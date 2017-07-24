Андрей Марков: подмосковные следователи возместили более половины ущерба от преступлений

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Андрей Марков © Российская газета

Московская область — один из лидеров по количеству преступлений. О результатах работы по расследованию резонансных дел, о том, как удается снизить рост преступности и что изменилось в работе следователя с момента создания Следственного комитета как отдельной структуры рассказал в интервью ТАСС руководитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Андрей Марков.

— После "Прямой линии" с президентом, когда ему пожаловались жители Балашихи на громадную свалку возле жилых домов, поднялась тема стихийных свалок на территории области. Каковы результаты проверки по сюжету о стихийных свалках в области — в частности, по озеру Глушица Жуковского района, которое оказалось завалено мусором и отходами?

— По материалам проверки о незаконном строительстве жилых домов возле полигона ТБО "Кучино" в Балашихинском районе окончательное процессуальное решение пока не принято. По результатам же проверки сообщения СМИ об образовании в береговой полосе и водоохранной зоне озера Глушица в подмосковном Жуковском несанкционированной свалки в результате складирования отходов производства и потребления уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". В ходе осмотра озера Глушица следователи зафиксировали навалы бытового и строительного мусора на береговой линии. Установлено, что эти отходы относятся к 4-му классу опасности. В результате отсутствия мер по рекультивации и очистке земельных участков возникла реальная угроза распространения химических веществ на обширной территории через ливневые стоки, талые воды и т.д. Общая площадь самовольной свалки превысила 100 тысяч квадратных метров, что создало угрозу причинения вреда окружающей среде.

— Следователи проводили проверки по фактам гибели людей во время пронесшегося 29 мая урагана. Чем они завершились?

— В результате шквала в Московской области 29 мая травмы получили более 40 человек, шесть из них погибли. При этом восемь пострадавших — это дети, двое из них скончались. Причиной травмирования людей стало падение деревьев, ограждений автобусных остановок, рекламных конструкций и телевизионных антенн.

По каждому факту проводятся доследственные проверки, по результатам одной из них возбуждено уголовное дело — о гибели 8-летнего ребенка на территории Томилинской школы в Люберцах. В рамках расследования следователи изучают информацию ГУ МЧС России по Московской области об оповещении граждан о возможности наступления чрезвычайных ситуаций.

Что касается уголовного дела о гибели школьника в Люберцах, уже установлено, что на него упало дерево, когда дети заходили с футбольной площадки в здание школы. По версии следствия, должностные лица администрации школы, ответственные за организацию пребывания детей на ее территории, ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, что и привело к трагедии.

— Подмосковье на втором месте после Москвы по числу преступлений, в том числе тяжких. И "лидирует" по числу совершаемых убийств: в прошлом году — более 500 убийств, в Москве, например, около 300. Что является наиболее частой причиной убийств?

Львиная доля совершаемых в Подмосковье убийств — бытовые. При этом их мотивация разная: ревность, неприязнь, ссоры во время распития спиртных напитков и так далее

— В плане следственной работы наш регион — один из самых сложных в России, что обусловлено высокой плотностью населения, большим потоком миграции, а также тем, что мы граничим с семью областями и столицей. Однако на протяжении последних 10 лет сохраняется тенденция к снижению преступности в Подмосковье. За это время количество совершаемых убийств сократилось более чем в три раза. Но общая криминогенная ситуация в регионе остается сложной. В прошлом году в Московской области раскрыто и расследовано более 3 тысяч преступлений, направлено в суд около 2,5 тысяч уголовных дел, из них 424 уголовных дела об убийствах, а 285 — о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. С начала 2017 года на территории Московской области зарегистрировано около 200 убийств.

Львиная доля совершаемых в Подмосковье убийств — бытовые. При этом их мотивация разная: ревность, неприязнь, ссоры во время распития спиртных напитков и так далее. На втором месте — убийства из корыстных побуждений. Причем четверть всех убийств совершается мигрантами.

— При создании Следственного комитета одной из задач стало раскрытие преступлений прошлых лет. Насколько удается раскрывать такие "глухари"?

В 2016 году удалось раскрыть 143 преступления прошлых лет, 15 из которых — убийства, 11 — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

— Раскрытие преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России. К числу таких преступлений относятся наиболее организованные, хорошо спланированные, дерзкие преступления, совершенные в условиях неочевидности. Такая системная работа позволяет реализовать принцип неотвратимости наказания. В 2016 году удалось раскрыть 143 преступления прошлых лет, 15 из которых — убийства, 11 — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 5 — преступления против половой неприкосновенности.

— Каковы размеры ущерба от преступлений и удается ли возмещать ущерб? Насколько эффективны сейчас механизмы розыска имущества коррупционеров?

— В 2016 году сумма ущерба, причиненного в Московской области в результате преступлений, составила более 5 миллиардов рублей, в том числе по материалам проверок и уголовных дел о преступлениях экономической направленности, а также в связи с выявленными нарушениями налогового законодательства. В результате принятых следователями мер возмещено почти 3 миллиарда рублей.

В 2016 году сумма ущерба, причиненного в Московской области в результате преступлений, составила более 5 миллиардов рублей. В результате принятых следователями мер возмещено почти 3 миллиарда рублей.

Яркими примерами являются два уголовных дела в отношении бывших гендиректоров ООО "ГУРТ" [машиностроительное предприятие] и ООО "РамСтрой" [компания-застройщик], которые были прекращены в связи с полным возмещением государству задолженности по неуплате налогов, а также пеней и штрафов в размере более одного миллиарда рублей.

При этом отмечу, что работа по возмещению ущерба является системной. Только в истекшем году в целях обеспечения исполнения будущего приговора подмосковными следователями наложен арест на имущество на сумму около 3 миллиардов рублей.

— В этом году исполняется 10 лет с тех пор как Следственный комитет начал формироваться как отдельная структура. Вы возглавляете одно из самых крупных в стране следственных управлений СК. Что было главным за это десятилетие?

— Главное следственное управление СК России по Московской области действительно второе по численности в стране. В результате реформирования следствия в 2007 году среди подмосковных следователей оказались далеко не самые опытные кадры. Стаж более половины сотрудников не превышал два года. Эти трудности мы постепенно преодолевали, уделяя наибольшее внимание именно профессиональной подготовке кадров, обучению сотрудников. При этом особо отмечу, что работа следователя — одна из самых тяжелых, так как она всегда в центре внимания общества.

— 25 июля уже в четвертый раз в России отмечается День сотрудников органов следствия. Что бы вы пожелали своим коллегам в этот профессиональный праздник?

— Работа следователя — одна из самых сложных, но вместе с тем и одна из самых интересных. В ходе работы следователю приходится познавать различные сферы — от банковского дела при расследовании экономических преступлений до медицинского, если преступление произошло в сфере здравоохранения.

Все, что показывают в современных фильмах и сериалах, даже близко не похоже на работу следователя. Может быть, разочарую, но никакой романтики в нашей профессии нет. В своей деятельности следователь постоянно сталкивается с агрессией, подлостью, смертью, чужим горем и несет особую ответственность за все сделанные им выводы и принятые решения

Хочу пожелать коллегам терпения, удачи и настойчивости в нашем нелегком деле. А также здоровья, счастья и мира в семьях.

Беседовала Ксения Семеновская