Глава Минобороны Белоруссии: учение "Запад-2017" не направлено против третьих стран

Андрей Равков © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В сентябре на полигонах Белоруссии пройдет масштабное белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2017", подготовка к которому уже вызвала разного рода домыслы в ряде государств и у политиков. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков в интервью ТАСС рассказал о подлинных целях и задачах предстоящих маневров.

— Нужно ли рассматривать "Запад-2017" в качестве ответа на усиление военной составляющей НАТО у границ Союзного государства Белоруссии и РФ?

— Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" является плановым и проводится по решению президентов наших стран. Учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов. Подобные учения проходят раз в два года, поочередно на территориях Беларуси и России.

Данное учение не является ответом на усиление военной составляющей НАТО у границ наших государств

Данное учение не является ответом на усиление военной составляющей НАТО у границ наших государств, хотя эти действия и вызывают естественную озабоченность со стороны руководства Союзного государства. В ходе учения военнослужащие двух государств будут отрабатывать вопросы совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием.

Важна апробация положений новых уставных документов, разработанных в вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь. Необходимо также получение практики командующими, командирами и штабами по планированию мероприятий военного характера по стабилизации обстановки и управлению войсками (силами) в ходе их проведения.

Это самое крупное мероприятие совместной оперативной подготовки вооруженных сил двух стран

Практические действия органов военного управления и войск пройдут в Беларуси на шести полигонах: Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигонах ВВС и войск ПВО Ружанский и Домановский, а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь. Что касается масштаба учения, то это самое крупное мероприятие совместной оперативной подготовки вооруженных сил двух стран. Оно является логическим завершением подготовки в 2016–2017 учебном году. В преддверии учения уже проведено порядка 40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе совместные специальные учения по видам обеспечения.

— Какие силы будут задействованы в маневрах с белорусской стороны и какова российская составляющая на учении?

— К участию в учении планируется привлечь до 12 700 военнослужащих. На территории нашей страны — около 10 200 военнослужащих, в том числе около 7200 от Вооруженных сил Беларуси и около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники.

— Некоторые государства на протяжении последних месяцев выражают обеспокоенность по поводу белорусско-российского учения. Активно муссируется вопрос о том, что якобы российские военные останутся на территории Белоруссии после завершения "Запад-2017". Для этого есть основания?

— На протяжении уже нескольких месяцев звучат одни те же обвинения, основанные не на фактах, а на домыслах. Здесь и "опасения" по поводу того, что российские войска якобы могут остаться на территории Беларуси после учения "Запад-2017", что само учение носит не оборонительный, а наступательный характер и "направлено против НАТО, а конкретно — против стран Балтии и Польши". Договорились до того, что в ходе учения "предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши".

Здесь и громкие заявления военно-политического руководства Украины о том, что "совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции". Весьма сложно комментировать подобные заявления, основанные на конъюнктурных домыслах, сделанных в сети Интернет не без участия отдельных "белорусских аналитиков", которые не пользуются авторитетом даже у своих спонсоров.

Позиция руководства нашей страны в связи с такой реакцией на учение "Запад-2017" была подробно изложена президентом Республики Беларусь, который назвал все это попыткой разорвать наше военно-политическое единство с Российской Федерацией. "НАТО размещает свои войска непосредственно у наших границ и границ нашей союзной России. От нас требуют: вы закройте, никаких учений не должно быть" — цитирую президента нашей страны. Эти слова адресованы прежде всего руководителям западных государств и международной общественности в связи с эскалацией международной напряженности, активизацией военной деятельности в мире и Европе.

У нас "Анаконда-2016" не вызвало истерии, мы с пониманием относились к прошедшему учению

Для примера можно сравнить характеристики "Запад-2017" с параметрами учения "Анаконда-2016", проведенного в 2016 году в Польше. Приходится констатировать, что по количественным показателям наши западные партнеры имеют кратное превосходство. Ими было задействовано более 30 тысяч личного состава стран — членов НАТО против 12,7 тысячи военнослужащих Союзного государства, более 3000 единиц вооружения и военной техники против 680.

При этом у нас учение "Анаконда-2016" не вызвало истерии, мы с пониманием относились к прошедшему учению. Что же касается содержания отрабатываемых вопросов на учении в Польше, то они имели ярко выраженный недружественный характер и включали развертывание системы разведки, переброску войск к границе Республики Беларусь, отработку задач наступательной тематики. Так кому же необходимо проявлять обеспокоенность?

"Запад-2017" имеет оборонительную направленность и служит укреплению мира и безопасности

Разумеется, ответные шаги со стороны Беларуси и России в связи с эскалацией военных приготовлений в сопредельных странах были неизбежны. Это как минимум комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности Союзного государства, которые не ограничиваются только проведением совместных учений. Поэтому вполне вероятно, что "обеспокоенность" некоторых западных стран связана с окончанием их безответных односторонних действий, направленных далеко не на укрепление мира и международной безопасности. Что же касается учения "Запад-2017", то еще раз подчеркну — оно плановое и не направлено против третьих стран, имеет оборонительную направленность и служит укреплению мира и безопасности, что полностью соответствует национальным интересам и Беларуси, и России.

— Смогут ли международные наблюдатели, в том числе представители НАТО, следить за ходом учения непосредственно в местах его проведения?

— Несмотря на то что заявленные на учение "Запад-2017" численность личного состава, количество боевых бронированных машин, артиллерии, авиации не достигают пороговых значений для уведомления, мы пригласим наших партнеров, чтобы они воочию убедились, что учение не решает тех задач, о которых они заявляют. При этом приглашения получат не только военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь, но и ряд международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

Всего будет приглашено более 80 наблюдателей. Нам скрывать нечего

Мы выполним также и обязательства согласно региональным мерам доверия и безопасности. Мы ждем наблюдателей от наших соседей: Украины, Польши, Литвы и Латвии. В рамках двусторонних договоренностей приглашены наблюдатели от Эстонии, Швеции и Норвегии. Всего будет приглашено более 80 наблюдателей. Нам скрывать нечего. Тематика наших учений оборонительная. Это с одной стороны. С другой — уровень подготовки наших войск такой, что показ отдельных элементов учений только подчеркнет высокую боеготовность соединений и воинских частей региональной группировки войск (сил) и послужит предостережением некоторым политикам, делающим недвусмысленные политические заявления, приводящие к обострению напряженности в восточноевропейском регионе коллективной безопасности.

— Белоруссия и Россия активно взаимодействуют в военно-технической сфере. Речь идет в том числе и о закупках Белоруссией современных образцов вооружения и техники в России. Что получит белорусская армия в ближайшей перспективе?

— Процесс оснащения белорусской армии новыми образцами вооружений непрерывен. В первом полугодии 2017 года по ранее подписанным контрактам из Российской Федерации поступили на вооружение шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертая батарея ЗРК "Тор-М2", радиолокационная станция "Противник-Г", два комплекса радиоконтроля и радиомониторинга "Торн-8П" и различные виды современных образцов снайперского и специального оружия.

Кроме того, осуществлена глубокая модернизация первой партии танков Т-72Б до уровня Т-72Б3. С целью обновления парка боевых летательных аппаратов Министерством обороны заключен контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ в период с 2018 по 2020 год, по четыре самолета в год. В связи с техническими изменениями в комплектации возможен перенос сроков поставки на 2019–2020 годы. В этом году также были подписаны контракты на поставку двух радиолокационных станций "Противник-Г" с комплектом ЗИП к ним, а также трех комплексов радиоконтроля и радиомониторинга "Торн-8П". В ближайшее время спланирован к подписанию контракт на поставку пятой батареи ЗРК "Тор-М2".

— Тесное военное сотрудничество Белоруссии и РФ не мешает вести диалог с НАТО, США, военными ведомствами других государств? По каким направлениям Минск готов развивать взаимодействие с НАТО?

— Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь среди мер по защите от внешних угроз безопасности определено проведение последовательной и сбалансированной многовекторной внешней политики, основанной на принципах взаимоуважения, равенства и партнерства, невмешательства в дела суверенных государств. Наша страна в вопросах формирования внешней военной политики придерживается конструктивной позиции развития диалога, в том числе и со странами НАТО, рассматривая его в качестве одного из важных направлений в обеспечении национальной безопасности.

С учетом порядка 1200 километров общей границы со странами — членами НАТО, развитие диалога с данной организацией является естественным процессом внешней политики государства. В данном ключе программа НАТО "Партнерство ради мира" является инструментом укрепления взаимодействия в политической, военной, экономической, научной и правовой сферах как с альянсом в целом, так и с государствами-членами и странами — партнерами НАТО в отдельности.

В 2015–2016 годах мы восстановили контакты в военной сфере с США, в том числе аккредитовали атташе по вопросам обороны. В рамках консультаций состоялся поиск взаимовыгодных, без ущерба для наших союзнических обязательств и интеграционных приоритетов, точек соприкосновения. При этом подразумевается, что поддержание диалога с США по вопросам международной и региональной безопасности является важным шагом с точки зрения снижения напряженности в регионе. Это находит понимание и поддержку у нашего стратегического союзника — Российской Федерации.

Выстраивание отношений с нашими западными партнерами не противоречит объявленным приоритетам в коалиционной военной политике Беларуси. Согласно военной доктрине Республики Беларусь, среди основных приоритетных направлений в коалиционной военной политике на первом месте — укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Российской Федерацией в рамках Договора о создании Союзного государства и с государствами — членами ОДКБ в рамках Договора о коллективной безопасности.

Беседовал Юрий Шамшур