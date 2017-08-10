Илья Лагутенко: среди современных артистов нет больших имен

Илья Лагутенко © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В минувшие выходные во Владивостоке отгремел V фестиваль V-ROX, объединяющий музыкантов и продюсеров из разных стран мира. Его основатель и куратор, лидер рок-группы "Мумий Тролль", Илья Лагутенко в интервью ТАСС рассказал, почему старается пригласить на форум только молодых артистов, о запросе аудитории на хиты 20-летней давности и готовящемся к выходу альбоме.

— Илья, Ваш фестиваль V-ROX отметил пятилетие, а это значит, что уже можно подводить какие-то итоги. Чем для вас стал этот музыкальный форум?

— Для меня он стал пятью годами моей жизни. И если учитывать, что "Мумий Тролль" в этом году отмечает 20 лет с выхода альбома "Морская", то, получается, четверть этого периода я был связан с V-ROX. Быть организатором фестиваля — это, конечно, большая ответственность. Он отнимает очень много времени, пять лет назад я и не думал, что он станет такой большой частью моей жизни. Думал, что команда друзей, помощников сформируется гораздо быстрее, но вот уже пять лет, а мы все работаем и работаем над этим. Процесс не останавливается, он идет, затягивает, каждый год меняются люди: и приезжающие артисты, и возникают какие-то новые концепции, помимо музыки. Это определенный рост, но это действительно оказалось испытанием на прочность.

— Большинство артистов фестиваля говорят, что они впервые не только во Владивостоке, но и вообще в России. Как вы их находите и по какому критерию отбираете?

— На нашем официальном сайте vrox.org работает система официальных заявок, подать которую может каждый, из любой точки света, и группа энтузиастов во главе со мной в течение года их отслушивает, чтобы потом выбрать несколько десятков артистов, которых мы физически можем разместить на городских сценах, чтобы эта программа опять же не была обделена и жанровым разнообразием, и географическим.

С одной стороны, может быть, мне и хотелось бы видеть ветеранов или уже устоявшихся музыкантов (и у нас были такие артисты — со своей историей успеха — из Кореи и из Японии), но я понимаю, что гораздо интереснее собирать ровесников, молодых музыкантов вместе, потому что им понятнее смотреть друг на друга, учиться друг у друга, перенимать приемы, да и просто общаться, понимать, что происходит в их странах. Вечный вопрос и российских журналистов, и наших музыкантов: а может ли российская современная молодежная музыка занять какое-то место в мире? Этот вопрос мы, соответственно, задаем и по другим странам: а насколько мексиканская современная музыка проникает, японская или монгольская? Всех беспокоят одни и те же вопросы. Думаю, только вместе мы можем на них ответить.

Владивосток изначально, в моем понимании, и был создан для того, чтобы стать платформой общения между соседними странами, потому что они настолько разные, но находятся все рядом друг с другом. Посмотрите, мы располагаемся на перекрестке Японии, Северной Кореи, Китая, Южной Кореи, через океан — Америка. Сегодняшними терминами — это какая-то фантасмагория, собрать всех этих людей вместе, но здесь, во Владивостоке, нам это удается.

— Можете назвать самые важные качества молодых артистов, которые вам импонируют, благодаря которым вы пригласили бы их на V-ROX?

— Во-первых, их энтузиазм, который проявляется просто в желании связаться с нами и прибыть сюда. Во-вторых, живые выступления. Конечно, мы стараемся ориентироваться не только на записи на YouTube, но и, по возможности, приехать заранее в их родные страны и посмотреть, познакомиться живьем.

— Вы уже упомянули о 20-летии альбома "Морская". Юбилейные концерты прошли с большим успехом. Как появилась идея повезти по стране альбом 20-летней давности? Все же не самая привычная вещь…

— Исключительно по требованию поклонников, которые всегда говорят о том, что не хватает каких-то знакомых им песен. Собственно, это разовая акция. Мы сделали этот концерт в Москве, Петербурге, и мы были просто обязаны сделать его в городе, откуда "Мумий Тролль" начался.

— Чем вы лично объясняете такой ностальгический настрой поклонников? Почему им интересно слушать старые песни?

— Я думаю, это какая-то общемировая тенденция. Слишком трудно ориентироваться в современных артистах, нет каких-то больших имен. Это связано с тем, как мы сейчас потребляем музыку. И люди, особенно у нас в стране, подзастряли в конце 90-х просто потому, что, наверное, у них связаны личные воспоминания, время каких-то надежд, собственные мечты — будь они тогда шестилетними детьми или двадцатилетними. Это такое стечение обстоятельств. Ну, и альбом, конечно. Спустя 20 лет можно сказать, что, похоже, это был лучший альбом того времени в нашей стране.

— Юбилеи других пластинок так же будете отмечать?

— Нет, не станем.

— Тем временем "Мумий Тролль" работает над новым альбомом — "СеверозападХВосток"…

— Он записан. Но сейчас у меня не хватает ни времени, ни сил для того, чтобы подготовить его издание. Но я думаю, что, как только закончим фестивальный сезон, займемся непосредственно подготовкой выпуска альбома. Пока вышло два видеоклипа на песни "Не помню зачем" и "Отв. за Романтику". Будет еще как минимум пара видеоклипов.

— А когда услышим пластинку целиком?

— Думаю, что зимой.

Беседовала Анастасия Силкина