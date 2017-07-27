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Представитель МИД Чили: нет никаких препятствий для импорта российской пшеницы

27 июля, 18:30 UTC+3 Россия
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Паулина Насаль

Паулина Насаль

© EPA/LEONARDO MUNOZ

Глава Генерального управления международных экономических отношений при МИД Чили Паулина Насаль в интервью ТАСС рассказала о перспективах развития политического и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Сантьяго, а также о том, будет ли поставляться в Чили российская пшеница.

– Как прошел ваш визит в Москву? Какие основные итоги состоявшихся у вас здесь переговоров?

– Главной целью моего визита было проведение девятой российской-чилийской межправительственной комиссии. Мы затронули все вопросы, составляющие взаимный интерес – начиная с общего анализа двусторонних отношений. Мне также представилась возможность провести заседание трех рабочих групп – по торгово-экономическому, сельскохозяйственному и научному сотрудничеству. Это необходимо для углубления нашего сотрудничества. Кроме того, этот визит был нужен для детального обсуждения возможностей нашего импорта и экспорта. Мы провели круглый стол, посвященный возможностям российских инвестиций в нашу экономику.

– У вас состоялась встреча с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. На ней обсуждались политические вопросы?

– Да, мы познакомились с заместителем министра иностранных дел Рябковым и обсудили много вопросов, включая политические и торгово-экономические. Что касается торгового сотрудничества, это в основном было обсуждение итогов заседания межправкомиссии.

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Мы обсудили возможность заключения договора о свободной торговле: обозначить интерес Чили к заключению договора о свободной торговле с ЕврАзЭС в среднесрочной перспективе также было одной из целей моего визита в Москву.

Что касается политических вопросов, то для их более детального обсуждения в октябре в Москву прибудет заместитель министра иностранных дел Чили Эдгардо Риверас. В ходе его консультаций с российскими коллегами будут затрагиваться вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

– В каких конкретно статьях импорта из России была бы заинтересована ваша страна?

– Некоторые статьи импорта достаточно специфичные, они затрагивают нитраты, некоторые другие химикаты. Но мы знаем, что Россия может многое предложить Чили. Для нас важно, что 80 процентов населения нашей страны задействованы в малом и среднем бизнесе, поэтому мы в том числе обсудили возможности для чилийского бизнеса в РФ.

Если говорить о конкретных результатах, то мы достигли договоренности о введении электронной сертификации для импорта лосося, что очень поможет нашим поставщикам лососевых. Мы также подтвердили готовность обсуждать поставки ряда сельскохозяйственных продуктов из России в Чили.

– Обсуждался ли вопрос о возможностях поставок российской пшеницы?

– Да, эту тему мы также обсуждали, у России есть большой потенциал в поставках зерна в целом, и пшеницы в частности. Думаю, нет никаких препятствий к тому, чтобы российская пшеница поставлялась в Чили. Единственное возможное неудобство для России состоит в том, что рынок Чили сравнительно невелик. Однако для экспорта российского зерна в нашу страну существует большой потенциал.

Да, эту тему мы также обсуждали, у России есть большой потенциал в поставках зерна в целом, и пшеницы в частности

Подчеркну, что правительство Чили поставило целью увеличение количества потребления продуктов на душу населения, но нашего собственного производства для этого может не хватить, в связи с чем мы заинтересованы в импорте.

– Как ведется взаимодействие с Россельхознадзором по импорту ряда продуктов из Чили?

– Российские санитарные власти установили определенный протокол для поставок чилийской продукции, в частности лососевых. Это обычная процедура, которая устанавливает для всех производителей, которые хотят экспортировать продукцию в Россию, определенные правила. Например, если российские власти обнаруживают нарушения а одной из партий поставок рыбы, следующие партии проходят двойную проверку. Мы не видим в этом никаких проблем для себя, так что мы взаимодействуем достаточно плодотворно.

– В Москве вы также встречались с представителями стран ЕврАзЭС. Расскажите, каковы перспективы сотрудничества Чили и в латиноамериканского региона целом с этим объединением?

– В ходе встречи с представителями Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) мы обсудили следующие шаги для заключения договора о свободной торговле с ЕврАзЭС. Обе стороны заинтересованы в этом, так как это даст большой потенциал для развития сотрудничества.

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Мы изучили все необходимые шаги: необходимо чтобы возможность заключения соглашения была одобрено всеми пятью членами ЕврАзЭС, затем можно будет инициировать переговоры по соглашению. Для нас это немного бюрократизированный, непривычный процесс, но я думаю, что Чили пройдет все эти стадии ради той возможной выгоды, которое это соглашение принесет нашей стране.

Что касается латиноамериканского региона, многие страны заинтересованы в поставках сырья. Мы также заинтересованы в тех технологиях, которые могут предложить страны ЕврАзЭС.

Еще одна очень важная тема - добыча полезных ископаемых, ведь Перу, Чили и Аргентина обладают большими запасами полезных ископаемых.

Страны ЕврАзЭС в свою очередь готовы сотрудничать в области энергетики. В ходе встречи представители ЕврАзЭС обозначили свой интерес в сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Так как в странах нашего региона пока нет ни одной АЭС, это предложение нас очень заинтересовало. Добавлю, что энергетическое сотрудничество Чили с Казахстаном затрагивалось и в ходе нашего участия в ЭКСПО в Астане.

В ходе встречи представители ЕврАзЭС обозначили свой интерес в сотрудничестве в сфере атомной энергетики

Помимо этого, ведутся переговоры по линии банковского сектора по теме экономической интеграции. Для этого в Россию специально приезжал представитель государственного банка Чили.

Сейчас делегация из нашей страны намерена посетить киргизскую столицу Бишкек, там мы хотим обсудить возможность создания рабочей группы по вопросам сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

С Россией мы уже активно сотрудничаем в области сельского хозяйства и то, что нужно сделать в этой области - это создать рабочую группу по инвестициям. Так что, как видите, нам есть куда двигаться, есть очень много направлений для развития взаимодействия.  

Беседовала Мария Хренова

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