Дмитрий Тулин: ЦБ не ждет сильных потрясений для банковской системы

Дмитрий Тулин © Сергей Коньков/ТАСС

Процесс оздоровления российского банковского сектора почти завершился, но на рынке еще остались слабые банки, "лечение" которых и намерен продолжить регулятор. О том, почему не был санирован банк "Югра" и почему не стоит ждать отзывов лицензий у крупных и значимых кредитных организаций, рассказал в интервью ТАСС первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

— Как крах банка "Югра" скажется на развитии банковского сектора? Некоторые банки, в том числе достаточно крупные, сейчас становятся объектами недобросовестных информационных атак. Есть ли основания для беспокойства?

— Банк России постоянно осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций. Мы имеем детальную картину того, что происходит в каждом из наших поднадзорных. И несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков.

— Как новый механизм санации поможет стабилизировать банковскую систему в текущих условиях и может ли он использоваться уже сейчас?

— Этот механизм появился у нас в июне, и мы готовы задействовать его при необходимости.

Очень важно, что этот механизм обеспечивает непрерывность деятельности банков и полное исполнение ими всех обязательств — как перед физическими, так и перед юридическими лицами. Для вкладчиков и клиентов санируемых банков ничего не меняется, а финансовая устойчивость этих банков сразу повысится за счет инвестиций из фонда консолидации банковского сектора.

— Почему же тогда не был санирован банк "Югра"?

— Банк "Югра" являлся относительно крупным "карманным" банком, который практически все привлеченные от вкладчиков деньги использовал для финансирования личного бизнеса своих собственников.

Да еще осуществлял эти операции таким образом, что значительная часть выданных банком кредитов вернуть практически невозможно. Существенная доля кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг банка носит "технический", схемный характер. Это притворные сделки, маскирующие накопленные банком убытки.

— Это касается только банка "Югра" или это позиция регулятора по отношению к банкам с подобной бизнес-моделью?

— Расходовать государственные деньги — а санация идет за государственный счет — оправданно для восстановления финансовой устойчивости тех банков, которые выполняют общественно значимую функцию финансовых посредников в экономике. А если банк "пылесосит" вклады в интересах собственников банка, да еще безвозвратно утрачивая привлекаемые деньги, то он опасен для общества и "оздоровлению" не подлежит.

— Можно сказать, что банков с подобной бизнес-моделью не осталось на российском рынке?

— Сколько-нибудь заметных банков с такой безнадежной и опасной для общества моделью ведения бизнеса не осталось. Слабые банки еще сохранились, но — используя медицинскую терминологию — их болезни диагностированы, и мы вместе с их собственниками проводим необходимое лечение.

— Если оно по каким-то причинам будет неэффективным?

— Тогда, как я уже сказал, может быть использован механизм финансового оздоровления, таким образом, дестабилизации финансового рынка не произойдет. Напротив, устойчивость системы в целом будет повышаться за счет дополнительных инвестиций в капитал ослабленных банков. Сохранность сбережений будет обеспечена, а окрепшие банки получат возможность наращивать кредитование экономики.