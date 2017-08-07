Командир горноспасателей: шквал воды в руднике "Мир" был сравним с селевым потоком в горах

Николай Мясников (в центре) © Михаил Почуев/ТАСС

Горноспасателям предстоит обследовать около 700 метров завалов на двух горизонтах алмазного рудника "Мир", чтобы проверить предполагаемое местонахождение заблокированных шахтеров. Спасатели работают по шесть-восемь часов под землей по пояс в воде, разбирая завалы из глиняной взвеси и арматуры. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС командир отряда быстрого реагирования Национального горноспасательного центра Николай Мясников.

— Николай Викторович, какая обстановка сейчас на затопленных горизонтах рудника? Сколько уже пройдено, и сколько предстоит пройти спасателям?

— Мы ежесменно продолжаем работы по ликвидации завалов с целью пробиться к пострадавшим шахтерам. Всего мы обследовали более 7 тыс. метров из 8500 тыс. метров. За 5 и 6 августа нам удалось пробиться еще на 200–300 метров. Однако это непростая работа. Вода продолжает поступать в шахту, и отвоеванные горноспасателями метры могут быть вновь запечатаны водой. Мы не можем гарантированно защитить отвоеванное у стихии пространство.

Сейчас длина завалов составляет около 240 метров в одну сторону и 480 метров — в другую. Вчера водолазы нескольких отделений пробились на четыре горизонта шахты, которые частично были обследованы. Через водяную пробку они проникли на горизонт минус 327 метров, 70 метров они шли под водой в водолазном снаряжении.

— Сколько человек сейчас задействовано в поисково-спасательной операции?

В одну смену на работы под землей заступает 70–80 горноспасателей и работников шахты. Они работают по шесть-восемь часов

— В одну смену на работы под землей заступает 70–80 горноспасателей и работников шахты. Они работают по шесть-восемь часов. Однако общая группировка гораздо больше: много людей требуется для проведения разведки, страхования и в качестве резерва. Плюс есть люди, которые занимаются защитой шахты от воды.

— В чем трудность прохождения подтопленных штреков?

— Затопленные шахты — это не просто вода. Это плотная суспензия из глины и воды, в которую невозможно осуществить погружение в водолазном снаряжении. К тому же по мощности поток сошедшей из карьера воды можно сравнить с селевым потоком в горах. Вода сметала все на своем пути, рвала трубы и оборудование. Поэтому местами штреки завалены арматурой и металлическими конструкциями, которые спасателям приходится резать специнструментом и растаскивать вручную. Глиняная масса убирается при помощи погрузочной машины.

Процесс разбора завалов невозможно ускорить, направив на работу больше спасателей: ширина выработки составляет около пяти метров, это замкнутое пространство, где могут находиться по пять-шесть горноспасателей или одна погрузочная машина. Передвижение спасателей осложнено на подтопленных участках, в пульпе приходится ходить по пояс. Более того, поток воды изменил профиль выработки: часть породы буквально растворилась, как сахар в стакане воды. Размытые дороги не позволяют двигаться технике. Могли образоваться промоины с одного горизонта на другой. Это представляет огромную опасность для горноспасателей.

— Есть ли угроза повторного затопления шахты?

Существует постоянная угроза повторного порыва воды. Пока мы работали, произошло три слива сверху

— Да. Существует постоянная угроза повторного порыва воды. Мы контролируем эту воду, но контролировать ее крайне тяжело. За время, которое мы работали, произошло три слива сверху. Каждый час в шахту поступает 1200 кубометров воды. Есть специальные электронные лазеры, которые позволяют отслеживать уровень воды с точностью до сантиметра.

— Можно ли как-то бороться с поступающей водой?

— Сейчас мы параллельно с работой по расчистке завалов создаем временную защиту шахты — на определенные отметки в шахтах будут установлены погружные насосы по временной схеме.

— Какова газовая обстановка в руднике?

— Газовая обстановка в норме. Однако мы не можем полностью судить о состоянии выработок после прорыва воды, поэтому соблюдаем все меры предосторожности. Температура в шахте соответствует той, которая была в руднике на момент аварии. Кислорода достаточно. Несмотря на все трудности, горноспасатели будут продолжать работы по поиску шахтеров.

Беседовала Наталья Дмитрак