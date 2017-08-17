Посол РФ в Монголии: мы должны стремиться к раскрытию потенциала партнерства

Искандер Азизов © Алексей Селищев/ТАСС

На июльских выборах президента Монголии победил кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга. Это событие открыло новую страницу в отношениях Улан-Батора с Москвой. Посол РФ в Монголии Искандер Азизов поделился с ТАСС оценками относительно перспектив дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества.

— В Монголии избран новый президент Халтмаагийн Баттулга. Как вы думаете, отразится ли это на внешней политике Улан-Батора и российско-монгольских отношениях?

— Внешняя политика Улан-Батора в последние годы характеризуется последовательностью и преемственностью подходов. Можно сказать, что она приобретает устойчивый характер. Согласно одобренным Великим государственным хуралом концепциям внешней политики и обороны и безопасности страны, Монголия отдает приоритет развитию стратегического партнерства с соседями — Россией и Китаем, при сохранении ориентации на расширение связей с развитыми странами, получившими совокупное наименование "третий сосед". Насколько можно судить по высказываниям нового президента как до избрания, так и после него, Халтмаагийн Баттулга намерен четко выдерживать шкалу общегосударственных приоритетов. Выступая 15 августа на встрече Бизнес-совета Монголии, он высказал мысль о единстве и целостности внешнеполитического курса всех ветвей власти.

Напомню, что первый свой визит за границу президент собирается совершить именно в Россию, чтобы 6–7 сентября принять участие в заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.

— Проблемным остается вопрос со строительством ГЭС. Возможно ли компромиссное решение, которое бы устраивало обе стороны? Какова российская позиция в этом вопросе?

— Регулярно проводятся двусторонние консультации с участием государственных и академических структур. Например, в ходе 13-го Совещания уполномоченных правительств России и Монголии по выполнению Соглашения по охране и использованию трансграничных вод, прошедшего недавно в Улан-Удэ, стороны уделили основное внимание разрешению именно этого вопроса.

Монголия отдает приоритет развитию стратегического партнерства с соседями — Россией и Китаем

Мы поддерживаем стремление наших монгольских партнеров к совершенствованию своей энергетической системы. При этом считаем, что требуется совместная независимая экспертиза при участии (в случае необходимости) широкого круга зарубежных отраслевых специалистов для оценки потенциального воздействия проектов по строительству гидротехнических сооружений в бассейне реки Селенга на озеро Байкал — один из важнейших объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хочу в этой связи напомнить высказывания премьер-министра Монголии Жаргалтулгына Эрдэнэбата о том, что если эксперты придут к выводу об экологической недопустимости строительства ГЭС, то монгольская сторона не будет осуществлять проекты. Однако и имеющихся на настоящий момент данных достаточно, чтобы понять, что электроэнергия с проектируемых ГЭС может быть неоправданно дорогой и экономически целесообразно уже сейчас рассмотреть альтернативные варианты обеспечения энергобезопасности Монголии. Важную роль здесь будет играть инициатива создания Азиатского энергетического суперкольца, к участию в котором мы пригласили наших монгольских коллег.

Другое взаимосвязанное предложение — реализация проекта Россетей по строительству ЛЭП-500 мощностью до 1 ГВт в целях объединения разрозненных подсистем в единую энергосистему Монголии и ее включения через Россию в упомянутое "суперэнергокольцо".

— Пятый президент Монголии во время своей предвыборной кампании заявлял, что потенциал российско-монгольских отношений использован не в полной мере. Согласна ли российская сторона с этой оценкой? Готовы ли мы восполнить нехватку взаимодействия в торгово-экономической сфере? Что Россия может предложить Монголии и в каких статьях монгольского экспорта заинтересована российская сторона?

— Трудно против этой оценки возражать. К раскрытию потенциала партнерства мы должны стремиться. Благо, возможностей предостаточно. Сотрудничество в отраслях электроэнергетики и транспорта имеет широкие перспективы в плане привлечения иностранного капитала в проекты модернизации ТЭЦ, УБЖД и автомобильных дорог. Перспективно и взаимодействие по линии сельхозведомств, а также между ЕАЭС и Монголией. Все эти направления подробно изложены в подписанной в апреле 2016 года Среднесрочной программе развития стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией, в Программе создания экономического коридора "Россия — Монголия — Китай" от июня 2016 года.

— Как развиваются межрегиональные связи между Монголией и сопредельными российскими территориальными образованиями? Как идут обмены в экономической, культурной, гуманитарной и спортивной областях?

— В Монголии действуют представительства Республик Бурятия и Тыва, Забайкальского и Алтайского краев. В феврале этого года состоялось открытие представительства АНО "Агентство инвестиционного развития Иркутской области". Основу их связей с Монголией формируют объемные поставки ГСМ, стройматериалов, продовольствия. Из Монголии импортируется мясо и пищевые мясные субпродукты, плодоовощная продукция. На приграничные регионы приходится более 50% всего товарооборота.

К раскрытию потенциала партнерства мы должны стремиться. Благо, возможностей предостаточно

Активно осуществляются бизнес-контакты, культурные и гуманитарные обмены. Ежегодно проходит международная выставка "Ворота в Азию", организуемая российской компанией "Бизнес-контакт" и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии.

Наращиванию контактов способствует введенный в 2014 году безвизовый режим между странами. Поток туристов в обе стороны ощутимо увеличился: по данным Ростуризма, за 2016 год он вырос на 38% по направлению из Монголии в Россию и на 25% — в обратном.

Нашим правительством в текущем 2017–2018 учебном году выделено 450 мест на обучение монгольских граждан в российских вузах за счет федерального бюджета. Недавно посольством Монголии в Москве были озвучены данные, что в той или иной форме в России сегодня обучается более 3,5 тыс. человек. Тесные контакты в научной сфере осуществляются по линии Сибирского отделения РАН, ряда НИИ Москвы, Санкт-Петербурга.

Монгольские артисты регулярно успешно выступают на международных музыкальных фестивалях, проводимых в России. Совместно тренируются и участвуют в международных соревнованиях спортсмены двух стран. В 2020 году Улан-Батор намерен принять Международные спортивные игры "Дети Азии".

— России приходится конкурировать на монгольском рынке с Китаем, крупнейшим партнером этой страны. Большой интерес к рынку Монголии проявляют и "третьи страны" — Республика Корея, США и Япония. Нет ли у российской стороны опасений, что нас могут вытеснить из тех сфер делового сотрудничества, где до настоящего времени мы удерживали приоритетное место?

— В Монголии мы с Китаем занимаем разные ниши. Доля России во внешней торговле Монголии за первые шесть месяцев текущего года составила 11,1% ($559,3 млн), КНР — 67,8% (более $3,4 млрд). При этом российско-монгольский товарооборот увеличился на 43,4%. Показатели, безусловно, несопоставимые, однако надо учитывать то, что китайское присутствие в основном сконцентрировано в горнорудной промышленности — отрасли, формирующей львиную долю монгольского бюджета, тогда как Россия обращает больше внимания на развитие торговли по другим наименованиям товаров. В частности, "Роснефть" является главным поставщиком нефтепродуктов. Располагаем достаточно неплохими позициями в электроэнергетике.

Ключевым направлением нашего взаимодействия с Монголией вижу развитие транспорта. В частности, железнодорожной инфраструктуры, где ведущая роль отводится совместному российско-монгольскому АО "УБЖД" — главному транспортному предприятию страны. Востребованы техника (в том числе сельхозтехника), изделия транспортного машиностроения, оборудование, стройматериалы, продукты питания, лекарства. Позитивным событием стало возобновление в феврале деятельности Торгового представительства в Монголии (церемонию официального открытия ожидаем осенью 2017 года).

Представители стран "третьего соседа" нашли интересующие их отрасли еще в 1990-х годах. Япония и Республика Корея делают упор на поставки высокотехнологичной продукции, узкоспециализированного оборудования, развитие средств связи и коммуникаций. США же — скорее политический, а не экономический партнер Монголии.

Хочу обратить ваше внимание на возможности российско-монгольского сотрудничества в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве. Помимо сформировавшихся Программы создания экономического коридора "Россия — Монголия — Китай" и Азиатского энергетического суперкольца это еще и развитие диалога в формате "ЕАЭС — Монголия".

Беседовал Алексей Селищев