Глава Airbus Defence and Space в России: планируем создавать спутники связи среднего класса

Владимир Терехов © Пресс-служба Airbus Defence and Space в России

На авиасалоне МАКС-2017 представлено множество космических предприятий России. Однако на выставке себя показывают и компании "Синертек" и "ЭнергияСат" — совместные предприятия крупнейшей европейской аэрокосмической группы Airbus Defence and Space (входит в концерн Airbus) с "Российскими космическими системами" и РКК "Энергия", соответственно. О предстоящем совете директоров "Синертека", создании спутника для Анголы, кадровой политике и перспективах развития обоих совместных предприятий, а также о планах европейского концерна по расширению своего космического дивизиона рассказал в интервью ТАСС глава Airbus Defence and Space в России Владимир Терехов.

— Что Airbus Defence and Space представляет на авиасалоне МАКС-2017?

— В этом году мы решили участвовать в авиасалоне через наши совместные предприятия с российскими партнерами — "Синертек" (совместное предприятия с "Российскими космическими системами") и "ЭнергияСат" (в партнерстве с РКК "Энергия"), и таким образом продемонстрировать степень локализации производства и интеграции с российским рынком. Совместные разработки представлены на стендах РКС и РКК "Энергия".

— Расскажите о работе совместного с РКС предприятия "Синертек".

— Мы сейчас заканчиваем последнюю стадию обучения наших сотрудников в "Синертеке". Это техники, испытатели, технологи. На данный момент "Синертек" специализируется на бортовых усилителях мощности. Однако во время авиасалона МАКС-2017 проходит совет директоров "Синертека", в котором также примет участие руководство Airbus Defence and Space, и мы будем обсуждать с коллегами из РКС вопросы расширения номенклатуры тех приборов, производство которых сможем локализовать.

— О каких приборах идет речь в связи с планами по расширению номенклатуры?

Мы хотим охватить более широкий спектр приборов космического назначения

— Мы хотим охватить более широкий спектр приборов космического назначения, которые будут востребованы как на российском, так и на международном рынке. В частности, это другие виды усилителей, некоторое оборудование для служебной платформы.

— Есть ли у Airbus Defence and Space другие совместные с Россией проекты в космической отрасли?

— Второй проект, который был создан в 2013 году, а начал работать в 2014 году — это наше совместное предприятие с РКК "Энергия", которое называется "Энергия спутниковые технологии", также известное как "ЭнергияСат". 51% акций этого предприятия — у РКК "Энергия", 49% — у Airbus Defence and Space. Оно более ориентировано на производство спутников связи. Мы проходим первые шаги по взаимодействию "Эйрбаса" с РКК "Энергия" в части производства спутников связи. Сейчас мы сотрудничаем с "Энергией" в производстве спутника "АнгоСат".

— Какова роль РКК «Энергия» в совместном предприятии, и какой вклад в него внесла компания "Эйрбаса"?

— Требования к современным спутникам связи очень жесткие с точки зрения качества. Потому что спутник должен работать 15 лет без каких-либо аварий на орбите, и "игрушка" эта очень дорогостоящая. Средний спутник связи стоит около 130 миллионов евро, плюс еще деньги за пуск. Соответственно, все спутниковые операторы предъявляют высокие требования к качеству, чтобы избежать каких бы то ни было финансовых потерь.

Спутник должен работать 15 лет без каких-либо аварий на орбите, и "игрушка" эта очень дорогостоящая

Airbus, по статистике западных брокеров, является самой надежной компанией с наименьшим размером убытков с точки зрения страхового рынка. И когда мы предложили коллегам из Роскосмоса подумать, кто мог бы быть нашим партнером, кому мы могли бы внедрить наши правила, процедуры контроля качества исполнения проектов, то они порекомендовали работать с РКК "Энергия". Эта идея была поддержана правительством России, и в итоге совместное предприятие заработало.

Для "АнгоСата" мы поставляем полезную нагрузку. Основываясь на опыте взаимодействия, полученного в рамках этого проекта, мы значительно обновили технический облик спутника, который разрабатывает РКК "Энергия". В свое время мы как совместное предприятие участвовали в тендере на производство спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" для ФГУП "Космическая связь" (ГПКС), но тогда мы не подошли по ценовым параметрам.

— В чем для Airbus Defence and Space интерес в совместном предприятии с "Энергией"? Ведь спутники связи выпускаются раз в два-три года, а не как "конвейер".

— Airbus производит и поставляет на мировой рынок так называемые тяжелые спутники связи, это мощные аппараты порядка 10-15 киловатт полезной нагрузки. Но в нашей линейке нет аппаратов среднего класса, то есть это полезная нагрузка от 4 до 8 киловатт.

Мировой рынок средних спутников составляет около 10 аппаратов в год

Здесь нужно смотреть на мировой рынок. В части тяжелых спутников связи он составляет 20–25 аппаратов — такое количество заказывают ежегодно во всем мире. А мировой рынок средних спутников составляет около 10 аппаратов в год. Вес спутника не играет роли, существенны два параметра — срок активного существования на орбите и мощность полезной нагрузки. Наши тяжелые аппараты "живут" 15–17 лет. Примерно такие же требования предъявляются к спутникам среднего класса. Для нас сейчас нет смысла вкладывать деньги в разработку платформы среднего класса, лучше пойти путем кооперации.

Таким образом, каждый выигрывает: мы помогаем РКК "Энергия" с точки зрения технологий контроля качества и управления проектами для того, чтобы достичь таких высоконадежных параметров. Наш интерес состоит в том, чтобы поставлять телекоммуникационную полезную нагрузку на такие аппараты. Это оборудование в комплексе: антенны, мультиплексоры, усилители. А РКК "Энергия", со своей стороны, уже непосредственно собирает спутники. Благодаря сотрудничеству с ней, мы сможем вывести компетенции по средним аппаратам на новый уровень и уже с ними выходить на мировой рынок.

— Как осуществляется финансирование совместного предприятия Airbus и РКК "Энергия"?

— На данный момент мы имеем субконтракт между Airbus Defence and Space и совместным предприятием на работы в рамках "АнгоСата" по поддержке Airbus с точки зрения внедрения своих стандартов качества и управления проектами. То есть Airbus финансирует этот проект. Сумма контракта не раскрывается, это коммерческая тайна.

— Как идут работы по "АнгоСату"?

— Сейчас идет финальная стадия испытаний этого аппарата, потом будет пуск.

— Что планируете после "АнгоСата"?

— В дальнейшем мы планируем принимать участие в тендерах ФГУП "Космическая связь", которое собирается проводить конкурс на три спутника в конце этого года — начале следующего. В тендере мы будем участвовать вместе с нашими российскими партнерами. Кроме того, мы ведем переговоры с казахстанскими коллегами о взаимодействии по местным программам. У Airbus уже есть совместное предприятие в этой стране.

— Переговоры касаются конкретных аппаратов?

— Казахстан будет расширять свои потребности в спутниках связи. Это будет касаться и аппаратов среднего класса.

— Airbus ведь не только на ГПКС ориентируется как на потенциальных заказчиков спутников связи. Есть и другие предприятия.

— У нас существуют планы по продвижению проекта "ЭнергияСат" и на другие рынки, в частности, на рынки третьих стран. Мы обсуждаем различные экспортные программы с такими странами для того, чтобы развивать наше сотрудничество.

— Если говорить о "Синертеке", там планируются экспортные программы?

— "Синертек" больше ориентирован на российских заказчиков, потому что нужно насытить качественным оборудованием российский рынок. Однако на совете директоров мы планируем согласовать программу расширения номенклатуры приборов, и эта продукция может пойти на внешние рынки.

— Как обстоит дело с кадрами на обоих совместных предприятиях?

— В "Синертек" мы набирали людей по конкурсу. По некоторым направлениям у нас был тендер по шесть человек на место, а отбор проводили европейские специалисты. Мы отобрали хороший коллектив, он абсолютно работоспособен.

— В "Синертеке" сотрудники проходят обучение в Великобритании, получают соответствующие сертификаты. Есть ли такая система в совместном предприятии Airbus Defence and Space и РКК "Энергия"?

— Эта система в "ЭнергииСат" находится в стадии формирования. На данный момент коллектив предприятия не очень большой — шесть человек (в "Синертеке" — около 30 человек), но мы туда уже привлекли нескольких опытных специалистов из отрасли, которые являются техническим "мотором" "ЭнергииСат". Планируется также, что на должность директора по качеству и управлению проектами будет привлечен французский специалист. В "Синертеке" есть оперативный директор, он тоже француз, недавно приступил к работе. На обоих предприятиях все специалисты знают английский язык, в первую очередь технический английский.

— Как санкции сказываются на деятельность совместных предприятий с "Энергией" и РКС?

— Проблема санкций в этой части очень преувеличена. Мы сотрудничаем в области гражданского космоса, а санкции этого сектора не коснулись.

— Планируете ли организовать совместное предприятие с другими предприятиями космической отрасли России?

— Пока нет, все ниши заняты. Но у нас и здесь есть широкое поле для развития.

Беседовал Алексей Песляк