели хорошие — приняли участие 20 стран. Очень интересный момент, что серьезно представлены страны арабского мира — были торгово-промышленные палаты (ТПП) Ирака, Египта, Саудовской Аравии и ряда других стран. Хотя в последние годы они себя не очень активно вели, по крайней мере на российской территории. Но самое главное, что они здесь присутствуют и генерируют различные предложения российскому бизнесу.

— А с кем-то из представителей арабских стран уже удалось договориться о совместных мероприятиях?

— Да. Наши коллеги из торгово-промышленной палаты Пакистана после завершения одной из сессий подали идею о том, что нужно организовать российско-пакистанский форум на территории Пакистана. По их мнению, это вызовет огромный интерес у пакистанского бизнеса, если будут присутствовать представители российского бизнеса. А если удастся на этом форуме представить наиболее интересные отечественные наработки, то это будет весьма и весьма востребованно в Пакистане.

— Какие идеи на совместных встречах вы слышали от ближневосточных коллег? Что интересно российским предпринимателям?

— По моему мнению, эти встречи показывают, что надо найти общие точки соприкосновения. Нашим предпринимателям интересна возможность создания производства или строительства на территории других стран. К примеру, атомная энергетика, транспортное машиностроение, автомобилестроение и так далее. Эти сферы у нас хорошо развиваются, и их можно локализовать. Как вы знаете, ПАО "КАМАЗ" активно занимается локализацией своего производства в других странах, так как для него это экономически выгодно.

— С какими проблемами сталкиваются российские предприятия при реализации высокотехнологичной промышленной продукции?

— Самая главная проблема — это финансы. Необходимо иметь достаточно дешевый финансовый ресурс для того, чтобы экспортировать какую-то продукцию. Далее идет вопрос сертификации продукции, вывозимой за рубеж, особенно тяжело она идет на европейских рынках. А на третьем месте все, что связано с продвижением продукции.

Российские экспортно ориентированные предприятия постоянно сталкиваются на каких-то определенных этапах с нехваткой административных и финансовых ресурсов. Для решения этих вопросов у нас работает Российский экспортный центр (РЭЦ). Кроме того, мы как система торгово-промышленных палат стараемся помогать. К примеру, через нас всегда пытаются найти надежного партнера на российском рынке, чтобы не промахнуться.

Мы только в последние годы начали серьезно поддерживать наши экспортно ориентированные компании, но здесь нужно работать и работать

Не секрет, что все страны поддерживают экспорт и тратят на это очень серьезные деньги. Тот же Китай создает максимально возможные условия для своих компаний, ориентированных на экспорт. Мы только в последние годы начали серьезно поддерживать наши экспортно ориентированные компании, но здесь нужно работать и работать.

— Получается, что сегодня имеющейся финансовой поддержки для российских экспортно ориентированных предприятий недостаточно?

— Да, кредитные условия для российских экспортеров по сравнению с немецкими экспортно ориентированными предприятиями несопоставимы для сравнения. Немцы могут взять кредит под 5%, если не ниже, да еще и просубсидировать их, а мы при наших процентных ставках в 15% попросту не можем конкурировать с их бизнесом.

Будем надеяться, что государство в этом плане приложит усилия, чтобы субсидировать такую ставку для наших экспортеров.

— На ваш взгляд, какие еще требуются дополнительные меры поддержки?

Нам необходимо присутствовать на большом количестве иностранных выставок, а для этого нужны серьезные деньги

— Определенно, важной составляющей является участие в зарубежных выставках — это помогает сделать продукцию узнаваемой. Как вы понимаете, зарубежный потребитель не так часто ездит на наши выставки, чтобы увидеть весь имеющийся потенциал российских компаний. Поэтому нам необходимо присутствовать на большом количестве иностранных выставок, а для этого нужны серьезные деньги.

— Как сегодня можно помочь в этом вопросе отечественным компаниям?

— Мы предлагали два основных направления. Первое — это финансовая поддержка экспортно ориентированной компании, которая на выставки выезжает со своей продукцией. Второе — организация зарубежной поездки на выставки силами РЭЦ и других профильных институтов поддержки по части создания коллективных стендов от России. Второй вариант подойдет владельцам малых компаний, не имеющим финансирования для поездки на выставку самостоятельно.

— По вашему мнению, много ли у нас задействовано малых предприятий в сфере промышленности? И надо ли увеличивать их долю?

— Конечно, надо увеличивать. Если мы хотим, чтобы у нас рос и развивался сегмент малого и среднего бизнеса, то надо им не только давать "мыть полы и поставлять карандаши", но и заказывать работу в производственной сфере. Малых и средних компаний сегодня очень мало в сфере промышленности, медицине, образовании и производственной сфере. Немного лучше обстоят дела в сфере строительства, но пока традиционно в большей степени малый бизнес присутствует в секторе розничной торговли. Без совместной работы государства и крупных компаний по организации работы с малым бизнесом не обойтись.

— Как вы оцениваете меры правительства, направленные на увеличение госзакупок для малого бизнеса? На ваш взгляд, их достаточно?

— Движение абсолютно правильное, и мы его поддерживаем. Представители малого и среднего бизнеса в 2016 году получили и выполнили закупки почти на 1,6 трлн рублей. Мне кажется, теперь пора задуматься не о количестве, а о качестве выполнения контракта со стороны предпринимателя. Также нужно анализировать, какие виды госзаказов выполнял малый бизнес, это поможет отследить динамику: были ли это по большей части высокотехнологичные закупки или поставка канцелярских товаров.

— То есть малому бизнесу надо делать смещение в сторону исполнения высокотехнологичных заказов?

— Я не говорю, что не надо заниматься питанием, обслуживанием или другими вещами, это все должно быть.

Но если мы не будем заниматься выращиванием производственного малого бизнеса, то ему самому по себе будет очень трудно родиться. Производственный бизнес, к примеру в танкостроении, очень капиталоемкий. Там нет возможности начать с нуля и из ничего создать промышленное производство — необходима поддержка со стороны крупного бизнеса

— Что для этого нужно сделать?

— Важно экономически заинтересовать обе стороны, чтобы не только малому бизнесу было выгодно работать с крупными предприятиями, но и большие компании имели от этих отношений свою выгоду. Не должно быть как по указке, когда сверху спустили приказ работать с малым бизнесом, а потом это стало модным, но вынужденным трендом. Думаю, что для крупного бизнеса должны быть преференции по части включения малых компаний в свои цепочки производства.

Для крупного бизнеса должны быть преференции по части включения малых компаний в свои цепочки производства

— А такие меры обсуждаются сейчас?

— Конечно. Мы неоднократно об этом говорили. Кроме того, корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) отмечала, что нужно развивать не просто объемы, а думать о вовлечении малых компаний в высокотехнологичное производство.

— Как вы считаете, в каких навыках нуждаются представители малого бизнеса в промышленной сфере?

— Прежде всего, необходимо повысить уровень экономической и юридической грамотности среди начинающих предпринимателей. Нужны базовые курсы, чтобы свободно ориентироваться в таких понятиях, как налог на вмененный доход, патент или общая система налогообложения. Касаемо юридической практики — это получение элементарных знаний, которые позволят остаться компании на плаву в первые несколько лет.

— Насколько остро стоит проблема временного дефицита финансовых средств и какие меры могут позволить ее избежать?

— Очень серьезная тема, в секторе малого бизнеса достаточно часто возникает кассовый разрыв. В особенности это касается тех, кто изготавливает продукцию, а деньги за ее реализацию получает гораздо позже. И не стоит забывать о случаях, связанных с задержкой оплаты со стороны контрагентов. Предпринимателям, имеющим небольшое предприятие, иногда просто нечем закрыть этот кассовый разрыв, многих это подводит к финишной черте. Здесь надо подумать над созданием системы, позволяющей откладывать на какое-то время обязательные налоговые платежи.