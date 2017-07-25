Ли Джэ Чхуль: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку

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В Екатеринбурге 10–13 июля 2017 года прошла международная промышленная выставка "Иннопром", в которой приняла участие представительная делегация южнокорейских бизнесменов.
Управляющий директор Корейской ассоциации международной торговли Ли Джэ Чхуль, возглавлявший делегацию, рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о впечатлениях от выставки, своем видении развития коммерческого сотрудничества двух стран, а также задачах и целях возглавляемой им организации.
— Расскажите об основных направлениях деятельности KITA, каковы основные задачи этой организации?
— Корейская ассоциация международной торговли — неправительственная организация, которая оказывает содействие развитию торговли с зарубежными странами. Наша главная цель — способствовать глобализации экономики Республики Корея и устранению социальных и институциональных барьеров в ведении бизнеса.
Для того чтобы достичь нового уровня развития, предприятия малого и среднего бизнеса должны выходить на мировые рынки, поскольку южнокорейский внутренний рынок довольно ограничен. Для этого KITA реализует специальную программу, которая помогает компаниям, работающим на внутренний спрос, превратиться в экспортеров. Мы также формируем и направляем за рубеж экономические делегации, проводим B2B-встречи и оказываем другие виды содействия с целью преобразования предприятия в компанию-экспортера.
А самым перспективным компаниям, работающим на внутреннем рынке, KITA оказывает поддержку в сертификации их продукции за рубежом и получении патентов на дизайн и бренды.
KITA оперативно отслеживает изменения в мировой торговле на основе разностороннего анализа рынков сырья, потребительских товаров, материалов и запчастей, изучает и определяет перспективные направления промышленности и сферы услуг, предоставляет информацию посредством проведения семинаров и публикации отчетов. С нашей помощью корейский бизнес может быстро адаптироваться к меняющимся условиям на мировых рынках.
Кроме того, KITA содействует правительству с целью заключения новых соглашений о свободной торговле, работает над тем, чтобы получать максимальный эффект от уже действующих документов такого рода.
Самой главной нашей задачей является создание такой бизнес-среды, в которой предприниматель — главный субъект устойчивого роста нашей страны — мог бы максимально развить свой бизнес.
KITA проводит для бизнесменов различные курсы, семинары, организует стажировки по запросу отдельных предприятий, развивает программы учебно-промышленного сотрудничества.
Наша организация стремится к тому, чтобы малый и средний бизнес могли получить реальные результаты в экспорте, развивая инфраструктуру электронной торговли на основе таких веб-сайтов, как торговый портал (kita.net), сайт торговой статистики (K-stat), сайты электронной коммерции B2B и B2C (tradekorea, Kmall24).
— Какие интересы в последнее время преследуют южнокорейские компании на российском рынке? Как вы оцениваете будущее торгово-экономического сотрудничества двух стран?
— По мере принятия в России программ по привлечению зарубежного капитала, уровень заинтересованности южнокорейских компаний в возможность инвестирования и создания бизнеса в РФ растет.
Можете убедиться в этом, если посмотрите, как активно корейские бизнесмены принимают участие в мероприятиях, посвященных особенностям российского рынка и инвестиционной политике. Например, в марте, апреле и июле на подобных встречах каждый раз присутствовали более двухсот человек.
Многие южнокорейские компании действительно заинтересованы в выходе на рынок РФ, тем более что наши экономические отношения демонстрируют положительную динамику. Показатели говорят сами за себя. Так, по состоянию на конец мая текущего года доля экспорта в Россию выросла на 61%, импорта — на 47,8%.
Россия обладает не только огромными запасами природных ресурсов, но и высококвалифицированными кадрами. Южная Корея занимает передовые позиции в сферах автомобилестроения, судостроения и других областях. Мне кажется, используя потенциал двух стран, мы могли выйти на взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.
— Какие шаги, на Ваш взгляд, необходимо для этого предпринять?
— В долгосрочной перспективе Южная Корея должна пересмотреть свое нынешнее отношение к российскому рынку, изменив его на более положительное.
РФ считается регионом с высоким потенциалом для сотрудничества благодаря своему географическому положению, логистическим возможностям, огромным запасам природных ресурсов. Но при этом она все еще остается регионом с высоким уровнем риска для бизнеса.
Однако с развитием Центрального и Дальневосточного регионов, созданием территорий опережающего развития и специальных экономических зон нам требуется пересмотреть свою позицию по этому вопросу.
На мой взгляд, России необходимо проводить более активную подготовительную и информационную работу с предприятиями, заинтересованными в инвестировании средств в РФ. В частности, нужно больше мероприятий, направленных на ознакомление инвесторов с условиями работы в России.
Улучшение экономического климата я связываю и с необходимостью заключения соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и Евразийским союзом. Этот шаг поможет снизить пошлинные барьеры и улучшить товарообмен между странами.
— Представительная южнокорейская делегация приняла участие в прошедшей в Екатеринбурге в начале июля международной промышленной выставке "Иннопром". Какие плоды принесла эта поездка?
— В этом году в выставке участвовали южнокорейские компании, работающие в высокотехнологичной сфере, в частности, производители автозапчастей, робототехники, газовых бойлеров и т.п.
Надеемся, что южнокорейское участие в "Иннопроме" поможет укрепить двусторонние деловые отношения.
Состоявшийся в рамках выставки российско-корейский бизнес-форум стал еще одним этапом в укреплении сотрудничества между нашими странами и самым крупным двусторонним экономическим событием с участием представителей бизнеса РФ и РК.
— Каковы, на Ваш взгляд, перспективные направления сотрудничества Свердловской области и Южной Кореи?
— Екатеринбург, да и вся Свердловская область, считается перспективным центром для развития высокотехнологичных отраслей, поэтому мы рассчитываем на положительную динамику в сфере партнерства и сотрудничества.
Корейская сторона проявляет интерес к расположенным вблизи Екатеринбурга промышленным центрам и предприятиям, таким как Титановая долина, "Про-бизнес парк", СВЭЛ и т. д.
— Планируют ли южнокорейские компании принять участие в выставке "Иннопром" в 2018 году, и будет ли расширено их участие?
— Да, в 2018 году Республика Корея выступит уже в роли страны-партнера этого мероприятия. В этой связи мы планируем провести в Корее широкую кампанию по распространению информации об "Иннопроме" 2017 года, рассказать о российско-корейском форуме, бизнес-переговорах и других мероприятиях, прошедших в рамках выставки.
KITA стремится расширить связи с представителями российских компаний, создать систему для обмена информацией.
Мы намерены также проводить встречи с представителями различных министерств и департаментов, которые поспособствуют разработке предложений для развития российско-корейского сотрудничества.
Беседовал Станислав Варивода