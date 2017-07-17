Оливье Ниггли: увидел в РУСАДА группу мотивированных людей, готовых делать свою работу

Оливье Ниггли © EPA/LAURENT GILLIERON

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) в интервью ТАСС отметил, что реорганизация борьбы с допингом в России идет в правильном направлении, а процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводится в полном соответствии с международными рекомендациями. По словам Ниггли, WADA было бы радо сотрудничать с Еленой Исинбаевой в рамках образовательных проектов.

- Как Всемирное антидопинговое агентство оценивает процесс восстановления РУСАДА? Заметны ли вам перемены, которые происходят в России в плане борьбы с допингом?

- В РУСАДА за последний год произошло много изменений. Мы вместе с правительством РФ и Министерством спорта усердно работали вместе, чтобы изменить Российское антидопинговое агентство. У РУСАДА появилось новое правление, финансирование теперь идет через Министерство финансов, а не через Министерство спорта. РУСАДА поменяло свой статус, свою структуру - все это замечательно. Все было сделано в соответствии с нашими рекомендациями, и чтобы мы были уверены, что независимость агентства сохранена.

Также РУСАДА было реорганизовано с практической точки зрения: нанят новый персонал, созданы новые образовательные программы. И сейчас они начали реорганизацию процесса тестирования. Это как раз было сделано согласно одному из пунктов нашей дорожной карты, решение по которому было принято два месяца назад. Теперь РУСАДА готово проводить тесты. У них сейчас есть около 40 допинг-офицеров, которые прошли обучение и готовы проводить допинг-тестирование. Все это говорит о том, что РУСАДА идет в верном направлении. Недавно я посетил офис РУСАДА в Москве и увидел там группу очень мотивированных людей, готовых выполнять свою работу. Это просто замечательно.

- В РУСАДА был выбран новый председатель наблюдательного совета - Александр Ивлев.

- В наблюдательном совете РУСАДА есть как представители спортивного сообщества, так и независимые от спорта люди. В качестве независимого там есть представитель британской компании Ernst&Young (Александр Ивлев). Я встретился с ним в Москве, и у меня остались самые хорошие впечатления. Следующая задача - выборы гендиректора РУСАДА, ведь совет не выполняет каждодневную работу. Да, они вырабатывают стратегию, но новый гендиректор - это куда важнее.

- Повлияло ли назначение Ивлева на допуск РУСАДА к планированию и тестированию? Ведь разрешение было получено в тот же день.

- В какой-то степени, да. Было требование WADA, чтобы совет возглавлял независимый человек. Таким образом мы прошли этот шаг дорожной карты и переходим к следующему, чтобы постепенно возобновить работу РУСАДА.

- Елена Исинбаева осталась в наблюдательном совете РУСАДА. Правда ли, что WADA предложило ей работать вместе в сфере борьбы с допингом?

- Да, это правда. Правила нахождения в наблюдательном совете РУСАДА изменились, и ей пришлось отказаться от должности председателя. Но она - икона российского спорта. В настоящий момент один из основных вызовов - изменение ментальности людей, привыкших к устоявшемуся порядку вещей в течение долгого времени. Именно она может стать послом новых идей для молодежи, и мы были бы рады сотрудничать с ней. У нас много образовательных проектов и программ, в которых она могла бы участвовать. В этот раз мы не встретились, но мы будем рады ее видеть в Монреале в любое время, чтобы обсудить наше взаимодействие.

- Правительство России 10 июля утвердило комплекс мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом. Как вы оцениваете его? Понимают ли в WADA, что борьба с допингом действительно стала для России одной из приоритетных государственных задач?

- Это не совсем вопрос WADA, но мы рады, что Россия очень серьезно воспринимает данную тему. Это действительно важно для российского спорта - двигаться вперед с сильной системой борьбы с допингом. Это важно не только для атлетов, но и для всего имиджа российского спорта во всем мире.

Есть ряд очень хороших принятых мер, и мы будем наблюдать, как они будут воплощаться в жизнь. Многое из того, что сейчас делается - работа РУСАДА, вложение средств в антидопинговую систему, установление независимости РУСАДА, изменение законодательства, появление в нем уголовного наказания за допинг - все это хорошие шаги в нужном направлении. Теперь важно посмотреть, как все это будет воплощаться в жизнь, чтобы мы перешли от слов к делу. Я думаю, мы движемся в правильном направлении.

- В самом начале восстановления РУСАДА в России была создана независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова. Можно ли сказать, что создание комиссии было одним из ключевых факторов для движения вперед?

- Одобренный план - как раз результат работы этой комиссии. Думаю, господин Смирнов и правительство будут взаимодействовать. Та работа, которую они уже провели, очень важна.

- Может ли нынешнее РУСАДА стать самостоятельной и профессиональной структурой?

- Я надеюсь на это, поскольку уже произошли некоторые изменения. И это касается не только того, что расстояние между РУСАДА и Министерством спорта увеличилось. Хотя примечательно, что финансирование РУСАДА теперь происходит одномоментно. РУСАДА представляет бюджет, получает деньги, они работают независимо и уже в конце года отчитываются. В прошлом РУСАДА приходилось регулярно просить денег, это создавало различные взаимоотношения. Нынешняя же система сопоставима с той, которая существует в других национальных антидопинговых агентствах. Мы думаем, это дает РУСАДА больше автономии и независимости.

- Что еще из дорожной карты осталось выполнить РУСАДА для возвращения ему статуса соответствия кодексу WADA?

- Есть еще ряд шагов, которые должны быть сделаны - они в большей степени организационные, чем практические. Нужно больше заниматься обучением руководящего состава, также необходимо посмотреть, как будет реализована программа тестирования, к выполнению которой РУСАДА получило допуск. В течение нескольких месяцев практические вопросы будут проверены и улучшены. Ну а через несколько месяцев будет проведен аудит РУСАДА, чтобы убедиться, что все работает в соответствии с правилами. Но я думаю, что это больше для того, чтобы убедиться что система работает ежедневно, рутинно. Сейчас РУСАДА продолжает нанимать людей, и наиболее важный момент - назначение генерального директора.

- Какова вероятность того, что в ноябре после совета учредителей WADA РУСАДА полностью вернет свой статус?

- Такая возможность существует. Когда все будет взвешено и оценено, мы предоставим полный отчет нашему независимому комитету внутри WADA. После чего он даст рекомендации для совета учредителей, и, если вы следуете дорожной карте, каждый пункт выполнен, то рекомендации будут положительными. По-прежнему нам предстоит много сделать, но сейчас все идет в нужном направлении. И я надеюсь, что работа будет продолжена в том же духе.

- Что вы думаете о том, что Московская антидопинговая лаборатория будет организована при университете МГУ?

- Хочу сказать, что я был в МГУ и университет меня впечатлил. Это был интересный визит, добрый прием со стороны ректора. Тот факт, что решили перенести лабораторию в МГУ - это решение России, мы этого не просили. Но это имеет смысл. Потому что расположение лаборатории там, где на самом высоком уровне изучается наука - это всегда плюс. Это возможность привлечь сильных специалистов в лабораторию, осуществлять взаимодействие с привлечением совместных научных проектов университета и лаборатории.

- Когда лаборатория сможет получить аккредитацию?

- Конечно, это займет некоторое время. Мы сейчас на той стадии, когда под лабораторию реконструируется здание, это первый шаг. Когда это будет сделано, туда перевезут все оборудование, после чего начнется процесс международной аккредитации. Но мы не будем обсуждать аккредитацию лаборатории, пока не закончим полное восстановление РУСАДА. При этом создание лаборатории на базе МГУ - это в любом случае хорошо.

- Каким вы видите идеальный вариант сотрудничества WADA и РУСАДА?

- Мы надеемся, что РУСАДА станет хорошо организованным национальным агентством, которое сможет гарантировать хорошее и "чистое" проведение допинг-тестов. Если это произойдет, то как и все другие национальные агентства РУСАДА станет полем для сотрудничества и образования.

- Заслуживают ли российские спортсмены того, чтобы выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане? Может ли нынешнее несоответствие РУСАДА кодексу WADA помешать спортсменам выступить на Играх?

- Я не могу говорить за МОК, это не сфера моей ответственности. Мы работаем на будущее, у нас есть дорожная карта, мы начали сотрудничество с РУСАДА, взаимодействие с Минспортом, и мы продолжим нашу работу.

Беседовали Игорь Лазорин и Вероника Советова