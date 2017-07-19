Директор Палестинского общества: русские — единственные, кто не приходил на Святую землю с мечом

Игорь Ашурбейли © Александ Омельянчук/ИППО в Государстве Израиль

В Иерусалиме на этой неделе открылось после реставрации возвращенное России Сергиевское подворье. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и башней по соседству с Русской духовной миссией и Троицким собором была возведена в центре Иерусалима в конце XIX века и использовалась для приема паломников, в том числе членов императорской семьи. О том, как будет функционировать подворье в самом центре Иерусалима, об уникальности комплекса и о планах по возвращению другой утраченной собственности в Иерусалиме рассказал в интервью ТАСС директор Императорского православного палестинского общества (ИППО) в Государстве Израиль Игорь Ашурбейли.

— Господин Ашурбейли, расскажите, в чем уникальность Сергиевского подворья.

— Сергиевское подворье имеет одно большое отличие от всех других многочисленных подворий, построенных Россией, причем построенных не только русскими императорами, но и великими князьями, и просто дворянами, и обычными людьми, которые приносили частицы алтарей, подсвечники, то есть много даров из России. Так вот, особенность Сергиевского подворья заключается в том, что здесь нет церкви. Здесь нет даже часовенки. Это — абсолютно светское культурно-историческое место России в Палестинах.

Палестины — это три круга. Большой круг — это христианский Ближний Восток, где жили христиане. Второй круг — это те места, где проповедовал и ходил Иисус Христос, и третий, самый малый круг — это Государство Израиль в его нынешних границах, которые тоже находятся в границах Святой земли. Поэтому общество наше называется Императорское православное палестинское общество, что вызывает, исходя из сегодняшней политической ситуации, вопросы — почему палестинское.

Это не потому, что Палестина сегодня стала государством, а потому, что все это было землями Святой Палестины, или, просто говоря, Святой землей. Российская собственность находится на территории шести стран и территорий — это Израиль, Иордания, Палестина, Ливан, север Ирака и Сирия. Претендует Кипр, но мы считаем, что именно шесть стран составляли Святую землю. Самое почитаемое подворье — это Александровское, в связи с тем, что в нем находится третья по значимости христианская святыня — не только православного мира, но и христианского мира в целом, — это Порог Судных врат. Напомню, первая святыня — это храм Гроба Господня, вторая святыня — это Голгофа, и третья святыня — это тот порог, после которого человек не мог быть помилован, Порог Судных врат. В Александровском подворье есть церковь — это церковь Александра Невского. А особенность Сергиевского подворья в том, что оно абсолютно светское.

— Как происходило возвращение Сергиевского подворья России?

— Российская империя и Советский Союз, который до сих пор не является правопреемником империи, потеряли наше наследие на Святой земле два раза. Первый раз — в 1917 году в период Октябрьской революции, второй раз — это "бесовщина" Хрущева, который в 1964 году подписал так называемую апельсиновую сделку. Мы потеряли огромное количество имущества: и храмов, и подворий. Это были два периода больших потерь.

Сейчас наша задача — в как можно большем объеме восстановить нашу собственность. Сложно восстанавливать то, что уже отдано в третьи руки или перепродано. В том, что касается Сергиевского подворья, нам просто повезло. Израиль вернул его России безвозмездно. А администрация президента России, управление делами президента и Росзагрансобственность за счет бюджета РФ полностью провели его фундаментальное восстановление. Это произошло примерно в течение двух с половиной лет.

И сегодня Сергиевское подворье — это одна из архитектурных и историко-культурных жемчужин Иерусалима именно на том месте, которое было выбрано русскими царями. Они выбрали лучшие земли Иерусалима, стоящие на холме, откуда виден весь город, и на них расположено несколько подворий. Прежде всего, это — Русская духовная миссия в Иерусалиме, половину здания которой сейчас занимает израильский суд, а вторую половину — собственно миссия, а также несколько подворий: Никольское, Елизаветинское (где сегодня находится тюрьма), Сергиевское, которое России уже возвращено, Мариинское, Вениаминовское. Это все, по сути, земли, которые были куплены русскими царями. Большое спасибо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за то, что этот акт великодушия и акт возврата первого подворья — Сергиевского — произошел. Но и Россия, конечно, не оставила подворье в забвении, за короткое время она привела его к тому уровню, который мы сегодня видим.

— Как будет организована работа подворья?

— После открытия Сергиевского подворья потребуется некоторое время, не очень большое. До конца года мы устраним все мелкие непринципиальные недостатки, которые мы сейчас выявляем, связанные с инженерно-техническими сетями. И при самом позднем развитии событий 1 января 2018 года подворье будет окончательно запущено в полную силу. Оно будет принимать до 50 паломников в день. Здесь будет организована трапезная, офисы, консульский прием. Консульский отдел расположен в Тель-Авиве, а генеральное консульство РФ — в Хайфе. Но для того, чтобы жители Иерусалима и окрестностей не тратили время на дорогу, особенно в жаркий сезон, здесь, на территории Сергиевского подворья, консульский отдел будет иметь помещения и дни, когда он станет принимать документы у тех, кто проживает в Иерусалиме и окрестностях.

Мы продолжим традицию — приходить в Израиль не крестоносцами, а миротворцами

Здесь же расположится главная музейная экспозиция Русской духовной миссии, будет воскресная школа. Здесь откроется лекторий для израильтян — детей и внуков репатриантов по истории России и, наоборот, для россиян, интересующихся вопросами создания Государства Израиль, которые, на мой взгляд, весьма интересные. Здесь будут проходить выставки, галереи живописи, экспозиции предметов народного творчества. То есть начнется культурная жизнь. Семьи с детьми смогут гулять на открытом, широком, ухоженном дворе. То есть запланирована большая серьезная программа деятельности. Здесь расположится штаб-квартира ИППО, директором которого в Израиле я являюсь, также штаб-квартира управляющей компании фонда Антонина Капустина. Это будет центр культурно-исторических связей России и Израиля.

— Как подворье будет способствовать паломничеству к Святым местам Иерусалима?

— Дело в том, что ИППО своей основной задачей ставило именно организацию паломничества. Сегодня этот вопрос становится шире. Поэтому наша задача — не только православное паломничество по православным местам Иерусалима.

— Что будет происходить в Сергиевском подворье в области культурного взаимодействия?

— Здесь будут проходить выставки, галереи, семинары и лекции. Все события, которые могли бы позволить собираться общинно, собираться межкультурным элитам, интеллигенции, живущей в Израиле, людям различных религий и различных слоев. Это могут быть, к примеру, ностальгические вечера старой советской музыки, вечера старых советских фильмов. Это могут быть кинематографические, исторические семинары, посвященные ужасам Второй мировой войны.

— Расскажите о планах по восстановлению остальной бывшей собственности ИППО.

— Такая работа, на самом деле, ведется давно. Объектов много, все они разные, в том числе и с юридической точки зрения. Поэтому к каждому мы будем подходить индивидуально и с каждым будем решать вопрос в согласовании с правительством Израиля. Русские — единственные, кто не приходил на Святую землю с мечом и щитом. Мы продолжим эту традицию — приходить в Израиль не крестоносцами, а миротворцами и теми, кто хочет установить культурные связи между нашими странами.

Беседовал Андрей Широков