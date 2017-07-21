Президент Федерации велоспорта: трек, BMX и маунтинбайк — приоритетные для России дисциплины

Вячеслав Екимов © Международная Группа Компаний "АРЕТИ"

Международный олимпийский комитет увеличил число медалей в велоспорте на летних Играх с 18 до 22, подчеркнув важность этого вида. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, занявший пост руководителя в декабре 2016 года, в интервью ТАСС подчеркнул, что РФ обязана бороться за медали во всех велосипедных дисциплинах, однако возвращение отечественного велоспорта в число мировых лидеров невозможно без обладания современной спортивной инфраструктурой.

— После вашего избрания на пост главы федерации прошло более полугода.

— Я уже успел очень глубоко проникнуться вопросами развития велоспорта в России. Считаю, что в нашей стране преференции должны быть отданы треку, BMX и маунтинбайку. Велогонки на шоссе, конечно, тоже очень важны, но там крайне тяжело решать организационные вопросы.

— Максимальное количество олимпийских медалей на Играх в Токио-2020 будет разыграно в трековых дисциплинах. Как у нас обстоят дела с треками?

— Сейчас в нашем распоряжении два с половиной объекта. Половинка — это велотрек "Крылатское" в Москве, где проходила Олимпиада-80. Там прекрасный трек, но он нестандартный из-за другой длины дорожки, и готовиться к чемпионату мира и Олимпийским играм там, по-хорошему, нельзя. Кроме того, у нас есть частный велотрек в Санкт-Петербурге и велотрек в Омске, который пока застыл в своем развитии.

— Омский велотрек возводился за счет средств Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и был сдан в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Что с этим объектом происходит сейчас?

— Я был в Омске в этом году и могу сделать определенные выводы из увиденного. Там прекрасное сооружение, но развитие велотрека в этом регионе находится в зачаточном состоянии. Хотя в Омске есть люди, которые готовы взяться за развитие велотрека. Остается только найти административный ресурс и достойное финансирование. Тогда можно все запустить. К сожалению, в Сибири сейчас отмечается недостаток региональных команд. Они должны быть сформированы в населенных пунктах в радиусе 500 км от Омска. А те, кто сейчас приезжают в Омск, не имеют даже трековых велосипедов, потому что у них в городах треков нет. Поэтому нужно четко определиться, в каких городах будут заниматься велотреком и под них закупать всю материально-техническую базу. В идеале каждая региональная команда должна иметь в Омске свой бокс, где все время будут находиться ее велосипеды. Приехали, отсоревновались, велосипеды закрыли в бокс и уехали. Какой смысл везти их домой, если там кататься негде?

— Сколько нужно Омску для развития?

— Еще пару-тройку лет. Специалисты там уже есть, кафедра Сибирского университета поможет с подготовкой тренерских кадров. Сейчас заявляем Омск в программу инвестиционных площадок, по которой выделяются определенные гранты. Все предпосылки для развития есть. Нужно только немного финансирования и энтузиазма у людей побольше.

Вся Юго-Восточная Азия могла бы ездить соревноваться в Омск

В будущем Омск может быть очень интересен для проведения международных соревнований. Недалеко от Омска находится столица Казахстана Астана. Китай обязательно захочет у нас выступать. В принципе, вся Юго-Восточная Азия могла бы ездить соревноваться в Омск. Для нас очень важно, чтобы в Омске велотрек развивался. Там на самом деле очень много талантливых ребятишек. Но сделать предстоит немало.

— Федерация подготовила некий проект по развитию велотрека в России. Не могли бы вы рассказать о нем поподробней?

— Да, у нас готовится определенный проект, который будет действовать с 2018 года. Сейчас идет его согласование, особенно по части частно-государственного финансирования. Суть проекта такова: у нас будут два центра: Санкт-Петербург и Омск, которые станут настоящими базовыми центрами развития велотрека. Да, у нас есть летняя площадка в Туле. В том же Крылатском, где можно проводить какие-то детские соревнования, в Воронеже, Краснодарском крае и т.д. Но Санкт-Петербург и Омск должны стать для нас базовыми центрами, где будут отрабатывать навыки члены сборных команд страны. Но календарь будет составляться таким образом, чтобы не замыкаться на этих двух городах и проводить региональные соревнования на других площадках. Но базовые ключевые соревнования должны проходить только в Омске и Санкт-Петербурге. То есть в Омске у нас будет Восточная конференция, в Питере — Западная конференция.

Что касается Санкт-Петербурга, то он уже давно является признанным центром развития велотрека. Также есть Москва и Тула. Это три центра, имеющих давние велосипедные традиции. Если же нам удастся запустить процесс в Омске, то уже с 2021 года он будет полноценной единицей. Будет конкуренция между Востоком и Западом, что позволит формировать сильную национальную команду. Надо учитывать, что велотрек, одна из самых медалеемких олимпийских дисциплин. Поэтому мы должны относиться к развитию велотрека серьезно. Если мы запустим этот проект и он докажет свою эффективность, то дальше мы будем развивать по такому же принципу маунтинбайк, BMX и шоссе.

— В последнее время много говорят о возможности создания специализированного центра подготовки по велосипедному спорту в Крыму в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

— Это очень важный проект. Для велоспорта Крым является идеальным регионом, где можно кататься все 365 дней в году. То есть нас привлекают климатические условия. Относительная доступность, которая еще больше возрастет после открытия Керченского моста. Там есть также вся инфраструктура, гостиницы, удобный рельеф и т. д.

Для велоспорта Крым является идеальным регионом, где можно кататься все 365 дней в году

Крым выделит не менее 25 гектаров земли для строительства такого федерального центра по велоспорту, где у нас будет трек, BMX, трассы для маунтинбайка. У нас также будет доступ к водоему и шоссе. Причем этот центр может не только велосипедистами использоваться. Там могут прекрасно готовиться представители триатлона, пятиборцы. На территории центра могут быть также построены лыжероллерные трассы для наших лыжников и биатлонистов. Этот центр как раз подпадает под целевую программу. Разрозненные объекты для отдельных видов спорта никто финансировать не будет сейчас, но если спортивный центр будет активно эксплуатироваться в течение всего года, тогда это интересно государству.

— Где именно будет находиться объект?

— На Южном берегу Крыма, на участке от Ялты до Севастополя. В той же Феодосии, которая находится в другой стороне от Ялты, зимой может быть очень сильный ветер, который может сбить велосипедиста еще до того, как он выйдет на трассу. Я много раз был в Крыму за всю свою жизнь, и в плане дорог ничего нового там придумать нельзя. Считаю, что идеальным местом для нас было бы село Соколиное, которое расположено между Байдарскими Воротами и Севастополем. Соколиное защищено от ветров горами, там есть равнинный участок, есть естественный водоем. Трасса Ялта — Севастополь в пяти километрах, перевал Байдарские ворота — в 10 км. Все близко. Именно там можно построить такую велосипедную Мекку. Когда я там был, то видел большие поля. Мне неизвестно, чья это земля — федеральная или муниципальная. Но 25 гектаров там есть.

Проведение многодневных велогонок с широким освещением их по телевизору значительно усилит туристический интерес к Крыму

Эта зона также может быть интересна, так как находится не на побережье, где земля стоит на вес золота. В Соколином нет и большого туристического потока. Нам высокий трафик местных дорог не нужен, да и гостиницы в том случае будут переполнены. Сейчас сам Крым должен выйти с предложением по этому объекту. Все необходимые требования для этого региона обозначены, условия названы. Руководство Крыма сейчас ищет ответы на все поставленные перед ним условия.

Если мы хотим прорекламировать Крым как нашу здравницу на весь мир, то нужно умело подавать информацию. И проведение многодневных велогонок на территории этого региона с широким освещением их по телевизору значительно усилит туристический интерес к Крыму. Тот же "Тур де Франс" прекрасно рекламирует особенности каждой провинции этой страны, после чего во Франции нет отбоя от туристов.

— На Олимпиаде-2020 количество разыгрываемых комплектов медалей в BMX по сравнению с предыдущими Играми возрастет вдвое — с двух до четырех. Как у нас обстоят дела с площадками для этой молодежной велосипедной дисциплины?

— В России есть достаточное количество площадок, но они — неолимпийского стандарта. Они хороши для начинающих спортсменов, а профессионалам нужны только для отработки каких-то элементов и навыков. Полноценно готовиться на имеющихся у нас площадках к Олимпийским играм или чемпионатам мира невозможно. Повторюсь, в России ни одной трассы, которая бы соответствовала олимпийским стандартам. В Саранске у нас есть крытая трасса, но она нестандартная по длине спуска. Ближе к стандарту находится трасса в Омске. Но она, во-первых, частная. Во-вторых, там восьмиметровый спуск начинается с верхушки горы, и ты потом падаешь в овраг. Это естественный уклон, который не вызывает страха. А на Олимпиаде или ЧМ спортсмен поднимается на вышку, которая сделана из металла и иногда даже вибрирует от сильного ветра. У тебя там другое восприятие происходящего и другой уровень эндорфинов в крови. Именно такого объекта у нас в России нет.

В Саранске планировалось строительство такого объекта, который даже был включен в ФЦП. Но в последний момент этот объект выпал из строительства.

— Почему?

— Я пытался это узнать. То есть официально этот объект не выбыл, но в приказах на строительство Саранск отсутствует. Мне говорят, что в столице Мордовии и так три объекта недостроены, и никто не позволит приступить к возведению очередного объекта при наличии недостроев. Такое вот формальное объяснение. Я пытаюсь объяснить, что в BMX четыре комплекта олимпийских медалей разыгрывается, а у нас нет ни одного подходящего объекта для полноценной подготовки. Нам приходится искать место для подготовки за границей. Площадка для BMX не требует миллиардных вложений, она обойдется в 60-65 миллионов рублей.

В свое время этот объект был утвержден региональными властями, утверждено финансирование, был разработан и профинансирован проект, пройдены все согласования. То есть несколько миллионов уже было потрачено на эти предварительные этапы строительства. К этому вопросу я обязательно вернусь, и после возвращения из командировки в конце июля обязательно пойду в министерство спорта. Наверно, нужно также ехать в Саранск и встречаться с региональными руководителями. Я понимаю, что тот же футбольный стадион в Саранске вычерпывает весь бюджет до дна, но Олимпиаду тоже никто не отменял и это тоже крайне важное событие.

К слову, для маунтинбайка — еще одной молодежной дисциплины — недавно был открыт замечательный специализированный центр в Чувашии. Это лучший подобный объект в России по определению, но он пока является единственным в стране.

— Еще с советских времен у отечественного болельщика особый пиетет вызывали мастера гонок на шоссе. Имена победителей той же "Велогонки мира" знал весь Советский Союз. Вы сами также становились двукратным олимпийским чемпионом на шоссе и только однажды — на треке. Почему велоспорт на шоссе сейчас находится немного не в центре вашего внимания?

— Единственное, во что не надо вкладывать большие деньги в инфраструктуру, это гонки на дорогах. Но шоссе у нас остается "непризнанным спортивным объектом" и рассматривается на местах по остаточному принципу. В общении с чиновниками превалирует слово "нет", и мы не знаем, честно говоря, как менять ситуацию. При организации каждой гонки приходится вручную договариваться, как-то убеждать. Но четкого расписанного регламента нет.

Мы сами понимаем, что дорога — это уличный объект, открытый для движения. Есть конкретные структуры, которые отвечают за безопасность. Поэтому пускать на нее велосипедистов и принимать на себя какую-то ответственность никто не хочет. С другой стороны, у нас недостаток кольцевых замкнутых велосипедных трасс, где мы могли бы гоняться и никому не мешать. Тогда давайте такие трассы строить. Но никто не будет строить сейчас дорогу в поле или лесу, если она не имеет никакого практического назначения. Требуются, опять же, специальные землеотводы, согласования, финансирование строительства и т.д. Причем в самом современном велоспорте кольцевые трассы крайне редки и никому особо не нужны. В общем, здесь все очень сложно.

— В начале июля в Москве прошел ночной заезд велосипедистов-любителей…

— Действительно, массовые велозаезды по улицам городов сейчас стремительно набирают популярность. Но пока все это носит хаотический характер. Федерация хочет привлечь к сотрудничеству организаторов основных таких мероприятий и сделать, по крайней мере, единый календарный план. Создать нечто вроде национального велосипедного движения, как это сделано в Федерации легкой атлетики. Объединение всех заинтересованных лиц позволит привлечь большее количество участников заездов. Это же и наша задача — развивать любительский спорт в стране с привлечением дополнительного финансирования. Если упорядочить все это, то организаторам на местах будет легче согласовывать свои мероприятия, которые предварительно были включены в единый календарный план.

Беседовал Альберт Стародубцев