Саули Ниинистё: диалог с президентом России является понятным и прямым

Президент Финляндии Саули Ниинистё © EPA/SERGEI KARPUKHIN/POOL

Президент России Владимир Путин посетит 27 июля финский город Савонлинна, где проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и примет участие в мероприятиях по случаю столетия независимости республики. Накануне визита Саули Ниинистё в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал об ожиданиях от переговоров, диалоге с Россией, праздновании столетнего юбилея страны, а также своих планах на президентские выборы, которые пройдут в республике в 2018 году.

– Господин президент, мы встречаемся с вами за несколько дней до визита в Финляндию президента России Владимира Путина. Что вы ждете от этого визита и как складывается ваш личный диалог с российским президентом?

– Мы встречались много раз, и благодаря этим встречам наше общение стало весьма понятным и прямым. Мы можем говорить о чем угодно. В этот раз на первом плане определенно будут двусторонние отношения – мы увидели небольшие изменения в лучшую сторону в экономике как в России, так и в Финляндии. Это означает больше действий в экономическом секторе. Также мне будет любопытно услышать от президента Путина его взгляд на происходящее в мире, поскольку сейчас происходит много событий.

– Вы, по моим подсчетам, посещали Россию уже восемь раз. Что вас связывает с ней, есть ли места, куда вы каждый раз любите возвращаться?

– У нас есть очень естественная связь – соседство. К сожалению, будучи президентом, немного сложно поехать туда, куда хотелось бы вернуться, поскольку визиты носят формальный и официальный характер и с ними всегда связаны аспекты безопасности. Но, конечно, с давних времен к нам близок Санкт-Петербург, это интересный, красивый город.

У нас есть очень естественная связь – соседство

В целом России множество достопримечательностей. Например, я имел удовольствие посетить Сибирь, это было очень экзотично, а на юге – Сочи, что тоже было хорошим опытом.

– В этот раз визит президента Путина в Финляндию имеет знаменательное значение, поскольку республика празднует столетие независимости. Что значит эта дата для финнов, и как Финляндия собирается отмечать этот великий для народа праздник?

– Для нас, финнов, это, конечно же, действительно знаменательная дата. В эти сто лет Финляндия очень изменилась, мы смогли построить северное государство всеобщего благосостояния. И прекрасно, что сейчас президент Путин приезжает и почтит это историческое для нас событие.

– Еще одна дата – это столетие дипломатических отношений России и Финляндии и 15 лет договору о сотрудничестве между нашими странами. Они взаимодействуют в очень широких сферах, но какие из этих сфер вам кажутся наиболее перспективными?

– Я считаю, что это взаимодействие между обычными людьми. У нас ежегодно регистрируются миллионы пересечений границы. В Финляндию вновь приезжает много российских туристов, их число увеличивается. И я знаю, что многие финны очень любят приезжать в Россию – они посещают Санкт-Петербург, Карелию, ездят за покупками и по многим интересным местам. По моему мнению, такое взаимодействие важнее всего. Но, конечно, у нас активные отношения в экономической области, налажена взаимная торговля и также у нас есть политические контакты. Все это важно.

– В одном вопросе Финляндия является примером для всего мира – на Всемирном экономическом форуме ее назвали самой безопасной страной, я даже по дереву постучу, потому что это очень важный аспект. Как Финляндии удается в этом неспокойном мире быть чемпионом по безопасности?

– Мы на самом деле названы самой стабильной страной в мире, что бы это ни значило. Думаю, что здесь нам надо посмотреть на наш столетний исторический путь. Мы построили демократию, где большое значение имеют правопорядок и равноправие. И я считаю, что эти два фактора вместе привели к тому, что финны доверяют финской системе. Так что я действительно постучу по дереву и надеюсь, что так же будет продолжаться дальше.

– В этом году Финляндия стала председателем Арктического совета, это важный формат сотрудничества, в нем много разных проблем. Как вам видится их решение?

– Самая большая проблема, очевидно, – это изменение климата. Если Арктика утратит свой ледовый покров, это будет глобальной потерей, которая отразится на всех. Об этом у нас с президентом Путины уже была возможность поговорить. Верю, что по этому вопросу в течение срока председательства Финляндии удастся продвинуться. Мы, конечно, надеемся на помощь со стороны России и что каким-то образом приобщим к этой идее и президента США Дональда Трампа.

– У него есть своя особая позиция.

– Да, но он, кажется, немного смягчил свои взгляды. Надеемся, что этот процесс продолжится.

– В будущем году и в вашей, и в нашей стране состоятся президентские выборы. Президент Владимир Путин еще не объявил о своих планах, а вы уже приняли решение по поводу будущего года или еще размышляете?

– Я принял такое решение, что буду баллотироваться, если этого захотят. И поэтому у нас действует объединение выборщиков, которое в настоящее время собирает подписи сторонников. Не знаю, знаете ли вы, но проведение избирательной кампании – не самая приятная часть этой работы.

– Хочу пожелать вам удачи. На следующий год в России пройдет Чемпионат мира по футболу, а вы ведь возглавляли Федерацию футбола Финляндии, поэтому уже, возможно, в качестве избранного президента будете гостем этого события.

– Думаю, что независимо от того, изберут меня или нет, время поездки до Санкт-Петербурга настолько короткое, что посещение игр кажется мне заманчивым, как и любому другому поклоннику футбола.

– Ждем вас тогда в будущем году в любом случае у нас в России. Большое спасибо, господин президент.

– И вам спасибо за возможность обратиться к российской аудитории.