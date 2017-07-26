Замглавы МЧС: спасатели получат дополнительные специализации

Владлен Аксенов © Пресс-служба МЧС РФ

Заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов рассказал ТАСС о развитии региональных поисково-спасательных отрядов, повышении эффективности реагирующих подразделений и о том, зачем спасателям нужны дополнительные специализации.

— В последнее время в СМИ появились материалы о якобы сокращении реагирующих подразделений, например, региональных поисково-спасательных отрядов (РПСО)? Что происходит на самом деле?

— Ни о каком сокращении и речи быть не может. Наоборот, МЧС уже последние четыре года усиливает боевые подразделения — те, которые выезжают на ДТП, пожары, катастрофы, природные бедствия и оказывают помощь людям, попавшим в беду. Но вместе с тем мы оптимизируем обеспечивающие службы, административные структуры, за счет этого мы и набираем сотрудников в реагирующие подразделения.

— Но без обеспечительных служб пожарно-спасательные подразделения работать не смогут.

— Я говорил об оптимизации, а не о сокращении. Мы провели анализ работы всех подразделений, всех их служб и отделов, посчитали, какое реальное должно быть обеспечение для эффективной работы боевых подразделений. В оперативном подразделении численностью 30 спасателей содержать в штате двух бухгалтеров, кадровика, кладовщика и прочую обслугу — это не только не обосновано, но и сказывается на зарплате спасателей. Кроме того, есть службы, которые по сути дублируют функции друг друга, это не дает никакой отдачи, только снижает результат работы. Перед нами стоит необходимость оптимизации расходов, добиваясь улучшения основных показателей, которые у нас, заметьте, исчисляются спасенными жизнями. И эта основная задача ложится как раз на боевые подразделения, которые должны быть укомплектованы профессионалами своего дела, у которых должна быть современная техника, экипировка, оснащение, которые должны иметь социальный пакет, социальную защищенность. Вот эти вопросы — основные для руководства МЧС.

— Повышения эффективности удалось добиться?

— Да, причем на протяжении нескольких последних лет. Количество чрезвычайных ситуаций и пожаров снижается из года в год, как и количество погибших при пожарах. С начала этого года нам удалось добиться снижения на 5,9% количества пожаров и гибели людей при них, на 26% уменьшилось количество ЧС, на 43,9% сократилось число происшествий на водных объектах. Кроме того, за полгода при пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях спасены более 100 тысяч человек. Это всего лишь статистика. Но эти сотни тысяч человек вернулись домой, продолжают жить, работать, растить детей и воплощать свои мечты.

— Каких изменений стоит ждать региональным поисково-спасательным отрядам?

— В первую очередь будет совершенствоваться организационно-штатная структура, на оснащение поступит новая техника. Наша задача — повысить качество применения сил и ресурсов, которыми располагаем, сократить расходы на административную и обеспечивающую и увеличить их на реагирующую составляющую, привлечь дополнительные финансовые средства для обеспечения деятельности отрядов.

— В нынешних условиях это возможно?

— Мы поступательно движемся в этом направлении. Будут регламентированы вопросы учета рабочего времени, режимов труда и отдыха в поисково-спасательных формированиях МЧС России, улучшен график работы, который исключит привлечение спасателей к сверхурочной работе в повседневной деятельности.

Спасатели получат дополнительные специализации — кинологическую, пиротехническую, парашютно-десантную, по работе с отравляющими веществами. Таким образом, в одной дежурной смене будут сосредоточены многопрофильные спасатели. Общая численность спасателей в региональных поисково-спасательных отрядах будет увеличена на 20%. Этого мы добьемся за счет исключения в филиалах РПСО тех служб, которые непосредственно не участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вопросами обеспечения будет заниматься базовый отряд. Подчеркну, речь идет только об оптимизации обеспечивающей составляющей и только в филиалах РПСО.

Для спасателей будет разработан и единый порядок профессиональной подготовки в подразделениях, планируется ввести и зачеты по физической подготовке раз в квартал, так как без хорошей физической формы спасатель просто не сможет выполнять свои прямые обязанности. Также все штатные расписания будут приведены в соответствие с перечнем должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоянной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, утвержденных постановлением правительства РФ от 2013 года. Будут исключены такие наименования должностей как "бухгалтер (спасатель)", "документовед (спасатель)" и т.д. Такое наименование, я думаю, вы сами понимаете в принципе выбивается из логики здравого смысла — либо ты бухгалтер, либо ты профессиональный спасатель, но совместить все это нельзя.

— А в связи с чем вы хотите ввести дополнительные специализации для спасателей вместо, например, кинологической службы или пиротехнической?

— Современные условия и возникающие риски требуют от сотрудников МЧС России владения сразу несколькими смежными специальностями. Для каждого региона характерны свои риски, и с учетом особенностей территории будут приняты решения об актуальности тех или иных специализаций с усилением боевой составляющей реагирующих подразделений востребованными специалистами. Наличие дополнительной специализации у спасателей РПСО значительно повысит эффективность работы отрядов.

— Помимо укрепления реагирующих подразделений предусмотрены ли какие-то меры социальной поддержки личного состава МЧС?

— Один из основных приоритетов нашей деятельности — социальная защищенность личного состава, обеспечение комфортных условий труда и службы. Заработная плата, денежное довольствие, стимулирующие надбавки и дополнительные выплаты, единовременные денежные вознаграждения, премии, а также положенные компенсации и иные социальные выплаты должны выдаваться своевременно и в полном объеме. При этом должна быть обеспечена прозрачность и справедливость при принятии решений о размерах единовременных выплат. Материальная помощь оказывается многодетным семьям, семьям сотрудников, оказавшимся в сложном материальном положении в связи с кредитными обязательствами. Руководители полностью отвечают за разъяснительную работу с личным составом о порядке и размерах дополнительных выплат. При необходимости и по показаниям здоровья сотрудники получают необходимую медицинскую помощь, в том числе санаторно-курортное лечение, высокотехнологичную медицинскую помощь, психологическую реабилитацию. Не остаются без внимания и ветераны, которым также оказывается всесторонняя помощь и поддержка.

Беседовала Ирина Вельматова