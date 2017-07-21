Глава ЦЭНКИ: сроки создания ракеты "Союз-5" и стартового комплекса для нее — 3–4 года

Рано Джураева © Пресс-служба ФГУП "ЦЭНКИ"

В какие сроки будет модернизирована инфраструктура на космодроме Байконур для новой ракеты "Союз-5", что ждет "Ангару" на Восточном, кто будет заниматься модернизацией комплекса "Морской старт", в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) "Космодромы России" Рано Джураева.



— Когда наконец произойдет утверждение Федеральной целевой программы развития космодромов, и требуется ли внесение в нее изменений, учитывая, что изменена концепция пилотируемых программ — решено вернуться на Байконур и отказаться от "Ангары-А5П"?

— Никаких изменений уже, я думаю, не будет, потому что пора приступать к строительству второй очереди на космодроме Восточный, а на это в рамках ФЦП нужно выделить средства.

Те изменения, о которых в конце мая руководитель Роскосмоса докладывал президенту в рамках новой стратегии до 2030 года, в новую ФЦП уже внесены. Сейчас программа находится на согласовании в правительстве и до осени должна быть принята. Осенью же должна быть определена строительная компания, которая займется постройкой второй очереди космодрома Восточный. Соответственно со следующего года должно начаться строительство.

Помимо этого, новая веха, новая страница открывается в истории развития Байконура — там будут созданы все условия для развития наземной инфраструктуры под новую ракету-носитель "Союз-5".



— Какие средства позволит сэкономить возвращение на Байконур, с той точки зрения, что инфраструктуру для пилотируемого пуска не придется строить на Восточном?

— В этом вопросе очень много аспектов. Суммарно изменение стратегии действительно сэкономит средства. Новая стратегия предусматривает и более рачительное использование того, что имеется на сегодня. Трудно сказать точно, сколько будет сэкономлено, но максимальное использование имеющихся возможностей для того, чтобы идти дальше, а не начинать все с нуля, имеет смысл. Со временем технологии "Союза-5" появятся на космодроме Восточный, будут использованы в сверхтяжелой ракете-носителе, в программах освоения дальнего космоса.



— В какие сроки будет модернизирована инфраструктура для "Союза-5" на Байконуре?

— Сроки поставлены очень жесткие — это 3–4 года, чтобы создать и ракету-носитель, и стартовый комплекс. И я считаю это правильным решением, потому что на Байконуре вся инфраструктура, связанная с пилотируемой космонавтикой, имеется.



— В какие сроки начнется строительство инфраструктуры для ракеты "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты на Восточном?

— Я думаю, что это будет после 2025 года.



— То есть после завершения строительства стартовой инфраструктуры для "Ангары"?

— Да, именно так.

— Какие задачи по модернизации площадки для ракеты "Зенит" под ракету "Союз-5" будет выполнять в рамках достигнутых договоренностей казахстанская сторона?

— Сейчас ведется разработка исходных требований, идет изучение номенклатуры имеющейся инфраструктуры, с точки зрения того, что из нее можно использовать по новой программе: какие инженерные сети, бетонные конструкции, насколько нуждаются в модернизации стартовый и технический комплексы.



— К какому сроку вы представите требования к модернизации?

— Мы намерены завершить работу к концу года. Если мы намерены за 3–4 года получить результат, то до конца этого года нужно согласовать все технические задания.



— На площадке для "Зенита" на космодроме Байконур от проекта пилотируемого корабля "Заря" осталась башня обслуживания для посадки космонавтов. Планируется ли использовать ее в новом проекте, учитывая планы запуска корабля "Федерация" на ракете "Союз-5"?

— В таком виде — нет. В наших планах провести ее модернизацию для посадки экипажа.

— Помимо развития пилотируемых программ, сообщалось, что на Байконуре может начаться развитие суборбитального туризма компанией "КосмоКурс".

— Мы им предложили посмотреть несколько площадок. Этот проект — интересное, прорывное решение. Мы заинтересованы в том, чтобы на нашей площадке развивался туризм. Мы окажем им всю возможную помощь, которая в наших силах, а уже за ними — создание ракетно-космической техники для туристов.

— Будете ли вы участвовать в модернизации стартового комплекса "Морской старт" под новую ракету?

— ЦЭНКИ является автором всех стартовых комплексов, всего технологического оборудования, поэтому мы будем принимать участие в модернизации оборудования как на "Морском старте", так и на "Наземном старте", а затем и вести авторский надзор за ними. Пусковые услуги — это наша компетенция. Сотрудничество с новым владельцем "Морского старта" мы будем выстраивать по схеме, реализуемой с компанией Arianespace по программе "Союз" в Куру", где мы сами осуществляем пуски, обеспечиваем авторский надзор всего технологического оборудования.



— В связи с отказом от "Ангары-А5П", появлением "Ангары-А5М" вместо "Ангары-А5", планируется ли изменение в документации на строительство стартового комплекса для этой ракеты на Восточном?

— Все, что касается стартового и технического комплексов, остается по-прежнему.



— Потребуется ли доработка стартового комплекса под "Ангару-А5В"?

— Не думаю, что на этот вопрос сейчас можно точно ответить. Сейчас уточняются исходные данные, мы готовим свои предложения, и до конца года можно будет ответить на этот вопрос. В связи с новой концепцией все сейчас пересматривается.



— То есть может быть, что "Ангары-А5В" не будет?

— Она точно будет, но сейчас уточняются и пересматриваются требования к системам, дислокации, инфраструктуре.



— В каких международных программах участвует ЦЭНКИ?

— Мы работаем с Южной Кореей, Китаем, Бразилией, Европой. Ведем работу в их интересах, заказываем им оборудование, которое необходимо, в том числе для космодрома Восточный. С Южной Кореей работаем по строительству второго стартового комплекса. Они его строят сами, но отдельные элементы им помогаем разрабатывать мы. Что касается Бразилии, то это пока лишь наметки на будущее сотрудничество.

Одно из наших новых направлений в международном сотрудничестве — использование уникальной печки, в которой в космических условиях выращиваются кристаллы. Эксперимент на МКС показал, что все выращенные кристаллы имеют уникальные свойства, которые невозможно получить на Земле. Эти кристаллы востребованы во многих сферах, я думаю, что спрос на эту печку будет большой. Сейчас мы исследуем вопрос ее применения с партнерами из Европы. Думаем о ее применении на МКС или на отдельных космических аппаратах.



Беседовал Дмитрий Струговец