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Глава представительства ЕКА в России: нам необходимо продолжать сотрудничество

27 июля, 10:00 UTC+3 Россия
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Рене Пишель

Рене Пишель

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

О совместных планах по исследованию Марса и Луны, пилотируемой программе ЕКА, запуске европейских спутников на российских ракетах в интервью ТАСС рассказал глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель.

Европейское космическое агентство уже более двух лет ожидает запуска своих научных аппаратов на орбиту с помощью российской ракеты "Рокот". Когда состоится запуск спутников Sentinel?

— По информации, которой мы располагаем, запуск космического аппарата Sentinel-5P был запланирован на 21 сентября. Мы в курсе того, что во время испытаний ракеты-носителя "Рокот" были обнаружены неполадки, но, насколько нас проинформировали, их уже устранили. По последней информации запуск теперь планируется 9 октября, но мы еще ждем официального подтверждения этой даты.

Второй аппарат, ожидающий запуска, это Sentinel-3B. По контракту он должен быть запущен до конца текущего года.

Еще один крупный проект, который задерживается на длительный срок, это запуск к МКС европейской руки-манипулятора ERA в составе российского многофункционального лабораторного модуля. В какие сроки возможен запуск?

— Мне трудно делать здесь какие-либо прогнозы, поскольку запуск полностью обеспечивается корпорацией "Роскосмос". Нас информируют, но без особой конкретики, что запуск модуля запланирован на осень 2018 года. В ожидании этого рука-манипулятор продолжает находиться на ответственном хранении в РКК "Энергия". Европейские специалисты время от времени приезжают на предприятие для проведения с ней технических работ.

Глава Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер в рамках визита на авиакосмический салон МАКС-2017 вместе с делегацией европейских специалистов посетил НПО им. Лавочкина, где будет изготовлен десантный модуль совместной российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020". Как прошло посещение предприятия? В какой стадии находятся работы по этому проекту в России и в Европе?

Работы по марсианской миссии в ЕКА находятся на последней стадии согласования

— Во время визита на российское предприятие нам продемонстрировали макеты посадочного модуля второго этапа миссии "ЭкзоМарс" и лунной станции "Луна-25". Наше руководство, насколько мне известно, осталось довольно визитом. Работы по марсианской миссии в ЕКА находятся на последней стадии согласования технической документации. Эта стадия должна быть завершена до конца текущего года, после чего начнется изготовление летного образца нашего марсианского ровера.

Принимают ли европейские специалисты участие в разработке российского посадочного модуля?

— Посадочный модуль полностью разрабатывается специалистами НПО им. Лавочкина, но ряд систем был заказан у нас. Главным образом это бортовой компьютер и парашютная система.

Какие-то механизмы этой сложной техники уже проходят испытания?

— Да, в нашем шале на салоне МАКС-2017 было представлено шасси от европейского ровера. Это шасси, как и ряд других элементов, предоставлено российской стороне для проведения испытаний. В частности, в ходе механических испытаний предусмотрена проверка возможности съезда ровера по трапам российской посадочной ступени, имеющим наклон 20 градусов.

Какие российские элементы планируется установить на европейский марсоход?

— На ровере будет установлено два российских научных прибора, ИК-спектрометр ISEM и пассивный нейтронный детектор ADRON.

Какое участие ЕКА принимает в российском проекте "Луна-25"?

— На этом посадочном аппарате будет установлена европейская камера для съемки лунной поверхности во время посадки, однако она не будет задействована в контуре управления. В этой миссии мы лишь проверяем ее работоспособность.

В какой миссии она будут использоваться по прямому назначению?

Мы изготовим бурильную установку для взятия проб грунта и мобильную лабораторию

— В проекте "Луна-27" аналогичная камера и лидар будут использоваться в системе навигации при посадке. Эти приборы должны будут скорректировать посадку лунной станции, определив наиболее благоприятный район прилунения. Помимо этого, для данной миссии мы изготовим бурильную установку для взятия проб грунта и мобильную лабораторию для анализа грунта на месте.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров ранее заявил, что Россия и Европа намерены согласовать долгосрочную программу сотрудничества по исследованию космоса. Не могли бы вы рассказать о том, что это за программа?

— Сейчас мы только приступили к этой работе, поэтому никакой конкретики пока нет, но мы понимаем, что после миссии "ЭкзоМарс" и нескольких лунных миссий, нам необходимо продолжать сотрудничество, поэтому мы сейчас находимся в поиске точек соприкосновения.

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Какие миссии по исследованию дальнего космоса и планет сейчас планируются ЕКА?

— У нас в планах на 2018 год стоит запуск аппарата к Меркурию BepiColombo, на 2022 год заявлена миссия по изучению Юпитера. А также в наших планах уже обсужденные проекты "Луна-25", "Луна-27", "ЭкзоМарс-2020".

28 июля к МКС на российском космическом корабле "Союз" отправится европейский космонавт Паоло Несполи. Какие планы у ЕКА по отправке астронавтов на ближайшие годы?

— В 2018 году у нас запланирован полет Александра Герста, в 2019 году на МКС отправится Лука Пармитано. Остальные участники экспедиции пока не определены. В этом вопросе многое будет зависеть от сроков начала полетов американских пилотируемых кораблей.

Сейчас Европа ведет разработку ракеты-носителя Ariane-6. Для чего потребовалась данная ракета, учитывая наличие тяжелой ракеты Ariane-5?

Новая ракета должна получиться более конкурентоспособной на рынке запусков космических аппаратов

— В связи с завершением ряда космических проектов оказалось, что Ariane-5 "переразмерена" по грузоподъемности, и часто для коммерческих запусков приходилось брать по два космических аппарата. Новая ракета должна получиться более конкурентоспособной на рынке запусков космических аппаратов, поскольку ее грузоподъемность ниже. В процессе ее разработки наши специалисты пытались максимально использовать задел по имеющимся ракетам Ariane и Vega.

То есть вы пошли по тому же пути, что российский Центр им. Хруничева с проектом "Протон Средний" — решили предложить рынку более легкую ракету?

— Да, перед нами стояла та же задача. Новая ракета будет модульной, с возможностью использования различного количества боковых ускорителей.

Получается, что Европа тоже будет бороться со все возрастающим давлением SpaceX на рынке пусковых услуг?

— Да, конечно будем.

Беседовал Дмитрий Струговец

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