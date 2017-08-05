Александр Кокорин: очень соскучился по сборной России

Александр Кокорин © Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин уже давно считается одним из талантливейших российских футболистов, однако из-за провала сборной России на Евро-2016, скандала с шампанским и последующего неудачного сезона стал беспощадно критиковаться общественностью и даже перестал вызываться в национальную команду. Однако новый сезон Кокорин начал удачно, забивая чуть ли не в каждом матче. В интервью ТАСС форвард рассказал, как решил пересмотреть свое отношение к карьере, отметил доверие главного тренера "Зенита" Роберто Манчини и признался, что очень соскучился по сборной, куда мечтает вернуться.

— Как оцените свое нынешнее ментальное состояние? В последнее время вы много забиваете, вас хвалят.

— Сейчас чувствую себя абсолютно спокойно. Доверие тренера играет немаловажную роль. На поле у меня много заданий, удается забивать - это все не может не влиять на самоощущение. У команды и клуба вообще сейчас новый этап. Роберто Манчини уже сумел повлиять на игроков именно в ментальном плане, привнес психологию победителей. Даже если на поле у нас что-то не получается, тренер быстро замечает это и оперативно вносит корректировки, подбадривает, подсказывает, и тебе самому хочется побеждать. У нас впереди много игр, должно быть интересно.

— Какое главное различие между Мирчей Луческу и Роберто Манчини?

— Сравнивать кого-то с кем-то, наверное, неправильно. Могу отметить, что Манчини очень много работает с игроками индивидуально. Добавилась работа по линиям: тренер отдельно объясняет нюансы игры отдельно защитникам, полузащитникам и нападающим. Стало больше тактических занятий. Если Роберто считает, что какой-то игрок должен сыграть не на своей позиции, то он обязательно объяснит, как правильно это делать, куда бежать, какое игровое задание выполнять в тот или иной момент. Раньше этому фактору уделялось меньше времени.

— Почему у Луческу не получилось с "Зенитом"?

— Мне кажется, ему где-то не хватило времени. Многие игроки при нем ушли, команда перестраивалась, было много травм. Я бы не сказал, что что-то не получилось конкретно у Луческу - не получилось у всех нас.

— Чувствуете ли вы, что доверие болельщиков и журналистов начинает возвращаться к вам после не совсем удачного периода в карьере?

— Я стараюсь об этом не думать. У нас в стране мы уже привыкли к тому, что общественность хвалит, если ты играешь хорошо, и сразу начинает ненавидеть, если у тебя что-то не получается или где-то ты повел себя не так, как должен был. В любом коллективе происходят подобные ситуации: когда команда выигрывает - у всех все хорошо и никакого негатива даже быть не может, но когда команда начинает проигрывать, сразу вылезает всякого рода негатив и создается определенное напряжение. К таким моментам надо относиться проще и стараться на них не зацикливаться.

— Главный вызов для вас на данном этапе карьеры?

— Я хочу играть во всех матчах, хочу быть полезным команде, хочу выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в Лиге Европы.

— Скоро матч со "Спартаком". Каковы ваши ожидания?

— "Спартак" - один из главных раздражителей для нашей команды. История противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в "Динамо" - то тут все совсем по-другому. Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем - это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят "Спартак", знают все. Уверен, что зрителей будет много, и их ждет настоящее зрелище.

— Как оцените игру "Спартака" в новом сезоне?

— По-хорошему я видел только последний матч "Спартака" в чемпионате - против "Краснодара", а остальные смотрел нарезками на базе. Понятно, что спартаковцы в матче с "Краснодаром" очень хотели добиться первой победы в чемпионате, но я считаю, что их соперник сыграл не в свою игру из-за кадровых потерь, поэтому полноценно оценить силу "Спартака" в нынешнем сезоне пока сложно. В первых матчах им где-то не повезло, посмотрим что будет на дистанции.

— Манчини поставил перед вами с Артемом Дзюбой задачу забить за сезон 35 голов на двоих. Луис Адриано из "Спартака" сказал, что они с Квинси Промесом забьют больше.

— Посмотрим. Я не думаю, что это был какой-то вызов нам. Понятно, что спартаковцы будут стараться забить больше и это нормально для нападающих. В любом клубе игроки группы атаки хотят принести как можно больше пользы. У меня нет такого чувства, что теперь мы кровь из носу должны забить 35 мячей, а на команду даже не оглядываться. Ясно, что любой нападающий хочет забить много, но командные интересы и общекомандный успех должны быть на первом месте.

— На игру назначен арбитр Михаил Вилков, который уже обслуживал матчи "Спартака" и "Зенита", и тогда к нему были претензии со стороны болельщиков.

— Думаю, что на это не стоит обращать внимания. Вообще, эта тема больше относится к болельщикам. Когда твоя команда проигрывает большие матчи, ты видишь в этих поражениях судейские ошибки. Думаю, что в этой игре все будет зависеть от игроков на поле, а какой судья будет обслуживать встречу, абсолютно неважно.

— В ходе нынешнего трансферного окна состав "Зенита" сильно изменился. В команду пришло много игроков, часть из которых - аргентинцы. Нет ли опасения, что внутри коллектива в будущем могут возникать группировки по национальному признаку?

— Нет. Все ребята, которые пришли в команду, - общительные, все могут пошутить или поддержать шутку, совершенно нормально ведут себя в коллективе и общаются абсолютно со всеми. Я чуть больше общаюсь с Леандро Паредесом, чем с Себастьяном Дриусси, так как Лео говорит по-английски, а для Дриусси это пока трудно. Что-то он, конечно, понимает, но пока не все.

— Какой игрок сейчас самый сильный в чемпионате России?

— Я могу судить только по нашей команде. Жулиано провел неплохой прошлый сезон, Дзюба тоже, но мог забить чуть больше. Судить об игре других команд мне бы не хотелось.

— Ваш одноклубник и друг Дзюба при новом тренере стал реже попадать в состав. В прессе говорят о его возможном переходе в другой клуб. Его беспокоит сложившаяся ситуация?

— Все эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Так же недавно пресса писала и про меня, что я могу перейти куда-то или меня могут обменять - это все выдумки. Если спросить у тех людей, которые это пишут, они не смогут привести никаких доказательств. Я бы не сказал, что такие моменты сильно мешают играть, просто непонятно, откуда это все берется. Конечно, Артема беспокоит тот факт, что он стал играть меньше, но я знаю, что в клубе на него надеются, и уверен, что в будущем все будет хорошо.

— У вас есть понимание, как вернуться в состав сборной России? Может быть, стоит встретиться со Станиславом Черчесовым и попробовать обсудить ситуацию?

— Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее.

— Ждете этого вызова?

— Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго.

— Каким вы запомнили Кубок конфедераций в России?

— Все было проведено на высочайшем уровне. Обидно, что, играя дома, мы все-таки не смогли выйти из группы. По игре команда не заслужила того, чтобы покинуть турнир после группового этапа, случились обидные ошибки, но, с другой стороны, из чего-то же они берутся.

— Одно из главных воспоминаний от Кубка конфедераций - плачущий Федор Смолов после поражения от Мексики. Вы как-то поддержали Федора после матча?

— Я видел эти кадры, но с Федей не разговаривал. Это эмоции, такое случается после каких-то поражений или побед. Проходит неделя-две, и эмоции утихают.

— Как меняется уровень чемпионата России в последние годы?

— Мне кажется, он растет. У нас появляются новые стадионы, на которых приятно играть и куда приятно ходить. Картинка становится приятнее, хорошие игроки к нам едут. Думаю, что все вместе мы растем. Сейчас сложно что-то говорить о чемпионате мира и результатах команды, но в плане организации, я не сомневаюсь, все будет сделано не высшем уровне. Дома реально играть легче. Когда ты приезжаешь на крупный турнир в другую страну, выходишь на поле, а за тебя никто не болеет - это накладывает свой отпечаток. Надеюсь, что после Кубка конфедераций мы проведем разбор тех ошибок, которые были, и станем сильнее.

— Лимит на легионеров приносит пользу нашему футболу?

— Абсолютно нет. Я не знаю, стоит ли его отменять или видоизменять, но на данный момент за весь срок существования лимит не принес никаких ощутимых плодов. Посмотрите сами - как только у нас в сборной получает травму какой-то ведущий игрок, на его место нет очереди из готовых его тут же заменить.

— На фоне нашего чемпионата продажа Неймара из "Барселоны" в ПСЖ выглядет совершенно космической сделкой?

— Я, кстати, не считаю, что продажа Неймара в "ПСЖ" за €222 млн - это что-то невероятное. Я бы отдал за него все €500 млн.

Беседовал Максим Алланазаров