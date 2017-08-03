Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей

Андрей Калмыков © Пресс-служба авиакомпании "Победа"

Российским авиапассажирам, еще не вполне привыкшим к правилам провоза багажа и отсутствию питания на рейсах "Победы", вскоре предстоит столкнуться с новыми условиями перелетов.

В конце сентября в силу вступает закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты: вместо обязательных ранее 10 кг багажа, пассажир сможет взять с собой только ручную кладь в 5 кг (на возвратные билеты норма не распространяется). Предполагается, что норма позволит снизить стоимость билетов (ранее стоимость перевозки багажа изначально была заложена в цену билета, но часть пассажиров путешествует налегке).

Наиболее чувствителен к новому закону единственный в России лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), давно настаивающий на отмене обязательного бесплатного провоза багажа. О том, как новый закон скажется на деятельности перевозчика, перспективах роста авиакомпании и о планах отменить платный провоз рюкзаков в салоне в интервью ТАСС рассказал гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

— "Победа" растет впечатляющими темпами: в 2016 году рост пассажиропотока составил около 40% (более 4,3 млн пассажиров), прибыль — 3 млрд руб. Каких показателей вы ожидаете в этом и в 2018 году?

— В этом году перевезем точно более 4,5 млн пассажиров, на следующий год — бюджет пока в процессе подготовки: мы не можем прогнозировать пассажиропоток, пока не утвердим маршрутную сеть. Но уже сейчас есть уверенность, что в 2018 году мы можем войти в ТОП-5 крупнейших авиаперевозчиков России. Что касается чистой прибыли, то этот показатель мы раньше времени не раскрываем.

— Но в 2017 году вы получите чистую прибыль?

— Конечно.

— Показатель вырастет по сравнению с прошлым годом?

— А почему должен вырасти? Прибыль может и уменьшиться: выросла цена на топливо и валютные расходы из-за роста курса.

— Ранее планировали в 2017 году пассажиропоток на уровне 5 млн человек, почему пересмотрели прогноз?

— У нас сдвинулся график поставок новых самолетов Boeing 737NG. Предполагалось, что в этом году мы получим пять самолетов. Первый новый самолет приходит в конце октября вместо начала октября и встанет в расписание только в начале ноября. Соответственно, тот самолет, который должен был поступить в ноябре, сдвигается на декабрь, а один декабрьский самолет — на январь 2018 года.

— Почему произошел сдвиг сроков?

— Это штатная ситуация, производитель по контракту имеет право сдвигать сроки поставок на месяц вправо или месяц влево. Сейчас часть поставок перенеслась на 2018 год.

— Сейчас в парке "Победы" 12 судов, флот состоит только из самолетов Boeing 737-800 NG. Ваша стратегия подразумевает к 2019 году расширение флота до 40 самолетов. В реальности, видимо, не получится придерживаться этого графика?

— На сегодняшний день по 30 машинам у нас есть твердые контракты: 12 самолетов сейчас летают, еще 18 законтрактованы и проплачены, из них в 2018 году ожидаем поступления восьми машин. Пока так и остается в плане 40 машин, но по остальным 10 самолетам смотрим, что будет происходить на рынке.

— Еще в 2015 году вы говорили, что "Победа" рассматривает возможность эксплуатации самолетов МС-21. Недавно самолет совершил первый полет. Вы еще допускаете возможность его эксплуатации?

— Мы его рассматриваем. Но пока ждем. Один "Аэрофлот" законтрактовал 50 машин, а есть и еще множество других заказчиков. Так что реально этот вопрос обсуждать можно будет после 2022 года.

— Что касается развития "Победы", есть ли внутренняя стратегия развития лоукостера после 2018 года?

— В этом году совет директоров будет рассматривать долгосрочную стратегию развития.

— А что вы предложили?

— Стратегию разрабатывает собственник, а не менеджмент. Сейчас мы очень успешно работаем по плану, который был принят еще перед запуском "Добролета" (первый российский лоукостер, также входил в группу "Аэрофлот", был запущен в 2013 году, позже попал под санкции, на его базе была образована "Победа" — прим. ТАСС).

— Какие планы по развитию маршрутной сети?

— Будем больше развиваться в регионах. В лето-2017 частота региональных рейсов была увеличена на 47%, в зимнем расписании этот показатель тоже примерно на 50% будет выше прошлогоднего. Будем "раскатывать" и новые маршруты. Например, Красноярск-Новосибирск-Екатеринбург. Все просто: если мы, минуя Москву, связываем между собой два любых миллионника и предлагаем низкую цену, пассажиропоток гарантирован. При чем это будет новый пассажиропоток, пересаженный в самолет с наземного транспорта.

— А как международному перевозчику "Победе" есть куда расти?

— Мы бы хотели в перспективе открыть многие направления, но на них пока нет коммерческих прав.

Например, мы хотели летать из Санкт-Петербурга в Пизу, но нет свободных квот (количество авиакомпаний и частоты полетов между странами ограничены соглашениями о воздушном сообщении — прим. ТАСС). Мы обращались в Минтранс с просьбой провести переговоры с итальянскими авиавластями и увеличить квоты, но пока результата нет. То же самое с Инсбруком. Мы возобновили попытки открыть этот рейс, но не получили поддержки со стороны наших авиавластей.

Мы будем расти там, где у нас будет такая возможность. Вот из Краснодара планируем открыть рейс в Тбилиси. Среди международных новинок из Москвы будет Баден-Баден, Стамбул. Возможно, анонсируем еще несколько интересных направлений. Но основная ставка, разумеется, все же на внутренние рейсы, преимущественно региональные. В любом случае, все еще будет корректироваться в соответствии с флотом. Один новый самолет у нас почти целиком будет задействован только на полетах в Улан-Удэ.

— Кстати, об Улан-Удэ. Вы открываете полеты в этот регион 30 сентября. Но впервые об этом рейсе мы услышали от властей региона. Это будет самый длительный рейс "Победы" и, на первый взгляд, он абсолютно не вписывается в вашу маршрутную сеть.

— Да, это совсем не типичный для нас рейс, он вряд ли станет коммерчески выгодным. Но в процессе переговоров с местным аэропортом и нашими авиавластями мы сошлись во мнении, что в регионе есть большой спрос на низкобюджетные перевозки, и мы попробуем "раскатать" этот маршрут.

— А питание там будет?

— Более 1000 билетов мы продали в Улан-Удэ по 999 руб. Какое питание? Все рейсы мы выполняем по единым стандартам и правилам. Здесь и ФАП (Федеральные авиационные правила — прим. ТАСС) на нашей стороне. Согласно им питание может не предоставляться, если это установлено правилами перевозчика, и пассажир проинформирован об условиях обслуживания до покупки билета. Правила перевозки "Победы" изложены на сайте даже подробнее, чем нужно. Да и никто не мешает взять еду с собой. Вода на борту есть.

— Генеральный директор "Аэромара" — поставщика питания на рейсах "Аэрофлота" в Шереметьево — заявлял, что ведет переговоры с "Победой" об организации питания на рейсах авиакомпании. Что-то все же изменилось в ваших планах?

— На сегодняшний день мы не планируем предоставление питания даже в среднесрочной перспективе. Организация питания требует слишком много дополнительных расходов, это не выгодно ни нам, ни пассажиру. Логистика и администрирование процесса таковы, что бутерброд будет стоить дороже, чем билет. Но напомню, что мы никогда не запрещали пассажирам взять питание с собой на борт.

Я сам часто вижу, как пассажиры разворачивают на столиках свою домашнюю еду и вполне комфортно обедают. Да даже многие бортпроводники, глядя на них, начали брать с собой еду из дома вместо надоевших невкусных касалеток (лоток с питанием в авиакомпаниях — прим.ТАСС). Может, это и лучше.

— Вы тоже берете питание из дома, когда летите бортпроводником?

— Я не так часто летаю в силу загруженности, всего пару раз в месяц, но всегда обязательно беру еду с собой из дома.

— Хорошо, торговля на борту не выгодна. А другие неавиационные доходы? Реклама на фюзеляже или в салоне?

— У нас продолжается контракт по средству от укачивания "Драмина", мы его переподписали. И гигиенические пакетики раздаем, и аудиорекламу транслируем, и подголовники брендированные на местах повышенной комфортности размещаем. А что касается рекламы на фюзеляже, ведем переговоры с одним крупным потенциальным заказчиком. Это дорогая услуга. Но вопрос не только в цене: для покраски нужно найти время, чтобы вывести из расписания самолет. Пока мы не можем себе этого позволить.

— Под новые самолеты, которые придут в этом году, нужно будет набрать экипаж…

— Конечно, мы над этим успешно работаем. До конца года планируем привлечь около 150 бортпроводников и 100 пилотов. Но проблемы не видим, потому что приглашаем не только действующих пилотов и бортпроводников, но и молодежь — на обучение. Большинство бортпроводников, которые придут в компанию до конца года, сейчас проходят обучение по стандартам "Победы" — за наш счет. Это молодые ребята, которые хотели начать карьеру в авиации, но не могли обучиться самостоятельно.

Пилотов мы тоже с удовольствием набираем из выпускников. Наш командно-летный состав практически живет в Ульяновске, отбирая достойных выпускников. Это не значит, что ребята сразу вводятся в строй. В начале этого года мы после училищ набрали 20 выпускников, они сейчас проходят у нас дополнительное очень серьезное обучение, длительную подготовку, и только в конце этого года они будут готовы летать уже вторыми пилотами. Обучение со скамьи — очень серьезное подспорье для нашей авиакомпании, мы сами воспитываем высокопрофессиональные кадры сразу с учетом стандартов компании.

— Сколько пилотов и бортпроводников вы планируете набрать до конца 2018?

— Пока ожидаем прирост штата на 140 пилотов, в том числе будут выпускники. И 200 бортпроводников, большинство из них мы обучим сами.

— Не страшно в рейс выпускать неопытных пилотов?

— Почему неопытных? Они же у нас доучиваются. Кроме подготовки на тренажерах, они обязательно летают в реальных условиях. Есть очень серьезная программа подготовки. Напротив, нам категорически важно, чтобы наши экипажи были подготовлены на высочайшем уровне. Мы чемпионы мира по налету на Boeing 737NG и лидеры по пунктуальности, мы просто не можем позволить себе работать с непрофессионалами.

— Вас затронула недавняя история с массовым аннулированием пилотских лицензий?

— Да, был один второй пилот, у которого отозвали лицензию. Он обучился в Сасовском летном училище, получил красный диплом, начальник училища лично награждал его. И вдруг у него аннулировали право на выполнение полетов. Но он пошел в суд и выиграл, Росавиация восстановила его лицензию.

— А за рубеж у вас многие пилоты ушли, насколько проблема для вас чувствительная?

— Отток существенный, слишком высока разница в зарплатах. Но вопрос не в количестве увольняющихся, а в том, что уходят не выпускники и не вторые пилоты, уходят опытные командиры. С начала года — 14 человек (сейчас в штате 108 командиров). Мы их не осуждаем. Там гораздо выше зарплата, но нужно понимать, что она выше в том числе и за счет более высокой нагрузки на пилота. В России ограничено суммарное количество рабочих часов, законодательством строго ограничены переработки и т.д.

— Вы вводили подъемные — разовую выплату при трудоустройстве пилотов, как это недавно сделали "Аэрофлот" и "Россия"?

— Да, ввели недавно подъемные выплаты 600 тыс. руб. и 300 тыс. руб. — для КВС и вторых пилотов соответственно.

— Недавно президент подписал закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов. Как это повлияет на правила авиакомпании?

— Закон очень хороший, еще бы хотелось увидеть подзаконный акт Минтранса, который регулирует нормы провоза ручной клади.

Закон вступает в силу в конце сентября, но нормы провоза ручной клади нам пока не понятны. С другой стороны, мы уже знаем, что отмена обязательного багажа в 10 кг даст нам возможность снизить базовые тарифы на величину до 20%. Да и минимальный тариф, впрочем, тоже: с 999 руб. до 777 руб.

— Основной посыл Минтранса ясен — бесплатно одно место ручной клади в 5 кг, но компании могут установить более щедрые нормы. В "Победе", наверное, будут ориентироваться на минимальные требования?

— Мы планируем установить размер, габариты, максимальной ручной клади и не ориентироваться на вес.

То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите. Даже если это все будет весить более 5 кг, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер. Объем, как у зарубежных лоукостеров, будем определять с помощью специального “измерителя”.

— То есть вы внутри компании полностью снимите ограничение на вес ручной клади?

— Совсем мы его снять не можем. У нас есть еще максимальная нагрузка на одну багажную полку, установленная авиапроизводителем. Но, прежде всего, нам важен объем.

— Какой будет максимум?

— Мы пока не считали. Написали сейчас письмо в Boeing, чтобы нам дали рекомендации по безопасному размещению на багажной полке. Но уже сейчас понятно, что мы не будем ограничивать количество мест ручной клади.

— То есть, в этот "измеритель" я смогу положить, например, три своих вещи. Если они все поместятся, то я спокойно проношу их на борт?

— Конечно. Это решение должно снять нашу вечную проблему с платным провозом рюкзаков, дамских или не дамских сумок. Для меня это, пожалуй, самое важное в плане провоза багажа.

— Но, кстати, бесплатно к ручной клади я все еще, согласно обновленным правилам, могу взять дамскую сумку и несколько предметов?

— Нет. В законе написано, что только в том случае, если это не повлияет на безопасность перевозок, а мы уже "отдали" максимальный разрешенный вес под ручную кладь. Так что все дамские сумки будут учитываться в составе ручной клади.

— Что касается бесплатного провоза рюкзаков, разве вам это выгодно? Судя по прессе, создавалось впечатление, что плата за провоз рюкзаков дает вам неплохой дополнительный доход?

— Дело было не столько в заработке на рюкзаках, а в законодательстве и ограничениях. Поскольку теперь ограничения в большей степени сняты, мы можем пойти навстречу любителям рюкзачков.

— Минтранс убрал из перечня для бесплатной перевозки верхнюю одежду, ноутбук, мобильный телефон и еще несколько наименований. Значит ли это, что, например, "Победа" будет просить пассажира доплатить за провоз верхней одежды?

— Конечно, нет. Как можно просить доплату за провоз мобильного? Наверное, если ты заходишь в самолет в пальто, а в руках у тебя только что купленная в магазине шуба, то придется убрать ее в чемодан или засчитать в объеме ручной клади и, возможно, доплатить за нее. Если просто заходишь в самолет в верхней одежде, то, конечно, никто не будет тебя просить доплатить за нее. Не нужно утрировать. Если в перечне не учтен бесплатный провоз нижнего белья, это не значит, что вас попросят за него доплатить.

— А ноутбук тоже можно будет провезти бесплатно?

— Хоть 10 ноутбуков, если они суммарно пройдут по габаритам измерителя.

— Хорошо. А расценки на багаж и на дополнительные места ручной клади планируете менять?

— Естественно, будем все корректировать. Мы сделаем багаж дешевле. Предложим клиентам провоз минимальной нормы в 15 кг, это самый оптимальный вес. Сейчас мы предлагаем только бесплатные 10 кг, платные 20 кг и 32 кг или оплата по 1 кг. Поэтому провоз багажа 15 кг обходится в 2500 руб.: 10 кг бесплатно и за каждый дополнительный килограмм — по 500 руб. После того как мы начнем продажу невозвратных билетов по новому закону, стоимость багажа 15 кг составит 1 тыс. руб. Также минимум на 30% снизим стоимость провоза специального багажа, в том числе спортивного инвентаря.

— Как будет в таком случае определяться место для дополнительного платного провоза ручной клади, наверняка многие пассажиры предпочтут докупить такую услугу?

— Мы знаем статистику: не все идут с ручной кладью. Будет установлено ограничение по количеству пассажиров, которые смогут приобрести такую услугу. Это практика Raynair. Мы не изобретаем велосипед, мы копируем лучшие зарубежные практики в сфере лоукост, насколько это возможно в существующих реалиях.

Беседовала Мария Амирджанян