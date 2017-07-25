Елена Георгиева: наши клиенты – это вся элита отечественной авиационной отрасли

Елена Георгиева © Пресс-служба Новикомбанка

В подмосковном городе Жуковский завершился XIII Международный авиакосмический салон МАКС-2017. С 18 по 23 июля его посетили более 452 тыс. человек, в мероприятии приняли участие около 180 иностранных производителей из 35 стран. В рамках деловой программы салона состоялось более 1 500 переговоров, в которых приняли участие свыше 1 000 компаний. Общая сумма подписанных соглашений по данным Минпромторга превысила 400 млрд рублей.

Финансовым партнером многих ключевых участников салона является Новикомбанк, более половины кредитного портфеля которого составляют кредиты предприятиям авиакосмической отрасли. Председатель правления банка Елена Георгиева рассказала ТАСС об итогах его работы на авиасалоне в этом году.



- Новикомбанк традиционно выступает спонсором и официальным партнером МАКС. Чем объясняется такое активное участие в работе авиасалона?

- МАКС – это для нас традиционное место встречи с клиентами, предприятиями высокотехнологичных отраслей, таких как авиастроение и приборостроение. На МАКС мы приезжаем, чтобы обсудить с ними текущие проекты и увидеть результаты совместной работы – это очень вдохновляет и мотивирует.

- С какими предприятиями вы сотрудничаете?

- Наши клиенты – это вся элита отечественной авиационной отрасли: "Иркут", российская самолетостроительная компания "МиГ", "Туполев", "Ильюшин", "Гражданские самолеты Сухого", "Вертолеты России" и многие другие. С предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации мы работаем с 2010 года, вместе реализовали ряд важных проектов по линии гособоронзаказа, экспорта, военно-технического сотрудничества, импортозамещения.

По состоянию на 1 июля 2017 года портфель кредитов промышленным предприятиям, превышал 90 млрд рублей, в том числе по линии авиастроения и авиационного приборостроения - 48 млрд рублей.

- Тот факт, что вашим акционером является госкорпорация "Ростех", очевидно, накладывает отпечаток на ваш клиентский профиль.

- Да, но не только это. Новикомбанк является уполномоченным банком по обслуживанию исполнения государственного оборонного заказа и обладает экспертным опытом и всеми необходимыми технологиями обеспечения конфиденциальности и безопасности проведения финансовых операций стратегически важных предприятий.

По состоянию на 1 июля 2017 года портфель кредитов промышленным предприятиям, превышал 90 млрд рублей, в том числе по линии авиастроения и авиационного приборостроения - 48 млрд рублей

При этом несмотря на очевидную специализацию Новикомбанк - это универсальная кредитная организация. Мы оказываем весь спектр банковских услуг. Это кредитование, гарантийная поддержка, размещение средств, сопровождение госконтрактов частных коммерческих предприятий, зарплатные и ипотечные проекты.

- У вас были довольно амбициозные планы по подписаниям на МАКСе – удалось ли их выполнить?

Мы планировали подписать порядка 12 соглашений – но уже после первых трех дней работы (авиасалона) их число увеличилось до 15. Причем, большая часть из них наполнена конкретным содержанием – то есть это были не только меморандумы о сотрудничестве, а, в основном, сделки по предоставлению кредитов и банковских гарантий.

- Какие из них вы считаете самыми значимыми?

В глобальном масштабе – это соглашение с компанией "Авиакапитал-Сервис" об организации финансирования поставок современных отечественных самолетов МС-21 (Российский проект ближне-среднемагистрального среднефюзеляжного пассажирского самолёта – прим. ТАСС) российским авиакомпаниям. Авиалайнер по многим характеристикам превосходит зарубежные аналоги, и пополнение им парка российских авиакомпаний позволит отечественной гражданской авиации выйти на новый уровень. Объем финансирования поставок составит 3,8 миллиардов долларов США, проект находится на контроле у руководства страны.

Также мы подписали соглашение с одним из ведущих российских разработчиков газотурбинных двигателей АО "ОДК-Климов" о предоставлении банковских гарантий на сумму 2 млрд рублей и заключили соглашение о сотрудничестве по развитию комплексного банковского обслуживания с госкорпорацией "Роскосмос" и "Объединенной двигателестроительной корпорацией".

- Сколько в итоге составил объем заключенных контрактов?

По предварительным подсчетам - более чем 11 миллиардов рублей и 3,8 миллиардов долларов, как я уже говорила, по соглашению с "Авиакапитал-Сервис". Таким образом, после МАКСа наш портфель кредитов промышленным предприятиям превысил 100 млрд рублей – плюс мы подписали соглашения о предоставлении предприятиям авиационной отрасли гарантий более чем 10 млрд рублей. Результаты более чем отличные, на мой взгляд.