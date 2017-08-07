Алексей Учитель: никто никогда не заставлял меня снимать кино на какую-либо тему

Алексей Учитель © Сергей Бобылев/ТАСС

Создатель фильмов "Дневник его жены" , "Прогулка" и "Край" Алексей Учитель планирует снимать картину о Викторе Цое, продюсирует ленту о футболисте Эдуарде Стрельцове и готовится к осенней премьере "Матильды". О подробностях новых проектов, "бессмысленной борьбе" с депутатом Натальей Поклонской и переснятом по просьбе Минкультуры фильме "Сокровища Ермака" режиссер рассказал ТАСС.

- У меня очень сложная задача - поговорить с вами, не делая основной акцент на "Матильде". Но давайте попробуем?

- Да, конечно.

- Уже известно, что Фонд кино поддержит ваш новый проект "Цой". В 1987 году вы сняли фильм "Рок", одну из первых документальных картин с участием Виктора Цоя. Будете из него какие-то материалы брать для новой ленты?

- После "Рока" я создал ещё одну документальную картину, она называлась "Последний герой".

И если в первом фильме была только одна новелла про Цоя, то второй был целиком посвящен легендарному музыканту. "Последний герой" тогда довольно широко прошел по экранам. Что меня поразило: несколько лет назад, спустя почти 20-летие после премьеры, продюсер фильма решил вернуть его в прокат. Мне казалось, это дикая затея. Но он шёл в лучшем кинотеатре Петербурга - "Авроре". Я был поражён: на сеансах были толпы, все билеты выкуплены. Настолько велик интерес к этому человеку.

- Именно поэтому вы решили сделать и художественную ленту о Викторе Цое?

- Замысел картины возник давно, как раз когда снимал "Последнего героя". Я беседовал с водителем "Икаруса", который участвовал в смертельном для Цоя ДТП, со следователями. Тогда и возникла идея фильма, в котором одним из главных героев будет водитель автобуса. Фактически наша будущая картина - это роуд-муви: гроб с телом Цоя на автобусе везли три дня из Латвии в Петербург. В этом автобусе находились близкие Виктору люди: и его последняя любовь Наталья Разлогова, и его жена, и сын, и продюсер Юрий Айзеншпис, и коллеги по группе "Кино". Мне показалось, что такой подход к истории может быть любопытным. Самое главное, что за рулём этого автобуса оказывается именно тот водитель, который был невольным участником той самой аварии и по сути мало что знал о Цое. Он сидит молча за рулём и слушает разговоры о Викторе. Сценарий написал Александр Гоноровский, он же работал со мной над фильмом "Край".

- В вашем фильме не будет актера, который перевоплотится в Виктора Цоя?

- В том-то и дело, что нет. Будут песни, которые я снимал для "Рока". Так, Цой будет существовать в своём настоящем виде – в музыке и написанных им текстах.

- Но фильм будет с претензией на документальность или вы оставляете себе простор для вымысла?

- Это абсолютно игровая картина. Отступлений в прошлое не планируем. Действие - только в настоящем времени. Я лично общался с некоторыми участниками событий. И оставляю за собой право изменять имена или вносить какую-то долю фантазии. Конечно, с ближайшим окружением Цоя буду ещё разговаривать, мне действительно важно донести до них мысль, что у нас исключительно благие намерения. В фильме не будет ничего, что могло бы бросить тень на Виктора Цоя. Это обещаю.

- Уже известно, когда начнутся съёмки?

- На данный момент я занят подготовкой к премьере "Матильды". События, о которых рассказано в фильме, происходили в июле-августе. Соответственно, подготовку к съёмкам начнём весной 2018 года, а снимать будем уже летом.

- На "Кинотавре" стало известно, что один из основателей группы "Кино" Алексей Рыбин будет снимать фильм про Виктора Цоя на основании своих воспоминаний, Кирилл Серебренников уже начал съёмки картины про молодого Цоя. Три фильма - не перебор?

- Да, наверное, три фильма – это действительно много... Про Серебренникова я, конечно, знал, его картина будет о создании группы "Кино".

Это никак не пересекается с нашей темой. Наш фильм - не байопик, а очень своеобразная история, свой взгляд. Про планы Рыбина я просто не в курсе. Но, думаю, Цой заслужил не одну картину. Надеюсь, договоримся, кто когда выйдет в прокат. Серебренников уже снимает, значит, его фильм выйдет в следующем году. Наша картина в следующем только будет закончена, на экранах появится в 2019-ом. Разберёмся.

- Вы же помните историю с фильмами про космос "Время первых" и "Салют-7"? Они тоже должны были выйти с разницей в год, но в итоге столкнулись. Больших трудов стоило их развести.

- Но в итоге-то разошлись.

- Разошлись, но это было все непросто. Не боитесь финансовых потерь? Условно, если выйдет фильм Серебренникова, зрители насытятся этой темой и скажут: "А зачем нам ещё раз идти на картину про Цоя"? Нет у вас таких опасений?

- Абсолютно нет. Цоем невозможно насытиться, это будут разные взгляды, разные периоды жизни. Наоборот, мне кажется, первая картина только подогреет интерес.

- Ваша кинокомпания также, как и документальный фильм о Цое, называется "Рок". Получается, эта картина дала вам какой-то вектор на долгие годы?

- Безусловно, "Рок" был своеобразной отправной точкой. Меня он освободил внутренне. С фильма "Рок" и до фильма "Матильда" никто никогда не заставлял меня снимать кино на какую-либо тему. Никто не давил, не указывал. Никто меня не просил что-то вырезать из картины, не было никакого прессинга. "Рок" - это судьба, это моя жизнь, которая складывалась довольно любопытно, за что я ей очень благодарен. Надеюсь, что и дальше так будет. И с "Матильдой" в том числе.

- Я посчитала, за этот год на ленте ТАСС было 68 сообщений, в которых упоминается ваше имя и фильм "Матильда". Для сравнения: Мединский упоминается на нашей ленте 427 раз, Михалков - 92, Говорухин - 44. Наверное, постоянное мельтешение, необходимость бесконечно объяснять, давать комментарии - это все безумно утомляет?

- Это я ещё убегаю от большинства звонков, многое даже не комментирую.

Мне кажется, что фильм за себя должен сам говорить. Но, конечно, устал. Идёт бессмысленная борьба, потому что картину никто не видел. Уже сто раз говорил: то, что происходит - полный абсурд. Сама Наталья Поклонская фильма не видела, как она может о нем публично рассуждать, вводя столько людей в заблуждение? Все это безумие, ажиотаж, нагнетание, клевета на российский кинематограф, российскую культуру... И я ведь уверен, что когда фильм выйдет, все встанет на свои места. Конечно, будут противники, будут разные мнения, но я хотя бы буду понимать, о чем идёт речь. Я сто раз приглашал Поклонскую посмотреть картину, она каждый раз отказывается - значит, на это есть свои причины.

- А у вас не было желания просто сказать: "Так, всё, я хочу покоя. Раз ещё не сделанный фильм вызывает такой ажиотаж, давайте отложим его и вернёмся к этой теме через 5-10 лет". Не было таких мыслей?

- Не было и не будет. Это же не фильм вызывает такие эмоции, это все искусственно создано людьми, которые пытаются за счет пиара построить себе карьеру. Вокруг Поклонской собираются две организации - "Братья Христиан" и "Сорок сороков", в них явно есть что-то экстремистское. На одну из них уже заведено уголовное дело, сейчас подадим и на вторую. Они рекламируют себя при помощи картины, которую опять же никто не видел. Это возмутительно. И очень жаль, что все происходит так нечестно. Все слова против "Матильды" - глубокая ложь.

- Но, Алексей Ефимович, понятно, что такую реакцию вызывает не фильм, который, действительно, никто не видел, а сама тема, личность будущего царя Николая II.

- Но ведь никто не знает, как он показан в фильме! У меня никогда и в мыслях не было очернять его. Наоборот, мы показываем благородного человека, который выбирает свой путь. Но об этом же никто не говорит! Говорят о связи с балериной Матильдой Кшесинской. Говорят, что это я их отношения выдумал. Но это исторический факт, описанный во многих книгах, воспоминаниях. Все заволновались, увидев в трейлере поцелуй. Да, поцелуй у нас есть, но это ещё не весь фильм.

- Запад как-то заинтересовался "Матильдой", или фильм будет только для российской аудитории? Может быть на фестивали поедет?

- Картина ещё не готова, а все главные мировые фестивали уже прошли. Будет ещё Венецианский фестиваль, но мы не успеваем фильм закончить.

Главный акцент - на прокат, как российский, так и зарубежный. Какие-то фестивали будут, но менее значимые. Откладывать выпуск картины на год, чтобы показать ее на зарубежных фестивалях, мы точно не будем.

- В этом году вы столкнулись с ещё одной проблемой - зимой стало известно, что Минкультуры отказалось принять фильм вашей студии "Сокровища Ермака", на создание которого выделялось госфинансирование, из-за несоответствия заявленному сценарию. В итоге было решено картину переснять. Говорилось, что к концу года все проблемы будут устранены. На каком сейчас все этапе?

- Сейчас мы доделываем картину, проводим ряд досъемок. Осенью сдадим министерству обновлённый вариант, который будет соответствовать заявленному сценарию. Надеюсь, что конфликт будет исчерпан. Я считал, что изменения в сценарии привели к более интересному результату. Формально, конечно, министерство право, надо было следовать утвержденному сценарию, но с творческой точки зрения – посмотрим.

- А по поводу фильма о Стрельцове, который также был поддержан Фондом кино. Я так понимаю, что его снимает ваш сын Илья Учитель на вашей киностудии. Есть какая-то информация, когда начнётся работа?

- Илья помешан на футболе, много лет болеет за "Спартак", сам прекрасно играет в футбол. Кроме того, хочу похвастаться, его первый фильм получил два приза на "Кинотавре", так что дело не в родственных связях. Но, конечно, делать картину о Стрельцове - огромная ответственность. Я буду продюсером и художественном руководителем проекта. Это большой фильм, что называется - блокбастер. В проект пойдут как государственные, так и частные деньги. Скорее всего, будут участвовать телеканал НТВ и Газпром-Медиа. Мы соберем все самое лучшее: и Российский футбольный союз, и болельщиков, и ветеранов-футболистов, и играющих. Консультантом будет Александр Мостовой. Мы планируем сделать народное кино - в хорошем смысле.

- Планируете выпустить к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018?

- Нет, скорее, после чемпионата, уже осенью. Если, конечно, не возникнет финансовых или прозводственных сложностей.

Беседовала Наталья Баринова