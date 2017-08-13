Мария Ласицкене: расслабляться после победы на чемпионате мира не собираюсь

Мария Ласицкене © Александр Щербак/ТАСС

Лидер женской сборной России по прыжкам в высоту Мария Ласицкене на чемпионате мира - 2017 в Лондоне защитила титул, завоеванный в 2015 году, и стала первой среди российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, кто выиграла золотую медаль турнира. В интервью ТАСС Ласицкене заявила, что победа на мировом первенстве станет для нее стимулом для успешных выступлений на следующих стартах.

— Суеверные ли вы? Вспоминали ли вчера, как настраивались на борьбу в день финала два года назад на чемпионате мира в Пекине?

— Я не помню, что делала на прошлой неделе. Поэтому что было с мной в день пекинского финала, тоже не вспомню. Я вчера жила как хотела, делала что хотела: слушала музыку, общалась с родственниками. Поэтому никаким суевериям я не подвержена.

— Ночь перед финалом была волнительной?

— Я понимала, что не усну быстро. Чтобы не ложиться и не вертеться, мы смотрели телевизор, болтали на отвлеченные темы. А когда организм сам попросил отдыха, я пошла спать и уснула быстро.

— Насколько важно для Вас перед чемпионатом мира было иметь большую соревновательную практику?

— Я не вспоминаю, сколько стартов было уже у меня позади. Просто понимаю, что они все не прошли зря. Тренер изначально так запланировал, значит мне это было нужно для подготовки к чемпионату мира. Мне оставалось в Лондоне выполнить все его установки, поэтому ни о каких победных сериях вспоминать не приходилось. Я только понимала, что мы готовы к чемпионату мира, и понимала, что нужно делать.

— Удалось ли сегодня ночью как—то отметить вашу победу на чемпионате мира?

— Никак. Мы вернулись со стадиона очень вымотанными… В душ и спать.

— Нашлось ли у вас время разобрать с тренером детали вчерашнего выступления?

— Мы этим никогда не занимаемся. Он сам проявляет инициативу. Если ничего не говорит, значит все нормально. Я сама никогда не спрашиваю. Мы просто порадовались моему успеху и очень счастливы.

— Выполнили ли вы в этом сезоне все задачи, которые ставили перед собой в начале года?

— Сезон еще не закончен, у меня осталось несколько стартов, на которых можно улучшить личный результат. Еще нужно много работать, и я после чемпионата мира ни в коем случае не хочу расслабляться. Я знаю, что нужно держать планку до самого последнего турнира. Задачу стать чемпионкой я решила, теперь мне нужно показать высокий результат. Я чувствую себя хорошо и хочу идти дальше.

— Не было ли у вас желания сделать для себя соревновательную паузу, чтоб подойти к чемпионату мира голодной до выступлений?

— Для меня каждый старт как первый. Я выступила и забыла. Поэтому никакие серии, повторюсь, не довлеют надо мной.

— Не было ли опасений у кого—то, что вы подойдете к чемпионату мира пресыщенной соревнованиями?

— Я в курсе, что было много разговоров вокруг того, что я в этом году слишком часто стартую. Что, может быть, нужно было снизить соревновательную активность, а то заездили девочку…. Но мы с Геннадием Гариковичем (Габреляном, тренером спортсменки - прим. ТАСС) составили изначально план и его придерживались. Потому что нам это нужно. И вчера мы доказали, что не промахнулись. Мы верны своей системе всегда.

— Насколько реально побить в ближайшее время мировой рекорд?

— Не знаю.

— Удалось ли вам во время пребывания в Лондоне пообщаться с кем-то из руководства IAAF?

— Я ни с кем не встречалась. Мы жили в своей гостинице и занимались своими делами. Я приехала сюда соревноваться, а не вести какие-то переговоры.

— Как вам сам чемпионат?

— Все было на высшем уровне. Организация великолепная, волонтеры и весь остальной персонал очень доброжелательны, трибуны переполненные. Все было продумано, зрителям не давали заскучать ни на секунду. И нас зрители тоже очень подбадривали. Все 60 тысяч человек в один голос. Со своими соперницами у меня тоже очень дружелюбные отношения. Словом, все хорошо.

— Перед началом чемпионата мира IAAF написала для нейтральных спортсменов специальный регламент. Вы действительно находились у IAAF под жестким контролем?

— У меня не сложилось мнения, что каждый мой шаг отслеживают, чтобы я не сделала никаких провокаций. Перед выходом на арену ко мне относились так, как и к другим спортсменам. Я сама знала эти правила, приняла их и понимала, что их никак нельзя нарушить. Я очень ответственный человек. А давления абсолютно никакого не было.

— Как вы думаете, в следующем сезоне конкуренция в женских прыжках вырастет?

— Несомненно. Это уже доказал чемпионат мира, что очень здорово. Я очень рада, что мне придется выступать с достойными и на многое способными соперницами.

Беседовал Альберт Стародубцев