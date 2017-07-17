Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке

Виктор Евтухов © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Почему современные деревянные дома не уступают в надежности бетонным, на сколько вырастет российский рынок легкой промышленности по итогам 2017 года и когда будет запущена программа продпомощи малоимущим, в интервью ТАСС в рамках "Иннопрома" рассказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

— Минпромторг в последнее время продвигает идею деревянного домостроения в России. При этом министерство предлагало субсидировать ставку по кредитам для граждан, которые покупают дома из дерева. Речь идет о частных домах или многоквартирных? Нашла ли эта инициатива поддержку министерств экономического блока?

— Чтобы сделать жилье из деревянных конструкций более доступным, мы совместно с банковскими и страховыми институтами прорабатываем механизм льготного кредитования при приобретении деревянных домов заводского изготовления. Программа направлена на развитие деревянного домостроения в частном секторе. Планируется субсидирование части ставки, и за счет этого кредит на покупку таких домов будет предоставляться клиентам по более низкой процентной ставке. Мы надеемся, что такая мера поддержки позволит потребителям в короткие сроки получить не только доступное и качественное жилье, но и экологически чистое и безопасное.

— Кстати, о безопасности. Из каких материалов предлагается строить дома, предполагается ли их специальная обработка? Ведь дерево недолговечно и легко загорается.

— Развитие деревянного домостроения является, пожалуй, одним из самых перспективных направлений отрасли, и здесь мы стартуем с хорошей базы. Ведь в России уже созданы площадки по производству деревянных материалов с уникальными строительными свойствами, которые не уступают традиционным материалам, например, перекрестно склеенная древесина (CLT), которая активно используется во многих странах для строительства многоэтажных домов.

CLT-панели прекрасно подходят для городского жилья с его обычными проблемами в виде шумных соседей. Сама технология производства материала — прессовка досок в несколько слоев перпендикулярно друг другу — препятствует прохождению звука из соседних помещений. Эта же технология мешает прохождению воды из одной квартиры в другую в случае потопа.

Что касается пожарной безопасности, то огню подвержены все строения. Но отмечу, что ущерб зданиям из современных деревянных материалов при пожаре не выше, чем бетонным, скорее, наоборот. Благодаря массивности панелей при возгорании доступ кислорода к горящей поверхности практически перекрывается.

— Какие компании заинтересованы в развитии рынка деревянного домостроения? Как к этому проекту относятся ваши коллеги из других министерств?

— Одним из самых активных участников в продвижении деревянных домов могу назвать группу "Сегежа" (один из активов АФК "Система". — Прим. ТАСС). Совместно с этой компанией и правительством Москвы мы работаем над пилотным проектом по строительству многоэтажного экоквартала.

Мы активно сотрудничаем с Минстроем, подготовлена "дорожная карта" по корректировке нормативной базы деревянного домостроения. В ее рамках коллегами уже уточнены многие технические документы. Недавно мы подготовили предложения по разработке стандартов на новые виды материалов из древесины.

Кроме того, вместе с Минфином прорабатываем механизм специальной квоты на строительство социальных объектов из дерева. Это позволит существенно увеличить госзаказ на продукцию деревянного домостроения. С использованием деревянных конструкций будут строиться детские сады, школы, новое жилье взамен аварийного.

Мы делаем серьезный акцент на продвижении строительства из дерева, потому что все эти меры помогут повысить внутренний спрос на древесину, по уровню которого мы пока отстаем от многих стран.

– Помимо деревянного домостроения Минпромторг сейчас активно разрабатывает меры для развития рынка легкой промышленности. Сколько в деньгах по итогам 2016 года составил российский рынок легпрома? По вашему прогнозу, вырастет ли он в 2017 году и на сколько?

– По итогам 2016 года российский рынок легкой промышленности составил 2,6 трлн рублей, это данные Росстата. Учитывая то, что это розничный рынок, который в большей степени зависит от роста располагаемых доходов населения, то есть от потребительского спроса, который на данный момент пока еще не восстановился после кризиса, мы прогнозируем небольшой рост розничного рынка легпрома в 2017 году на 4-7%. То есть если в деньгах, то это порядка 2,7-2,8 трлн рублей.

– Почему крупный бизнес неохотно инвестирует в эту отрасль, какие здесь есть основные сдерживающие факторы, проблемы? Как можно изменить ситуацию?

– Не могу однозначно сказать, что крупный бизнес не инвестирует в легпром. Да, может быть, число таких проектов и не столь существенно, но процесс идет. Только за последние три года в легкой промышленности было реализовано несколько проектов. Например, "БТК Текстиль" создан комплекс по производству высокотехнологичного текстиля, на базе "Энергоконтракта" запущено производство арамидных тканей, завод "Русская кожа" в Рязани организовал производство автомобильных и авиационных кож, "Адвентум технолоджис" в Тульской области запустила производство высокотехнологичных тканей с огнестойкой пропиткой, в Смоленской области компания "РозТех", работающая под маркой "Дикая Орхидея", запустила линию производства нижнего белья, и так далее.

Конечно у нас пока еще не созданы такие привлекательные условия работы для инвесторов, как например в Турции или Китае. Но мы работаем над этим

О том, что в отрасль идут крупные инвесторы, говорит и восстановление работы Вологодского текстиля. Начиная с 2017 года комбинат стал стабильно работающим предприятием, производящим продукцию высокого уровня с хорошим экспортным потенциалом, создана новая испытательная лаборатория.

Конечно у нас пока еще не созданы такие привлекательные условия работы для инвесторов, как, например, в Турции или Китае. Но мы работаем над этим. Все оборудование освобождено от НДС и таможенных пошлин. В 2016 году принята комплексная программа поддержки легкой промышленности, которая предусматривает и предоставление субсидий по процентным ставкам по кредитам на пополнение оборотных средств, закупку сырья и оборудования, и программу льготного лизинга оборудования для предприятий отрасли, и субсидирование производства камвольных тканей для школьной формы, и ряд других мер регуляторного характера. Работает Фонд развития промышленности. На региональном уровне применяются меры поддержки для реализации инвестиционных проектов, включая налоговые льготы, специальные экономические зоны, индустриальные парки, территории опережающего развития, моногорода и так далее.

– Интересна ли отрасль иностранным инвесторам? Готовы ли они переводить часть производства из Китая и др. азиатских стран в Россию в связи с курсом рубля, размещать заказы на российских фабриках, создавать СП с российскими партнерами?

– Что касается перевода производства из азиатских стран, то такой процесс уже начался. И вы отчасти правы, что этому способствовал первоначально низкий курс рубля, но это только послужило стимулом, а основная причина кроется в высоком качестве продукции и удобной логистике.

В настоящее время легкая промышленность России производит продукции на 400 млрд рублей, пока это только 26% от всего розничного рынка, но есть огромный потенциал за счет замещения импорта готовой продукции. Мы над этим сейчас и работаем. Цель — создать систему контрактного производства для ведущих ритейлеров, это сложный процесс. Но есть ради чего работать.

В этом году для поддержки легкой промышленности предусмотрено более 3 млрд рублей, в том числе из антикризисного фонда — 2,2 млрд рублей, где 1 млрд рублей — льготный лизинг, 700 млн рублей — субсидирование кредитов под оборотные средства и 500 млн рублей субсидии на производство тканей для школьной формы.

– Вы предлагали изменить процесс выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя. В частности, уплачивать госпошлину не за все юрлицо, а за каждый магазин отдельно. Когда может заработать эта мера, по вашим расчетам? Лицензия при этом будет выдаваться на всю торговую сеть или на конкретный объект, за который уплачена пошлина?

– Сейчас размер госпошлины составляет 65 тыс. рублей в год за одну лицензию в пределах субъекта Российской Федерации независимо от количества объектов в лицензии, в результате крупные сети и одиночные небольшие магазины "приравнены" друг к другу, а в небольших городах и сельской местности такие платежи для малого бизнеса и потребкооперации часто оказываются неподъемными. Таким образом, цель разрабатываемого нами закона, прежде всего, облегчить финансовую нагрузку на малых предпринимателей и потребкооперации. При этом необходимо, чтобы реализация законопроекта не сопровождалась значительным увеличением финансовой нагрузки на крупные розничные сети и снижением бюджетных поступлений у субъектов России.

В настоящее время министерством совместно с членами АКОРТ подготавливаются предложения по критериям дифференциации госпошлины для направления на рассмотрение в субъекты России. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе дифференцирование размера госпошлины в зависимости от количества торговых объектов у одного заявителя.

После рассмотрения позиций субъектов России доработанный законопроект будет направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

– Пересматривались ли сроки запуска адресной продовольственной помощи, параметры ее финансирования? Какие банки будут партнерами? Она будет доступна только держателям карт "Мир"?

– Минпромторг России совместно с Минсельхозом, Минэкономразвития, Минтрудом, Минздравом, Роспотребнадзором, Банком России разработал и согласовал проект Программы поддержки потребительского спроса на продовольствие. Прежде всего, это инструмент поддержки экономики России за счет стимулирования потребительского спроса на отечественное продовольствие. Параллельно выполняется социальная задача — эффективная помощь малоимущим гражданам.

Мы с коллегами из Минфина достигли принципиальной договоренности о том, что программа должна быть реализована. Конкретный размер и источники финансирования сейчас обсуждаются, речь идет о сумме порядка 200 млрд рублей. И с учетом особенностей формирования бюджета и необходимости принятия нового федерального закона старт ей дать получится ориентировочно в 2019 году.

Теперь про сам механизм. Социально незащищенные категории граждан будут получать на специальную карту — продовольственный сертификат платежной системы "Мир" — определенную сумму баллов, на которую можно будет купить широкий набор отечественных продуктов питания. Но алкоголь, чипсы, сигареты, газировку и другие вредные продукты купить по этому сертификату будет нельзя. Важно понимать, что этот электронный продовольственный сертификат не является банковской картой, а граждане получат на карту баллы, эквивалентные денежным средствам. Баллами можно будет расплатиться в любой торговой точке, которая, в свою очередь, получит средства из федерального бюджета. Центральным элементом цепочки взаиморасчетов между участниками будет являться оператор программы.

В связи с этим на данном этапе участие банков в программе, возможно, не понадобится. Это один вариант. Однако, этот вопрос нельзя назвать закрытым, поскольку существуют и другие варианты технической реализации программы, в том числе, при которых сертификаты будут эмитироваться банками.

Итоговое решение будет принято исходя из выбора наиболее эффективной модели функционирования программы, прежде всего с учетом создания удобных условий для граждан.