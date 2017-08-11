Китайский миллиардер-филантроп: нам нужны большие идеи для создания лучшего мира

Чарльз Чэнь Идань © Пресс-служба Чарльза Чэнь Иданя

В сентябре в Гонконге будут объявлены первые лауреаты крупнейшей в мире международной премии в области образования Yidan Prize. Они получат по 30 млн гонконгских долларов (3,9 млн долларов США). Об идее учреждения этой новой солидной награды в интервью ТАСС рассказал ее инициатор - китайский миллиардер, интернет-магнат и филантроп 46-летний Чарльз Чэнь Идань, который является одним из основателей телекоммуникационного гиганта Tencent .

- В 2016 году вы учредили новую международную премию в области образования. Как родилась эта идея и в чем она заключается?

- 24 мая 2013 года - я помню, словно это было вчера, я написал в дневнике о своем желании: основать приз, который вне зависимости от религии, расы и национальности, будет побуждать людей размышлять о вселенной и вносить вклад в науки. Таким образом, я решил основать Yidan Prize, чья миссия заключается в том, чтобы сделать мир лучше посредством образования. Я считаю, что оно способно внести наибольший вклад в решение проблем общества, это - фундаментальная движущая сила цивилизации.

Вдохновителем идеи учреждения приза была моя бабушка, которая помогла мне осознать всю важность образования. Сама она была неграмотной, однако всячески настаивала на том, чтобы мой отец пошел в университет. Получив высшее образование, он остался в городе, где затем я родился. Образование изменило всю его жизнь, в свою очередь, и мою тоже.

В наши дни стоимость высшего образования является бременем для подавляющего большинства семей, а конкуренция за места в вузах - весьма серьезная. Я желаю, чтобы наша премия могла способствовать изменению ситуации

Но я считаю, что сила образования выходит за рамки индивидуального уровня. Это также может привести к позитивным изменениям в мире и крайне важно для общества. Но даже в наши дни стоимость высшего образования является бременем для подавляющего большинства семей, а конкуренция за места в вузах - весьма серьезная. Есть много других проблем в этой сфере. Я желаю, чтобы наша премия могла способствовать изменению ситуации. Это также одна из причин того, что мы пришли к провозглашению лозунга Yidan Prize: Сделать мир лучше через образование.

Премия призвана воздавать должное инновационному мышлению, которое имеет масштабы. Дело тут не в деньгах, а в том, чтобы привлечь внимание к той новаторской работе, которую делают отдельные люди, чтобы она стала ресурсом для многих других. Мы знаем, что нам нужны большие идеи для создания лучшего мира, и надеюсь, что с призом Yidan мы можем не только найти и выделить тех, кто имеет наибольший потенциал, но и работать над тем, чтобы использовать их достижения во всем мире.

- В чем заключается особенность номинации кандидатов и кто будет их отбирать?

- Первый конкурс на соискание премии был объявлен в период с августа 2016 по март 2017 года. За это время мы получили множество заявок со всего мира, и я очень рад, что инициатива привлекла глобальное внимание. Наше жюри проведет независимую оценку всех предложений, чтобы определить победителей. Их будут отбирать в двух категориях: по заслугам, связанным с исследованиями и разработками в сфере образования, и за вклад в развитие образования.

Соискателями премии могут быть как индивидуальные лица, так и группы до трех человек - учителя, исследователи, академики, различные представители научных кругов. Хотя, мы не допускаем посмертные номинации, но те лауреаты, которые не смогли получить приз, могут в дальнейшем номинироваться заново.

Что касается выбора лауреатов, это будет совместным решением судейской коллегии и Глобального консультативного совета фонда Yidan Prize. Международное жюри, в которое входит уважаемая команда независимых и авторитетных экспертов, будет рассматривать каждую заявку самым тщательным и беспристрастным образом. Возглавляет жюри бывший генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацура. В его состав также вошли такие видные ученые, как Стивен Колен из Колумбийского университета, профессора из Хьюстонского университета, Университета Калифорнии и других престижных вузов.

А наш Глобальный консультативный совет, председателем которого является доктор Цянь Тань - заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования, отвечает за развитие судейских критериев и процедур. Мое личное видение и взгляды не будут иметь никакого отношения к решениям, принимаемым коллегией. Моя задача - запустить механизм, который будет заниматься отбором самых достойных проектов.

- Кто может быть номинирован на премию Yidan?

- Мы приветствуем выдвижение номинаций со стороны правительственных структур, неправительственных организаций, различных профессиональных ассоциаций и объединений. Самовыдвижение допускается лишь в исключительных случаях. Более того, дирекция, члены судейской коллегии и Глобального консультативного совета Фонда Yidan Prize также имеют право предлагать кандидатов или номинироваться самим.

- Когда состоится церемония объявления кандидатов? Какая награда их ждет?

- Первые лауреаты будут названы на церемонии, которая пройдет в сентябре. А их награждение планируется на торжественном мероприятии в декабре в Гонконге. Приз Yidan является крупнейшей в мире премией в области образования. Каждый ее обладатель получит по 30 млн гонконгских долларов (3,9 млн долларов США). При этом половина этой суммы пойдет на финансирование их исследовательских проектов.

Приз поддерживается дарственным фондом с объемом 2,5 млрд гонконгских долларов (320 млн долларов США). Лауреатам также будет вручена золотая медаль и сертификат, разработанные всемирно известным дизайнером Кан Тайкеуном.

- Вы активно занимаетесь благотворительной деятельностью. Не могли бы рассказать о других ваших проектах в этой сфере?

- Еще во время моей работы в компании Tencent я был вовлечен в различную филантропическую и социальную деятельность. В 2007 году я и моя команда основали благотворительный фонд Tencent Charity Foundation. Он стал первым таким фондом, созданным китайской интернет-компанией, и позволял пользователям Tencent участвовать в поддержке благотворительных проектов. Так, благодаря этому, в 2015 году более двух миллионов человек направили на эти цели 128 млн юаней (19 млн долларов). А в 2016 году уже более 6 млн людей пожертвовали более чем вдвое большую сумму - порядка 45 млн долларов. Tencent Foundation сейчас располагает крупнейшей в мире онлайн-платформой для благотворительности. Я также основал Уханьский колледж, который превратился в первый частный некоммерческий университет в Центральном Китае.

Беседовал Александр Зюзин