Денис Мантуров: без промышленности нельзя построить цифровую экономику

Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ТАСС

Международная выставка "Иннопром-2017", главная экспортная витрина российской промышленности, завершила свою работу в Екатеринбурге. На ней был продемонстрирован потенциал отечественных предприятий, высокое качество продукции которых удивило многих иностранных и российских участников.

О том, как прошла выставка в этом году, о планах на "Иннопром-2018", о участниках открывающегося вскоре авиасалона МАКС, и о том, насколько быстро восстанавливается после кризиса российская промышленность, в интервью ТАСС рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

– Завершается работа крупнейшей промышленной выставки страны. В этом году партнером России на "Иннопроме" стала Япония. Можно уже подвести предварительные итоги работы выставки?

– Выставка получилась насыщенной мероприятиями. Деловая программа была плотнее и ярче, чем в предыдущие годы. По результатам контактов бизнеса на сегодняшний день уже подписано 55 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. В прошлом году, за все дни работы "Иннопрома", было подписано 78 соглашений. А здесь – 55 за неполных два дня. Поэтому я рассчитываю, что этот темп будет сохраняться и в последующие годы.

Сама площадка в следующем году будет увеличена: мы построим отдельный комплекс конгресс-центра на территории ЭКСПО. А павильон, который сегодня выступал в роли такого центра, мы отдадим компаниям для размещения экспонентов. Каждый год и качество, и количество участников растет. Более того: страны, участвующие в выставке, все чаще создают свои большие национальные павильоны. Сегодня это Южная Корея, Италия, Индия, Германия. Я думаю, это хорошая практика, и я надеюсь, что она сохранится в будущем. Мы видим большой интерес иностранных партнеров к "Иннопрому". К нам в этом году приехало много министров, отвечающих за промышленность. Рассчитываем, что и в будущие годы этот тренд сохранится.

– По итогам первого полугодия промышленное производство росло опережающими темпами. В автопроме рост по итогам 2017 года может составить 7%. Не планируете ли вы пересмотреть в положительную сторону прогноз по промышленному производству на год в целом?

– Пока мы не пересматриваем прогноз, сохраняем прогноз с начала года: порядка 1,5- 2% по всей промышленности за год. Почему мы консервативны? Не только лидеры роста, включая упомянутый вами автопром, показывают положительные цифры. Есть отрасли, которые пока не восстановились. В частности, металлургия. Основными драйверами в металлургии являются экспортные поставки и внутренний рынок в лице строительной индустрии. Эти рынки пока начали плавное восстановление. С учетом того, что металлургия является существенным игроком и

обеспечивает вклад в ВВП страны, индикаторы в металлургии сильно влияют на общий рост промышленности, и обрабатываюшего сектора в частности. Пока мы не убедимся в том, что металлургия восстановилась, мы будем сохранять прежние прогнозы.

– На этой неделе металлурги будут отмечать свой профессиональный праздник. Какова ситуация в этой важной для российской экономике отрасли?

– Мы входим в пятерку мировых лидеров по производству черных металлов и занимаем второе место по производству алюминия. Металлургия за последние 10 лет существенно обновилась, компании модернизировали свои основные мощности. Кроме того, у нас неплохие перспективы по наращиванию объемов в части глубокой переработки. В первую очередь мы будем ставить акцент на поддержку тех предприятий, которые обеспечивают добавленную стоимость. Речь идет об алюминии. Будут наращиваться перерабатывающие мощности вокруг основных производств первичного металла у "Русал" – на территории Красноярского края, Республики Хакасия и в Волгоградской области. Они и призваны перерабатывать первичный алюминий и производить продукцию для отраслей-потребителей на территории нашей страны.

– Какие именно производства в этой отрасли можно развивать?

– Я приведу пример. Неподалеку от Екатеринбурга находится Каменск-Уральский завод, где налажено производство автокомпонентов. Это одно из самых современных предприятий по производству деталей из алюминия. Компания занимается производством сплавов и проката на основе первичного алюминия.

В рамках правительственной комиссии принималось решение по развитию новых полноценных производств. Это, например, алюминиевые диски. Сегодня основной объем дисков завозится на территорию нашей страны из Китая. Это привело к тому, что мы сейчас прорабатываем вопрос о введении лицензирования на ввоз литых алюминиевых дисков, поскольку они зачастую не соответствуют необходимому уровню безопасности.

Проводились исследования, которые показали, что качество не соответствует уровню безопасности за счет использования в дисках меньшего количества алюминия. Они просто "лопаются" в самый неподходящий момент, а это вопрос безопасности на дорогах. Мы заинтересованы в том, чтобы алюминиевые диски производились в России. Сейчас активно развиваются технологии 3D печати, и для этого необходимо производство целой номенклатуры порошков для принтеров. Мы будем развивать производство алюминиевых порошков вокруг основных алюминиевых гигантов. И таких примеров сопутствующих производств вокруг первичного металлургического продукта много, и мы намерены стимулировать их развитие.

– Практически сразу по окончании "Иннопрома" нас ждет авиасалон МАКС, крупнейшее в стране событие в авиационной отрасли. Кто из гостей посетит авиасалон в этом году? Что будут презентовать на салоне? Привезет ли, в частности, ОАК свой новый самолет МС-21?

– МС-21 на МАКСе не будет представлен ввиду того, что сейчас самолет проходит испытания и сертификационные полеты, и мы не хотим их останавливать. В ближайшее время на лайнер будут устанавливаться тензометрические датчики, этот процесс занимает от месяца до полутора месяцев. Если бы мы пригнали самолет на выставку, мы потеряли бы как минимум две с половиной недели. А мы не хотим терять темпа, которого сейчас достигли. Возможности представить самолет еще будут. Пусть на других, зарубежных салонах, но тем не менее.

Что касается участников выставки, то все основные мировые лидеры уже подтвердили свое участие. Более того – мы уже договорились с японскими коллегами, что мы на МАКСе продолжим диалог, начатый в марте, по налаживанию контактов между авиационными индустриями наших стран. Мы видим возможную синергию от объединения компетенций – и индустриальных, и научно-технических.

– На "Иннопроме" многие дискуссии были посвящены "умному производству" и цифровой экономике. Недавно на совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте рассмотрел программу развития цифровой экономики. Что эта программа будет значить для промышленности?

– Программа цифровой экономики, на мой взгляд, как раз и показала необходимость в современных компонентах. Поэтому Минпромторг принял в ней активное участие. Я делал доклад президенту Владимиру Путину по этой программе в рамках совета по модернизации. Без промышленного сегмента модель развития цифровой экономики, по нашему пониманию, и не сможет реализоваться полноценно.

Беседовали Глеб Брянский и Юния Полякова