Глава спасательного отряда: на Эльбрусе с начала года спасено более 300 человек

Абдуллах Гулиев © Пресс-служба МЧС

Самая высокая горная вершина России — Эльбрус — ежегодно привлекает более 250 тыс. туристов со всех концов света. Однако горы — это не только невероятной красоты пейзажи и романтика путешествий, но и огромное количество опасностей, которые могут закончиться трагически для недостаточно подготовленного экстремала. Эльбрусский высокогорный спасательный отряд (ВПСО) базируется в небольшом двухэтажном здании в поселке Терскол, на высоте 2100 м над уровнем моря. Сюда перед восхождением приходят группы туристов, чтобы поставить отметку о своем маршруте в специальном журнале.

Эльбрусский ВПСО три года подряд завоевывает звание лучшего поисково-спасательного отряда: в 2014 и 2015 годах — по Северо-Кавказскому федеральному округу, а в 2016 году — в целом по стране.

Штат отряда насчитывает 90 человек, среди них 73 аттестованных спасателя, пятеро — международного класса, двое — заслуженные спасатели России. Один из них — это руководитель отряда Абдуллах Гулиев. Его заместитель Альберт Хаджиев — спасатель международного класса.

Глава Эльбрусского ВПСО Абдуллах Гулиев рассказал ТАСС, как работают сотрудники самого высокогорного спасательного отряда России.

— Абдуллах Алиевич, как устроен спасательный отряд на Эльбрусе? Дежурят ли спасатели в горах?

— Наш головной офис находится здесь, в Терсколе. Летом мы выставляем дежурные посты. В сезон восхождений спасатели дежурят у подножья Эльбруса на высоте 4100 м, "Приют-11", по три-пять дней. Спасательные посты есть в Чегемском ущелье, где находится парадром, в ущелье Адыр-Су, Адыл-Су. Дежурят спасатели и у альпинистского лагеря Безенги. Он популярен еще с советских времен.

Всего на территории Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано 57 туристических маршрутов. В основном они горнолыжные, альпинистские, туристические. По классу сложности маршруты отнесены к категориям сложности 4А, 3А, 3Б, 2А, 2Б, 1А, 1Б.

— При работе в таких сложных условиях спасателям наверняка требуется специфическое оборудование?

— Сегодня можно говорить о том, что база полностью оборудована с учетом всей специфики работы. Мы располагаем 37 единицами техники: это снегоходы, "КамАЗы", болотоходы, уазики. Техники достаточно. Самая эффективная техника для гор — это ратраки, бульдозеры на гусеничном ходу.

Снаряжение для спасателей — пуховики, ветровки, высокогорная обувь, в которой можно работать на высоте до 8 тыс. м, ледорубы и "кошки" также поставляются своевременно, хотя все это требует постоянного обновления.

— Достаточно ли в штате спасателей, чтобы справляться со всеми возложенными на вас задачами?

— Учитывая наплыв людей, сейчас штата недостаточно. Нам приходится обеспечивать безопасность на множестве мероприятий, которые проходят на горнолыжных курортах Приэльбрусья, таких как "Заоблачный фронт", мероприятия к 100-летию Октябрьской революции, 80-летию пожарной охраны, Международные армейские игры и других.

В прошлом году мы впервые столкнулись с дайверами в ледниковых озерах. Мы выделили водолазов и для них.

В последние годы активно развивается детско-юношеский туризм, сейчас открывается клуб "Вертикаль". Они тоже просят выделить им шесть спасателей для обеспечения безопасности. Таких мероприятий очень много, они требуют много сил и средств, но если нам пишут, мы не отказываем.

— А как обстоят дела с оплатой труда спасателей?

— Мы получаем 30-процентные надбавки за высокогорные работы. За работы на высоте выше 3 тыс. м — особые условия. Недавно глава МЧС России Владимир Пучков пообещал, что нам сделают надбавку и расширят социальный пакет. Надеемся на это.

— Недавно начали действовать новые правила об обязательном информировании спасателей при выходе туристов на маршрут. Стало ли у вас регистрироваться больше групп? Насколько вообще изменилась ситуация?

— Подавляющее большинство групп регистрировались и раньше, но за последнее время ситуация еще немного улучшилась. Без регистрации туристы идут в горы очень редко — всего около 5–10%. Многие отправляют маршрутные листы передвижения по электронной почте или сообщают о них по телефону. Мы в свою очередь и на сайте, и на всех ресурсах призываем граждан регистрироваться. Однако проблема новых правил в том, что они не вводят никакой ответственности для граждан за то, что они не зарегистрировали свой маршрут.

— Сколько групп зарегистрировалось у вас с начала года?

— По горным маршрутам республики с начала года прошли более 1300 групп из разных стран. Например, только за вчерашний день на горе находилось около 1000 человек, это 137 групп. 31 из них — иностранцы. Это туристы из Белорусии, Украины, Болгарии, Швейцарии, Великобритании, Швеции, Таиланда, Японии, Венгрии, Германии, Испании и других стран. Поэтому, несмотря на отсутствие специального требования, большинство наших спасателей владеют английским языком. Они учат язык при подготовке в учебных центрах и самостоятельно. Спасатели международного класса должны знать язык.

— Как часто туристы обращаются к вам за помощью? И в каких случаях?

— За 2016 год в зоне нашей ответственности (а это шесть пятитысячников Кавказа с конными, пешими, туристическими и альпинистскими маршрутами различных категорий сложности, горными реками и водоемами) мы провели 316 спасательных работ. Были спасены 306 человек, спасатели спустили 49 погибших. Два человека, в том числе ребенок, пропали без вести.

С начала этого года проведено 103 спасательные работы. Всего было спасено 75 человек. 17 человек погибли, еще четверо пропали без вести. Но это только если говорить о зарегистрированных случаях.

По-хорошему, эвакуацией туристов должны заниматься и туристические фирмы при гостиницах, у которых есть собственные ратраки. Однако зачастую они не хотят помогать своим же клиентам. Мы, конечно, реагируем — это наша работа, и спасатели оказывают помощь туристам ежедневно: спускают с гор с переломами рук и ног, эвакуируют при проявлениях "горняшки" (гипоксия — нехватка кислорода при разреженном воздухе — прим. ТАСС).

Кроме того, свои спасатели дежурят вдоль горнолыжных трасс у "Курортов Северного Кавказа". Эти спасатели проходят аттестацию в ГУ МЧС, они совместно с нами патрулируют трассы и транспортируют пострадавших. Зоны горнолыжного катания — это их сфера ответственности. Случаями, когда человек серьезно отклонился от трассы, в основном занимаемся мы. В период горнолыжного сезона силами нашего поисково-спасательного отряда проводятся патрулирования, открываются медпункты. У нас налажено очень хорошее взаимодействие с медициной катастроф.

— А когда у спасателей больше работы — зимой или летом? Когда работать сложнее?

— Сложнее работать в горах зимой. Температура доходит до минус сорока. Бывает, что состояние льда на Эльбрусе таково, что его даже сложно пробурить. Спасателям приходится работать в очень сложных и опасных условиях, когда есть и ледовые трещины, и опасность схода лавины. Этой зимой нашим спасателям удалось спасти человека, попавшего в лавину. Это большая редкость. Чаще всего в лавины попадают те, кто катается в запрещенных местах в поисках экстрима.

— С какими еще проблемами сталкиваются спасатели?

— Недавно был случай, когда нам пришлось два часа воевать с представителями канатной дороги, чтобы поднять ночью спасателей для эвакуации пострадавшего — альпиниста из Ставропольского края. Все закончилось хорошо: спасателей подняли, пострадавшего транспортировали и доставили в больницу. Но было бы здорово, если бы наше руководство решило вопрос с руководством канатной дороги, которая находится под управлением "Курортов Северного Кавказа". В принципе, они нам не отказывают, всегда поднимают наших спасателей, однако дозвониться до них удается не всегда.

— Кстати, как вы относитесь к идее оптимизации региональных поисково-спасательных отрядов с тем, чтобы сократить расходы на обслуживание и усилить работу спасателей?

— Пока что этот процесс находится в стадии проработки. У всех отрядов запросили их мнение. Мы считаем, что оперативные группы и инженеры нам нужны. Нагрузка на спасателей, как я уже сказал, и так очень высока. Они не могут дополнительно водить машину, заниматься инженерными работами и оформлением отчетов — все равно должны быть обеспечивающие структуры, которые бы выполняли эту работу. В противном случае из шести оперативных дежурных двое будут выпадать, чтобы заниматься бюрократической работой вместо того, чтобы спасать людей.

Что касается получения спасателями смежных специальностей, это также достаточно непростой вопрос. Есть перечень обязательных специальностей, которые входят в функции спасателя. Они есть в программе обучения. При этом работающий в горах спасатель не аттестован на тушение пожаров или работу на химических объектах. Зачем ему лишний раз сдавать экзамены по РХБЗ и тушению пожаров?

— Привлекаются ли ваши спасатели к работам за пределами Приэльбрусья?

— Да, и много. В этом году мы в течение двух недель участвовали в ликвидации последствий паводка в Ставропольском крае. Наши подразделения самыми первыми прибыли на помощь пострадавшим жителям. Часто проводим работы в других регионах, например в Северной Осетии. Участвуем и в международных спасательных операциях. К примеру, наши сотрудники работали в Киргизии. Плюс нашего высокогорного отряда — в том, что нас быстро можно перебросить в любую точку мира, где произошла чрезвычайная ситуация в горах, и нам не потребуется времени на акклиматизацию.

Беседовала Наталья Дмитрак