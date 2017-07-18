Глава ГИБДД России: автохамство на дорогах с каждым разом становится более резонансным

Михаил Черников © Дмитрий Серебряков/ТАСС

В середине июня указом президента РФ главой российской Госавтоинспекции был назначен генерал-майор полиции Михаил Черников. В интервью ТАСС главный автоинспектор страны рассказал о борьбе с автохамами, дальнейшем развитии службы и основных проблемах на дорогах.

– ​Михаил Юрьевич, вы не так давно вступили в новую должность. Уже успели увидеть основные проблемы, касающиеся дорожного движения?

– Да, проблемы есть. В первую очередь это хамство на дорогах и пренебрежение Правилами дорожного движения. Во-вторых, это состояние автодорог и их пропускная способность, особенно в городах. Если брать большие мегаполисы, то здесь они особенно видны. Надо отметить, что в данных городах очень сложно расширять границы проезжих частей.

Решение этих проблем, на мой взгляд, заключается в системной работе не только Госавтоинспекции, но и органов исполнительной и законодательной власти, а также общественности. Есть, конечно, и положительные моменты, например, автоматическая система управления дорожным движением, которая в режиме реального времени «видит», что происходит на дороге. Такие системы очень помогают в вопросах организации безопасности дорожного движения. Кроме того, в ближайшее время запускается проект, посредством которого граждане смогут фиксировать нарушения, а потом через специальные приложения, передавать фото или видео с фактами правонарушений через Единый портал госуслуг.

– Одной из бед на наших дорогах в последнее время стали автохамы. Как планируете бороться с этим явлением? Не стало ли их больше за последнее время?

– Я бы не сказал, что автохамов становится больше. Эти ситуации становятся, скорее, более резонансной с точки зрения общественного мнения. И агрессия одного порождает агрессию других. Для пресечения действий таких автохамов подготовлены проекты федеральных законов, касающиеся административной ответственности за опасное вождение и введения наказания за систематическое нарушение ПДД. В настоящее время они находятся на рассмотрении в Госдуме.

Со своей стороны, Госавтоинспекция, безусловно, принимает весь спектр мер от профилактических до административно-принудительных. Например, нашими сотрудниками организован постоянный мониторинг информационного поля федеральных и региональных СМИ, а также социальных сетей, где часто публикуется информация о так называемых автохамах. После выявления такой информации проводится работа по их установлению и привлечению к ответственности. Также постоянно корректируются маршруты патрулирования нарядов ДПС, с ориентированием их на фиксацию и пресечение таких правонарушений. Для этого есть соответствующие технические средства фото-видео фиксации. Но одним только наказанием навести порядок тоже нельзя, нужно вырабатывать правосознание.

Автохамы – это в основном молодые люди, недавно севшие за руль, они еще не понимают как вести себя не только с этической нормы, но и с нормы безопасного вождения. Этот опыт достигается годами. И вот здесь нам всем предстоит большая работа по разъяснению, убеждению в правильности соблюдения ПДД, а если необходимо, то и строгому пресечению правонарушений.

– Автохамы – это одна проблема, но есть и другая – пьяные водители.

– Борьба с пьяными водителями ведется системно и ежедневно. Например, с начала этого года нами проведено более 23 тысяч профилактических мероприятий для выявления водителей в состоянии опьянения. В этом активно помогают общественники и законодатели. В настоящее время разработан законопроект, который предусматривает изъятие транспортного средства у лица, находящегося в состоянии опьянения и независимо от того, его это автомобиль или нет. Вернуть машину обратно можно будет только после оплаты соответствующего штрафа.

– В последние месяцы в России произошло много трагических ДТП с участием автобусов. Причиной таких автоаварий становят сложные участки дорог, усталость водителей и так далее. Как ГИБДД планирует добиваться снижения количества таких автоаварий?

– Эта работа ведется нами совместно с Минтрансом постоянно. Сейчас мы стали больше внимание уделять профилактическим мероприятиям, в том числе и специализированным рейдам на дорогах. Все автобусы на российских дорогах на всех маршрутах передвижения максимально проверяются. И если сотрудники Госавтоинспекции выясняют, что водитель автобуса находится в состоянии сильного утомления, то он незамедлительно снимается с маршрута, в этом нам помогают тахографы.

В таких случаях всегда рядом присутствуют наши инспекторы, которые не оставят пассажиров без водителя. Кроме того, они уведомят компанию-перевозчика о факте случившегося, после чего привлекут их к ответственности. К примеру, усталость водителя стала одной из причин резонансного ДТП в Татарстане, мы видели, к чему это все привело. Но, должен сказать, что помимо рейдов, здесь должен быть применен комплекс мер, направленный в первую очередь, на работу с перевозчиками.

– В продолжении темы о водителях. В России достаточное число водителей пассажирского автотранспорта – иностранцы, которые с 1 июня этого года должны получить российские права. Хотелось бы узнать о первых результатах.

– Должен сказать, что с первого раза экзамены сдают только 10% иностранных водителей, это говорит о слабом уровне их подготовки. Хочу отметить, что, каких-либо проблем, связанных с приемом экзаменов и обменом иностранных водительских удостоверений нами не выявлено. Вектор, который в этом вопросе выбран, - правильный, и мы сегодня видим, как меняются подходы в части допуска к управлению транспортным средством водителей, особенно перевозящих людей.

– Растет ли число злостных нарушителей ПДД, которые накапливают десятки штрафов?

– Да, такие факты есть. Согласно сведениям, содержащимся в федеральной информационной системе Госавтоинспекции, число злостных нарушителей ПДД, имеющих от 50 до 100 нарушений, по сравнению с 2015 годом возросло с 29 до 45 тыс. человек. Нарушителей, имеющих 100 и более нарушений - с 7 до 12 тысяч.

– А с чем связан такой рост?

– Он обусловлен тем, что на дорогах увеличилось количество работающих комплексов фотовидеофиксации нарушений и, соответственно, увеличилось количество зафиксированных правонарушений. Должен сказать, что анализ ситуации, связанной с многократным совершением нарушений в области дорожного движения одними и теми же водителями, нами ведется на постоянной основе. Соответственно к ним принимаются все меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные правонарушения.

– Сколько человек в прошлом году лишились водительских удостоверений?

– По итогам прошлого года из судов получено свыше 496 тысяч постановлений о лишении права управления транспортными средствами, вынесенных в отношении водителей.

– Популярна ли процедура оформления мелких ДТП без участия сотрудников ГИБДД? Какой процент оформленных документов составляет в этом году?

– Данная процедура очень успешна, тем более, что сегодня большая часть страховых компаний разъясняет, как правильно оформлять ДТП без участия сотрудников полиции. Со своей стороны в регионах сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят просветительские мероприятия с курсантами автошкол по разъяснению преимуществ оформления ДТП без участия сотрудников полиции.

По сведениям страховщиков, количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по Европротоколу в России с января по май этого года выросло на 40% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Что касается абсолютных цифр, то за 5 месяцев этого года Европротокол оформили 208 тысяч автовладельцев, за аналогичный период 2016 года - 149 тысяч человек. Таким образом, доля водителей, оформлявших ДТП с применением Европротокола, в целом по России выросла и составила 32%.

– Планирует ли Госавтоинспекция усилить наблюдение за ситуациями на дорогах по всей России, например, с воздуха?

– Такая форма надзора за дорожным движением сейчас используется в 22 регионах. Средства авиации применяются, в основном, в целях выявления административных правонарушений, проведения оперативных мероприятий по розыску угнанного и похищенного транспорта, а также обследования участков федеральных автодорог. Для этого используются аэростаты с системой высотного видеонаблюдения, беспилотные летательные аппараты и вертолёты. За пять месяцев этого года для мониторинга дорожной обстановки нами использовались 7 раз вертолеты и 43 раза беспилотники.

– Какие сейчас основные показатели качества работы для сотрудников ГИБДД?

– В последние годы изменены подходы к несению дорожно-патрульной службы, которые ориентируют наряды ДПС не на выявление максимального количества правонарушений, а на предупреждение ДТП, незамедлительное реагирование на обращения граждан. С учетом развития сети федеральных автомобильных дорог и внедрения системы автоматической фиксации нарушений, применяется тактика, когда наряды ДПС перемещаются на участки дорог регионального и межмуниципального значения для отработки прилегающих населенных пунктов и аварийно-опасных участков дорог. Также усиливается работа по проведению сплошных проверок водителей на выявление у них признаков опьянения, целевой отработки других видов нарушений правил дорожного движения, применяется скрытое патрулирование в потоке транспортных средств.

– Аномальная погода в этом году, наверняка, сказывается на сотрудниках ГИБДД. Планируется ли что-то изменить в форменной одежде сотрудников?

– На такое аномально дождливое лето сотрудники Госавтоинспекции обеспечены влагозащитным плащом, в котором швы паяются и не пропускают ни капли влаги, а также курткой, в которой все швы дополнительно проклеиваются, что также не позволяет сотруднику промокнуть во время несения службы. Кроме того, совместно с заинтересованными службами и организациями мы улучшили демисезонный костюм для сотрудников ДПС, несущих службу на мотоциклах. В костюме частично изменена конструкция изделия, основной материал верха изделия заменили с текстиля на натуральную кожу.

Предметы форменного обмундирования, должны позволять комфортно нести службу в любых климатических условиях, и соответствовали всем установленным характеристикам.

Это должны быть световозвращающие и флуоресцентные материалы. Они должны быть сертифицированы и иметь сертификат соответствия, а также экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.

Для этого нами подготовлены необходимые предложения.

– Будут ли в ближайшее время объединены региональные базы данных ГИБДД в единую?

– Все региональные базы уже объединены в одну. Все подразделения Госавтоинспекции работают с единой федеральной информационной системой (ФИС ГИБДД-М). При создании этой системы были объединены на федеральном уровне региональные базы данных зарегистрированных автомототранспортных средств, выданных водительских удостоверений, административных правонарушений в области безопасности дорожного движения и другие базы данных Госавтоинспекции.

– Не возникает ли сложностей в работе с этими базами, например, после известной вирусной атаки?

– Никаких сложностей нет. Действительно, были технические, но в момент, когда проводились профилактические мероприятия по установке более мощных антивирусных программ. Хочу отметить, что во время хакерских атак базы данных и наша информационная система не пострадали, все работало и работает в штатном режиме без сбоев.

Беседовала Ирина Вельматова