Алексей Криворучко: Минобороны РФ приступило к тестированию электромотоциклов

Алексей Криворучко © Сергей Фадеичев/ТАСС

Концерн "Калашников" (входит в Ростех) продолжает удивлять новыми продуктами — возобновляет производство легендарных мотоциклов "Иж", создает боевые модули с нейросетевым интерфейсом, разрабатывает многотонных роботов. И это далеко не все, над чем сейчас работает крупнейший в России производитель стрелкового оружия.

О новых проектах концерна "Калашников", о перспективах на гражданском рынке, о решении Минобороны РФ в отношении нового пулемета РПК-16 и запуске в серию автомата АК-12, а также о создании собственной медиаплатформы в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании Алексей Криворучко.

— Концерн анонсирует все больше новых проектов — катера, беспилотники, боевые модули, мотоциклы, новое стрелковое оружие. Какие дальнейшие планы? Какие еще направления планируете освоить?

— Те проекты, которые вы упомянули, например беспилотники или мотоциклы, не являются новыми. Беспилотниками "Ижмаш" в том или ином виде занимается уже лет 15, а что касается мотоциклов, то мы просто восстанавливаем то, что было ранее.

Понятно, что конкретно эти продукты — новые, но в то же время их производство было налажено на предприятиях концерна не вчера. Сейчас мы серьезно занимаемся развитием судостроения, а также продуктами, которые могут быть интересны для гражданского рынка.

— Это все делается в рамках диверсификации?

— Я бы так не сказал. Многие оборонные компании, в том числе зарубежные, производят большое количество продукции гражданского назначения. Многие технологии имеют двойное назначение. Я имею в виду гражданское судостроение, беспилотники, которые могут использоваться для мониторинга обстановки. Мы, например, уже работаем с нефтяными, газовыми компаниями. Мотоциклы, например, тоже делаются с ориентиром на гражданский рынок.

— А какие-то подробности о производстве мотоциклов раскроете?

— Могу сказать, что линейка будет шире, чем мы уже показали, будем делать разные модели, различного класса, но упор будет сделан на электрические мотоциклы. Более подробно мы расскажем про это на "Армии-2017".

— Кто еще, кроме ГИБДД, заинтересован в их производстве?

— Министерство обороны РФ уже тестирует электрические мотоциклы. Их мы тоже покажем на форуме в парке "Патриот".

— Есть ли в планах у концерна производить какие-то другие средства передвижения на электротяге, кроме мотоциклов?

— Планы такие есть, за электродвигателями будущее, мы это понимаем, поэтому в ближайшее время кое-что анонсируем.

— Что в целом ожидаете от форума "Армия-2017" и какие новинки покажете?

Концерн "Калашников"/YouTube

— Ожидаем традиционно серьезных переговоров с нашими потенциальными заказчиками как из России, так и из зарубежных стран. Хотим представить им нашу новую продукцию, которая касается и судостроения, и беспилотников. Будет также продемонстрирована экипировка нашего производства, что является новым направлением для концерна.

— В беспилотной сфере есть ли какие-то новинки?

— Да, на форуме мы покажем один новый самолет. Он стал дольше летать, лучше снимать, в общем доработан по многим пунктам.

— Вы в марте рассказывали про 20-тонного ударного робота. Его презентация состоится на "Армии"?

— Нет, в этот раз мы его не покажем по разным причинам, но чуть позже, в этом году, мы этот комплекс обязательно представим.

— На какой стадии работы по нему? Что он собой представляет и какое вооружение может нести?

— Это гусеничная машина, работать над которой мы, скорее всего, будем в кооперации с другими производителями. Что касается вооружения, то там можно разместить любое оружие по требованию заказчика. Сейчас идет этап заводской сборки.

Развернуть БАС "Соратник" © Пресс-служба концерна "Калашников" БАС "Соратник" © Пресс-служба концерна "Калашников"

— Каковы перспективы БАС "Соратник"? Будет ли он поставляться серийно в российскую армию?

— Пока еще решения нет, но мы понимаем, что, основываясь на опыте эксплуатации этой системы, будет сформулировано техническое задание для создания новых роботизированных комплексов. Мы к этой работе готовы и сейчас обсуждаем с Минобороны будущий облик такой машины.

— Как обстоят дела с АК-12? Каковы результаты испытаний? Когда планируется начать серийные поставки в войска?

— Испытания завершены, заказчик при работе с изделием выявил ряд замечаний, но мы все исправили и недостатки устранили. Сейчас ждем финального решения Минобороны. В случае принятия этого решения, мы готовы начать серийные поставки уже в следующем году, однако контракта на серийные поставки пока нет.

Развернуть Автомат АК-12 © Пресс-служба концерна "Калашников" Автомат АК-12 © Пресс-служба концерна "Калашников"

— А есть ли контракт с военным ведомством на опытную партию новых пулеметов РПК-16?

— Решение по закупкам этого пулемета министром обороны принято. Мы сейчас готовим первую партию для проведения войсковых испытаний, дальше будет принято решение о серийных поставках. Мы надеемся, испытания начнутся уже в этом году.

— Начались ли уже испытания новейших снайперских винтовок СВЧ и ВСВ-338?

— Мы считаем, что у этих разработок очень большое будущее, есть интерес у Минобороны, у Росгвардии, есть интерес у экспортных партнеров, а также существуют большие перспективы на гражданском рынке. Часть испытаний, касающихся гражданского направления, мы уже в этом году ведем и надеемся в ближайшее время приступить к испытаниям этих винтовок для силовых структур.

Развернуть Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко во время стрельбы из снайперской винтовки СВЧ © Пресс-служба концерна "Калашников" Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко во время стрельбы из снайперской винтовки СВЧ © Пресс-служба концерна "Калашников"

— Недавно стало известно о создании концерном боевого модуля с применением нейросетевых технологий. Для каких платформ он предназначен? Когда запустите в серию?

— Презентация этого модуля будет опять же на форуме "Армия-2017". Мы не все сможем показать в открытом доступе, но могу заверить, что технология успешно применяется. Модуль может быть установлен на любую технику. Мы надеемся, что в следующем году уже начнется их серийное производство.

— Закупает ли российское военное ведомство беспилотники группы компаний ZALA-AERO?

— Я могу сказать, что контракты с Минобороны есть, и закупаются эти беспилотники уже не один год. Подробностей по понятным причинам раскрыть не могу, но интерес к этим продуктам большой.

— Известно, что "Калашников" выполняет Гособоронзаказ в полном объеме, однако есть же еще экспорт. Как развивается это направление? Что, помимо стрелкового оружия, интересует потенциальных клиентов?

— Мы не можем говорить обо всей линейке того, что мы поставляем на экспорт, но портфель заказов значительный, он растет, и, кстати, в этом году мы ожидаем существенный рост. Для нас экспорт — это серьезное направление, и мы намерены его развивать. Это касается и судостроения, и беспилотников, и другой продукции концерна, включая стрелковое оружие и робототехнику.

— Когда ваша новая биатлонная винтовка "Би-7-7" может стать основной в нашей сборной?

Концерн "Калашников"/YouTube

— Винтовки нашим олимпийцам понравились, тем более мы делали эту винтовку, находясь в постоянном контакте с нашими биатлонистами. Продукт сделан под пожелания пользователей, учтены и пожелания в плане сервисного обслуживания.

Надеемся, что после зимней Олимпиады (2018 года) мы передадим винтовки олимпийцам, а те уже выберут их в качестве основных. Наша винтовка должна быть ничем не хуже тех, которыми сейчас пользуются наши спортсмены.

— В "Патриоте" прошел чемпионат мира по практической стрельбе. Остались ли вы довольны этим мероприятием? Есть ли в планах продолжать соревнования подобного уровня в России?

— По результатам этого чемпионата стало понятно, что многие спортсмены предпочитают наше оружие. Что касается самого мероприятия, то для нас это большое событие, учитывая, что это было первое в истории мировое первенство, и состоялось оно в России. Надеемся, что такие чемпионаты в перспективе будут проходить в нашей стране. Всем спортсменам, принимавшим участие, очень понравилась организация чемпионата, и, судя по их отзывам, они не прочь еще раз приехать.

Развернуть Винтовка СВЧ под дальнобойный патрон 338 Lapua Magnum © Пресс-служба концерна "Калашников" Винтовка СВЧ под дальнобойный патрон 338 Lapua Magnum © Пресс-служба концерна "Калашников"

— Не так давно Рогозин предложил доработать помповый карабин вашего производства. Началась ли эта модернизация? Что там планируется улучшить или изменить?

— Тот карабин, из которого стрелял Дмитрий Олегович, готовился для спортсменов, выступающих на чемпионате мира. Вице-премьер РФ предложил сделать на базе этого карабина охотничий вариант. Мы сейчас этим занимаемся и в следующем году его представим.

— Нельзя не отметить, что концерн стал больше представлять себя в социальных сетях, публиковать видео о своей продукции в интернете. С чем связана такая активность?

— Эта активность связана в первую очередь с большим интересом к нашим продуктам со стороны широкой аудитории. Есть ролики, которые набирают по 300–400 тыс. просмотров в соцсетях, поскольку новинки люди хотят один раз увидеть, чем сто раз о них прочитать. Мы решили пойти дальше и запустить собственную медиаплатформу, где будем показывать много видео, публиковать новости и блоги специалистов по охоте, экипировке, стрелковому оружию.

Беседовал Алексей Паньшин