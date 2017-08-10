Наталья Ищенко: Калининград будет уделять внимание развитию всех видов спорта

Наталья Ищенко © Виталий Невар/ТАСС

5 апреля 2017 года пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко завершила спортивную карьеру, но от спорта далеко не ушла, заняв пост временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. В интервью ТАСС Ищенко рассказала об актуальных проблемах развития спортивной инфраструктуры в области, готовности региона к проведению чемпионата мира по футболу и о своих целях на новом поприще.

— Вы были назначены врио вице-премьера правительства Калининградской области в апреле этого года. При назначении вы говорили, что Калининград — ваш родной и любимый город, которому вы хотели бы всецело помогать. Удается?

— В этом городе я родилась, училась в школе до восьмого класса и только в 14 лет уехала в Москву, добившись определенных результатов в спорте. Калининградская школа позволила сделать так, чтобы меня заметили в столице, пригласили тренироваться к лучшим, ведущим наставникам России и мира. Я считаю, что в Калининграде есть все предпосылки для развития массового спорта и спорта высших достижений. И сейчас прикладываю все усилия, чтобы в этом плане помочь своему региону.

— Трудно ли было вам переключиться на новую сферу деятельности после профессионального спорта?

— Спорт остается неотъемлемой частью моей жизни. Конечно, в новой должности значительно возросла степень ответственности. Я понимаю, как должна быть выстроена система под спортсмена, чтобы он мог добиться высокого результата. Теперь я стараюсь это перенести на свою нынешнюю работу. Она отличается от моей спортивной карьеры, жизнь полностью изменилась, но я привыкаю. Еще не так много времени прошло, но хочется верить, что с калининградским спортом все получится.

— Какие основные проблемы в развитии спорта в регионе вам удалось заметить за эти месяцы?

— Сначала изучила и оценила нынешнюю ситуацию в регионе. Первые шаги, которые были предприняты, — создание школы силовых видов спорта по таким дисциплинам, как армрестлинг, пауэрлифтинг и бодибилдинг. Открыто отделение скалолазания, которому сейчас уделяется большое внимание в связи с тем, что это теперь олимпийский вид спорта, в котором наши спортсмены показывают хорошие результаты. Объединен клуб инвалидов и детско-юношеская спортивная школа по адаптивным видам спорта, что решит проблему возрастного ограничения. Если раньше в ДЮСШ могли заниматься ребята до 18 лет, после чего они должны были выпускаться, то теперь появилась возможность готовить спортсменов по адаптивным видам независимо от возраста.

— Калининградскую область можно назвать спортивным регионом? Спорт здесь в почете?

— Спорт становится модным. Это касается не только Калининградской области, но и всей нашей страны. Много людей можно увидеть с утра на пробежке или на велосипеде. В Калининграде, по инициативе главы региона Антона Алиханова, была открыта первая площадка для занятий воркаутом, то есть уличной гимнастикой. Я сама наблюдаю, насколько быстро этот комплекс стал востребован среди горожан. Что касается спорта высших достижений, то у нас есть свои звездочки, на которых мы рассчитываем.

Без массового спорта невозможен спорт высших достижений, все это взаимосвязано. Когда родители отдают детей в спорт, у них есть понимание, что он воспитает в человеке те качества, которые пригодятся ему в будущем — работа в команде, дисциплина, уважение к старшим, умение ставить перед собой цели, умение выигрывать и проигрывать. Все это применимо в повседневной жизни.

— Проще ли сейчас калининградским детям серьезно заниматься спортом, нежели это было во времена вашего детства? Условия стали гораздо лучше?

— Конечно, в регионе есть, к чему стремиться. Всегда хочется, чтобы условия были лучше, а объектов больше. Но точно могу сказать, что инфраструктуры пока не хватает. Нужно увеличивать ее объемы, улучшать те объекты, которые есть в наличии и которые требуют капитального ремонта.

Врио губернатора Антон Алиханов также большое внимание уделяет муниципалитетам по созданию условий для занятий физической культурой. И мы делаем поступательные шаги: в этом году в одиннадцати муниципальных образованиях будут открыты новые спортивные площадки, сейчас идет ремонт спортивных школ. Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных школах на селе, которые там являются местом притяжения для занятий спортом как детей, так и взрослых. Постепенно будем улучшать базу.

— Вы являетесь послом чемпионата мира. Как вы видите свою миссию до и во время соревнований?

— Миссия посла заключается в представлении региона на официальных всероссийских и международных мероприятиях. Там, где я могу присутствовать и представить Калининград без ущерба основной работе, я делаю это с удовольствием. Я была на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге, где состоялась презентация регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира. Это последнее мероприятие такого плана для меня на данный момент.

— Вы уже, наверное, и сами начали разбираться в футболе?

— Я всегда болею за команду России вне зависимости от вида спорта. Футболом, естественно, я стала увлекаться и интересоваться больше. Как посол я должна была это сделать. Я курирую подготовку волонтеров к чемпионату мира и часто общаюсь с командой наших добровольцев, которые будут принимать непосредственное участие в проведении мирового первенства. Некоторые ребята уже поработали на Кубке конфедераций, набрались опыта, это была для них как генеральная репетиция. Мы с ними встретились по итогам мероприятия. Они рассказали о плюсах турнира и недочетах, и полученный ими опыт мы стараемся перенести в Калининград, чтобы провести события на высоком уровне. От волонтеров здесь очень многое зависит, особенно впечатление, которое получат болельщики и команды. Волонтеры — те люди, работы которых мы не замечаем, но они нас первыми встречают, последними провожают и в целом создают атмосферу радушия и гостеприимства. Есть распространенное мнение, что волонтеры должны знать все, и мы к этому стремимся.

— Калининградская область вошла в перечень приоритетных регионов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы", в рамках которой в стране ведется развитие спортивной инфраструктуры. Как вы думаете, каких спортивных объектов не хватает Калининградской области?

— Не хватает бассейнов, которые всегда пользуются популярностью у жителей; футбольных полей, потому что футбол — это сейчас самый популярный вид спорта, востребованный. В этом плане мы надеемся на чемпионат мира по футболу, который позволит улучшить инфраструктуру и увеличить количество тренировочных площадок. Хотелось бы, чтобы поля были искусственные, потому что на натуральном газоне дети могут тренироваться полтора-два часа в день, а на искусственных задействован целый день, независимо от погоды и времени года. Плюс у нас проблема с ледовыми аренами, потому что хоть мы и не зимний регион, но хоккей, фигурное катание, шорт-трек и керлинг у нас тоже пользуются популярностью.

— Вы — синхронистка, водные виды спорта, наверное, вам близки, как никакие другие. Будете ли прилагать все усилия для того, чтобы в области строилось как можно больше плавательных бассейнов?

— У нас есть замечательный проект бассейна. Он стандартный, пятидесятиметровый. Получено положительное заключение экспертизы. Бассейн планируется построить в парке "Южный" в Калининграде. Для получения финансирования по этому объекту готовим документы для включения в Федеральную целевую программу.

— А как обстоит дело со школой синхронного плавания в регионе? Там поддержка с вашей стороны требуется или же, наоборот, все в порядке?

— Я думаю, что пристальное внимание необходимо всем без исключения видам спорта. Что касается вашего вопроса, то я готова помогать и делиться опытом, давать мастер-классы. Такие планы есть. Для расширения школы синхронного плавания необходима инфраструктура с соответствующими параметрами. Как раз появление нового бассейна будет способствовать развитию этого направления.

— Есть ли у вас какие-то заветные цели, которые вам хотелось бы реализовать на посту врио вице-премьера правительства Калининградской области? То, к чему вы стремитесь и чего будете добиваться?

— Есть распространенное выражение — не говорите про мечты, чтобы они сбылись. Я сейчас занимаюсь тем, что прорабатываю программу развития спорта, и, конечно, хочу, чтобы она была реализована.

Беседовал Сергей Фукс