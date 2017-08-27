Василий Анисимов: визит Путина на чемпионат мира станет подарком для дзюдоистов

Василий Анисимов © Владимир Гердо/ТАСС

В Будапеште 28 августа стартует чемпионат мира по дзюдо, первый после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Турнир посетит президент России Владимир Путин, являющийся также почетным президентом Международной федерации дзюдо (IJF). Сборную России на чемпионате представят молодые, но уже опытные спортсмены, в числе которых и 23-летний олимпийский чемпион Игр-2016 Хасан Халмурзаев. Ожиданиями от соревнований с ТАСС поделился президент Федерации дзюдо России, известный российский предприниматель Василий Анисимов.

— Василий Васильевич, чего ожидаете от первого после Игр чемпионата мира?

— Во-первых, турнир проводится в год 65-летия Международной федерации дзюдо. И неслучайно на открытие турнира прибудет президент России, почетный президент этой организации. Его вклад в развитие дзюдо, в популяризацию этого вида спорта невозможно переоценить. А российской сборной он дал самое ценное – это дух, это понимание, что они представляют великую страну, это чувство команды.

Вы помните сборную на Играх в Пекине, помните их глаза? Был в них огонь? Не было, и медалей не было. А что сейчас? Вторые Игры подряд сборная домой без золота не приезжает. Я могу сказать, что приезд Путина станет подарком для ребят. И я не преувеличиваю.

Во-вторых, мы входим в новый олимпийский цикл. Сегодня все мы – и руководители федераций, и тренеры, и спортсмены проверяем свои силы, возможности, резервы за три года до очередного главного вызова спортивного четырехлетия, до Олимпиады в Токио.

— Какого результата ждете от нашей сборной?

— Ожидания самые высокие. Команда сильная, настрой отличный. Но гадать на результат не хочу, это спорт. В любом случае мы надеемся на победу, ведь готовились очень серьезно, отдавая себя без остатка. Недавно мы провели сборы в Чечне, за что большое спасибо главе республики Рамзану Кадырову. Он сумел обеспечить ребят всем самым необходимым, создал отличную инфраструктуру, спортивную атмосферу. Кадыров сам очень спортивный человек и как никто понимает, что нужно дзюдоистам.

— Вас устраивает коллектив тренеров, который сегодня работает с нашей командой?

— Это не просто коллектив. За столько лет совместной работы это уже большая семья, которую спортсмены не покидают даже после завершения карьеры. Они остаются работать с командой в качестве тренеров, продолжают работать во славу российского дзюдо, несут свои знания детям. Дзюдо благодаря им стало престижным, люди поняли эту эстетику.

— За что именно вы любите дзюдо?

— Я совсем недавно общался с одним коллегой как раз о спорте и бизнесе. Так вот – бизнесу на спорт, на его принципы надо равняться. К примеру дзюдо – в каждом весе разыгрывается золото, серебро, две бронзы. Побеждает сильнейший, но у того, чей результат сегодня слабее, есть все шансы подтянуться, есть все шансы на конкуренцию. В спорте человек, который очевидно сильнее, имеет все шансы на победу вне зависимости от того, нравится он кому-то или не нравится.

Говоря конкретно о нашей стране, могу сказать — наша Родина рождает великие таланты как в спорте, так и в политике, в бизнесе, в искусстве. И это основополагающий момент в истории развития нашего государства. Вот только мы должны понимать одно – коли уж мы живем в одной стране, то должны друг другу помогать. Причем вне зависимости от профессии – журналист ты, спортсмен, артист, врач, учитель. Просто есть понятия совести и чести, и это то, что всегда отличало нашего, советского и российского человека

— В нашей команде та же ситуация?

— Наши дзюдоисты должны быть уверены — если они будут самыми сильными, они станут первыми. И это вне зависимости от того, нравятся они кому-то или нет. Для этого я создал команде условия, обеспечил ее всех необходимым. Не "хотелками", а именно необходимым – формой, залами, возможностью ездить на соревнования.

— Что по-вашему еще необходимо сборной?

— Еще большая скамейка запасных. Но сейчас я могу сказать, что молодежь показывает хороший результат, они стали конкурентоспособны. Такой молодежи в нашей истории еще не было. Но при этом давайте не забывать – вместе с нами параллельно растут все сборные. Да и дзюдо совершенствуется год за годом.

— Какие изменения для Вас самые очевидные?

— Думаю, мало кто со мной поспорит, если я скажу, что дзюдо стало очень динамичным и зрелищным. Оно стало привлекательнее для зрителя. В этом огромная заслуга президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, который был переизбран на днях президентом этой организации на очередной срок. Я от всей души его поздравляю.

— Визер, как и четыре года назад, был переизбран единогласно.

— Это полностью заслуженно, ведь Мариус вложил всю свою жизнь в этот спорт, не переставая его развивать и совершенствовать. Благодаря его заслугам дзюдо не только меняется, оно распространяется по миру. Сейчас мы можем увидеть ребят в белых кимоно в Африке, в Южной Америке. Мне особенно приятно отметить стремительное развитие нашего вида спорта в Казахстане. Сейчас в этой стране у сборной России очень много конкурентов, но мне, как уроженцу Казахстана, это особенно приятно.

— Устраивает ли Вас представительство России в команде IJF?

— Безусловно – Аркадий Ротенберг стал директором по развитию дзюдо, это большая честь и ответственность. Сергей Соловейчик уже долгое время возглавляет Европейский союз дзюдо. На мой взгляд, это более чем достойное представительство нашей страны в дзюдо.

Беседовала Вероника Советова