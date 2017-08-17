Президент Монголии: Улан-Батор надеется на расширение сотрудничества с Москвой

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга © пресс-служба президента Монголии

После победы в выборах и вступления в должность пятый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга рассказал ТАСС о планах развития страны и перспективных направлениях укрепления сотрудничества с Россией.

— Монголия делает важные шаги к тесной интеграции с международным сообществом, стремится играть более активную роль в Азии. Как вы оцениваете это движение страны и что, как вы считаете, еще нужно сделать Монголии в этом направлении?

— Чуть больше месяца прошло со времени выборов президента Монголии. У меня много идей и планов относительно внешней политики страны. Территориально Монголия находится в Азии, у нас установлены дипломатические отношения со всеми азиатскими государствами.

Наша страна расположена между двумя большими странами (Россией и Китаем). С Китаем у нас установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство, а с Японией и Индией — стратегические отношения. Также развиваем всеобъемлющее партнерство с Республикой Корея.

Особенность Монголии заключается в том, что через Россию мы граничим со странами ЕС, а через Китай — со странами Азии

Особенность Монголии заключается в том, что через Россию мы граничим со странами ЕС, а через Китай — со странами Азии. Ввиду этого планирую совершить визит в Россию и Китай, реализовать конкретные шаги по развитию экономического взаимодействия.

Основные темы сотрудничества — регулирование таможенных тарифов, проведение масштабных реформ. Также планируем задействовать природные богатства нашей страны, увеличить степень обработки с применением новейших технологий и инноваций. С момента моей инаугурации прошло более 35 дней, через некоторое время, думаю, будут достигнуты конкретные результаты и реализованы мои планы.

— Каждый человек неизбежно задумывается о будущем своего государства. Как вы себе представляете Монголию в новых десятилетиях?

— Любой глава государства думает о долгосрочном развитии своей страны. Прошедшие выборы президента Монголии были особенными. Сейчас наша страна стоит перед непростой ситуацией, и народ избрал меня в надежде, что удастся снизить уровень бедности и безработицы. До избрания на пост президента я занимал должность главы двух крупных ведомств, и у меня есть конкретные планы на ближайшие четыре года в сфере экономики, которые послужат начальной основой устойчивого развития страны. После этого, по истечении срока моих полномочий, можно будет подвести итоги.

— Какие ваши личные приоритеты в качестве президента и как, на ваш взгляд, удастся сочетать необходимые Монголии реформы с древними традициями страны?

— Любая страна вырабатывает политику развития на основе традиций и многовековых обычаев своего народа. Монголы являются кочевниками, в моих жилах тоже течет кровь кочевников. Особенность Монголии заключается в том, что мы разрабатываем программы развития на основе традиций кочевников. Монголы самостоятельно добиваются развития, и это является нашей особенностью. Сейчас многие рабочие места в Монголии заняты иностранными специалистами и они работают над развитием нашей страны. Но мы это изменим.

Монголы являются кочевниками, в моих жилах тоже течет кровь кочевников

В отличие от нынешней ситуации, в будущем мы добьемся того, что народ будет получать доход от добычи полезных ископаемых — все будут получать на равной основе. За последние 20 лет ряд лиц получили лицензии на разработку ископаемых и извлекали прибыль. При этом совместные политические бизнес-группировки увеличили личные доходы. В результате, с одной стороны, в стране есть бедные и безработные, а с другой — политические группировки имеют много средств и ресурсов. Эта тема — одна из ключевых для меня.

Еще одно важное для нас направление — инфраструктура. Данная отрасль должна создаваться нашим народом и является приоритетным направлением сотрудничества в области инфраструктуры с нашими соседями — Россией и Китаем. Не имея выхода к морю, нам необходимо тесно сотрудничать с соседями.

— Россия и Монголия являются добрыми и близкими соседями. Какое значение вы придаете развитию отношений с Российской Федерацией?

— Наши государства являются дружественными странами-соседями с многовековой историей. У нас богатый исторический путь, и на его большем отрезке видно, как мы поддерживали друг друга. Последний пример — битва на реке Халхин-Гол, которая не должна быть забыта. Я считаю, что для нас важно помнить это.

Развитие отношений и сотрудничества между Монголией и федеральными субъектами Российской Федерации, имеющими общую границу, играет важную роль в расширении взаимодействия наших двух стран. Отношения и сотрудничество на региональном уровне должны быть подняты на новую высоту. В этой связи можно упомянуть изучение возможностей создания зон свободной торговли, вопрос, связанный с озером Байкал: мы ведем работу над проектом по строительству гидроэлектростанции на реке Эг. Недостаток взаимопонимания между нашими регионами может привести к разногласиям.

Надеюсь, что наши отношения будут развиваться очень интенсивно, в том числе в области обороны, ведь 95% нашей военной техники и вооружений — российского производства.

— Каковы, по вашему мнению, наиболее перспективные области сотрудничества Монголии и России?

— Как я уже упомянул, оборонная сфера является одной из важнейших сфер взаимодействия. Министр обороны Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ недавно провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. От моего имени, президента Монголии, российскому министру было направлено послание. Монголы воспринимают Сергея Шойгу как коренного тувинца и очень тепло к нему относятся.

Во-вторых, это сельское хозяйство. Во времена СССР мы использовали большое количество сельскохозяйственной техники советского производства. Сейчас ее количество уменьшилось, поэтому нам необходимо укреплять сотрудничество в сфере сельского хозяйства. И это возможно, так как климатические условия наших двух стран схожи. Мы также много лет обсуждаем вопрос экспорта монгольского мяса в Иркутскую область, но решение этого вопроса пока продвигается небыстро.

Еще одна отрасль сотрудничества — развитие инфраструктуры и сфера транспорта в целом. "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) — единственный проект, который остался после реализации совместных программ России и Монголии. Мы будем уделять особое внимание расширению этого проекта с Россией в пропорции 50 на 50 процентов.

В 2016 году, перед парламентскими выборами, была продана российская доля в 49% предприятия "Эрдэнэт". Это очень сложный вопрос. Мы стремимся к тому, чтобы аналогичная ситуация не произошла с УБЖД.

Еще есть компания "Монголросцветмет", у которой несколько лицензий на ведение горнорудной деятельности. Нам необходимо работать над повышением эффективности управления этой компании, так как у нее сейчас много долгов.

— Монголия — неповторимая страна с уникальными природными ресурсами. Что бы вы посоветовали увидеть в Монголии российским туристам?

— Туризм является особенной отраслью, которая требует хорошего управления и качественной сферы услуг, а также надлежащего регулирования. В следующем году мы откроем новый аэропорт, что придаст импульс развитию туристической отрасли, в том числе привлечению российских туристов. Пока не так много туристов приезжают из России в Монголию — в основном это отдыхающие из сибирских регионов, которые едут к нам на автобусах. А путешественники из Москвы и европейской части пока едут в Турцию или европейские страны.

В следующем году мы откроем новый аэропорт, что придаст импульс развитию туристической отрасли, в том числе привлечению российских туристов

Поэтому мы провели обмен идеями с турагентствами Бурятии по поводу создания туристического кольца, в рамках которого туристы из Японии и Республики Корея будут посещать Автономный район Внутренняя Монголия (Северный Китай), Монголию и Бурятию, т. е. "три Монголии".

У нас также будет возможность принять туристов из Москвы и Санкт-Петербурга после введения в эксплуатацию нового аэропорта в долине Хушигт. Также мы работаем над улучшением сферы услуг.

— Вы планируете принять участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Какие задачи вы ставите перед собой в рамках этого форума?

— Это будет моим первым официальным визитом за рубеж. В его рамках запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, с главами государств Северо-Восточной Азии. Программа и повестка дня сейчас разрабатываются Министерством иностранных дел Монголии.

Беседовал Алексей Селищев