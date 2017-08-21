Главный судебный пристав Москвы: за полгода москвичи задолжали по штрафам 24 млрд рублей

Сергей Замородских © Пресс-служба УФССП по Москве

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве — главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских рассказал в интервью ТАСС о том, что чаще всего приводит москвичей в число должников, чем грозят долги и как столичные приставы работают в самом крупном городе Европы.

— Какие долги больше всего накопили москвичи?

—Традиционно больше всего долгов у жителей Москвы по административным штрафам, наложенным специально уполномоченными органами и судами.

За 6 месяцев 2017 года на исполнении находилось почти 5 млн исполнительных производств этой категории на общую сумму 23,7 млрд рублей.

За полугодие к нам поступило 2,6 млн исполнительных документов от уполномоченных органов, в первую очередь от ГИБДД, что примерно равно уровню прошлого года. А также 47 тыс. документов о взыскании штрафов, наложенных за административные правонарушения судами, — здесь рост на 31%. Всего по административным штрафам взыскано 2,8 млрд рублей — на 1,3 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2016 года.

— Штраф ГИБДД со скидкой пока не возымел действие?

— По числу взыскиваемых с должников штрафов Москва, безусловно, лидер.

Хотя и ввели бонусную меру в виде дисконта в 50% при добровольной оплате штрафа в первые 20 дней. Есть снижение на 193 тыс. производств, но в общем объеме оно пока небольшое.

Сумма взысканных за 6 месяцев штрафов по постановлениям ГИБДД составила 1,4 млрд рублей, что на 750 млн рублей больше, чем год назад. В том числе с 48 млн до 83 млн рублей возросла сумма, взысканная с должников-водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Более чем у 1,2 тыс. должников административные штрафы удерживаются из заработной платы и пенсии. В отношении почти 5 тыс. неплательщиков вынесены постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ, в рамках 1,7 тыс. исполнительных производств — постановления о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств.

— Удалось ли уйти от ситуаций, когда к приставам направляют уже оплаченные штрафы?

— Их стало намного меньше. Это уже совсем небольшой процент. Раньше такие факты были, и все претензии высказывали приставам. В настоящее время большинство кредитных организаций повысили своевременность внесения информации об оплате штрафа в ГИС ГМП (Государственная информационная система государственных и муниципальных платежей — прим. ТАСС).

— Три года назад судебные приставы в Москве вели 3,5 млн исполнительных производств за весь год, а в этом году за полгода уже более 6 млн. На московское управление ФССП приходится десятая часть всех исполнительных производств по стране. Как вы справляетесь?

— За счет внедрения новых технологий, в том числе электронного списания денежных средств со счета должника в банке.

Также управлением активно ведется работа по информированию граждан, в том числе через СМИ, о необходимости своевременной оплаты долгов с разъяснением последствий уклонения от исполнения, а также о возможностях онлайн оплаты долгов через электронный сервис "Банк данных исполнительных производств".

Активные граждане-должники не дожидаются прихода приставов или списания со своих счетов, а сами оплачивают. Нагрузка самая высокая — 7 тыс. производств на одного судебного пристава в полугодие, по Центральному федеральному округу в среднем нагрузка в два раза ниже.

Создание специализированных отделов по взысканию административных штрафов позволило повысить эффективность исполнения. Например, у нас есть приставы, которые за день оканчивают почти по 600 производств путем электронного списания.

В первом полугодии 2017 года фактическим исполнением окончено почти 1,9 млн исполнительных производств, в два раза больше, чем год назад. Взысканная судебными приставами-исполнителями сумма выросла на 5,6 млрд рублей и составила более 40,4 млрд рублей.

В консолидированный бюджет перечислено 12 млрд рублей — на 2,7 млрд больше, чем за 6 месяцев 2016 года.

— У московских приставов порядка 26 тыс. производств неимущественного характера.

— У нас действует отдельное подразделение. Оно было создано примерно 5 лет назад, когда остро стоял вопрос о сносе самовольных построек, и сейчас продолжает работать. Это подразделение занимается и вопросами вселения и выселения, и административным приостановлением деятельности объектов после проверок МЧС, санэпиднадзора, инспекции по строительству. Город большой, и работы им хватает.

— Растет ли число дел, где приставы обязаны обеспечивать порядок общения ребенка с одним из родителей?

— Большого роста нет. Но эти производства — длящиеся, как и алименты, когда суд определяет обязанность одного родителя предоставлять право общения с ребенком другому, бывшему супругу.

Теперь у нас два отдела в Москве, которые занимаются такими производствами вместе с алиментами.

За полгода наши приставы исполняли 713 решений о порядке общения с ребенком, 37 — об определении места жительства ребенка, 44 — об отобрании и передаче ребенка — это самые тяжелые производства.

Сейчас у нас 459 производств об определении порядка общения с ребенком. Это и психологически тяжело, поскольку поведение бывших супругов не всегда адекватно. И практически у всех свидания с детьми определены в субботу-воскресенье. Мы не можем одновременно выйти по 459 адресам, так как исполнением данной категории исполнительных документов занимаются 5–6 приставов. Но тем не менее стараемся это делать.

— Насколько для москвичей остра тема долгов по кредитам?

— В первом полугодии текущего года наблюдается тенденция увеличения поступления исполнительных документов о взыскании задолженностей в пользу кредитных учреждений.

На принудительное исполнение в управление поступило почти 42 тыс. исполнительных документов такой категории, что на 13 тыс. документов больше, чем год назад.

При этом нельзя сказать, что число таких производств огромно, и москвичи перестали платить по кредитным обязательствам. Люди платят, в том числе этому способствуют и меры понуждения.

За 6 месяцев 2017 года судебными приставами-исполнителями было осуществлено 1,9 тыс. арестов имущества должника. В большинстве случаев в качестве залога выступает движимое имущество — автотранспорт. Более чем у 26 тыс. должников долги по кредитам удерживаются из заработной платы и других видов доходов. Судебными приставами-исполнителями вынесено более 23 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ.

— Часто ли применяется ограничение выезда за рубеж и будет ли оно расти?

— Довольно часто, в отчетном периоде в рамках каждого третьего исполнительного производства, возбужденного на основании выданного судом исполнительного документа, сумма задолженности по которому превышала 10 тыс. рублей, должник был ограничен в выезде за границу страны. Такая мера побуждает должников погашать долги.

За 6 месяцев 2017 года вынесено более 62 тыс. постановлений об ограничении права выезда должников за пределы РФ.

Благодаря применению такой меры взыскано более 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день процедура снятия ограничения занимает до 5 рабочих дней. В январские и майские праздники мы организовали круглосуточное дежурство судебных приставов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Консультацию получили 2,8 тыс. граждан, воспользовались возможностью оплатить долг непосредственно перед вылетом 197 должников на общую сумму более 13 млн рублей.

Но я бы призвал граждан не дожидаться последнего дня перед выездом, а заблаговременно узнать на официальном сайте УФССП России по Москве с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" информацию о наличии задолженностей. Кроме того, данный сервис представляет возможность погасить долг в режиме онлайн.

— С января прошлого года добавилась и возможность ограничений водительских прав.

— На 1 июля 2017 года, с момента введения законодателем временного ограничения на пользование должником специальным правом, действует ограничение в рамках почти 21 тыс. исполнительных производств.

В основном это касается должников по алиментам (в рамках 18 тыс. производств). Применялись и по производствам, связанным с воспитанием детей, возмещением вреда здоровью, по 338 производствам о возмещении ущерба от преступлений, по 91 — о взыскании компенсации морального вреда. Но она может быть применена и при неуплате штрафа ГИБДД — пристав вправе обратиться в суд с заявлением об установлении временного ограничения.

Практику таких ограничений наработали, в этом году совместно с ГИБДД проанализируем ее эффективность. Ведь если человек ограничен в водительских правах и продолжает ездить, то должен привлекаться ГИБДД к административной ответственности в виде лишения прав.

Кстати, в том числе благодаря мерам принуждения, второй год подряд идет сокращение остатка производств по алиментам. Мы его планомерно снижаем на 2–3 тыс. в год. На 1 июля 2017 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей снизился с 31 тыс. до 28 тыс.

— В этом году судебные приставы почти 300 раз привлекали к административной ответственности граждан за неисполнение требований судьи или судебного пристава во время судебных заседаний. Это говорит о том, что страсти иногда в судах зашкаливают?

— Нет, я бы сказал, количество таких фактов уменьшается. Может, мы стали работать активнее, не прощать тем, кто позволяет себе вести себя в суде недостойным образом. Граждане все меньше начинают материться в судах.

— Вы ведете с Мосгорсудом пилотный проект в стране по обмену документами в электронном виде между приставами и судьями. Как вы оцениваете его результаты?

— Мы очень довольны. Спасибо председателю Мосгорсуда, которая эту идею претворила в жизнь.

С 2016 года мы проводим эксперимент по электронному документообороту с судами. Это нам позволило вести четкий учет документов, которые мы получаем из суда. Это огромная экономия времени — не надо вручную все данные вносить из документов, что могло предполагать просто опечатки.

Мы получаем из суда исполнительный документ, и он сразу попадает в базу данных исполнительных производств. Мы не несем теперь почтовые расходы по уведомлению суда о получении, возбуждении и ходе исполнительного производства, так как они все это видят в электронном виде. Пока идет апробация, районными судами города Москвы предъявляются только исполнительные документы о взыскании госпошлины.

В дальнейшем планируем перейти на стопроцентный электронный обмен исполнительными документами, выданными судами, поскольку исполняемость судебных решений непосредственно зависит от того, насколько оперативно начнет работу судебный пристав. Сократив сроки предъявления исполнительных документов, мы можем максимально оперативно обратить взыскание на имущество должника.

Беседовал Александр Шашков