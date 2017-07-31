Экс-премьер Киргизии: ЕврАзЭС сделает экономику республики более конкурентоспособной

Темир Сариев © Бакыт Мейманбеков

О вступлении Киргизии в Евразийский экономический союз, выстраивании отношений с партнерами по ЕврАзЭС и причинах участия в предстоящих 15 октября президентских выборах ТАСС рассказал один из основных претендентов на пост главы республики, экс-премьер Темир Сариев.

– Темир Аргембаевич, Киргизия вошла в состав Евразийского экономического союза, когда вы возглавляли правительство. Но споры о целесообразности этого шага продолжаются в республике до сих пор…

– Я по-прежнему уверен, что вступление Кыргызстана в ЕврАзЭС было правильным и своевременным. Прошедшие два года показали, что позитивные ожидания подтвердились, а опасения противников – нет. Был отменен таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль на границе Кыргызстана и Казахстана. Улучшилась торговая инфраструктура в стране. Мы оснастили все основные пункты пропуска через границу современной техникой. Появились десятки современных лабораторий, которые аккредитованы и внесены в Единый реестр ЕврАзЭС. Сейчас создаем современную национальную испытательную базу, которая будет задействована в продвижении экспорта не только в страны Евразийского экономического союза, но и дальнего зарубежья.

Я по-прежнему уверен, что вступление Кыргызстана в ЕврАзЭС было правильным и своевременным

Сами посудите – за два года в этом направлении мы добились большего прогресса, чем за предыдущие десятилетия. Большую помощь в интеграции республики в ЕврАзЭС оказывает Кыргызско-российский фонд развития. За счет средств фонда выдаются кредиты для финансирования малого и среднего бизнеса, финансируется ряд крупных проектов. После вхождения страны в ЕврАзЭС были упрощены процедуры трудоустройства и улучшены социальные условия жизни для наших трудовых мигрантов и их семей. Отменено квотирование и обязательные разрешения на работу, увеличен срок временного пребывания граждан Кыргызстана в РФ без регистрации до 30 суток.

– На ваш взгляд, на практике удалось задействовать все механизмы, которые предусмотрены участием в этой организации?

– Мы еще не используем до конца все те возможности, которые дает членство в союзе. Ведь это не просто таможенный союз, как его ошибочно воспринимают многие в нашей стране. ЕврАзЭС – это создание в перспективе единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках союза. В его рамках для поставщиков услуг не применяются дискриминационные, количественные и иные ограничения, предусмотрено взаимное признание разрешений, профессиональных квалификаций и возможность работы без дополнительного учреждения юридического лица. Кроме того, государства-члены ЕврАзЭС предоставляют национальный режим доступа к государственным и муниципальным закупкам, что дает возможность поставщикам из разных стран участвовать в этих тендерах.

– Получается, что все замечательно и никаких проблем...

– Наши оппоненты, ставящие под сомнение сам факт вступления Кыргызстана в это интеграционное объединение, указывают в первую очередь на внутренние проблемы страны. Девальвация российского рубля и казахстанского тенге была намного более значительной, чем нашей национальной валюты, что сделало отечественные товары менее конкурентоспособными. Это абсолютно не связанные со вступлением в ЕврАзЭС факторы, они бы имели место в любом случае. Однако наши критики связывают падение спроса на кыргызскую продукцию в Казахстане и России со вступлением в союз. Кроме того, наши государственные органы оказались нерасторопными и недостаточно профессиональными. Выдача фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов для наших экспортеров идет с большими задержками. До сих пор мы не можем снять ветеринарный контроль на границах, потому что наша система не удовлетворяет технические требования партнеров по ЕврАзЭС.

– Была ли у страны альтернатива вступлению в это экономическое объединение?

– Не думаю, что у нас были какие-то альтернативы для этого шага. Государства с небольшой экономикой и маленьким внутренним рынком обязаны участвовать в интеграционных процессах. Кыргызстан в этом плане не исключение. Несмотря на отсутствие выхода к морю, мы являемся одной из наиболее открытых экономик мира. Не менее 70% наших товаров экспортируется в страны ЕврАзЭС. Наши партнеры давно уже успели оценить и привыкнуть к кыргызским товарам. Альтернативные рынки и участие в других интеграционных объединениях потребовало бы от страны титанических усилий и не факт, что они стали бы успешными. Сегодняшний мировой рынок является высококонкурентным. Сотни стран, десятки тысяч компаний ищут рынки сбыта для своей продукции. Для того, чтобы найти новых покупателей на свои товары нужно соответствовать международным стандартам качества, тратить огромные средства на продвижение. В этих условиях для Кыргызстана было естественным в первую очередь сосредоточить свои усилия на традиционных рынках.

Для того, чтобы найти новых покупателей на свои товары нужно соответствовать международным стандартам качества, тратить огромные средства на продвижение

Некоторые эксперты указывают, что не обязательно было входить в ЕврАзЭС, поскольку в рамках СНГ существует зона свободной торговли. Однако, ЕврАзЭС предлагает свободное движение на единой таможенной территории товаров не только собственного производства, но и товаров из третьих стран. Отсутствуют внутренние таможенные границы, нетарифные барьеры. Предприниматели и граждане избавлены от издержек по оформлению товаров, доказыванию их национального происхождения. А это уже принципиальная разница.

Конечно, в случае отказа от участия в союзе нас не ожидал бы коллапс. Но ЕврАзЭС дает возможность стране ускорить развитие, модернизировать инфраструктуру и экономику. Отпадает необходимость в больших расходах на разработку национальных технических регламентов и иных нормативных актов в области санитарного, ветеринарного и фитосанитарного законодательства. Значительно повышается инвестиционная привлекательность республики, ведь мы уже не просто страна с 6-миллионым населением, а часть единого рынка в 180 миллионов человек.

– Многие технические вопросы, связанные с участием с ЕврАзЭС, не решены до сих пор. В частности, с фитосанитарным и ветеринарным контролем на границе республики с соседями по союзу. Как вы думаете, с чем это связано?

– Главной проблемой здесь является недостаточная подготовленность наших государственных органов, квалификация руководства и рядовых исполнителей. И, в какой-то степени, отсутствие политической воли на быстрые изменения. Создание необходимой инфраструктуры и обеспечение услуг для предпринимателей, решение вопросов ветеринарного контроля должно быть на ежедневном контроле руководства страны. Пока мы во многом полагаемся на техническую помощь, в первую очередь от России и Казахстана. Нужно отметить, что в ЕврАзЭС существует конкуренция и никто не будет делать нам поблажки, закрывать глаза на наши недостатки. Система контроля качества продукции должна соответствовать всем требованиям Евразийского экономического союза для того, чтобы наши товары могли беспрепятственно экспортироваться на рынки стран-участниц.

– Вы ведь были премьером во время присоединения страны к ЕврАзЭС, поэтому должны владеть достоверной информацией. Какие перспективы на самом деле были у страны в случае отказа к нему присоединиться ?

– В первую очередь, доступ нашей продукции на рынки ЕврАзЭС стал бы более сложным из-за применения нетарифных барьеров. С момента образования Таможенного союза и введения в действие новых соглашений и правил, экспорт Кыргызстана в эти страны стал высокозатратным. Время на пересечение границы Казахстана увеличились с 8,6 часа в 2011 году до 21,5 часа в 2012 году. Если бы не вступили в ЕврАзЭС, скорее всего, республика полностью потеряла бы свое значение транзитной страны, десятки тысяч людей, занятых в этой сфере, лишились бы работы.

Нельзя просто собрать урожай в поле, загрузить в грузовик и продать. Времена кустарного производства уходят в прошлое

Наши трудовые мигранты, составляющие по разным оценкам до 30% трудового населения республики, столкнулись бы с огромными проблемами при трудоустройстве в странах союза. В последние годы в России ужесточилось миграционное законодательство. На момент вступления в ЕврАзЭС 180 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана, находились в черных списках и не могли выезжать на заработки. Благодаря вступлению в ЕврАзЭС, удалось вывести из черного списка почти половину наших граждан, попавших туда за незначительные нарушения миграционного и трудового законодательства. Сейчас наши мигранты могут работать на тех же условиях, что и другие граждане этого экономического объединения.

Кроме того, наша национальная система контроля качества продукции по-прежнему находилась бы на архаичном уровне или вовсе отсутствовала. Нужно понять, что весь мир стремительно развивается. И то, что было возможным в 1990-е годы, 2000-е годы, уже не получится делать сейчас. Нельзя просто собрать урожай в поле, загрузить в грузовик и продать. Времена кустарного производства уходят в прошлое. Сегодня необходимо иметь все подтверждающие документы о том, что продукция безопасна, что она обработана и упакована должным образом. Это нужно в первую очередь не потому, что этого требуют регламенты союза, а чтобы обеспечить безопасность и комфорт для собственных потребителей внутри страны. Приобретая продукцию в магазине, каждый покупатель должен быть уверен, что она отвечает всем требованиям. ЕврАзЭС дает возможность Кыргызстану пройти этот путь быстрее, создать новую культуру производства, сделать экономику более конкурентоспособной.

– Были ли у киргизской стороны весомые аргументы для отказа от вступления в это объединение?

– У любого процесса, у любого решения есть положительные и отрицательные моменты. Необходимо выбирать наиболее рациональный вариант. После вхождения в ЕврАзЭС мы в какой-то степени теряем возможность национального выбора в отдельных областях, в первую очередь, в системе технического регулирования, в таможенной политике и так далее. Кыргызстан – одна из пяти стран-участниц и, естественно, нет гарантий, что именно наши предложения будут учтены в конечном варианте. Нам остается только доказывать и убеждать наших партнеров.

Также в перспективе ряд товаров, в первую очередь автомобилей, станут менее доступными для наших граждан из-за более высоких тарифов. ЕврАзЭС создает условия для появления производств внутри союза, но нет гарантии, что эти проекты будут реализованы именно в Кыргызстане. Кстати, одним из главных аргументов наших оппонентов было то, что вступление в ЕврАзЭС приведет к значительному росту цен. У нас даже проходили митинги, где противники вступления демонстрировали ценники, на которых было указано сколько будет стоить тот или иной товар в союзе. В реальности же уровень инфляции в Кыргызстане за последние два года находится на исторически минимальном уровне. В 2015 году цены выросли всего на 3,4%. По итогам 2016 года в стране наоборот наблюдалась дефляция.

Также были серьезные опасения, что вступление в организацию приведет к прекращению транзита товаров через Кыргызстан и закрытию наших крупнейших оптовых рынков, на которых работают десятки тысяч человек. Однако импорт товаров из третьих стран наоборот увеличился, а рынки, которые находились на грани закрытия, получили новую жизнь.

– В отличие от остальных стран-участниц ЕврАзЭС, Киргизия на протяжении трех лет демонстрирует хоть и небольшой, но все-таки экономический рост. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Наша экономика не так зависит от производства энергоносителей, падение цен на которые и явилось одной из главных причин экономического кризиса в странах ЕврАзЭС. Другой причиной является различная структура наших экономик. У нас, в основном, ВВП формируют малые и средние предприятия и сфера услуг, которые не так сильно зависят от внешней конъюнктуры, являются более гибкими и легче адаптируются к новым условиям. Также свою роль сыграли реформы в области улучшения бизнес-среды, проводимые в последние годы, в частности в лицензионно-разрешительной сфере, сокращении проверок, упрощения налогового администрирования. Это позволило бизнесу сократить издержки. Ну и не будем забывать, что изначально ВВП Кыргызстана был значительно ниже, чем в других странах-участниках союза и менее подвержен риску сокращения.

– Парламент республики отстранил вас от должности премьера по подозрению в причастности к коррупционным схемам. При этом никаких уголовных дел в отношении Сариева возбуждено не было и обвинения депутатов впоследствии не подтвердились. Зачем и кому в таком случае была выгодна ваша отставка?

– Хочу уточнить. Это не парламент страны меня отстранил и тем более не по подозрению в причастности к коррупционным схемам. Я сам подал в отставку, чтобы не давать повода некоторым политиканам использовать эту ситуацию в своих целях.

Я сам подал в отставку, чтобы не давать повода некоторым политиканам использовать эту ситуацию в своих целях

Да, действительно, формальной причиной были якобы какие-то нарушения в вопросе строительства дороги Балыкчи – Корумду в Иссык-Кульской области. Специальная комиссия не нашла никаких нарушений в строительстве новой трассы. Депутаты после проверки сами признали, что в основе отставки правительства лежали сугубо политические причины. Хотя некоторые политики очень даже старались найти компромат на меня и других министров.

Весь этот скандал был затеян с одной целью – сместить меня с поста премьер-министра. Уже тогда все это делалось политическими конкурентами с прицелом на предстоящие президентские выборы, потому что я и в то время не скрывал своего намерения участвовать в них.

– Партия "Ак-Шумкар" ("Белый сокол"), лидером которой вы являетесь, выдвинула вас кандидатом в президенты. Почему вы решили бороться за главный государственный пост в стране?

– Республика нуждается в реформах и это не высокопарная дежурная фраза, а сегодняшняя реальность. Это признают не только политики, но и избиратели. Мы не используем имеющиеся возможности для проведения стратегических реформ в экономике и в сфере государственного управления. Раз за разом упускаем шансы для налаживания эффективных взаимоотношений с нашими внешними партнерами.

Необходимо навести, прежде всего, элементарный порядок в стране. У нас очень вольное отношение к исполнению законов, как правило, со стороны чиновников. Госадминистрации на всех уровнях должны работать оперативно, как кризис-менеджеры. Нужно, чтобы законы принимались не для галочки, а для того, чтобы их неукоснительно исполняли. Нужны новые подходы в развитии сельской местности и малых городов. Нужно, чтобы молодежь получала хорошее образование и профессионально работала как в системе госуправления, так и сфере предпринимательства. Все это можно и нужно реализовать. Вокруг меня сейчас сплотилась очень хорошая, грамотная, патриотичная команда людей. Которая способна выполнить поставленные цели и ответить на все вызовы времени.

– На данный момент на пост президента республики претендуют несколько "политических тяжеловесов". Рассматриваете ли вы вариант объединения с кем-то из них, тем более, что в независимой истории республики подобные тандемы далеко не редкость?

– В Кыргызстане достаточно много политиков, имеющих свой электорат в разных регионах и разных сегментах общества. Поэтому вопросы объединения политических сил актуальны, важны и нужны для достижения успеха. Одним из лозунгов, с которым наша команда идет на выборы, является "Бирге!", что означает "Вместе!". Так что союз политических сил – это не просто необходимость, но и еще и часть нашей стратегии.

– Власти республики обещают провести предстоящие президентские выборы максимально честно, справедливо и прозрачно. Вы верите, что так называемый административный ресурс во время предвыборной кампании и голосования действительно не будет задействован?

Восстановление доверия к выборам займет долгие годы. Но я уверен, что на этих президентских выборах решение примет именно народ и никто не сможет навязать электорату другой результат

– Совершенно исключить действие административного ресурса во время выборов не могут даже в самых развитых странах. Вряд ли и наши власти устоят перед искушением использовать государственные ресурсы на выборах. Но реформа избирательной системы, проведенная в последнее время, внедрение биометрии, автоматических считывающих данные урн, автоматизация всего процесса позволили значительно сократить такие нарушения как фальсификация результатов голосования, вбросы бюллетеней, многократный подход к урнам одних и тех же избирателей. Это уже большой шаг вперед. Однако, к сожалению, за прошедшие 20 лет часть избирателей утратила веру в институт выборов. И многие предпочитают продать свой голос тому политику, кто даст больше денег. Восстановление доверия к выборам займет долгие годы. Но я уверен, что на этих президентских выборах решение примет именно народ и никто не сможет навязать электорату другой результат. В нашей стране это уже невозможно.

– Кого вы считаете основным фаворитом предстоящих выборов?

– Я иду на выборы, чтобы победить. Желаю всем конкурентам честной и открытой борьбы в выборной кампании.

Беседовал Вадим Нешкумай