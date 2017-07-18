Первый замгендиректора КРЭТ: решили все вопросы замещения украинской продукции

Владимир Зверев © Пресс-служба КРЭТ

Крупнейший российский разработчик и производитель бортового радиоэлектронного оборудования, систем государственного опознавания и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) — решил все вопросы по замещению украинской продукции в области РЭБ. КРЭТ также намерен выходить на рынки телемедицины, инфраструктуры для электромобилей, робототехники, интеллектуальных систем для беспилотных летательных аппаратов, а также производить продукцию для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в рамках диверсификации производства. Об этом в преддверии Международного авиационно-космического салона (МАКС) — 2017 в интервью ТАСС рассказал первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" Владимир Зверев.

— Какие основные задачи стоят в настоящее время перед концерном?

— В условиях глобального рынка основная задача — это модернизация. Дело в том, что на рынке авиационных приборов нам приходится конкурировать с такими крупнейшими мировыми производителями, как Thales, Sagem, Honeywell, Rockwell Collins и другими.

Мероприятия по модернизации производства осуществляются в рамках реализации инвестиционных проектов ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы", а также инвестиционных, финансируемых самими предприятиями.

Нам приходится конкурировать с крупнейшими мировыми производителями

Программами предусмотрена реализация 54 инвестиционных проектов на 26 предприятиях. Общий объем инвестиций на период до 2020 года составит 45 млрд рублей. ФЦП нацелена на обеспечение выполнения заданий государственной программы вооружения (ГПВ) и государственного оборонного заказа (ГОЗ) в части создания и серийного производства современных образцов вооружения военной и специальной техники: комплексов радиоэлектронной борьбы и разведки, бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), аппаратуры единой системы государственного радиолокационного опознавания и измерительных средств.

— Что делается и будет сделано в этом направлении в нынешнем году?

— На этот год запланирована реализация 23 инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей с общим объемом инвестиций 10,25 млрд рублей. Из них хочу выделить шесть проектов: три — по теме возобновления производства самолета Ту-160М и три — по теме освоения производства бесплатформенных инерциальных навигационных систем.

В настоящее время госкорпорацией "Ростех" и Минпромторгом России проводится работа по формированию государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года с целью дальнейшей модернизации производственных мощностей предприятий АО "КРЭТ".

— Какие именно продукты или проекты вы бы выделили в рамках работы по диверсификации производства и увеличения доли "гражданки"?

— В первую очередь речь идет о выходе на быстрорастущие и высокомаржинальные рынки транспорта, ТЭК (в том числе электрогенерирующих станций), телемедицины, инфраструктур для электромобилей, робототехники, БРЭО и интеллектуальных систем для беспилотных летательных аппаратов и автомобилей, интеллектуальных систем с доминирующей ролью программного обеспечения для применения в различных отраслях экономики. Таким образом, мы сможем встроиться в традиционные, характерные для мировых лидеров рынки диверсификации, обеспечивающие синергетический эффект указанных направлений с традиционными.

— Когда будут созданы первые образцы бортового комплекса обороны (БКО) для нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В? От каких типов ракет он сможет защищать самолет?

Первые образцы бортового комплекса обороны самолета Ил-112В создаются по опыту, полученному при эксплуатации в реальных боевых условиях

— Первые образцы бортового комплекса обороны нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В создаются на базе научно-технического задела, полученного при выполнении ОКР "Витебск", и опыта, приобретенного при эксплуатации БКО в реальных боевых условиях.

В настоящее время специалистами АО "НИИ "Экран", входящего в КРЭТ, совместно с конструкторами Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина определены конкретный облик и технические возможности БКО.

Бортовой комплекс обороны будет установлен на первый находящийся сейчас в сборочном цехе самолет. Он способен оповещать экипаж об угрозах применения высокоточного оружия и эффективно защитить самолет от авиационных и зенитных ракет с оптическими (тепловыми, инфракрасными и лазерными) системами наведения.

— Планируется ли установка БКО на уже существующие военно-транспортные самолеты?

— Военно-транспортные самолеты (ВТА) ВКС России изначально были оснащены различными бортовыми комплексами обороны, предназначенными для радиоэлектронной защиты этих воздушных судов от высокоточных систем поражения (зенитных и авиационных ракет).

В настоящее время по заказу Минобороны России предприятия концерна участвуют в работах по глубокой модернизации практически всего парка военно-транспортных самолетов. Модернизация включает замену значительной части радиоэлектронного оборудования, в том числе бортовые системы и комплексы радиоэлектронной борьбы. Установка новых БКО позволяет не просто заменить устаревшие комплексы защиты, но и значительно повышает живучесть самолетов ВТА, так как новые системы имеют значительно более высокую эффективность и способны противодействовать как существующим, так и перспективным средствам поражения.

Одновременно решаются и проблемы импортозамещения продукции украинского производства, так как исторически значительная часть авиационных комплексов РЭБ Военно-транспортной авиации производилась на предприятиях Украины.

— Нуждается ли сейчас производство комплексов РЭБ в комплектующих из Украины? Все ли заместили, что хотели?

— В рамках проведенных в 2014–2016 годах НИОКР предприятия КРЭТ полностью решили вопросы импортозамещения украинской продукции. Причем мы не просто ее заменили, а разработали изделия нового технологического уровня. Со второй половины 2016 года на предприятиях КРЭТ начался серийный выпуск аппаратуры, которая по своим тактико-техническим характеристикам (ТТХ) значительно превосходит системы и средства украинского производства.

— Завершены ли испытания лазерной станции подавления, которая защитит модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" от ракет противника?

Наличие этой станции позволяет значительно увеличить живучесть и боевую эффективность вертолета

— Испытания новой лазерной станции подавления для защиты модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ находятся на завершающей стадии. Наличие этой станции в составе бортового комплекса обороны позволяет значительно увеличить живучесть и боевую эффективность основного боевого вертолета авиации ВКС России. В настоящее время все вертолеты Ми-28, поставляемые за рубеж, оснащаются БКО "Президент-С", которые имеют в составе лазерную станцию помех экспортного исполнения.

— По имеющейся информации, КРЭТ создал новый наземный комплекс РЭБ. О чем идет речь и чем он отличается от имеющихся на вооружении комплексов?

— В рамках ОКР "Былина" КРЭТ создал принципиально новый комплекс разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона. Он принят на снабжение войск РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках государственного оборонного заказа спланированы его поставки в части и подразделения РЭБ.

По сравнению с эксплуатируемыми объектами вооружения и военной техники новый комплекс обладает улучшенными ТТХ по дальности и точности определения местоположения источников радиоизлучения. Он способен проводить детальный анализ в сложной радиоэлектронной обстановке, выделять первоочередные объекты радиоподавления и оптимально управлять комплексами радиопомех, в том числе при работе в режиме перестройки радиочастот, а также для реализации пространственно-распределенного способа радиоподавления.

Беседовал Алексей Паньшин